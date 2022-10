Panasonic TX-55LZ2000 - Impresivan "iz kutije"

SPECIFIKACIJE Ekran 55" OLED.EX / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (VRR, AMD FreeSync Premium) HDR HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG, HLG Photo Konektori 2x HDMI 2.1 (1x HDMI eARC), 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, optički (TOSLINK) izlaz, 3,5 mm audioizlaz, antenski ulaz Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor HCX Pro AI Softver My Home Screen 7 Jamstvo 2 godine Dojam Bez pogovora, jedan od najboljih ovogodišnjih televizora

LZ2000 naziv je Panasonicove najbolje ovogodišnje linije televizora. Tvrtka u njoj okuplja tri modela, dijagonala od 55, 65 i 77 inča, a mahom se radi o OLED televizorima s implementiranim svim najboljim tehnologijama koje japanski gigant trenutačno nudi. Testirali smo 55-inčnu izvedbu modela LZ2000, koja se na domaćem tržištu prodaje za 20.600 kuna. Veći, 65-inčni model, koštat će vas točno 5.000 kuna više.

Radi se o pozamašnom iznosu, osobito kad uzmemo u obzir da se 55-inčni OLED televizor aktualne generacije u današnje vrijeme može kupiti za manje od 10.000 kuna, no za visoki se trošak Panasonic nastoji odužiti nizom odlika svojeg pulena, među kojima je najistaknutija zaista izvanredna kvaliteta prikaza. Štoviše, usudili bismo se nazvati ju referentnom; govorimo li o pukoj preciznosti boja i svjetlini prikazanog sadržaja u odnosu na ono što ulazni signal iziskuje, Panasonic 55LZ2000 pokazuje se fascinantno točnim, a bez ikakve naknadne kalibracije. Na tvorničkim postavkama, uz odabran ispravan profil slike (Filmmaker), kolorimetar pokazuje prosječni ∆E manji od 1, uz maksimalne izmjerene devijacije, koje ni u jednom trenutku ne prelaze vrijednost 3. S takvim brojkama, možete biti sigurni da gledate upravo onakvu sliku kakvu je definirao onaj tko je radio gradaciju boja u procesu montaže videa.

Kad već spominjemo optimalni prikaz, treba istaknuti da se on, izuzev odabirom spomenutog profila slike Filmmaker, postiže uz još jedan dodatni korak – valja posjetiti izbornik Ambient Sensor Settings te isključiti obje opcije, koje se unutar njega nalaze (Auto Brightness i Auto White Balance). Time, očito, deaktiviramo ugrađeni senzor ambijentalnog osvjetljenja i sprečavamo automatsko prilagođavanje svjetline prikaza i temperature bijele boje uvjetima u prostoriji, s ciljem postizanja najtočnije i najkonzistentnije slike, koju je LZ2000 u stanju prikazati.

Hlađenjem do svjetline

Relativno debeli profil Panasonicova televizora takav je zbog ugrađenog 150-vatnog Dolby Atmos ozvučenja

Panasonicov najbolji ovogodišnji televizor zasnovan je na LG-jevom OLED.EX panelu, u čijem je sastavu vodik zamijenjen deuterijem, zbog čega on može postići višu svjetlinu u odnosu na "obične" OLED panele. Radi se o istom tipu WRGB OLED panela kakav LG koristi kod svoje linije G2. Poput LG-ja, Panasonic je dotični panel opremio pasivnim hladnjakom, no čini se kako je odradio bolji posao, jer LZ2000 prilikom prikaza HDR sadržaja u 10-postotnom prozoru postiže vršnu svjetlinu od čitavih 1.000 cd/m2, što je za bilo koji OLED panel impresivan rezultat. Sve to znači da Panasonic nije uspio ponuditi svjetliji OLED televizor samo od LG-ja, čiju matricu koristi, već i od Sonyja, koji u svoje najbolje ovogodišnje modele implementira Samsungov novi i hvaljeni QD-OLED panel. Doduše, modeli s QD-OLED panelima još su uvijek nenadmašni, kad je u pitanju zadržavanje svjetline prilikom prikaza jako zasićenih boja.

Vrijedi spomenuti kako Panasonic za OLED panele u televizorima iz linije LZ2000 koristi naziv Master OLED Pro te tvrdi da su oni tvornički modificirani, odnosno optimizirani za optimalni prikaz. Premda smo redovito rezervirani prema takvim navodima, čini se kako se u ovom slučaju ne radi o trgovačkom prodavanju magle, jer se tvornički toliko kvalitetno namješten panel u svijetu televizora u pravilu ne susreće.

Za sve oblike procesiranja slike zadužen je procesor HCX Pro AI. Radi se o MediaTekovom SoC-u MT5816, istom kakav je Panasonic koristio u svojem prošlogodišnjem najboljem televizoru JZ2000. Procesor zadovoljavajuće obavlja zadatke, poput skaliranja slike na 4K razlučivost i procesiranja pokreta (poigrajte se postavkom Film Smooth, koju ćete vidjeti kad unutar izbornika Intelligent Frame Creation odaberete Custom).

Okruglo postolje dozvoljava zakretanje ekrana ulijevo i udesno

TX-55LZ2000 pokazuje se sposobnim i u igrama, zahvaljujući niskom input lagu, od svega šest milisekundi, uz pretpostavku da opciju Input Lag namjestite na Fast. Također, moguće je odabrati Auto, i time prepustiti televizoru da automatski prepozna kako na ulazu dobiva igru (takozvani Auto Low Latency Mode), te samostalno optimizira sve postavke.

