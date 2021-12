LG 65QNED913PA - Ulazak u svijet Mini LED-a

Specifikacije - LG 65QNED913PA Ekran 65" LCD Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (VRR, FreeSync, G-Sync) HDR Da (HDR10, Dolby Vision, HLG) Konektori 2x HDMI 2.1 (1x HDMI eARC), 2x HDMI 2.0, 3x USB, optički audioizlaz, RF ulaz Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor LG α7 Gen4 AI Softver webOS 6.1 Jamstvo 2 godine (5 godina za modele kupljene do 31.12.2021.) Dojam Neosporno moćan LCD televizor, ali u sjeni jeftinijeg, a još boljeg OLED modela istog proizvođača

Osim nove generacije vrhunskih OLED-a, LG je u 2021. godini u svoju ponudu televizora uvrstio nekolicinu modela s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem, okupljenu pod nazivom QNED. Linije QNED99 i QNED95 donose 8K panele, a televizori iz linije QNED91 temeljeni su na IPS matricama 4K razlučivosti, dostupnim u 65, 75 i 86-inčnim izvedbama. Samim time, ako trenutačno želite kupiti LG-ov Mini LED televizor, model 65QNED913PA, s kojim smo se družili tijekom većeg dijela studenog, najjeftiniji je takav uređaj. Preporučena cijena mu iznosi 19.000 kuna, a u nekim se trgovinama može pronaći za 14.000 kuna, no to je još uvijek oko 1.500 kuna skuplje od tvrtkina izvanrednog OLED modela OLED65C11. To nas dovodi do pomalo bizarne situacije, gdje LG samom sebi biva najvećim konkurentom. Ipak, za korisnike koji se panično boje burn-ina – anomalije kod koje neka statična slika ostaje trajno "zapržena" u piksele OLED panela te se prikazuje kao silueta – televizori s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem predstavljaju zanimljivu alternativu, zato što se performansama približavaju OLED-ima, a bez rizika od pojave burn-ina.

Kako to modernom televizoru priliči, okvir ekrana izrazito je tanak

Mini LED u suštini je povelika evolucija FALD (Full Array Local Dimming) pozadinskog osvjetljenja, karakterističnog po tome da LCD panel ne osvjetljava s rubova, već ga dijeli na zone, kojima se tada može nezavisno upravljati. Mini LED pozadinska osvjetljenja taj temeljni koncept podižu na mnogo višu razinu. zato što su dimenzija od samo 200 mikrona, što odgovara petini dimenzija standardnih LED-ica koje sačinjavaju pozadinsko osvjetljenje televizora, te zbog toga mogu biti mnogo gušće naslagane, Mini LED-ice pozadinsko osvjetljenje dijele na drastično veći broj zona, do razine gdje je svaka Mini LED-ica zadužena za osvjetljavanje svega nekoliko piksela. S takvim, mnogo preciznijim, upravljanjem pozadinskim osvjetljenjem, postiže se viša svjetlina slike, dublji prikaz crne boje, drastično kvalitetniji HDR, a sve to uz mnogo manje "prelijevanja" svjetlosti na tamne dijelove kadra (blooming).

Tisuću zona

U konkretnim brojkama, pozadinsko osvjetljenje IPS panela LG-jeva televizora 65QNED913PA podijeljeno je na oko 1.000 nezavisno upravljivih zona, koje mu daju mnogo finiju granulaciju od bilo kojeg televizora s FALD pozadinskim osvjetljenjem. Slika ovog televizora vrlo je svijetla – kolorimetar pokazao nam je preko 500 cd/m2 prilikom prikaza sadržaja standardne definicije, i oko 850 cd/m2 za HDR sadržaj, uz maksimume koji sežu preko 1.000 cd/m2. Visoka svjetlina rezultira prikazom koji je privlačan već na prvi pogled, ali također ima jednu manje očitu beneficiju – 65QNED913PA može se bezbrižno koristiti u prostorijama s velikom količinom prirodnog ili umjetnog svjetla. Takve okoline mogu biti problematične za televizore s OLED panelima, čiji je raspon svjetline osjetno niži.

