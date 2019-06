Nacon Revolution Unlimited – Jedan od najboljih alternativnih gamepada

Za razliku od igrača na PC-ju koji, iako im gamepad nije primarni alat za igranje, i imaju velik izbor uređaja kojima će upravljati svojim likovima u igrama, igrači na konzolama uglavnom su ostali ograničeni na gamepade koji se isporučuju s konzolama. To se promijenilo prije nekoliko godina, kad su Microsoft i Sony odlučili dati službeni blagoslov trećim stranama da proizvedu alternativu njihovim gamepadima. Ta je inicijativa među igračima je dočekana vrlo pozitivno, no relativno mali broj prodanih primjeraka tih alternativnih kontrolera značio je da veliki proizvođači igraće periferije oprezno ulažu u taj segment tržišta. Tek je šačica proizvođača – među kojima su Astro Gaming, Razer i Nacon – zagrizla onako kako spada, a upravo iz potonje tvrtke stižu neki od najboljih takvih uređaja. Među njima je i model Revolution Unlimited, neugodno skup, ali jednako toliko dobar alternativni gamepad, koji jednako ugodno možemo koristiti na PlayStationu 4 i PC-ju.

Već na prvi pogled Revolution Unlimited odiše kvalitetom, a da se radi o iznimnom komadu hardvera, jasno je čim ga prvi put zgrabite u ruku

Nacon Revolution Unlimited spada u kategoriju nesimetričnih gamepada, što bi laičkim rječnikom značilo da raspored prednjih tipki posuđuje od legendarnog Xbox kontrolera. Od istog gamepada posudio je i osnovne značajke kućišta, uključujući položaj D-Pada i analognih gljiva, te oblik i izduženost gripova. To je posebno značajno jer je Revolution Unlimited u prvom redu namijenjen vlasnicima PlayStationa 4, koji s konzolom dobivaju znatno drugačiji gamepad.

Revolution Unlimited načinjen je od vrlo kvalitetne i čvrste plastike. Veći dio kućišta premazan je gumenim premazom i pod prstima nevjerojatno ugodan, a tek je pozadinska ploča za upravljanje zvukom načinjena od gole plastike, iako zbog toga nema ništa manje luksuzni štih. Na gripovima gamepada nalaze se poklopci ispod kojih se kriju prostori za utege, pomoću kojih je Revolution Unlimitedu moguće promijeniti masu. Ti poklopci obloženi su hrapavom gumom i pridonose stabilnosti gamepada čak i u najnapetijim trenucima.

Hrpa dodatnih tipki na stražnjoj strani gamepada služi sistemskim, zvučnim i dodatnim kontrolama – radi se o ključnoj značajki ovog kontrolera

Kontroler se s računalom i PlayStationom 4 može povezati bežično, pomoću priloženog USB adaptera, koji funkcionira na principu plug & playa. U bežičnom načinu rada gamepad se oslanja na ugrađenu bateriju kapaciteta 1.300 mAh. Ona na papiru može izdržati oko sedam sati. U stvarnosti se radi o otprilike pet sati autonomije, uz mnogo vibracija i korištenje headseta. Srećom, kada baterija zakaže, Revolution Unlimited s konzolom ili računalom može se povezati pomoću USB-C kabela, nakon čega je potrebno tek prebaciti prekidač na stražnjoj strani gamepada u odgovarajući položaj.

Analogne gljive smještene na prednjoj strani gamepada vrlo su meke i lako ih je pomicati. Na njihovom vrhu nalaze se kvalitetne gumene kapice, koje je moguće zamijeniti alternativnim parom drugačijeg oblika i teksture, koji se isporučuje u paketu. Baze gljiva također je moguće mijenjati – dostupne su tri debljine – ovisno o željenoj slobodi kretanja. Ispod desne gljive nalaze se dva osvijetljena prstena. Oni bojom prikazuju odabrani način korištenja (PlayStation ili PC).