My Home Screen 7 - Uvijek vjerni

Panasonic nastavlja biti vjeran vlastitoj softverskoj platformi My Home Screen, koja je dogurala do brojčane inačice 7. Dotična nudi većinu aplikacija koje bi domaćim korisnicima mogle biti zanimljive, kao što su Netflix, Spotify, Deezer, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Deezer, Plex i Apple TV+. Nedostajat će vam, doduše, neke također popularne, ali globalno manje raširene aplikacije, kao što su one od u nas dostupnih davatelja televizijskih OTT usluga, kao što su EON TV, Iskon.Play TV i slični.

Naravno, željene aplikacije mogu se dodavati na glavni ekran, kako bismo im brže pristupali, a na cjelokupnu organizaciju i brzinu rada Smart TV sučelja nemamo prigovora. Nedostaje nam tek integrirani Chromecast, koji dolazi s televizorima temeljenim na platformama Android TV i Google TV, a predstavlja najjednostavniji način puštanja sadržaja s mobitela na televizor. Prisutnost Chromecasta također rješava problem nedostupnosti nekih aplikacija na My Home Screenu; primjerice, premda Panasonicov televizor ne nudi F1TV, prijenose Formule 1 još uvijek bismo mogli pratiti castanjem iz pripadajuće mobilne aplikacije. Očito rješenje za korisnike koji trebaju takvu funkcionalnost jest kupnja Chromecasta i ubacivanje u jedan od četiri HDMI utora Panasonicova televizora.

Poput većine drugih proizvođača, Panasonic od ove godine na svojim televizorima nudi izbornik za igrače, nazvan Game Control Board, gdje možemo vidjeti odabrani profil slike, postavku input laga, aktivnost adaptivne sinkronizacije, razlučivost i frekvenciju osvježavanja i druge podatke. U istom izborniku moguće je i posvijetliti crnu boju (Dark Visibility Enhancer), kako bismo lakše uočavali protivnike koji čuče u sjeni.

Game Control Board korisna je traka sa svim opcijama bitnim za igranje, poput odabranog profila slike i postavke input laga

Planirate li prilikom igranja koristiti HDR standard Dolby Vision, dobro je imati na umu kako će vas njegova aktivacija limitirati na frekvenciju osvježavanja od 60 Hz. Za igranje u 120 Hz, potrebno je odabrati neki drugi HDR standard, ili se prebaciti na prikaz standardne definicije.

Panasonicovi televizori u 2022. zadržali su široku podršku za HDR formate, tako da znaju raditi s HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG i HLG Photo sadržajima.

Zvuk sa svih strana

Osim slike, upečatljiv aspekt Panasonicova televizora TX-55LZ2000 njegov je zvuk. Televizor je opremljen 5.1.2-kanalnim Dolby Atmos ozvučenjem, koje nosi potpis Panasonicove hi-fi divizije, čuvenog Technicsa. Ozvučenje je nazvano 360° Soundscape Pro, ukupne je snage od 150 W, a sastoji se od dva 15-vatna zvučnika, okrenuta prema gore (postavljeni su iza panela), dva 15-vatna bočna zvučnika, 20-vatnog woofera s dva pasivna radijatora te 70-vatne kaskade zvučnika usmjerenih prema gledatelju (nalaze se ispod ekrana).

Prostor ispod ekrana popunjen je kaskadom zvučnika, koji, s ostatkom ugrađenog audiosustava, uspješno otklanjaju potrebu za kupnjom soundbara

U smislu raspona glasnoće, razumljivosti govora, dubine basa i cjelokupne širine zvuka, radi se o jednom od najboljih sustava koje smo susreli kod televizora, koji će sve osim najzahtjevnijih korisnika lišiti potrebe za kupnjom soundbara. Ozvučenje se može kalibrirati prema karakteristikama prostorije, pri čemu se kao kalibracijski mikrofon koristi mikrofon ugrađen u daljinski upravljač.

Panasonicov daljinac masivan je, nakrcan tipkama i ne osobito impresivan; nedostaje mu pozadinsko osvjetljenje tipki, koje se kod televizora najviše kategorije, kojoj LZ2000 svakako pripada, očekuje.

Golemi daljinski upravljač nema pozadinsko osvjetljenje tipki, ali zato sadrži svaku kontrolu koja bi vam mogla pasti na pamet. Osobito se korisnom pokazuje tipka My App, kojoj možemo dodijeliti, primjerice, funkciju pokretanja Game Control Boarda

Panasonic TX-55LZ2000 zanimljiva je zvjerka. Iako neosporno skup, predstavlja izvrstan izbor za vrlo zahtjevne korisnike, zahvaljujući zaista izvanrednom prikazu, koji je tvornički dotjeran do razine kakva se u svijetu televizora rijetko viđa. Premda uvijek savjetujemo da se ekrani, ako je to ikako moguće, podvrgnu kalibraciji, LZ2000 jedan je od rijetkih televizora gdje se time ne dobiva mnogo. To nam također potvrđuje ono što smo već znali: premda brojni proizvođači modernih televizora koriste identične panele, itekako je važno kako ih tko implementira. Panasonic se serijom LZ2000 u tom smislu ove godine nametnuo kao kolovođa.