MacBook Pro s M1 — Softverska strana tranzicije (2. dio)

Od svih tehnoloških tvrtki, Apple ima najviše iskustva s ovako velikim tehnološkim tranzicijama i migracijama — ovo im je, naime, već četvrta procesorska arhitektura koju koriste na svojim računalima. S Motorolinih procesora 68k Macovi su prelazili na PowerPC, potom s PowerPC-a na Intel te konačno, sada, s Intela na procesore vlastitog Appleovog dizajna, temeljene na ARM arhitekturi. Prilikom prijelaza s PowerPC arhitekture na Intel, translacijski sloj Rosetta sjajno je odradio posao, omogućivši korisnicima da nastave koristiti stare aplikacije i na novoj platformi. Apple također maksimalno olakšava posao developerima tako što im, kroz Xcode, nudi mogućnost jednostavnog kompiliranja aplikacija za novu platformu — većina aplikacija postaje native, odnosno direktno kompatibilna s M1 jednostavnim ponovnim kompiliranjem uz odgovarajuće postavke.

Stanje s aplikacijama

Rosetta se sada vraća u verziji 2: prvi puta kada pokrenete neku aplikaciju koja još uvijek postoji samo u Intel verziji, Rosetta 2 jednokratno je prevodi u kod za ARM arhitekturu. Kako ne bi bilo zabune, valja dodatno naglasiti da Rosetta 2 nije emulator: aplikacije se prevedu jednom i kao takve, u ARM verziji, ostaju pohranjene na disku te se kao takve i izvode. To znači da je prilikom prvog pokretanja neke aplikacije kompilirane za Intel potrebno pričekati tridesetak sekundi, no svako daljnje pokretanje (osim u slučaju nadogradnje aplikacije kada će biti potrebno ponovno odraditi jednokratno “prevođenje”) jednako je brzo kao da smo pokrenuli native aplikaciju za M1 — nema naknadne emulacije i usporavanja. Autori aplikacija, baš kao i kod zadnje tranzicije na novu platformu, svoje aplikacije sada mogu isporučivati kao universal pakete koji sadržavaju i kod za Intel i kod za M1, a prilikom instalacije iz App Storea ili drugih izvora računalo “uzima” onu verziju koja mu odgovara.

Niti dva mjeseca nakon što su se prvi Macovi s M1 pojavili na tržištu, stanje s universal aplikacijama, dakle onima koje nativno podržavaju M1, izuzetno je dobro. Sve Appleove aplikacije koje su dio operacijskog sustava ili se uz njega isporučuju su, dakako, native za M1. Googleov Chrome postoji u novoj verziji (premda je Google, zbog nekog razloga, odlučio ne isporučivati universal binary već prilikom preuzimanja morate odabrati želite li Intel ili M1 verziju), baš kao i Firefox i ostali browseri.

Microsoftov Edge trenutačno ima universal verziju za M1 samo u Canary channel distribuciji, no s obzirom na dinamiku objave beta i stabilnih verzija vjerojatno možemo očekivati betu pa potom i stabilnu verziju za mjesec i pol do dva. Cijeli je Microsoftov Office 365 raspoloživ kao universal aplikacije, uključujući i OneNote, ali s izuzetkom OneDrivea (o čijoj se universal budućnosti još ne zna niti ne šuška baš ništa, no Intel verzija radi sasvim dobro), Skypea i Teamsa. Microsoft je, sve u svemu, bio izuzetno brz u podršci za M1.

Status pojedinih aplikacija — radi li se isključivo o verziji kompiliranoj za Intel ili pak Universal aplikaciji koja sadrži i kod posebno kompiliran za ARM arhitekturu — možete provjeriti u informacijama o sustavu (About This Mac).

