Jedan od najpopularnijih igraćih miševa sada je na popustu

Logitech G502 Hero nameće se već godinama kao jedan od najpouzdanijih i najpopularnijih igraćih miševa, a sada se može kupiti u Linksu po promotivnoj cijeni od 59,99 eura. Riječ je, inače, o optičkom mišu koji zbog svojih tehničkih karakteristika i dobre ergonomije nosi titulu favorita ne samo među casual igračima, već i kod profesionalaca.

Naime, ovaj miš koristi HERO senzor (High Efficency Rated Optical) koji omogućuje iznimnu preciznost praćenja do maksimalnih 25.600 DPI-ja. Kako to i inače biva, korisnici mogu birati između različitih DPI postavki u hodu, od niskih za one koji igraju brze FPS-ove za veću kontrolu, pa sve do onih visokih za MOBA naslove ili pak neke RPG-ove.

Miš dolazi s čak 11 programibilnih tipki, a ima i RGB osvjetljenje koja podržava 16,8 milijuna boja. Svjetlosne efekte i tipke moguće je u potpunosti prilagoditi putem aplikacije Logitech G HUB, tako da će svatko pronaći kombinaciju koja mu najbolje odgovara u svakodnevnom radu i igranju.

Ne smijemo zaboraviti i dizajn miša. Njegov ergonomski oblik bit će zaslužan za udobno ležanje u ruci, a tu je i teksturirana površina koja sprječava klizanje i smanjuje umor pri duljoj upotrebi miša. Osim toga, dobra je stvar što miš dolazi s utezima koji omogućuju podešavanje težine i balansa prema vlastitim preferencijama.

Logitech G502 Hero može se koristiti na Windowsima, macOS-u i Linuxu te je u potpunosti plug-and-play.