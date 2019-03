NZXT H500i - Monolitan i inženjerski promišljen

SPECIFIKACIJE Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 3x 3,5”, 3x 2,5" Dimenzije 460 x 428 x 210 mm Prednji konektori 2x USB 3.1 Gen1, audio Ventilatori 2x 120 mm NZXT Aer F120 (straga i odozgo) Jamstvo 2 godine

NZXT u posljednje je dvije godine unio mnogo reda u svoju ponudu kućišta, stoga je već nakon kraćeg proučavanja njihovih brojčanih oznaka i temeljnih specifikacija lako shvatiti koje služi čemu. Najmanji model, namijenjen ugradnji Micro-ITX sustava, naziva se H200, Mini-ATX konfiguracijama namijenjen je H400, a u H500 i H700 ugrađivat ćete klasične ATX sustave, uz razliku što H500 spada u klasu kompaktnih midi towera, a H700 je klasični (ili povećani – kako se uzme) midi tower. Svi ti modeli temeljni su na istoj dizajnerskoj filozofiji te dijele upotrijebljene konstrukcijske materijale (uglavnom čelik i kaljeno staklo), kao i većinu inženjerskih detalja. Jedina druga informacija o NZXT-ovoj ponudi kućišta, kojom trebate raspolagati, jest to da su sva odreda također dostupna u izvedbama s pridodanim slovom “i” – H200i, H400i, H500i i H700i. To “i” skraćeno je od “Intelligent”, a govori nam da kućište dolazi s takozvanim CAM Smart Deviceom, zapravo kontrolerom namijenjenim spajanju i upravljanju ventilatorima (običnim ili RGB) i LED trakama. Ako vam takvo što nije potrebno, dakle, ako želite kućište koje je identično “pametnom” modelu, samo nema taj dodatni kontroler, kupnjom modela bez oznake “i” možete uštedjeti dvjestotinjak kuna. Međutim, ako postoji mogućnost da biste takav kontroler u budućnosti dodali, pametnije vam je odmah se isprsiti za taj dodatni iznos, jer ekvivalentni kontroler (NZXT HUE+) košta oko 450 kuna.

Sva NZXT-ova aktualna kućišta, pa tako i H500i, dostupna su u nekoliko kombinacija boja. Ovdje je prikazana crna varijanta s crvenim metalnim pokrovom i vertikalno orijentiranom grafičkom karticom

Kućište H400i opisivali smo prošle godine, i pritom pohvalili praktički sve osim (pre)visoke cijene. Na red je stigao njegov veći brat H500i, koji će korisnicima biti zanimljiv zbog dvije stvari – radi se o kompaktnom midi toweru, dovoljno prostranom za ugradnju ozbiljnih ATX sustava, a istovremeno izrazito pogodnom za držanje na radnoj površini, gdje ćete, kroz bočnu stranicu od kaljenog stakla, svakodnevno uživati u ljepoti vaših komponenti. Osim toga, riječ je o svojevrsnom duhovnom nasljedniku jednog od najpopularnijih kućišta u NZXT-ovoj povijesti, izvrsnog modela S340 Elite.

Zamamna monolitnost

Poput drugih NZXT-ovih aktualnih kućišta, H500i načinjen je od SGCC čelika i ima staklenu lijevu bočnu stranicu. Krasi ga monolitna i nenametljiva vanjština, kao stvorena za ljubitelje jednostavnosti i minimalizma. To osobito vrijedi za potpuno crnu varijantu kućišta. Isto je kućište dostupno u dodatne dvije crne izvedbe, samo s crvenim ili plavim metalnim pokrovom za sakrivanje kabela (nalazi se desno od pladnja za matičnu ploču), ali i u bijeloj, pri čemu su u bijelo obojeni i vanjština i spomenuti pokrov. Dojma smo kako su NZXT-ovi inženjeri nastojali da baš ništa ne odvlači pozornost s unutrašnjosti kućišta, što potpuno podržavamo, osobito kad uzmemo u obzir koliko se ona lijepo i jednostavno u ovom slučaju može organizirati.