Preciznost i prirodnost boja su odlične, kao i ukupna pokrivenost različitih prostora boja, gdje smo za DCI-P3 prostor izmjerili gamut od 95%. Ugrađeni 10-bitni Quantum Dot IPS panel izrazito dobro barata prikazom tonskih prijelaza, do te mjere da je funkciju Smooth Gradation, koja ih može dodatno zagladiti, najbolje držati trajno isključenom.

Profil televizora tanak je, a zaobljeno postolje traži nešto više mjesta od postolja LG-jevih OLED-a

Naravno, kako se radi o IPS matrici, kutovi gledanja vrlo su široki, dakle, boja i kontrast slike ne mijenjaju se ni kada se televizor gleda pod većim bočnim kutom. To taj televizor čini vrlo pogodnim za dnevne boravke s velikim sjedećim garniturama – svim će gledateljima slika izgledati podjednako dobro.

Svi HDMI konektori orijentirani su bočno, što olakšava njihovo korištenje prilikom zidne montaže televizora. Tu su još i jedan od tri USB konektora te optički izlaz za zvuk

Sama tehnologija lokalnog zatamnjenja u praksi se ponaša vrlo dobro, premda treba kazati da još uvijek ne uspijeva u potpunosti eliminirati blooming – bjeličastu "maglicu" oko jako svijetlih elemenata na tamnoj podlozi. Tu pojavnost vidjet ćete, primjerice, kod prikaza bijelih titlova u mračnim scenama, ali i prilikom brzog kretanja jako svijetlih objekata po tamnoj podlozi, u situaciji kad oni prolaze između velikog broja zona. Tehnologija lokalnog zatamnjenja u nekim je sadržajima sklona sakrivanju najfinijih detalja u tamnim dijelovima kadra, ali svejedno sugeriramo da postavku LED Local Dimming držite na High, jer se tako dobiva najživlji i najupečatljiviji prikaz. To nam potvrđuje i kolorimetar, kojim smo, s uključenim lokalnim zatamnjenjem, izmjerili kontrastni omjer od gotovo 6.000:1, što je za jedan IPS panel spektakularan rezultat.

U smislu podrške za HDR standarde, LG 65QNED913PA istovjetan je ostatku LG-jeve ovogodišnje ponude, te na popisu podržanih standarda ima Dolby Vision, HDR10 i HLG.

Za sve oblike manipulacije slikom, kao i za skaliranje sadržaja na 4K razlučivost te izvođenje softverske platforme webOS 6, zadužen je procesor α7 Gen4 AI. Dotični koristi umjetnu inteligenciju i strojno učenje za poboljšanje cjelokupne kvalitete slike i zvuka, stoga mu možete prepustiti da samostalno prepozna vrstu sadržaja koji se trenutačno prikazuje, i u skladu s time prilagodi postavke televizora. Naravno, ako želite da vam slika uvijek izgleda isto, što će zacijelo biti preferencija zahtjevnijih korisnika, sve te oblike "AI procesiranja" moći ćete isključiti.

Munjevito brz

Kad je riječ o igranju, 65QNED913PA dosljedan je ostatku gornjeg dijela LG-jeve ovogodišnje ponude televizora. Panel mu se osvježava pri 120 Hz, a preko dva HDMI 2.1 konektora dobiva se podrška za sve aktualne tehnologije adaptivne sinkronizacije (G-SYNC, FreeSync, VRR) u rasponu od 20 do 120 sličica u sekundi, odnosno herca. Input lag se u 4K razlučivosti spušta ispod 6 milisekundi, što znači da u praksi neće biti osjetan ni najzagriženijim igračima.