Gotovo sve najpopularnije aplikacije za Mac — Affinity Photo, Designer i Publisher, iA Writer, Ulysses, Bear, TeamViewer, PDF Expert, Fantastical, Transmit, Drafts, Slack, Todoist… i da sad ne nabrajamo dalje — odavno su već na raspolaganju u verzijama prilagođenima M1. No, čak i one koje to još nisu — poput, primjerice, mail klijenta Spark, FTP klijenta Cyberduck te aplikacija za bilješke Notability i GoodNotes — bez ikakvog problema rade u Intel verzijama. Kreativce će svakako zanimati kako je Adobeov Lightroom prva aplikacija te tvrtke koja ima native verziju za M1 u beta-verziji, a ostale, uz manje dokumentirane poteškoće s pojedinim funkcionalnostima, rade uz prethodnu translaciju kroz Rosettu.

Ukoliko već koristite Mac, možete provjeriti koje su aplikacije od onih koje već koristite dostupne kao universal app odabirom kartice Storage u informacijama o računalu (About This Mac). Zanima li vas precizniji status pojedine aplikacije koju biste tek željeli koristiti te radi li ona u Intel verziji bez problema na Macu s M1 procesorom, predlažemo da bacite pogled na www.isapplesiliconready.com.

iOS aplikacije stigle su i na Mac Aplikacije pisane za iOS sada se mogu izvršavati i na Macu — arhitektura oba sustava sada je, napokon, ista. U posljednje vrijeme Apple je prema developerima vrlo aktivno promovirao Catalyst aplikacije koje mogu biti razvijene tako da rade i na Macu i na iPhoneu ili iPadu (olakšan je prijenos koda među platformama), no u slučaju Macova s M1 procesorom radi se o pokretanju bilo koje aplikacije napisane za iOS — čak i ako je njezini autori nisu još uvijek osmislili ili je niti ne planiraju napraviti kao Catalyst aplikaciju. Odnosno, da budemo posve točni — skoro bilo koje aplikacije. Autori aplikacija imali su mogućnost “povući” svoje aplikacije za iOS tako da ne budu “po defaultu” dostupne u App Storeu na Macu, što su neki i učinili. Primjerice, nema Facebookovih aplikacija, Googleovog Gmaila, Mapsa i Google Drivea, Snapchata i još niza aplikacija, ali više je nego i očito da su one “povučene” jer nema previše smisla pokretati ih na računalima kad se ove sve usluge lakše koriste kroz browser ili uopće nisu prilagođene korištenju s računala.

iOS aplikacije postale su, uz M1 i macOS Big Sur, ravnopravan sustanar na računalu: u ovom primjeru, Crossy Road i Apollo (Reddit klijent), obje izvorno iOS aplikacije, bez problema i posve funkcionalno rade na Macu.

Veći je, pak, problem to što iOS aplikacije, naravno, nisu baš savršeno iskustvo na računalu bez ekrana osjetljivog na dodir, unatoč tome što macOS Big Sur implementira alternative za dodir kombinacijama s tipkovnice (kursorske i ostale tipke) i trackpada kako bi se moglo doći do svih dijelova sučelja iOS aplikacije. Primjerice, popularni Reddit klijent Apollo koristit ćete na Macu s M1 bez problema, ali brojne druge aplikacije i igre zasad ne predstavljaju baš savršeno iskustvo. No, iznimaka i posve upotrebljivih igara svakako ima — Crossy Road je, primjerice, potpuno igriv kursorskim tipkama.

Trebat će, očito, određeno vrijeme kako bi developeri procijenili isplati li im se aktivnije podržati svoje aplikacije i na Macu (te imaju li njihove aplikacije uopće smisla na računalu), a potom i popravili što se popraviti može kako bi one pružile bolje iskustvo. Stoga nas zasad, od svih novosti koje je donio M1, ova mogućnost izvršavanja iOS aplikacija na Macu ponajmanje uzbuđuje, no možda će vam biti zgodna za pokoju aplikaciju.