Pogled na otvorenu desnu bočnu stranicu otkriva s koliko je pažnje osmišljen čitav ovaj prostor. Ugrađene su vodilice za većinu kabela, s pridodanim čičcima, a tu su i metalne kopče oko kojih možemo kabele učvrstiti pomoću plastičnih vezica. Na dnu kućišta su komora za napajanje i kavez za disk

Prednjica kućišta potpuno je zatvorena, dakle, ne postoji mogućnost ugradnje optičkog pogona. Ako zabrinjavate zbog usisa zraka, slobodno otjerajte crne misli – ugradite li prednje ventilatore, oni će zrak dohvaćati kroz perforacije na desnom i donjem bridu prednje maske kućišta. Oba ova mjesta zaštićena su filtrima za prašinu, stoga se utroba kućišta s lakoćom održava čistom. Sprijeda je moguće ugraditi dva 120 ili 140-milimetarska ventilatora, a to znači i da naprijed uredno stanu 240 i 280-milimetarski radijatori AIO vodenih hlađenja. Štoviše, kako bi njihova instalacija bila jednostavnija, NZXT je naprijed ugradio metalni pladanj, fiksiran jednim vijkom, koji jednostavno izvadimo, na njega fiksiramo radijator i pripadajuće ventilatore te tada u jednom potezu postavimo na mjesto. Iskušali smo instalaciju NZXT-ovih vodenih hlađenja Kraken X52 (240 mm) i X62 (280 mm) te možemo potvrditi da su se oba sjajno i s neviđenom lakoćom uklopila u prednjicu ovog kućišta, ostavljajući dovoljno mjesta za ugradnju zaista glomaznih grafičkih kartica, kao što je MSI-jev 33-centimetarski GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio. Vrijedi istaknuti da su stražnji PCI otvori izvedeni tako da je moguća i vertikalna ugradnja grafičkih kartica, iako ćete za nju morati kupiti odgovarajući riser, zato što on ne dolazi s kućištem.

Na gornjoj strani kućišta nalaze se uobičajena sučelja – ulaz i izlaz za zvuk te dva USB 3.0 konektora. Pored njih je tipka za uključenje računala, a ona za resetiranje je izostala

Još jedan 120-milimetarski radijator mogao bi se ugraditi straga, no izglednije je da ćete na tom mjestu koristiti ispušni ventilator. Posljednje mjesto za ventilatore nalazi se na gornjoj strani kućišta, otprilike iznad procesora. Tu stanu 120 i 140-milimetarski ventilatori. Stražnja i gornja pozicija tvornički su popunjene 120-milimetarskim izvedbama NZXT-ovih tihih i zadovoljavajuće učinkovitih ventilatora Aer F120, tako da nije nužno kupovati dodatne ventilatore, ako baš ne želite. Ipak, u slučaju da budžet to dozvoljava, a procesor planirate hladiti zračnim hladnjakom, postavite dva solidna ventilatora na prednji usis – vaše komponente bit će vam zahvalne. Oko odabira zračnog hladnjaka ruke su vam poprilično odriješene; njihova visina može biti sve do 165 milimetara.

Kažimo još i to da su nas komponente, korištene prilikom testiranja, natjerale da uklonimo gornji ventilator. Naime, ugrađivali smo matičnu ploču koja na području iznad procesora ima pripremu za vodeno hlađenje (Asus ROG Maximus XI Formula), zbog čega je na tom dijelu nestandardno povišena. Dok nismo uklonili gornji ventilator, tu matičnu ploču fizički nije bilo moguće ugurati u kućište. To će biti slučaj s većinom matičnih ploča s glomaznijim pasivnim hladnjakom iznad procesorskog ležišta.

