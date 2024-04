LG Smart Monitor 32SR50F-W - Monitor, televizor i sve između

SPECIFIKACIJE Ekran 31,5" / 1.920 x 1.080 (16:9) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.200:1 / 200 cd/m2 Vrijeme odziva 8 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 2x HDMI 1.4, 2x USB 2.0 Jamstvo 3 godine Dojam Neobičan spoj monitora i televizora, koji brojne zadatke može izvršavati bez posredovanja računala

Iza kriptičnog naziva LG Smart Monitor 32SR50F-W krije se neobičan uređaj, točnije, uređaj neobične namjene. Riječ je o monitoru temeljenom na LG-jevoj softverskoj platformi webOS, poznatoj nam s tvrtkinih televizora, na koje će vas Smart Monitor 32SR50F-W svakodnevno podsjećati. Premda se u osnovi radi o monitoru, spajanje uređaja na stolno računalo ili laptop ne podrazumijeva se, niti je takvo što zapravo nužno. Ako ga želite koristiti za, primjerice, povremeni rad s tekstom, tablicama, PDF-ovima i sličnim, Smart Monitor 32SR50F-W omogućit će vam da u njegove stražnje USB portove spojite tipkovnicu i miša te pokrenete neki od nekoliko dostupnih alata za rad s dokumentima. U kategoriji Home Office, kojoj se pristupa preko odgovarajuće kartice na glavnom ekranu webOS-a, za to se mogu iskoristiti prečice koje vode prema internetskim stranicama servisa, poput Microsoft 365 i Google Docs. Kad ih pokrenete, otvorit će se webOS-ov internetski preglednik, koji ćete tada koristiti poput bilo kojeg drugog "običnog" browsera.

Kad nije monitor, Smart Monitor 32SR50F-W je pametni televizor

Kategorija Home Office također sadrži prečice za pokretanje Chrome Remote Desktopa, kao i za spajanje na kućna računala s Windowsima putem Remote Desktopa, a sve to s ciljem korištenja željenih programa i alata, bez potrebe fizičkog povezivanja s monitorom. Podrška za AirPlay 2 i Screen Share omogućuje nam da na isti način, bez ikakvih kabela, na velikom ekranu prikažemo sadržaj s Appleovih računala i mobilnih uređaja, odnosno s mobitela temeljenih na Androidu.

Moć transformacije

Kada se ne koristi za "produktivne zadatke", LG Smart Monitor 32SR50F-W pretvara se u 32-inčni televizor. Tada možete, pomoću priloženog daljinskog upravljača, aktivirati druge dostupne aplikacije, kao što su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube, HBO Max, Plex i brojne druge. Koji je god servis dostupan za platformu webOS, može se instalirati i koristiti na ovom monitoru; uzmemo li u obzir kako se radi o jednoj od najvećih i najboljih Smart TV platformi, od koje je proširiviji jedino Google TV, jasno je da izbora zaista ne manjka. Jedino što Smart Monitor 32SR50F-W nema, a televizori imaju, integrirani je prijemnik digitalnog zemaljskog televizijskog programa, ali i to je rješivo; za webOS je dostupno nekoliko aplikacija domaćih OTT usluga, pomoću kojih se televizijski sadržaji gledaju putem internetske konekcije.

Softverska platforma webOS poznata je s LG-jevih televizora

Vrijedi istaknuti kako ni za taj dio svoje funkcionalnosti LG Smart Monitor 32SR50F-W ne iziskuje prisutnost računala; u pozadinu ekrana integrirana je bežična mrežna kartica, stoga se monitor samostalno povezuje na kućni Wi-Fi te tako obavlja streamanje sadržaja, skidanje aplikacija, surfanje preko integriranog browsera i sve ostale zadatke.

Može i žicom

U slučaju da ipak preferirate fizičku konekciju ekrana i izvora slike, za to će vam poslužiti dva HDMI 1.4 porta, postavljena na stražnju stranu monitora i pozicionirana paralelno s radnom površinom, radi lakšeg spajanja uređaja.

Zašto HDMI 1.4, a ne neka novija revizija tog standarda? Zato što za time nema potrebe. LG Smart Monitor 32SR50F-W, naime, raspolaže 32-inčnim ekranom Full HD razlučivosti (1.920x1.080), frekvencije osvježavanja od standardnih 60 Hz, čija je potreba za bandwidthom manja od onoga što HDMI 1.4 sučelje može ponuditi.

Riječ je o IPS panelu, koji je tvornički namješten na prilično nepovoljan profil slike, s puno previsokom temperaturom bijele boje (gotovo 8.000 K), niskim kontrastom (ispod 295:1) i svjetlinom (187 cd/m2, kaže naš kolorimetar) te ispodprosječnom preciznošću boja (prosječni ΔE 5,56). Najbolje što možete učiniti, kad je u pitanju kvaliteta prikaza, jest smjesta se prebaciti na profil slike "Expert (Bright space, daytime)". Tada se stvari drastično popravljaju. Temperatura boja pada na mnogo ugodnijih 6.371 K, devijacija prosječne preciznosti boja spušta se na prihvatljivih ΔE 3,29, a svjetlina raste na 265 cd/m2, što smatramo dobrom vrijednošću za kombinirani dnevni i noćni rad. Jedino kontrast ostaje nizak (327:1), ma što učinili. Pokrivenost volumena boja u sRGB prostoru iznosi 99,8%.

