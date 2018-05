Modecom Eclipse 180 - Prilika koja se ne propušta

Poljski Modecom u više smo navrata upoznali kao proizvođača povoljne, a neobično kvalitetne računalne periferije, no baš ništa nije nas moglo pripremiti na tvrtkin izlet u svijet dobrog zvuka

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 1,4” visokotonac + 6,25” woofer Pojačalo 35 + 55 W (po zvučniku), 180 W RMS ukupno Frekvencijski odaziv 35 Hz – 22 kHz Povezivost Bluetooth 4.0 (aptX), RCA ulaz, optički ulaz Dimenzije i masa (po zvučniku) 357 x 240 x 220 mm / 5,6 kg Jamstvo 1 godina

Iskreno ćemo priznati da smo na prvi spomen Modecomovih zvučnika posprdno odmahnuli rukom. Premda poljski proizvođač ima jedan od miševa s najboljim omjerom performansi i cijene na tržištu (Volcano MC-GMX4), kao i mehaničku TKL tipkovnicu sličnih karakteristika (Volcano Lanparty), praksa nam je nebrojeno puta pokazala da problematiku kvalitetnog zvuka ipak valja ostaviti usko specijaliziranim tvrtkama s dugogodišnjim fokusom na to područje. Međutim, kad smo podigli kutiju u kojoj su se nalazila dva zvučnika oznake Eclipse 180, naglo smo se uozbiljili – težila je preko 10 kilograma, a znamo da je masa u svijetu dobrog zvuka prvi indikator da se od uređaja može očekivati nešto natprosječno.

Straga imamo analogni RCA ulaz i digitalni optički. Potonji možemo koristiti kada želimo da zvučnici sami obavljaju digitalno-analognu konverziju

Eclipse 180 svestrani su aktivni zvučnici bookshelf formata i razmjerno izdašnih gabarita. Dimenzije su im 35,7 x 24 x 22 centimetara, a pregled specifikacija otkriva zašto je tome tako – woofer im je 6,25-inčni, stoga kabineti ni nisu mogli biti mnogo manji. Ugrađeno pojačalo klase D isporučuje 90 W snage po kanalu (55 W za svaki woofer i 35 W za tweeter), a njime upravlja Intersilov kontroler D2-41051, koji sa sobom donosi mogućnost ručnog ugađanja basa i visokih frekvencija. Visokotonska jedinica je 1,4-inčna, s mekanom membranom, koju ćete definitivno htjeti držati podalje od djece, kućnih ljubimaca ili “šaljivčina” koji bi ih mogli utisnuti prstom i tako trajno deformirati.

Svestranost ovih zvučnika očituje se u činjenici da ne podržavaju samo žično spajanje s izvorima zvuka (zvučna kartica, mobitel, prijenosni svirač ili nešto četvrto), već i bežično, preko Bluetootha 4.0. Iznenađenja ima još – podržan je kodek aptX, a desni zvučnik također ima NFC čip, koji možete iskoristiti za ubrzavanje bežičnog uparivanja.

Može analogno, može optički

Svi konektori nalaze se na stražnjoj strani desnog zvučnika. Osim onih za kabel napajanja i povezivanje s lijevim zvučnikom, tu još imamo klasični RCA, ali i optički ulaz. Potonji će vam biti osobito koristan za spajanje zvučnika na konzole te u slučaju da niste zadovoljni performansama integrirane zvučne kartice. Ako ona posjeduje optički izlaz, korištenjem optičkog ulaza na Modecomovim zvučnicima postići ćete da zvučna kartica prosljeđuje digitalni signal u zvučnike (funkcionira kao takozvani “transport”), a da se digitalno-analogna konverzija događa u samim zvučnicima (kako podržavaju Bluetooth reprodukciju, automatski moraju sadržavati DAC). Modecom ne specificira o kojem se DAC čipu radi.

Kontrole su same za sebe korektne, ali nedostaje indikator trenutačno namještene razine basa i visokih tonova

