Predstavljeni Panasonic LUMIX S1II i S1IIE

U veljači ove godine predstavljena je druga generacija visokorezolucijskog (44,3 MP) full frame aparata S1R, logične oznake S1RII, a sad je predstavljena i druga generacija modela S1, također logične oznake S1II, odnosno LUMIX S1II, s obzirom da Panasonic inzistira na oznaci LUMIX za svoje fotoaparate. Doduše, u trgovinama umjesto S1II nekad će pisati S1 II, a umjesto LUMIX nekad će pisati Lumix.

Predstavljen je zapravo još i bratski model S1IIE, kod kojeg "E" u nazivu modela, čini se, predstavlja "essentials", odnosno "osnovne stvari" te je nešto skromnija izvedba novog modela.

LUMIX S1II

Najvažnija osobina LUMIX-a S1II je novorazvijeni, djelomično složeni ili "naslagani" (partially stacked) full frame senzor razlučivosti 24,1 megapiksela, koji se ističe visokom brzinom iščitavanja. To, uz manje izražen rolling shutter efekt, rezultira mogućnosti hvatanja 5,1K videa pri 60 sličica u sekundi, odnosno 4K videa pri 120 sličica u sekundi te 5,8K videa pri 60 sličica u sekundi uz određeni crop (izrez slike).

Aparat je ujedno sposoban snimati i 6K open-gate video pri 30 sličica u sekundi. Kod open-gate načina snimanja koriste se čitava širina i visina senzora, što ima nekoliko izraženih prednosti - takvi su senzori pogodniji za one koji trebaju isporučivati video uratke i u horizotalnoj i u vertikalnoj orijentaciji (ili s kvadratičastim omjerom stranica videa), za one kojima treba više slobode za cropanje u montaži (kadar se može do određene mjere pomicati po vertikalnoj osi bez cropanja po horizontalnoj) te za bolje iskorištavanje anamorfnih objektiva (to su objektivi kod kojih je slika horizontalno stisnuta, kakvi se tipično koriste prilikom snimanja visokobudžetnih filmova).

Zadovoljni bi mogli biti i oni kojima treba visok dinamički raspon, s obzirom da se ovaj uređaj može pohvaliti s 15 koraka dinamičkog raspona u V-Logu (uz aktivirano pojačanje dinamičkog raspona), kad se koristi framerate do 30 sličica u sekundi.

Brzi senzor ujedno nudi brzi elektronički zatvarač, koji omogućava kontinuirano okidanje do 70 fotografija u sekundi, dok uz mehanički zatvarač može okidati do oko 10 fotografija u sekundi.

LUMIX S1IIE

Bratski model S1IIE ima senzor za koji Panasonic kaže da je inspiriran LUMIX-om S5II, uređajem koji je vrlo omiljen kod korisnika koji su orijentirani na snimanje videa, a popularan je i kod onih kojima trebaju i fotografije i video. No taj senzor, iako vrlo dobar (i omogućuje dinamički raspon od 14+ koraka) ipak nije na razini novog senzora u S1II, no zato je sam S1IIE osjetno jeftiniji - u domaćim dućanima S1IIE može se kupiti za 2.800 eura, a S1II za 3.500.

Ovaj model omogućava open-gate (3:2 omjer stranica) snimanje videa u 6K razlučivosti pri 30 sličica u sekundi, a njegov elektronički zatvarač omogućava okidanje do 30 fotografija u sekundi.

Istaknute karakteristike oba modela

Većina drugih karakteristika jednaka je kod oba modela. Tako oba modela imaju poboljšani fazni autofokus, s naglaskom na prepoznavanje očiju i lica i AI praćenje ljudi, a tu je i prepoznavanje "urbanih sportova" kod automatskog fokusiranja (breakdance, skateboarding, parkour). Poboljšana je i stabilizacija slike u tijelu (koja je i inače poslovično izvrsna kod Panasonicovih uređaja), za koju Panasonic navodi 8 koraka, uz elektroničku korekciju videodistorzije bez izreza.

Novi aparati podržavaju snimanje Apple ProRes RAW (HQ) formata 5,8K@30p i C4K@60p na CFexpress Type B karticu, a za korisnike koji su spremni doplatiti, njihovi će aparati moći snimati i s ARRI LogC3 gamom.

Oba aparata imaju elektronička tražila razlučivosti 5,76 milijuna točaka te ekran razlučivosti 1,84 milijuna točaka, koji se može slobodno naginjati i podešavati - dakle upravo je one idealne izvedbe, gdje se može naginjati bez da ga se prvo mora bočno "otvoriti". Trajnost mehaničkog zatvarača deklarirana je na 400.000 okidanja. Uređaji imaju HDMI izlaz pune veličine te dva utora za memorijsku karticu - jedan SD i jedan CFexpress Type-B.

Što se tiče softverske kompatibilnosti, kompatibilni su s programom Capture One, s Frame.io, podržavaju LUMIX Lab (za uređivanje i lagan prijenos LUT-ova na aparat), podržavaju i produkcijski softver LUMIX Flow, te podržavaju format HEIF za spremanje fotografija.