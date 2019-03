NZXT Aer RGB 2 Starter Kit (3x 120 mm) - Svijetle, šute i koštaju

SPECIFIKACIJE Ventilatori 3x Aer RGB 2 120 mm Protok zraka 17,48-52,44 CFM Statički pritisak 0,15-1,35 mm H 2 O Broj RGB LED-ica 8 Dodaci HUE 2 kontroler Jamstvo 2 godine

Vjerojatno vam nećemo otkriti toplu vodu kad kažemo da je ukrašavanje praktički svake računalne komponente i periferije RGB LED-icama postao jedan od najvećih trendova novijeg doba. NZXT se sa svojim ventilatorima, vodenim hlađenjima, LED trakama i kontrolerom HUE+ odlično snašao na tome polju – svjetlosni efekti izgledali su atraktivno, a softver CAM iz verzije u verziju postajao je sve bolji i nudio rastući broj opcija. Ne čudi, stoga, da je tvrtka, pune tri godine nakon izlaska originalnog sustava HUE+, predstavila njegova nasljednika. Naziva se HUE 2, a donosi još veći broj mogućnosti, ali i dodataka. Temelj sustava je kontroler HUE 2, a dodaci koji se na njega mogu povezati, nisu više “samo” ventilatori i LED trake za unutrašnjost kućišta, već i LED trake za stražnju stranu monitora, koje bojom dinamički prate ono što je trenutačno prikazano na ekranu (HUE Ambient), zatim trake za donju stranu kućišta (HUE Underglow) te “češljevi” za kabele (HUE Cable Comb) – maleni dodaci koji se brinu za to da su sve žice kabela uredno razmaknute i organizirane, a usput svijetle u željenim bojama. Svjetlećih dodataka, povezivih na kontroler HUE 2, ove će godine biti još; NZXT ne krije da neke adute čuva za naredne mjesece.

Ovo je bio povelik uvod za opis Aer 2 RGB Starter Kita, kompleta koji se sastoji od tri NZXT-ova nova 120-milimetarska ventilatora Aer RGB 2, ali smatrali smo ga nužnim, jer je to jedini način da objasnimo zašto ovaj komplet košta čitavih 1.050 kuna. To je neobično mnogo novca za tri svjetleća ventilatora, ma koliko oni bili kvalitetni, ali valja imati na umu da cijena uključuje i kontroler HUE 2. Drugim riječima, nakon što kupite ovaj Starter Kit, za sve ostale dodatke iz HUE 2 ekosustava (osim HUE Ambienta) novi kontroler vam neće više trebati, jer ćete ih moći spojiti na ovaj koji ste dobili unutar Starter Kita.

Mliječnobijela plastika prekriva LED-ice i radi difuziju svjetla, poboljšavajući tako estetiku ventilatora

Aer 2 RGB Starter Kit još se prodaje s dva 120-milimetarska ventilatora i kontrolerom (840 kuna) te s dva 140-milimetarska ventilatora i kontrolerom (920 kuna). Ventilatore je moguće kupiti i pojedinačno – 120-milimetarski primjerak košta 250 kuna, a 140-milimetarski 275 kuna.

Hvata magnetski

Sam kontroler nije mnogo veći od kreditne kartice, iako je, naravno, osjetno deblji. Magnetski se hvata za metalne dijelove kućišta pa ga nije potrebno dodatno fiksirati. Na sebi sadrži četiri kanala za spajanje spomenutih HUE 2 dodataka, Micro-USB port i priključak napajanja. Priloženi Micro-USB kabel valja spojiti na interni USB 2.0 header na matičnoj ploči, a kabel napajanja povezuje se molex konektorom računalnog napajanja. Potonje smatramo teškim i začuđujućim propustom – zašto napajanje nije izvedeno preko SATA konektora? Vlasnici modularnih napajanja granu s arhaičnim molex konektorima u današnje vrijeme uglavnom više ni ne spajaju, jer im jednostavno nije potrebna. Kontroler HUE 2 natjerat će vas da ju iskopate s dna ladice.