Mario Poje: Iskustva profesionalnog fotografa i videografa s M1 Macom Mario Poje profesionalno se bavi fotografijom i produkcijom videa, a bio je jedan od prvih vlasnika Mac računala s M1 procesorom u Hrvatskoj. Kaže kako na prijenosnom računalu sada, na terenu, može napraviti obradu videa koja je ranije bila komplicirana i zahtjevna čak i na stolnom računalu. U trenutku dok zaključujemo ovaj članak, sredinom siječnja, dostupne količine Macova s M1 procesorom u Hrvatskoj i dalje su, čini se, vrlo ograničene, a tako je bilo i tijekom proteklih mjesec i pol koliko su ova računala dostupna u svijetu. Jedan od prvih profesionalaca u Hrvatskoj koji je odlučio provjeriti što nudi M1 je i Mario Poje (Instagram), inače developer koji se profesionalno bavi i fotografijom te videoprodukcijom. Mario gotovo od prvog dana dostupnosti koristi novi MacBook Air kao “terensko” računalo za prvu obradu fotografija i videa nakon snimanja. Budući da su Macovi tradicionalan alat kreativaca, a kako ne bi sve ostalo na benchmarcima i hardverskom testu, zanimali su nas njegovi konkretni dojmovi o ovoj značajnoj promjeni srca same platforme i praktičnom iskustvu. Kakvi su općeniti dojmovi s profesionalne strane nakon već dosta dugog svakodnevnog korištenja novog MacBook Aira? Dosad sam za “terenski rad” koristio MacBook Air iz 2014. godine. “Terenski” u navodnicima, jer mi je zapravo služio kao svojevrsni terminal, bilo na samim snimanjima na terenu ili u studiju kao tethering modul nakon čega bih sve fotografije prebacio na glavno računalo iMac 5K 2017 i tako radio završnu obradu. Novi MacBook Air, ako stavimo na stranu M1 processor, “pod rukom” je nešto manji i lakši, ali ono što oduševljava su ekran i tipovnica. Tipkovnica je sada “pro” razine, a ekran vrhunski i za ozbiljan rad ne samo privremeni. Ono što mi nedostaje sa starog računala su magnetni konektor za punjenje i utor za SD kartice. Nova filozofija u Appleu, već dulje vrijeme, jest da sada trebate imati hub ili dodatne adaptere ako želite priključke poput HDMI-a i slične. U dojmovima koje ste iznijeli na društvenim mrežama, usporedili ste rad na osnovnom modelu MacBook Aira s M1 procesorom s iMacom na kojem radite kod kuće. Kako izgleda ta usporedba iz perspektive fotografa i videografa? Nisam radio nikakve ekspertne usporedbe, već su moji dojmovi stvar subjektivnog osjećaja prilikom korištenja uređaja. Dojma radi, koristim stolno iMac računalo s 27” 5K ekranom iz 2017., procesorom i5 i 24GB RAM-a, te novi MacBook Air s M1 procesorom, u osnovnoj izvedbi s 8 GB memorije i bez ikakvih dodataka. Prva značajna promjena koju sam uočio je bila kod obrade video materijala. Već nakon prvih par sati korištenja mi je MacBook Air de facto postao glavno računalo, a iMac mjesto gdje sve to držim pod jednom kapom i koristim trenutačno samo zato jer ima veći ekran na kojem je ugodnije raditi. No, čim stigne adpater za spajanje MacBooka na iMac i korištenje iMacovog monitora na prijenosnom računalu, mislim da će iMac postati server, a MacBook Air mainframe. Kada se fokusiramo baš na aplikacije za obradu fotografija i videoprodukciju, gdje vidite najveće razlike i napredak? Koristim besplatan DaVinci Resolve za sve svoje video projekte i baš u njemu se vidi najveća razlika. Dok se iMac soludno nosi s obradom full HD 30fps datotekama, playback ponekad trza u samom programu, a 60 fps playback nije bio moguć jer bi trebalo čekati da se cijela datoteka prvo izrenderira što nije dovoljno dobro za brz i ugodan rad. S druge strane, na novom MacBooku s M1 procesorom su obrada i playback 4K 60 fps C-log datoteka tekli — savršeno. Bez trzanja, bez pomaka u bojama, bez potrebe za prerenderingom niti uporabom proxy (optimizirane datoteke manje rezolucije) datoteka. Je li se pokazalo kao problem u svakodnevnom radu što neke od tih aplikacija još nisu optimizirane za M1 već se izvršavaju uz Rosettu 2 kao “prevedene” Intel aplikacije? Zapravo ne, jer u mojem iskustvu i non-native aplikacije koje se vrte unutar Rosette rade jednako ili bolje u odnosu na te iste aplikacije kad se vrte na iMacu s Intel procesorom kojeg posjedujem. Najviše koristim Lightroom i Photoshop iz Adobe paketa, te Affinity Photo i Publisher kao izvrsnu alternativu Adobeu. Blackmagic je već izdao native M1 inačicu svojeg DaVinci Resolvea kojeg sam odmah naravno isprobao — već i samo ta aplikacija po sebi je veliki razlog za kupovinu računala s M1. Stvari tolko dobro rade da ti je gušt obrađivati hrpe materijala koje si prije odgađao jer si znao da te čekaju sati i sati čekanja da bi obradio par minuta videa. Sviđa mi se ova nova tech budućnost!