Inteligentan inženjering sa svih strana

Staklena lijeva bočna stranica skladno je stopljena s kućištem, za koje se hvata parom kopči i dodatno fiksira jednim vijkom

Bočna stranica od kaljenog stakla razvučena je od lijevog do desnog brida kućišta, a na donjoj strani boka elegantno se stapa s čeličnim pokrovom, koji iza sebe krije komoru za napajanje i diskove. To je jedini estetski detalj u kojem se H500i razlikuje od svih drugih aktualnih NZXT-ovih kućišta – kod njih staklo ide od vrha do dna bočne strane kućišta, a pokrov napajanja na sebi ima utor za instalaciju SSD-a. To znači da vam H500i neće dozvoliti da vizualno istaknete svoj najbolji (ili jedini) SSD, ali zauzvrat vizualno djeluje još čišće i monolitnije. Staklo je za kućište fiksirano pomoću dviju gumenih kopči, i dodatno se učvršćuje vijkom. Vrlo ga je lako skinuti i vratiti na mjesto.

Pogled na PCI otvore otkriva kako H500i ima pripremu za vertikalnu instalaciju grafičke kartice. Odgovarajući riser kupuje se odvojeno

Prostor na desnom boku kućišta neće biti izložen pogledima, ali to ne znači da su ga NZXT-ovi inženjeri zanemarili. Štoviše, upravo su ovdje učinjeni neki od najsuvislijih konstrukcijskih zahvata, koje ćete itekako cijeniti prilikom izgradnje konfiguracije. Prvo što upada u oči jest to da je pladanj matične ploče izrezan i otvoren na svim pravim mjestima i stranama. Zahvaljujući tome, iznimno je lako sprovesti i sakriti kabele napajanja te prednje konektore kućišta (dva USB 3.0 porta, audioulaz i izlaz). Metalni pokrov, postavljen desno od matične ploče i razvučen po čitavoj visini kućišta, odrađuje odličan posao sakrivanja SATA kabela i glavnog ATX kabela, a prorezi iznad matične ploče od očiju će skloniti žice ventilatora i napajanja procesora. Dodatno raduje što svi ti kabeli, nakon što se dovedu iza matične ploče, ne vise u slobodnom prostoru, već je NZXT za svaki od njih predvidio metalne vodilice i kanale. Na brojnim logičnim mjestima također su ugrađene metalne kopče, koje se mogu iskoristiti za učvršćivanje kabela pomoću plastičnih vezica. Sve to rezultira time da će u H500i čak i manje iskusni korisnici s lakoćom sklopiti iznimno uredno računalo, unutar kojeg baš ništa neće remetiti protok zraka.

Širok spektar mogućnosti vezanih uz sakrivanje kabela i izgradnju oku ugodne konfiguracije odlično funkcionira u kombinaciji s posljednjom karakteristikom ovog kućišta koju svakako vrijedi istaknuti – dvije tvornički ugrađene NZXT-ove LED trake. Jedna je postavljena na gornju stranicu kućišta, tako da obasjava čitav prostor iza stakla, a druga je iza pladnja za matičnu ploču te osvjetljava prostor iza metalnog pokrova i ploče. Trake su, naravno, povezane s CAM Smart Deviceom, kako bi se bojom rasvjete i brojnim efektima moglo upravljati unutar aplikacije CAM. NZXT-ove trake poznate su po lijepom, bogatom svjetlu, koje se precizno može kontrolirati, stoga će ovo biti odličan dodatak za svakoga tko želi kvalitetno osvijetliti unutrašnjost svojeg kućišta, a nema osobitu želju naknadno kupovati i gnjaviti se instalacijom LED traka.

