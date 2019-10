Razer Blackwidow - Novosti pod kapicama

Razer Blackwidow 2019 Izvedba ANSI Tip Mehanička Prekidači Razer Green Pozadinsko osvjetljenje RGB Dimenzije 448 x 170 x 39 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Gotovo deset godina nakon što je prvi put stigla na tržište, Razerova linija tipkovnica Blackwidow još uvijek dobiva osvježenja. Posljednja iteracija ove tipkovnice stiže nam s novim mehaničkim prekidačima, osvjetljenjem Chroma i novim materijalima, a predstavlja ulazni model linije.

Blackwidow 2019 malo čime odaje da se radi o obnovljenom modelu, tek će utrenirano oko primijetiti suptilne razlike u odnosu na onaj prethodni

Tipkovnica Razer Blackwidow ostala je vrlo prepoznatljiva. Njen jednostavan dizajn, s tek ponekom agresivnom linijom na rubovima, podjednako se dobro uklapa u ured i gejmerski brlog. Tipkovnica je pune veličine i stiže u ANSI izvedbi, dakle, s jednorednim Enterom. Sredinu donjeg ruba tipkovnice ukrašava osvijetljeni Razerov amblem, a na gornjem, desnom rubu okvira nalazi se suptilno ugraviran naziv tvrtke. Baza tipkovnice metalna je i obložena čvrstom plastikom, koja pod prstima djeluje nešto drugačije od one na prethodnim iteracijama ove tipkovnice. Hrapavija je i “običnija” no zbog toga nije ništa manje čvrsta. Kapice tipki uobičajene su Razerove kvalitete, no odmah je primjetno kako se klimaju nešto manje nego one na ranijim modelima. Na donjoj strani nalazi se pet velikih gumenih fiksnih nožica te dvije dvostruko otklopive nožice koje omogućuju podešavanje nagiba. Te nožice su također gumirane pa je tipkovnica na podlozi, posebno onim krpenim, stabilna kako god je konfigurirate. Kabel je opleten, relativno fleksibilan i, zahvaljujući kanalićima u kućištu tipkovnice, moguće ga je usmjeriti u tri smjera, ovisno o tome gdje vam stoji računalo.

Stabilnosti kapica tipki uvelike pridonose mehanički prekidači s uzdignutim bočnim stranicama – malo je mehaničkih tipkovnica s tako stabilnim tipkama

Nova tipkovnica Blackwidow nema makro tipke ni odvojene multimedijske tipke, no ništa zato. Multimedijom se može upravljati pomoću sekundarnih naredbi na funkcijskim tipkama, a makro naredbe, zahvaljujući Razerovoj tehnologiji Hypershift, mogu se koristiti na bilo kojoj dostupnoj tipki. Makro naredbe moguće je snimati na samoj tipkovnici ili u Razerovom tradicionalno prenatrpanom driveru Synapse, koji omogućuje i podešavanje RGB osvjetljenja te usklađivanje istog tog osvjetljenja s drugim Razerovim periferijama. Tehnologija Hypershift omogućuje i dodavanje alternativnih naredbi svim tipkama na tipkovnici, što posebno dobro može poslužiti zaljubljenicima u MMO igre ili korisnicima koji koriste mnogo tipkovničkih kratica u poslu (programeri, montažeri i drugi).

Prilično visoka baza tipkovnice postavljena je pod neobično velikim kutom pa se pri duljem korištenju pojavljuje umor zapešća – šteta što nema odmoriše za dlanove

Ispod kapica tipki na ovoj tipkovnici nalaze se Razerovi mehanički prekidači Razer Green, koje prema posebnim specifikacijama proizvodi tvrtka Kaihua Electronics, koja stoji i iza mehaničkih prekidača Kailh. Ti prekidači, osim tradicionalnog križića koji nosi kapice, opremljeni su i uzdignutim rubovima koji osiguravaju maksimalnu stabilnost kapica tipki. Prekidači pod prstima djeluju poput prekidača Cherry MX Blue, s glasnim klikom i jasnim taktilnim odazivom. Prekidači Razer Green pritisak registriraju nakon 1,9 mm, što nije najniže u konkurenciji, no još uvijek može ubrzati tipkanje ako se naviknete tipke ne pritiskati do kraja.

Iskustvo tipkanja na novom je Blackwidowu ugodno. Tipke ne pružaju mnogo otpora i prsti u njih nasjedaju baš onako kako treba. Neočekivane zvonjave nema, a čak su i velike tipke, poput razmaknice, vrlo stabilne. Dojam donekle kvari tek iznadprosječna visina i nagnutost tipkovnice, zbog čega, čak i kad je potpuno polegnuta, Blackwidow izaziva umor zapešća pri duljem korištenju. Tome bi uvelike pomoglo odmorište za dlanove koje, nažalost, nije uključeno u paket.