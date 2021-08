reMarkable 2 - Ultimativna digitalna bilježnica

Prvo iskustvo vašeg autora s ekranima osjetljivim na dodir zbilo se početkom ovog stoljeća. Telefoni su u to vrijeme bili "glupi", no ljubitelji tehnologije i ovisnici o mailu komplimentirali su ih takozvanim džepnim PC-jevima (PocketPC) od kojih je najpoznatija bila HP-ova serija iPaq. Ti uređaji su baš poput modernih telefona u sebi imali procesore temeljene na ARM instrukcijskom setu, dok se povrh toga izvodila posebna inačica Windowsa – Windowsi Mobile. Uređaji su imali ekrane osjetljive na dodir, a većina ih je dolazila s malo olovčicom koja je služila za preciznije upravljanje sučeljem, ali i pisanje. Ideja je bila da softver prepoznaje unos znakova olovkom i da na taj način možemo ispisivati mailove ili raditi bilješke. U praksi je pak bilo mnogo lakše olovčicom tipkati po virtualnoj tipkovnici, a neki kreativniji korisnici poput našeg kolege Otona Ribića istovremeno su koristili dvije olovčice i ambideksterno bockali po ekranu.

Geekovi koji su držali do sebe početkom 2000-tih u džepovima su skrivali ovakve igračke

Uz par izuzetaka (primjerice Samsungova serija Galaxy Note), kod mobitela koncept pisanja po ekranu olovkom nije zaživio. Vjerojatno najbitniji faktori za to su manjak interesa od strane korisnika i nepraktičnost pisanja po malenoj površini. S druge strane, olovkama su se posljednjih godina okrenuli Apple sa svojim iPadovima, Microsoft u kontekstu koncepta hibridnih i konvertibilnih laptopa (što vlastitih, što partnerskih), ali i preostali proizvođači tableta temeljenih na Androidu. Ipak, važno je naglasiti da je unos informacija olovkom kod svih njih sekundarna funkcija dodana naknadno, a ne primarna značajka oko koje je koncipiran cijeli uređaj.

iPad je postao jako popularan za pisanje bilješki, no pisanje i crtanje po njemu zbog glatkoće stakla traži dugi period navikavanja

Rezultat takvog pristupa je da pisanje i crtanje traži relativno dug period navikavanja zbog kojeg mnogi korisnici odustaju od korištenja olovke. Površina svih spomenutih uređaja je za razliku od površine papira iznimno glatka zbog upotrebe zaštitnog stakla i optimizacije za upravljanje sučeljem prstima. Dodatni, no manji problem predstavlja odziv sučelja na unos olovkom. Stvar je jednostavna – svi smo naučili pisati na papiru što implicira hrapavost medija na koji se piše, trenje olovke ili općenito bilo kakvog pisala, te trenutni rezultat u obliku traga na papiru.

specifikacije - reMarkable 2 Procesor i memorija ARM dvije jezgre 1,2 GHz, 1 GB LPDDR3 Interna memorija 8 GB NAND flash Dimenzije 187 × 246 × 4,7 mm Masa 403,5 g Ekran 10,3" e-INK, 1.872×1.404 piksela, kapactivni multi-touch Mrežna povezivost Wi-Fi 5 Sučelje USB-C

Kao alternativa tim, iz perspektive ljubitelja papira i olovke, nesavršenim uređajima danas pred sobom imamo reMarkable 2. Riječ je o nasljedniku originalnog reMarkablea, digitalne bilježnice za čiji je razvoj i proizvodnju odgovoran istoimeni norveški startup. Osnivaču tvrtke Magnusu Wanbergu su tijekom studija laptopi, tableti i mobilni telefoni bili previše nakrcani dodatnim mogućnostima da bi ostao fokusiran, pa ih je kod predavanja i učenja zamijenio s papirom u obliku bilježnica za bilješke i strojno ispisanih skripti. Do akademske titule doktora uspio je s tim svojim bilješkama i skriptama napuniti nekoliko velikih kutija koje su tada bile posve beskorisne jer ih nije bilo moguće efektivno pretraživati. Od tuda se rodila ideja o stvaranju uređaja koji ne bi bio klasični tablet već jednostavno odlična digitalna bilježnica.

