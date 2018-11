PowerColor Red Devil RX 590 8GB OC - Stara tehnologija u novom ruhu

specifikacije Broj stream procesora 2.304 Takt GPU-a 1.469 do 1.545 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR5, 8 Gbps Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

1 x HDMI 2.0b

3 x Display Port 1.4

Za razliku od Nvidija koja je sa svojim novim GeForceicama RTX udarila na sam vrh tržišta, AMD je skromno odlučio osvježiti sredinu ponude, čisto valjda da se ne bi reklo da nisu lansirali niti jednu karticu za igrače ove godine. Radeon RX 590 predstavlja 12-nanometarsku inačicu miljenika igrača, ali i kriptorudara, Radeona RX 580, a koji je i sâm unaprijeđena inačica Radeona RX 480. Drugim riječima, imamo posve jednaku grafičku arhitekturu optimiziranu za DirectX 12, koja je kroz nekoliko generacija ponešto unaprijeđena u kontekstu performansi.

12-nanometarski proces usprkos svom imenu ne nudi smanjenje tranzistora u odnosu na 14-nanometarski, pa RX 580 i RX 590 GPU imaju posve jednake dimenzije kao i internu arhitekturu. Ono što kod dvije kartice nije isto su radni taktovi – maksimalni Boost takt kod novog GPU-a je 1.545 MHz, a kod starog 1.340 MHz, uz zadržavanje jednakog takta 8-gigabajtne GDDR5 memorije. Pod uvjetom da hlađenje nije ograničavajući faktor, nova kartica nudi 15-postotni rast takta, pa time i performansi.

RX 590 vs RX 580 Radeon RX 590 Radeon RX 580 Proizvodni proces 12 nm FinFET 14 nm FinFET Površina čipa 232 mm² 232 mm² Broj CU-ova 36 36 Broj stream procesora 2.304 2.304 Radi takt (Boost / temeljni) 1.545 / 1.469 MHz 1.340 / 1.257 MHz Maksimalni fill-rate 222,4 GT/s 193 GT/s Kapacitet memorije 8 GB 8 GB Propusnost memorije 256 GB/s 256 GB/s TDP kartice 225 W 185 W

S druge strane, to što je ispolirani proizvodni proces omogućio bolje taktove ne znači da je i smanjio potrošnju, pa je TDP nove kartice 225 W odnosno 40 vata više u odnosu na RX 580. Viša je i preporučena cijena – 279 USD u odnosu na 229 USD koliko je koštao RX 580 u trenutku kada je lansiran. AMD-ova ideja je uglaviti ovu karticu u cjenovni procjep između RX-a 580 i GTX-a 1060 te Vege 56 i GTX-a 1070 – RX 580 s 8 GB ide po cijeni od 2.000 kuna naviše, a GTX 1070 3.200 kuna naviše.

No, AMD ima još jedan adut u rukavu u kontekstu ove kartice, a to su bonus igre. Kod AMD-ovih partnera (primjerice tvrtka Links kod nas) kupovinom RX-a 590 ili posebnih PC konfiguracija s ovom karticom kupac na poklon dobiva tri igre – Devil May Cry 5, Division 2 i Resident Evil 2. S obzirom da je riječ o kodovima, kupac potencijalno može unovčiti neke od njih kako bi vratio dio novca plaćenog za sâmu karticu. Argument za kupovinu kartice temeljene na Radeon GPU-u je i podrška za FreeSync. Monitora koji podržavaju FreeSync je hrpa i vrlo su povoljni u odnosu na monitore koji podržavaju Nvidijinu tehnologiju G-Sync. Štoviše, ako ste kupili monitor u posljednjih par godinu, solidna je mogućnost da podržava FreeSync – tehnologija je toliko raširena.

Crvena beštija

Kako bi isprobali RX 590 AMD nam je poslao PowerColorov Red Devil RX 590. Referentnih kartica očekivano nema, no u dućanima će odmah biti dostupni posebni modeli Asusa (Strix), Sapphirea (Nitro), XFX-a i PowerColora. PowerColorov model ima dva načina rada – Silent s taktom od 1.545 MHz te OC s taktom od 1.576 MHz. Karticu hladi vrlo masivan hladnjak koji zauzima čak dva dodatna utora (dakle kartica troši tri sve skupa) te raspolaže s dva ventilatora. Kartica nema RGB osvjetljenje, no ima ledice iza Red Devil natpisa na gornjem rubu, baš kao i prekidač s kojim je iste moguće isključiti.