Postojanje “ulaza” i “izlaza” na svakom ventilatoru omogućuje nam da ih ulančamo i spojimo na isti kanal kontrolera. Na matičnu ploču spajaju se preko standardnog 4-pinskog konektora

Četiri kanala za spajanje HUE 2 dodataka mogu se činiti malo, ali valja imati na umu da se oni mogu ulančavati, stoga vas baš ništa ne sprečava da sva tri ventilatora iz Aer RGB 2 Starter Kita povežete na isti kanal. To je izvedeno tako da svaki ventilator na sebi ima, uz standardni 4-pinski priključak za matičnu ploču, konektore označene s “IN” i “OUT”. Kad priloženim kabelima povežemo “ulaze” i “izlaze” svih triju ventilatora i spojimo ih na isti kanal kontrolera, NZXT-ov softver CAM uredno će ih prepoznati kao tri zasebna entiteta i dozvoliti nam da njima upravljamo zasebno, ili da ulančavamo njihove svjetlosne efekte. Svaki kanal kontrolera HUE 2 podržava do 40 LED-ica, do pet Aer RGB 2 ventilatora ili do šest drugih HUE 2 dodataka. Također ih je moguće kombinirati – isti kanal uredno će podržati, primjerice, dva ventilatora i LED traku.

Samo za ispuh

Sa samim ventilatorima NZXT je odradio odličan posao. Načinjeni su od plastike, a uglovi su im gumirani, kako ne bi došlo do prijenosa vibracija na kućište. U vanjski obod svakog ventilatora ugrađeno je osam LED-ica, a s njima možemo raditi što nas je volja – dati im fiksnu boju, dodijeliti desetak efekata (prelijevanje boja, pulsiranje, oponašanje padanja zvijezda i svjetlost svijeća te koješta drugo), ali i natjerati na kojekakve “pametne” stvari, poput mijenjanja boje prema temperaturi procesora ili grafičke kartice, ili broja sličica u sekundi u igrama. Također, mogu svijetliti i mijenjati boje u ritmu zvuka koji dopire iz zvučnika te bojom pratiti zbivanja u CS:GO-u (primjerice, iz zelene boje ići prema crvenoj kako nam opada zdravlje). Može se očekivati da će u dogledno vrijeme biti podržane brojne druge igre. LED-ice su prekrivene mliječnobijelom plastikom, koja funkcionira kao difuzor i drastično “omekšava” svjetlost LED-ica, čineći sve spomenute efekte zaista dopadljivima. Valja spomenuti da je osvjetljenje implementirano samo s jedne strane ventilatora, tako da ćete ga vidjeti jedino ako ih koristite za ispuh zraka iz kućišta. To može biti relevantno nekome tko računalo provjetrava na principu negativnog statičkog pritiska. Neki konkurentski RGB ventilatori, poput novijih Corsairovih modela, osvijetljeni su s obje strane pa se mogu iskoristiti i za usis.

Ventilatori u 120-milimetarskoj varijanti imaju protok zraka od 17,48 do 52,44 CFM, statički pritisak od 0,15 do 1,35 mm H 2 O te brzinu vrtnje od 500 do 1.500 okretaja u minuti, već ovisno o zagrijanosti sustava. Buka im se kreće u rasponu od 22 do 33 dBA te nisu osobito čujni ni kad je računalo pod punim opterećenjem. Za vrijeme svakodnevnog rada u Windowsima (surfanje, Office i slično), potpuno su bešumni. Na matičnu ploču spajaju se preko 4-pinskog konektora, što znači da se brzinom njihove vrtnje upravlja preko PWM-a. Kažimo i da 140-milimetarski ventilatori Aer RGB 2 imaju identični raspon brzine vrtnje i iste akustičke performanse, ali i još više performanse – protok zraka kreće im se u rasponu od 30,39 do 91,19 CFM, a statički pritisak od 0,15 do 1,52 mm H 2 O. Ipak, u oba slučaja radi se o ventilatorima za kućište te upravo tako o njima treba razmišljati. Za ugradnju na radijatore vodenih hlađenja i druga mjesta s ograničenim protokom zraka htjet ćete ventilatore s višim statičkim pritiskom (preko 2 mm H 2 O).

Premda kontroler HUE 2 možete postaviti u “glavni” dio kućišta, žice ćete lakše sakriti ako ga fiksirate na stražnju stranu pladnja matične ploče

Sve u svemu, NZXT Aer RGB 2 Starter Kit specifičan je tip proizvoda, čija kupnja uključuje određenu količinu planiranja. Mali su izgledi da ćete potrošiti preko 1.000 kuna na tri ventilatora i kontroler, ako unaprijed niste odlučili da ćete na taj isti kontroler kasnije dodavati druge NZXT-ove svjetleće dodatke. U slučaju da je upravo to ono što namjeravate učiniti, tada je za vas bitno samo ovo – izgledaju li ventilatori lijepo, jesu li tihi i imaju li dobre rashladne performanse. Odgovor na sva tri pitanja je potvrdan.