Profesionalci koji se bave videoprodukcijom među onima su koji će najviše profitirati tranzicijom na M1: odličan DaVinci Resolve koristi i Mario Poje.

Windows na M1 Macu: Može se, ali uz ograničenja

Windows on ARM, Insider preview verzija, instaliran unutar technical preview izdanja Parallels Desktopa. Unutar svega toga, Chrome, u standardnoj verziji za računala s Intelovim procesorom, radi prilično solidno pod Microsoftovom emulacijom za x64.

Jedno od glavnih pitanja koje se počelo postavljati nakon što je Apple na prošlogodišnjem WWDC-u objavio tranziciju na vlastite procesore bilo je hoće li i dalje na Macovima biti moguće koristiti operacijski sustav Windows — što je, vjerojatno bez mnogo dvojbe, određenim skupinama korisnika bila jedna od glavnih prednosti Mac računala s Intelovim procesorima. Postojala su dosad dva načina korištenja Windowsa na Macu: direktno podizanje računala u Windows kroz Boot Camp (u osnovi dual boot) ili, pak, virtualizacija i paralelno korištenje Windows i Mac aplikacija uz rješenja kakvo je, primjerice, popularni Parallels Desktop ili neka druga virtualizacijska platforma.

Boot Camp, barem zasad, otpada zbog nekoliko razloga. Službeno nije podržan na računalima s procesorom M1, a niti ne postoji verzija Windowsa za ARM koja bi se na njih mogla instalirati — jednostavno je ne možete kupiti. Craig Federighi, Appleov potpredsjednik za razvoj softvera, ostavio je donekle odškrinuta vrata da se tu nešto dogodi u narednim godinama ako Microsoft želi napraviti ARM inačicu Windowsa za Macove s M1, no Microsoft to niti neće moći napraviti sam bez podrške Apple oko cijelog Boot Camp dijela i omogućavanja podizanja nekog drugog operacijskog sustava umjesto macOS-a. Šanse da se takvo što dogodi, naročito nakon što se neslužbeno saznao podatak kako svega dva posto računala koja završe u Appleovim servisima uopće ima instaliran Boot Camp s Windowsima, smatramo malima.

Postoji, međutim, ARM inačica Windowsa koju Microsoft koristi na pojedinim proizvodima, poput Surfacea X. Službeno je ne možete kupiti kao što to možete učiniti s onom “običnom” za računala bazirana na Intelovim procesorima — licenca postoji samo za proizvođače računala — ali možete “skinuti” njezinu Insider preview verziju.