Monitor raspolaže s dva HDMI 1.4 ulaza te dva USB 2.0 priključka za periferije

Napominjemo kako spomenuti profil slike treba aktivirati za svaki "ulaz" zasebno, jer LG-jev monitor pamti individualne postavke svakog od njih. Jedan od tih "ulaza" je i sučelje webOS-a, pa i u njemu svakako odaberite "Expert (Bright space, daytime)", jer samo će u tom slučaju taj profil biti primijenjen na aplikacije.

Višezadaćnost

Postolje na radnoj površini zauzima neočekivano malo prostora, s obzirom na 32-inčnu dijagonalu

Naravno, ni nakon tog zahvata LG Smart Monitor 32SR50F-W ne doseže razinu kvalitete prikaza gdje bi ga imalo smisla koristiti za ozbiljnije poslove. No, pomalo neočekivano, kvaliteta slike je, s obzirom na namjenu i cijenu tog monitora, većim dijelom potisnuta u drugi plan.

Riječ je o monitoru koji će se kupovati zbog velike dijagonale, sposobnosti da se koristi za jednostavniji "produktivni rad" bez računala, ili bežičnim povezivanjem s računalom, te da ostatak vremena, kad god na njemu ne moramo nešto brzinski obaviti, igra ulogu televizora.

U funkcionalnom smislu, stoga, treba imati na umu dva detalja, oba vezana uz njegov panel. Prvi i očitiji, kad 1.920x1.080 piksela razvučemo na dijagonalu od 31,5 inča, dobiva se niska gustoća piksela, od mršavih 70 PPI. To rezultira slikom čija je oštrina, kad se monitor koristi s male udaljenosti, ispodprosječna. Iskustvo je pokazalo kako korisnici sa slabijim vidom, osobito oni starije dobi, to ne vide kao problem, već prednost – jer im je "sve veliko". Perspektiva prosječnog informatičara je, međutim, drugačija. Bilo kako bilo, prilikom gledanja Netflixa i YouTubea s nekoliko metara, pikseliziranost panela prestaje biti uočljiva, stoga nije pogrešno kazati kako je LG Smart Monitor 32SR50F-W bolji televizor nego monitor.

Drugo i podjednako važno, LG je ekran učinio sjajnim, vjerojatno s ciljem da pojača percepciju kontrasta i zasićenosti boja. To, međutim, može (i hoće) stvoriti poteškoće s korištenjem monitora u prostorijama s obiljem prirodnog ili umjetnog svjetla, jednostavno zato što će se čitav ekran u tom slučaju ponašati poput velikog zrcala. S time na umu, LG Smart Monitor 32SR50F-W obavezno treba koristiti u kontroliranim uvjetima, gdje sami određujemo koliko će svjetlosti padati na panel.

Ugodna bjelina

U smislu dizajna i konstrukcije, LG Smart Monitor 32SR50F-W ostavlja vrlo dobar dojam. Oslanja se o neobično kompaktno postolje, koje na radnoj površini zauzima svega 21x15,5 centimetara prostora. Ne pamtimo kada smo zadnji put susreli 32-inčni monitor s tako skromnim prostornim zahtjevima. Postolje, nosač i ekran prekriveni su dopadljivom bijelom plastikom, koja će u kućne urede i na recepcije unijeti mnogo više svježine od standardnih, dosadnih, crnih kućišta monitora.

Nosač je izveden tako da dozvoljava samo naginjanje ekrana; podešavanje po visini, zakretanje ulijevo i udesno te pivotiranje nisu izvedivi. Za veća ergonomska dostignuća, tu je opcija montiranja na stolni ili zidni nosač sa standardnim VESA 100x100 rasporedom rupa. Odlučite li zadržati tvornički nosač, zanimat će vas da kroz njegovu rupu možete provesti kabele.

WebOS moguće je povezati s LG-jevom mobilnom aplikacijom ThinQ, pa se mobitel u tom slučaju može iskoristiti kao priručni daljinac

Spomenimo još da LG Smart Monitor 32SR50F-W posjeduje par 5-vatnih zvučnika, koji se kvalitativno pozicioniraju u kategoriju "da se nađe". Svakako ih nećete moći iskoristiti za uživanje u streamanju glazbe sa Spotifya, ali da će poslužiti za gledanje YouTube videa ili foršpane na Netflixu – to svakako.

Premda LG ne gura igranje na Smart Monitoru 32SR50F-W u prvi plan, uređaj nudi takozvani Game Optimiser, način rada u kojem se njegov rad prilagođava igrama, ponajprije u aspektu input laga. Izmjerili smo input lag s i bez aktivnog Game Optimisera te ustanovili kako ga ta funkcija smanjuje za jednu milisekundu, na solidnih 6,8 ms. Kad je riječ o brzini odziva piksela, naši instrumenti pokazali su kako prosječno percipirano vrijeme odziva iznosi 13,63 milisekunde. Time u principu potvrđujemo tezu kako se ne radi o monitoru s iole konkretnijim gejmerskim pedigreom, no ako u nekom trenutku poželite u jedan od njegova dva HDMI porta utaknuti PC ili konzolu, ništa vas u tome ne sprečava.

Praktičan plosnati daljinski upravljač uvelike olakšava navigaciju kroz sučelje webOS-a

LG Smart Monitor 32SR50F-W ostavlja dojam pomalo nišnog proizvoda, no za korisnike koji traže upravo to što on nudi – kućnu stanicu za provjeravanje emaila, surfanje Internetom i stvaranje ponekog dokumenta, koja se pritiskom tipke transformira u televizor – radi se o zanimljivom rješenju. Zanimljivom, i ne jako skupom. Cijena mu je postavljena na 270 eura, što ga možda ne čini najjeftinijim 32-inčnim monitorom na tržištu, ali svakako najjeftinijim hibridom monitora i televizora s ekranom te veličine.