Na test smo dobili sve proizvode koje tvrtka trenutno nudi - sâm reMarkable 2 tablet, jeftiniju i skuplju olovku te jeftiniju i skuplju zaštitnu futrolu

ReMarkable 2 stigao je na tržište prošle godine. Prodaje se isključivo preko tvrtkine web trgovine, a prilikom kupovine uređaja možemo odabrati i nekoliko dodataka od kojih su neki zapravo esencijalni. Naime, u pakiranju s uređajem ne stiže olovka već ju je potrebno kupiti odvojeno. Osnovni model olovke je svijetlo sivi, hrapave teksture i odličnog balansa, dok je skuplja olovka nešto teža (19 naprema 15 g), crne je boje i jednake hrapave teksture, a na suprotnoj strani od vrha za pisanje nudi virtualnu gumicu za brisanje. Dok je kod obične olovke potrebno u sučelju uređaja odabrati gumicu kao alat i onda izbrisati što želimo, skuplju olovku jednostavno zarotiramo za 180 stupnjeva i kontaktom obavimo brisanje. Obje se olovke isporučuju s 10 plastičnih vrhova (jedan ugrađen, devet u rezervi) te imaju ugrađen magnet kojim ih možemo pričvrstiti na bok uređaja kada nisu u upotrebi. Dodatan detalj koji otkriva inženjerski fokus je ravna ploha na mjestu magneta čime je spriječeno rolanje olovke po uređaju, ali i po stolu. Olovke su pasivne, pa ih nije potrebno puniti, a pri pisanju podržavaju (bolje reći uređaj podržava) detekciju nagiba i pritiska.

Sve to zvuči krasno, no pogled na cijenu ostavlja gorak okus u ustima jer je za običnu olovku (koju reMarkable zove Marker) potrebno izdvojiti 59, a za onu s gumicom (Marker Plus) čak 99 eura. Doduše, treba imati na umu da Apple Pencil, dakle olovka za pisanje po iPadovima, košta još više. Sličan cjenovni standard prati i ostala dva dodatka koji su doduše opcionalni – futrole Folio i Book Folio. Za prvi je potrebno izdvojiti 79 €, a riječ je o futroli s odvojenim džepom za reMarkable 2 i olovku. S vanjske strane je obložena sivom robusnom tkaninom, dok je s unutarnje eko-koža ili nekakav slični materijal. Book Folio je skuplja, no stiliziranija i praktičnija zaštita. Jeftiniji model (99 €) s vanjske strane ima tkaninu dok skuplji (149 €) ima prirodnu kožu koja će s vremenom dobiti karakterističnu patinu. Nama se više svidio Book Folio jer čini reMarkable 2 sličniji klasičnom notesu. Jedina mana koju bi istaknuli je nepostojanje funkcije prebacivanja uređaja u sleep način rada nakon što se Book Folio zatvori. Sâm reMarkable 2 isporučuje se samo s USB-C kabelom za napajanje.

Već na prvi pogled ovaj uređaj impresionira svojim dizajnom, a posebice malom debljinom (4,7 mm) – ne puno većom od debljine USB-C konektora. Dizajn podsjeća na futurističku bilježnicu budući da se s lijeve strane nalazi aluminijska letvica koja predstavlja svojevrsni hrbat klasične bilježnice, dok je ostatak gornje i donje površine uređaja bijele boje. Na poleđini, u kutovima, nalaze se četiri nožice u obliku diska na kojima uređaj stoji na radnoj površini i koji preveniraju klizanje. Ako koristite Book Folio, nožice neće biti u upotrebi. Na donjem dijelu lijeve bočne stranice (gdje je aluminijska letvica) nalazi se četiri okrugla kontakta, no nije nam poznata njihova svrha. Osim njih, reMarkable na gornjem rubu s lijeve strane ima aluminijsku tipku, a na suprotnoj USB-C konektor. Tipka služi za uključivanje i isključivanje uređaja, odnosno, prelazak iz normalnog u sleep stanje, i obrnuto.