Mrežni i antenski konektori te dva USB porta orijentirani su prema dolje

Osim njih, 65QNED913PA ima dva HDMI 2.0 konektora. Sva četiri HDMI ulaza, kao i optički izlaz za zvuk te jedan USB port, nalaze se na lijevom boku televizora, i uvučeni su dovoljno da spojeni kabeli nigdje ne strše. Još dva USB ulaza, Ethernet port i antenski konektor orijentirani su prema dolje. Naravno, jedan od HDMI 2.1 ulaza (HDMI 3) podržava tehnologiju eARC.

Softverska platforma, na kojoj je LG 65QNED913PA temeljen, jest webOS 6. U odnosu na starije verzije webOS-a, "šestica" svoje sučelje prikazuje preko čitavog ekrana pa zbog toga "prekida" sadržaj koji smo gledali.

Sučelje platforme webOS sada se prikazuje preko cijelog ekrana. Dobro je organizirano i intuitivno za korištenje

Na vrhu sučelja nalaze se tri velika prozora, gdje pristupamo, redom, vremenskoj prognozi, LG-jevom korisničkom računu i tražilici, koja pregledava sadržaje u svim aplikacijama u koje smo ulogirani. Upišemo li, primjerice, "F1", u rezultatima će se prikazati videa o Formuli 1 s YouTubea, ali i Netflixov dokumentarac "Drive to Survive". To je vrlo korisna funkcija, osobito u situacijama kad nismo sigurni na kojem se servisu nalazi sadržaj koji tražimo. Ispod spomenuta tri prozora nalazi se traka s pregledom sadržaja koji su trenutačno u trendu, no nejasno je kako se oni generiraju – prilikom testiranja tu su nam se redovito nudili servisi s Amazon Prime Videa, servisa koji uopće ne koristimo. Slijede pločice s aplikacijama, koje prema volji možemo razmjestiti, a ispod toga su pločice sistemskih sadržaja, poput Home Dashboarda, gdje se prikazuju aktivni ulazi, lokalni serveri s multimedijom, IoT uređaji i drugo. Stava smo da bi Home Dashboard trebao biti integriran na glavni ekran webOS-a, umjesto da se otvara kao zasebna aplikacija.

WebOS radi brzo, ugodan je za korištenje, i nudi aplikacije svih relevantnih glazbenih i videoservisa, stoga se ne biste trebali osjećati zakinutima za neku od njih. Osobito je praktičan za korištenje kad otkrijete opciju brzog pokretanja aplikacija, koja je zbog nekog razloga gotovo skrivena od korisnika. Naime, nakon što pokrenete neku aplikaciju, možete pritisnuti i držati željeni broj (0-9) na daljinskom upravljaču, kako biste tu aplikaciju dodijelili odabranom broju. Nakon toga, tu ćete aplikaciju pokretati držanjem broja uz koji ste ju vezali, bez obzira u kojem se dijelu sučelja televizora nalazili.

Odlični Magic Remote s televizorom se povezuje preko Bluetootha. Ergonomski je izvrstan, nema viška tipki, a ugrađeni žiroskop omogućuje precizno upravljanje pokazivačem, za lakšu navigaciju kroz sučelje webOS-a

Aplikacije Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i Rakuten TV nije potrebno vezivati uz brojke, jer imaju vlastite tipke na donjoj strani Magic Remotea, odličnog Bluetooth daljinskog upravljača, koji sjajno leži u ruci te omogućuje navigaciju kroz sučelje webOS-a pomoću preciznog pokazivača, koji pomičemo "iz zgloba".

U konačnici, LG 65QNED913PA u većini je aspekata odličan televizor, ali ne možemo pobjeći od činjenice kako LG OLED65C11 donosi još bolju sliku, moćniji procesor i dodatna dva HDMI 2.1 konektora, a istodobno košta oko 1.500 kuna manje. Između ta dva modela, OLED65C11 jasan je pobjednik za sve tipove korisnika, izuzev onih koji su jako zabrinuti zbog burn-ina – unatoč tome što ta anomalija više nije nešto čime bi trebalo razbijati glavu.