S druge strane, još na WWDC-u smo saznali da će Parallels postojati u verziji za M1, što se nedugo potom i dogodilo objavom preview verzije Parallels Desktopa za Macove s M1 čipom. Parallels Desktop je virtualizacijska platforma — ne može, dakle, emulirati Intelove procesore — i primarno je namijenjen “podizanju” VM-ova s Linuxom i drugih operacijskih sustava u ARM verzijama. No, naravno da smo pod njim isprobali i ARM inačicu Windowsa — stvar radi i izuzetno je jednostavna za instalaciju i podešavanje, unatoč tome što je Windows on ARM u Insider preview, a Parallels Desktop u nekoj inačici koja je tek technical preview, možda službeno niti alfa-verzija.

Jedan od glavnih razloga zašto Microsoftov Surface X nije postigao značajniji tržišni uspjeh i zašto ARM inačica Windowsa nije našla svoje mjesto na više računala jest i ogroman teret kompatibilnosti s aplikacijama razvijenim za Intel računala, koje ARM inačica Windowsa jednostavno nije mogla pokrenuti. Baš nekako posve slučajno s pojavom M1 Macova, Microsoft je, međutim, objavio Insider Preview ARM inačice svojeg operacijskog sustava s uključenom emulacijom 64-bitnih Intel aplikacija (emulacija je dostupna od builda 21277, a u međuvremenu se pojavio i još noviji build, 21286).

Windows on ARM prepoznao je 8-jezgreni procesor, a dodijelili smo mu 3 GB memorije u sklopu virtualizacije pod Parallels Desktopom. Performanse su, primjerice za korištenje neke Windows aplikacije koja vam baš treba a inače želite biti na Macu, bile solidne za ovako rane, gotovo alfa inačice i Parallels Desktopa ali i Microsoftove Intel emulacije pod ARM Windowsima koja je javno objavljena tek prije nešto manje od dva mjeseca.

Emulacija aplikacija kompiliranih za računala s Intelovim procesorom pod ARM inačicom Windowsa radi, dakako, uz značajan pad performansi tih aplikacija (Chrome, u Intel verziji, ostvaruje oko trećinu performansi na testu JetStream 2, ali je unatoč tome prilično upotrebljiv) pa nemojte očekivati da ćete se na ovaj način igrati. No, ukoliko u radu koristite neku specifičnu aplikaciju za Windows koje baš nema na Macovima a koja nije toliko zahtjevna u pogledu performansi — poput “uredskih” aplikacija — prilično je fascinantno da je već danas možete, iako na ovako neslužben način i s ne baš “čistom” licencom za Windows on ARM, pokrenuti na M1 Macu. Možemo lako zamisliti situaciju u kojoj Microsoft postiže dogovor s autorima Parallels Desktopa pa da uskoro možete kupiti bundle ove virtualizacijske platforme s ARM verzijom Windowsa koju Microsoft dosad nije niti prodavao krajnjim korisnicima.

Dva su važna ograničenja kojih morate biti svjesni ukoliko ste kupili ili tek planirate kupiti Maca s M1 procesorom i želite se poigrati ovime. Koristite li Parallels Desktop i Windows on ARM, radit će samo 64-bitne Windows aplikacije kompilirane za ARM budući da M1 ne podržava izvođenje nikakvih 32-bitnih aplikacija (kakvih još ima čak i na ARM inačici Windowsa), a Parallels je samo virtualizacijska platforma i ništa drugo; samim time, ne može “prevesti” 32-bitne aplikacije.

Drugo je ograničenje sličnog karaktera, a vezano je uz Microsoftovu emulaciju aplikacija izrađenih za računala s Intelom: emulacija koja dolazi uz Insider preview Windows on ARM također podržava samo 64-bitne Windows aplikacije.