Ovako to izgleda kad se u H500i ugradi high-end konfiguracija. Uočite da je procesor (Core i9-9900K) hlađen AIO vodenim hlađenjem, NZXT-ovim vlastitim Krakenom X62. Unatoč glomaznosti njegovog radijatora, još uvijek je bilo mjesta za masivnu grafičku karticu (MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio). Zbog vodenog bloka, koji naša matična ploča posjeduje iznad procesorskog ležišta, gornji tvornički ventilator morali smo ukloniti, a stražnji ventilator prije fotografiranja smo zamijenili 120-milimetarskim modelom Aer RGB 2

Jedinim spomena vrijednim nedostatkom ovog kućišta smatramo podršku za SSD-ove. Na stražnjoj strani pladnja matične ploče nalaze se dvije plastične ladice za SSD-ove, koje se prema potrebi mogu odvojiti i učvrstiti za perforacije na pokrovu napajanja. Još jedno mjesto za SSD predviđeno je na dnu kaveza za diskove, smještenog na dno kućišta, “ispred” prostora za napajanje. Drugih predviđenih mjesta za SSD-ove nema. U slučaju da imate više od tri SSD-a, morat ćete se snaći kako znate i umijete. Primjerice, možete ih ubaciti u prostor za 3,5-inčne mehaničke diskove pa učvrstiti samo s jedne strane. Nije idealno, no kako su SSD-ovi ionako posve neosjetljivi na radni položaj, može poslužiti. Ako u spomenuti kavez za diskove ne ubacite nijedan SSD, imat ćete prostor za instalaciju do tri 3,5-inčna mehanička diska. Nažalost, da biste to izveli, kavez ćete morati posve izvaditi iz kućišta, a taj manevar podrazumijeva okretanje čitavog kućišta naopačke, zato što se vijcima kaveza pristupa odozdo. Ostaje nejasno zašto NZXT u kavez nije ubacio barem dvije ladice, jer bi instalacija diskova time bila drastično jednostavnija, a podrška za SSD-ove s tri bi porasla na pet komada.

Kućište dolazi s CAM Smart Deviceom i dvije LED trake

Ipak, nećemo dopustiti da ovaj propust pokvari izvrstan cjelokupni dojam. H500i je izvrsno, atraktivno i inženjerski inteligentno osmišljeno kućište. Tražite li kvalitetan kompaktni midi tower, s ovime ne samo da nećete pogriješiti, već ćete biti oduševljeni. Još jednom naglašavamo da kupnjom jeftinijeg modela H500 dobivate apsolutno sve što nudi H500i, izuzev kontrolera za ventilatore i ugrađenih LED traka. Time H500 postaje jedna od najisplativijih kupnji za korisnike u potrazi za kompaktnim midi towerom više klase, no ni cijena modela H500i se, s obzirom na sve što on nudi, ne čini sumanutom. Preporuka!

CAM Smart Device NZXT H500i naziva “pametnim kućištem”, zato što s njime isporučuje takozvani CAM Smart Device. Riječ je o kontroleru za ventilatore i LED trake, kojem je pridodan senzor buke, s ciljem da kućište samostalno “uči” kako da utiša ventilatore, a bez značajnijeg gubitka rashladnih performansi. Kako bi to radilo, morat ćete koristiti NZXT-ove vlastite ventilatore i spojiti CAM Smart Device na interni USB 2.0 header na matičnoj ploči. Aktivacija tog “pametnog” načina rada odvija se u NZXT-ovom softveru CAM, a započinje kalibracijom ventilatora i analizom buke, što traje nekakvih dvadesetak minuta. Potom će vam se prikazati rezultati (prijašnje i nove temperature te izmjerena razina buke), nakon čega vam preostaje odlučiti hoćete li zaista koristiti takozvani Adaptive Noise Reduction, ili ćete se vratiti tradicionalnim profilima ventilatora (Silent, Performance, Fixed ili Custom). Ne možemo reći da nam se ta funkcija pokazala osobito korisnom, no sama prisutnost i upravljivost kontrolera za ventilatore i LED-ice svakako je dobrodošla. Usput budi rečeno, ništa vas ne sprečava da ovaj kontroler izvadite iz kućišta i u nekom trenutku umjesto njega ugradite NZXT-ov novi kontroler, Hue 2, koji podržava novu generaciju tvrtkinih ventilatora, LED traka i drugih svjetlećih dodataka. Nakon instalacije kontrolera Hue 2 dvije LED trake, tvornički ugrađene u H500i, još uvijek se mogu uredno koristiti i konfigurirati – pohvalno.