Logitech MX Mechanical Mini - Minijaturna mehanika

SPECIFIKACIJE Izvedba Bežična mehanička tenkeyless tipkovnica Pozadinsko osvjetljenje Jednobojno, bijelo Kabel 1 m Vrsta priključka USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (Logitech Bolt) Dimenzije 312 x 131 x 27 mm Jamstvo 2 godine Dojam Izdržljiva tipkovnica malog formata koja je ugodna za korištenje, osobito kad se istodobno upari s više uređaja

Postoje dvije filozofije u pristupu tipkovnicama: jedna tvrdi da su maksimalna ergonomija i funkcionalnost najvažnije stvari te kako nema ustupaka koji se moraju napraviti da bi se to postiglo. Ugrađeni naslon za ruke, pristojan razmak između tipki, čak i po cijeni ukupne kvadrature koja zauzima hektar na radnom stolu. Obrnuti pristup je da je prostor dragocjen komoditet za radne površine te kako tipkovnica mora zauzimati što manje prostora, a upravo se toj filozofiji priklanja Logitechov redizajn tipkovnice MX Mini.

Format tipkovnice pametno koristi svaki centimetar površine, tako da ne zauzima previše prostora na stolu

Kao što samo ime sugerira, radi se o drugačijem ruhu MX Keysa, ali s mehaničkim prekidačima i bez prepoznatljivih udubina u tipkama. Profil tipki je i dalje nizak, iako moraju akomodirati mehaničke prekidače pa se ukupna visina, manja od tri milimetra, i dalje može smatrati niskom. Da parafraziramo Henryja Forda: MX Mechanical Mini možete kupiti u bilo kojoj boji, sve dok je ta boja grafitnosiva. Radi se o prilično neutralnoj i ugodnoj nijansi, ali iznenađujuće je da se nije pojavila barem bijela varijanta, ili ista ponuda boja kao i za MX Keys. Za proizvod čiji je marketing u velikoj mjeri usmjeren na grafičke dizajnere (uključujući promotivne ponude koje dolaze s pretplatom na Adobe Creative Cloud), očekivali bismo barem bijelu ili srebrnu varijantu, koja će se lakše uklopiti s Appleovim računalima i svjetlijim radnim površinama.

Siva boja na tipkovnici dolazi u dvije nijanse i dobro ističe bijelo osvjetljenje, koje se pali automatski čim korisnik približi ruke

Osim podrške za spajanje preko Bluetootha, uređaj dolazi s Logitech Bolt prijemnikom za bežičnu komunikaciju, koji podržava spajanje više kompatibilnih uređaja, poput druge tipkovnice ili miša. Tipkovnica se može upariti s do tri uređaja odjednom i lako prebacivati, što za korisnike s više uređaja znači dodatnu uštedu na prostoru. Životni vijek baterije ugodno nas je iznenadio, jer u tjedan dana korištenja nismo nijednom morali spojiti kabel za punjenje. Proizvođač tvrdi da će uređaj izdržati do deset dana korištenja ako je osvjetljenje upaljeno, a bez svjetla i višestruko više. Dakle, radi se o modelu koji bi trebao biti praktičan za putovanja ili jednostavno za boravak na stolu natrpanom raznim laptopima i PC-jima.

Tipkovnica se na domaćem tržištu prodaje s taktilnim, "smeđim" prekidačima. Performanse prekidača vrlo su dobre i ugodni su korištenje, ali nisu baš usporedivi s klasičnim mehaničkim prekidačima. Hod cijele tipke iznosi samo nekoliko milimetara, pa je i točka aktivacije tipke nužno vrlo visoka. Srećom, tipke su malo tvrđe i zahtijevaju namjeru prilikom pritiska, kako se ne bi aktivirale kad ih se slučajno okrzne.

To umanjuje količinu slučajnih pritisaka, a ako volite tipkovnice niskog profila, vrlo vjerojatno će vam se jako svidjeti i ova. Prilagodba tipki moguća je samo za one koje imaju predviđene višestruke funkcije, ali samo pomoću softvera Options+. Profili koji napravite bit će spremljeni na vaš korisnički račun, ali ne i na sâm uređaj. Čak i ako tipkovnicu koristite na ista dva-tri računala, svejedno ćete na svakom od njih barem jednom morati instalirati Options+ i prijaviti se, kako biste osigurali da se funkcijske tipke ponašaju identično na svakom uređaju.

Mehanički prekidači vrlo su kompaktni, tako da ukupna visina uređaja nije značajno veća od standardne slim tipkovnice

Za tipkovnicu kojoj je praktičnost i prilagodljivost najbitnija stavka, to se čini kao posebno nepraktičan nedostatak. S obzirom na to da se minijaturni format modela MX Keys na domaćem tržištu prodaje po cijeni od oko 900 kn, skok u cijeni i nije toliko velik koliko bismo očekivali, s obzirom na to da se radi o modelu s mehaničkim prekidačima. Doduše, za istu cijenu mogu se naći odlične alternative. Definitivna prednost tipkovnice MX Mechanical Mini jest u formatu i praktičnosti, koju malo konkurentskih opcija može dostići.