Desni zvučnik na svojoj gornjoj strani također sadrži četiri tipke. Prva (Input) koristi se za prebacivanje ulaza (Bluetooth, AUX ili optički), druga (Mode) prebacuje nas na upravljanje basom i visokim frekvencijama, a treća i četvrta služe regulaciji glasnoće, odnosno jakosti niskih i visokih tonova, ako smo prethodno pritisnuli tipku Mode. Nažalost, ne postoji način da doznate na koju su razinu jakosti bas i visoki tonovi trenutačno namješteni. Jedini indikatori, ako to tako uopće možemo nazvati, sićušne su, zelene LED-ice, smještene pored natpisa “Bass” i “Treble”. One će zatreperiti kad promijenite neku od te dvije postavke, ili ostati svijetliti u slučaju da ste dosegli minimalnu ili maksimalnu vrijednost. To će vas prisiliti da se svaki put vraćate na minimalnu vrijednost i brojite “korake” (treptaje), kojih je ukupno 10. Dakle, pet treptaja od minimuma srednja je vrijednost, na koju su zvučnici tvornički namješteni. Dobra vijest je što ovaj rudimentarni “ekvilizator” nije nimalo agresivan; tek blaže dopunjava donji dio spektra ili gura visoke tonove naprijed. Zbog toga, možda će vam biti najjednostavnije zaboraviti na blesave LED-ice i namjestiti ga “prema sluhu”, pomoću priloženog, gumiranog daljinskog upravljača.

Pozitivan šok

Iako ostavljaju odličan dojam povezivošću, izgledom i konstrukcijom, najjači adut Modecomova Eclipsea 180 zapravo je kvaliteta zvuka. Ostali smo potpuno impresionirani koliko uvjerljivo zvuče, bez obzira na to koriste li se za glazbu, igranje ili filmove. Prvo i možda najvažnije, premda su razmjerno veliki, odlično funkcioniraju za slušanje s male udaljenosti (takozvani nearfield). Sa zadivljujućom lakoćom na udaljenosti manjoj od jednog metra od ušiju postižu osjećaj prostornosti i širine zvuka te stvaraju dojam da vam pjevači pjevaju iz monitora, a ne iz kutija koje se nalaze s njegove lijeve i desne strane. Bas im je iznimno ugodan – mesnat, udaran, moćan i živahan, a ne toliko nametljiv da bi nakon duljeg slušanja počeo ići na živce. Pri glasnijem slušanju udara s tolikim autoritetom da je lako pomisliti kako se negdje u prostoriji nalazi subwoofer. Izvrsno je stopljen sa sredinom frekvencijskog raspona, gdje nam, pak, biva isporučena velika količina detalja i finesa, uz sveprisutan osjećaj prozračnosti, kakav se inače dobiva od većih zvučnika. Visoke frekvencije su čiste i bešavno povezane sa srednjima. U najvišem dijelu spektra nismo čuli ništa što bi nas moglo natjerati na pomisao da bi Modecomovi zvučnici mogli umoriti uši nakon višesatnog korištenja.

Gumirani daljinski upravljač bit će vam osobito koristan ako Modecomove zvučnike koristite u dnevnom boravku, s veće udaljenosti. Infracrveni prijamnik nalazi se na vanjskom obodu visokotonske jedinice desnog zvučnika

Na početku jedne od pjesama koje rado koristimo prilikom ocjenjivanja zvučnika (Wilcov “Jesus, etc.”) učinilo nam se da woofer vibrira, ili da unutrašnjost kabineta biva zagušena. Ispostavilo se, međutim, da taj zvuk zapravo proizvodi bas gitara u pjesmi, samo što se ona kod brojnih zvučnika jednostavno ne čuje, stoga smo pomalo zaboravili da je uopće tamo. Takve nove detalje i sitnice otkrivat ćete u mnogim pjesmama koje redovito slušate, osobito ako će vam ovo biti prvi zvučnici viših performansi.

Što se tiče pozicioniranja, svakako ih malo odmaknite od zida, jer je bas-refleksni otvor straga. Izuzev toga, sugeriramo da ih malo zakrenete prema sebi (toe-in) te da visokotonac postavite tako da bude u visini ušiju. S donje strane imaju gumene nožice pa su tako odvojeni od podloge, a postavljanjem na poštene stolne stalke riješit ćete potencijalno rezoniranje sa slabije učvršćenim ili lošije izrađenim stolovima.

Sve u svemu, u smislu balansa čitavog frekvencijskog spektra i lakoće kojom se slušaju, Eclipse 180 podsjetili su nas na Audioengineove zvučnike A5+, od kojih se razlikuju u jednom bitnom detalju – koštaju trećinu njihove cijene. Zaista je impresivno koliko uvjerljiv zvuk proizvode, a još je impresivnije to što to čine za manje od 1.300 kuna. Toplo bismo ih preporučili i da stoje dvostruko ili trostruko više. Zašto nismo povlačili usporedbe s modelima iz ponude Logitecha, Creativea i sličnih? Jednostavno – Eclipse 180 kvalitetom zvuka spada u sasvim drugu klasu.