Sukladno očekivanjima, hladnjak je nečujan dok kartica miruje jer se ventilatori ne vrte do temperature GPU-a od 50 °C. S druge strane, OC mod stvorit će pod opterećenjem golemu količinu buke – oko 64 dBA izmjereno aplikacijom na mobitelu. Silent je mnogo pitomiji s 52 dBA, a istovremeno razlika u performansama praktički da i ne postoji. Ručnim smo overklokiranjem pak iz kartice izvukli 1.615 MHz, uz 10% povećanje takta memorije, a zanimljivo je da u Silent načinu rada ovo povećanje taktova ne rezultira i višom razinom buke.

MSI RX 580 GamingX 8 GB PowerColor Red Devil RX 590 8 GB OC GeForce GTX 1060 6 GB GeForce GTX 1070 8 GB FarCry 5 (DX11, Ultra + TAA) 1080p 62 fps 69 fps 54 fps 70 fps 1440p 44 fps 48 fps 41 fps 49 fps BF1 (DX11, Ultra + TAA) 1080p 98 fps 112 fps 87 fps 114 fps 1440p 71 fps 80 fps 64 fps 87 fps Wolfenstein II (Vulkan, Mein leben! + TSAA) 1080p 113 fps 122 fps 91 fps 122 fps 1440p 73 fps 82 fps 61 fps 80 fps Total War: Warhammer (DX11, Ultra) 1080p 84 fps 89 fps 74 fps 93 fps 1440p 57 fps 62 fps 51 fps 68 fps Rise of the Tomb Raider (DX11, Highest + 4x SMAA) 1080p 73 fps 79 fps 64 fps 99 fps 1440p 49 fps 53 fps 41 fps 64 fps Witcher 3 (DX11, Ultra) 1080p 59 fps 65 fps 59 fps 84 fps 1440p 45 fps 49 fps 44 fps 62 fps Strange Brigade (DX12, Ultra) 1080p 99 fps 105 fps 98 fps 133 fps 1440p 70 fps 77 fps 69 fps 96 fps Potrošnja (kompletan PC, manje je bolje) 3DMark Time Spy 265 W 280 W 194 W 221 W *testirano na Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7, 16 GB DDR4 3200, Core i7-8700K

Performanse koja kartica nudi bolje su od Radeona RX 580, no skok dakako nije linearan s obzirom na razliku u radnim taktovima GPU-ova ovih kartica. Konkretno, na temelju takta GPU-a bi mogli očekivati rast performansi od 15-ak posto, no u stvarnosti rast performanse varira od 5-6 do 12-13%, kako u kojem naslovu. To nije dovoljno da bi se RX 590 dovoljno približila prvoj skupljoj kartici iz Nvidijine ponude, GeForceu GTX 1070, no to joj naravno nije ni svrha. U idealnim tržišnim uvjetima, RX 590 se samim time nameće kao odličan izbor za igrače čiji je budžet za kupovinu grafičke kartice na pola između modela RX 580 i Vege 56 odnosno GTX 1060 i 1070 na Nvidijinoj strani.

Kažemo idealnim tržišnim uvjetima jer je u praksi situacija zapravo puno drugačija zbog implozije kriptorudarenja "na malo". Sitni rudari rješavaju se svojih grafičkih kartica šakom i kapom, pa je tako GeForce GTX 1070 kartice s punim jamstvom moguće kupiti za oko 2.500 bez ikakvog cjenkanja. RX-ice 580 s 8 GB memorije pak idu za 1.400-1.500 kuna što ih opet čini daleko isplativijom kupnjom bez činjenja nekog osobitog kompromisa u kontekstu performansi. Ovo naravno nije problem samo RX-ice 590 već i svih ostalih kartica iz srednjeg segmenta što je vrlo vjerojatno bio jedan od faktora zbog čega je Nvidia s novom generacijom kartica odlučila ciljati visoki i premium tržišni segment gdje problemi s rabljenim hardverom nisu toliko izraženi.