Površina uređaja posve je ravna, iako je s bijelim okvirom jasno naglašeno aktivno područje gdje se nalazi e-ink ekran. On je površinom i omjerom stranica vrlo sličan A5 formatu papira (točno polovica A4 papira). Dok A5 papir mjeri 148×210 mm, dimenzije ekrana su 156×210 mm. Proizvođač u specifikacijama navodi da je riječ o CANVAS ekranu druge generacije, dijagonale 10,3" i razlučivosti 1.872×1.404 točaka (226 dpi), s podrškom za kapacitivni multi-touch. Dakle, riječ je o ekranu kakvog susrećemo na čitačima elektroničkih knjiga kao što je Amazonov Kindle, a čime su postignute tri stvari – niska potrošnja energije, odlična čitljivost pod jakim osvjetljenjem, te karakterističan izgled koji ne umara oči. Pozadinskog osvjetljenja nema, što proizvođač ističe kao prednost jer ono umara oči, no ako se nas pita bilo bi dobro da je tu jednostavno kao opcija koju možemo aktivirati po potrebi. S druge strane, moguće je da bi osvjetljenje povećalo debljinu uređaja, što je kontraproduktivno u kontekstu fokusa na što veću sličnost s papirnatim medijem.

Optimizirani Codex

ReMarkable 2 pogoni Codex, operacijski sustav temeljen na Linuxu, posebno optimiziran i maksimalno ogoljen za što niže latencije. On se izvodi na dvojezgrenom ARM SoC-u koji je kombiniran s 1 GB LPDDR3 memorije i 8 GB NAND flasha koji služi za pohranu datoteka. Uređaj tvornički ne podržava instalaciju dodatnih aplikacija već nudi samo svoju vlastitu funkcionalnost koja nam omogućava da na uređaju kreiramo bilješke olovkom, čitamo i anotiramo PDF-ove i ePUB datoteke (elektroničke knjige). Iako je veza s Internetom dostupna putem Wi-Fi sučelja, ona se koristi primarno za sinkronizaciju s reMarkableovim podatkovnim oblakom. Uređaj je namjerno koncipiran tako da bude izvrsna digitalna bilježnica, no da nema funkcionalnost koju nude tableti i mobiteli – surfanje, email, notifikacije, aplikacije i slično.

Da li se taj kiruški fokus na pisanje isplatio? Bez ikakve sumnje, da. Pisanje po reMarkableu 2 je iznimno slično pisanju po papiru. Odziv ekrana na olovku je praktički trenutan, a interakcija plastičnog vrha i matirane blago hrapave površine uređaja odlično emuliraju papir. Uređaj u smislu zamjene papirnate tekice radi toliko dobro da autor ovih redaka već nakon prvog dana pisanja bilješki odlučio umiroviti svoje stare blokove i notese, a odluku nije požalio ni mjesec dana kasnije.