Upakiran u čvrstu torbicu Nacon Revolution Unlimited spreman je za sigurno prenošenje kamo god krenuli

Na prednjoj strani Revolution Unlimiteda, osim gljiva, nalaze se D-Pad i četiri osnovne tipke s oznakama kakve viđamo na DualShocku (kvadratić, križić, krug i trokut). Tu su i dvije funkcijske tipke (Start i Share, odnosno Start i Select), te tipka “PlayStation”, koja na konzoli poziva sistemski izbornik. Osim toga, na prednjoj se strani gamepada nalazi veliki trackpad, poput onog na DualShocku 4, jednake namjene. Na gornjoj strani ovog gamepada imamo par digitalnih tipki i par analognih prekidača, uobičajenih za moderne gamepade. Ono što nije uobičajeno može se vidjeti na stražnjoj strani Revolution Unlimiteda. Radi se o četiri dodatne tipke, smještene na unutrašnjoj strani gripova. Tim tipkama službenim driverom ili posebnim načinom rada, namijenjenom programiranju funkcija tipki na samom gamepadu, možemo dodijeliti bilo koju funkciju gamepada te si tako olakšati igranje složenijih igara. Posljednji set tipki smjestio se na sredinu stražnjeg lica gamepada i sastoji se od tipke za odabir profila te dva prekidača, kojima definiramo želimo li Revolution Unlimited koristiti na žici ili bežično, te s kojim uređajem.

U nekoliko pokreta moguće je potpuno zamijeniti glave gljiva, kao i njihove baze, a sve ovisno o individualnim potrebama

Neposredno ispod tog elementa nalaze se tri tipke za upravljanje glasnoćom te uključivanje i isključivanje mikrofona na ugrađenoj zvučnoj kartici. Ispod njih se, pak, smjestio 3,5-milimetarski TRRS priključak za headset, koji može prenositi zvuk igre i ćaskanje s prijateljima u partyju na PlayStationu, odnosno na Discordu na PC-ju. Kvaliteta ugrađene zvučne kartice solidna je, ali ne i savršena. Ne možemo se oteti dojmu da zvuk na DualShocku 4 nudi više dubine i detalja, bez obzira na slušalice koje koristimo.

U svom tvorničkom stanju Nacon Revolution Unlimited može zadovoljiti čak i najzahtjevnije igrače zahvaljujući preciznim gljivama, ugodnim tipkama i mekim okidačima. Ipak, oni koji žele više, na raspolaganju imaju moćan upravljački softver. U ovom softveru možemo definirati do četiri korisnička profila za PC i još toliko za PlayStation 4. Svaki od tih profila može imati jedinstvene postavke, funkcije tipki i osjetljivosti, a moguće ih je definirati i korisničkim profilima, specifično definiranim za pojedinačne igre, zahvaljujući ugrađenom sustavu dijeljenja i preuzimanja.

Podešavanje gamepada u ovom je softveru doista detaljno, a ono što posebno impresionira jest mogućnost individualnog prilagođavanja osjetljivosti analognih gljiva i triggera. Njima je moguće definirati dead-zone, dakle odrediti razinu osjetljivosti, ovisno o udaljenosti analogne poluge od početnog položaja. Softver omogućuje i reprogramiranje svih tipki na gamepadu te zamjenu položaja lijevoj i desnoj analognoj gljivi, ako vam to iz bilo kojeg razloga treba. Ono što ne omogućuje, nažalost, jest snimanje makro naredbi ili dodjeljivanje tipki s tipkovnice ili miša dodatnim tipkama, što bi bilo vrlo korisno igračima na PC-ju. Nacon to opravdava željom da gamepad bude podoban za korištenje u eSportovima, no nismo sasvim uvjereni.

Upravljački softver omogućuje fino podešavanje individualnih analognih poluga (gljive i okidači), kao i reprogramiranje tipki i definiranje četiri korisnička profila po platformi, no nedostaje mu podrška za makro naredbe

Izostanak tih mogućnosti, u paru s nešto slabijom zvučnom karticom, glavni su razlozi zašto Nacon Revolution Unlimited ne možemo bez rezerve svima preporučiti. Cijena mu je doista paprena pa očekujemo briljiranje u svim segmentima. Ipak, iako nadogradnja s DualShocka 4 (Xbox kontrolera na PC-ju) ne bi trebala stajati 150 eura, u ovom je slučaju više nego primjetna. Ako vam budžet dozvoljava, navalite. Jedno je sigurno – bolji gamepad dosad nismo probali.