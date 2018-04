Logitech Brio 4K Stream Edition - 4K i u streamera

Ono što smo pokušali u 4K razlučivosti snimiti popularnim, besplatnim softverom OBS, na našem računalu nije dobro ispalo. Video je pri live previewu malo kasnio, dobili smo mjestimično udvostručene sličice u snimljenoj datoteci te je zvuk kasnio u odnosu na video. Slični problem primijetili su i neki youtuberi i čak rekli nešto u stilu da kamera snima s 25 sličica u sekundi pa to OBS diže na 30 sličica po sekundi, zbog čega video izgleda manje fluidno nego što bi trebao izgledati.

No, je li zaista kamera kriva? Naša hardverska konfiguracija nije baš tako slabašna (Intel Core i7 4960X na 3,6 GHz, GeForce GTX 770) te smo koristili hardverski H.264 enkoder (NVENC) grafičke kartice, no očito to nije bilo dovoljno za OBS uz 4K kod Logitechove kamere.

Potom smo pokušali s PotPlayerom (prikaz s web-kamere aktivira se pomoću Open > Open Webcam ili Ctrl+J, a postavke su pod Device > Webcam). Kad kod njegovog snimača nismo određivali izlazni FPS, izlazna je datoteka bila s glatkim videom, bez udvostručavanja sličica i bez kašnjenja zvuka, no framerate nije dosezao 30 FPS, nego 28,61 ili manje. Kad smo ručno definirali neki framerate, bilo 30, 25, 24, 23,976 – bilo je problema i dobili smo trzavu sliku.

No, kako kamera preko USB kabela zapravo šalje MJPEG video, a PotPlayerov snimač (Video > Video Recording > Record Video, Alt+C) omogućuje spremanje izravnog streama s kamere u datoteku (Direct Stream Copy), iskušali smo i tu funkcionalnost te dobili posve ispravan videozapis – s traženim framerateom od 30 FPS, bez udvostručavanja sličica, bez kašnjenja zvuka.

Onda smo isprobali i XSplit, u kojem smo dobili glatki prikaz pri 4K razlučivosti pri Very High kvaliteti enkodiranja (također smo koristili NVENC), ali ne i pri maksimalnoj – pri maksimalnoj je bilo sličnih problema kao i s OBS-om. Uzgred rečeno, s kamerom je došla i jednogodišnja premium licenca za XSplit, iako XSplit možete i besplatno koristiti za snimanje ili streamanje 4K videa, samo što će vam zalijepiti svoj logo na video.

Dakle, za probleme s 4K razlučivosti nije kriva kamera, koja je isporučila što se od nje tražilo (iako preview i u PotPlayeru malčice kasni), nego hardverska konfiguracija ili softver. Samo imajte na umu da vam za iskorištavanje 4K razlučivosti treba vrlo snažno računalo, a i možda ćete morati koristiti optimiziraniji softver.

Napomena vezana uz Windowse 7 – vaš autor to nije isprobao jer na oba računala ima Windowse 10, no Logitech na svojim stranicama kaže da Windowsi 7 podržavaju maksimalno 1080p/30fps, pa imajte to u vidu ako još uvijek koristite taj operacijski sustav.