Za pisanje na raspolaganju imamo emulaciju kemijske olovke, tankog flomastera, klasičnog flomastera, obične grafitne olovke, mehaničke grafitne olovke, kista i nalivpera za kaligrafiju. Kod svih njih moguće je odabrati između tri vrste debljine linije te tri boje tinte – crne, sive ili bijele. Tu je također i marker za isticanje teksta koji ima fiksnu debljinu i svijetlo sivu boju, no koja se u aplikacijama vidi kao fluorescentno žuta. U svakom dokumentu možemo podesiti pozadinsku šablonu koja olakšava pisanje ili crtanje, bilo da je riječ o klasičnim crtama i kvadratićima ili kompleksnijim i egzotičnijim formama. Također je moguće u isti dokument ubaciti više slojeva bilješki, odnosno, crteža, što će biti poznato svakome tko je radio u bilo kakvoj naprednoj grafičkoj aplikaciji. Pogreške možemo izbrisati gumicom, podržane su i funkcije undo i redo, no još zgodnija je mogućnost označavanja elemenata na "papiru" alatom laso, nakon čega ih je moguće pomicati, povećavati ili smanjivati, te rotirati. Također označeni objekt ili tekst možemo kopirati ili izrezati, pa potom umetnuti na neku drugu stranicu istog dokumenta ili u neki drugi dokument.

Dokumenti su na uređaju organizirani u nekoliko grupa – bilješke (notebooks), PDF-ovi i elektroničke knjige (ePUB). Također na raspolaganju imamo klasičnu organizaciju putem mapa i funkciju pretrage, iako treba imati na umu da se pretražuju samo nazivi dokumenata. Pod elektroničke knjige se računaju i web stranice koje su na reMarkable za čitanje proslijeđene iz web preglednika. Naime, tvrtka nudi ekstenziju za Chrome i druge preglednike temeljene na Chromiumu. Ona funkcionira slično kao mod za čitanje u nekim web preglednicima (Vivaldi, MS Edge) u smislu da iz stranice izolira samo glavni tekst koji je potom dostupan za čitanje na uređaju kao samostalna ePUB ili PDF datoteka (ePUB automatski, dok se slanje u obliku PDF-a mora odabrati ručno).

Osim spomenute ekstenzije, dostupne su iOS i Android mobilne aplikacije te desktop aplikacije za Windowse i macOS, dok podrška za različite distribucije Linuxa nije službena, no aplikaciju je moguće natjerati da radi. Obje aplikacije omogućavaju nam da organiziramo dokumente koji su već na uređaju (premještanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje i slično), pregledavamo ih, te da na uređaj šaljemo nove dokumente. Dokumente također možemo izvoziti i to u obliku PDF, PNG ili SVG datoteka. Sinkronizaciju s podatkovnim oblakom možemo i ručno isključiti, no u tom slučaju funkcionalnost uređaja dosta opada. Ipak, komunikaciju s uređajem moguće je uspostaviti preko USB kabela, s tim da je riječ o testnoj funkciji koju tvrtka nije do kraja ispolirala i za koju je podršku potrebno uključiti u opcijama. Tada preko web preglednika možemo doći do sučelja s prikazom datoteka na uređaju, preuzeti postojeće (u obliku PDF-a) ili na uređaj prenijeti nove (PDF ili ePUB).

Neslužbene modifikacije

Spajanjem uređaja preko USB-a na računalo na instaliranom se Linuxu zapravo kreira virtualno žično mrežno sučelje koje dobiva IP adresu 10.11.99.1. Ako toj adresi pristupimo preko web preglednika, otvara se sučelje za upravljanje datotekama. No, preko istog sučelja moguće je uređaju pristupiti i preko SSH protokola što otvara brojne druge mogućnosti jer reMarkable 2, baš kao i njegovog prethodnika, pogoni. Tehnički potkovaniji i smjelili vlasnici poželjet će podrobno istražiti Github na kojem se mogu naći metode za otključavanje skrivenih funkcija, instaliranje aplikacija, pa čak i kompletnog novog operacijskog sustava. Za one koji ne žele ulaziti u uređaj preko terminala tu su alternative aplikacije za upravljanje uređajem, koje nude upravljanje datotekama i šablonama, automatski izvoz u PDF ili čak automatsku sinkronizaciju dokumenata s drugim servisima za pohranu u oblaku kao što su Dropbox, Google Drive i slično. Valja napomenuti da su neke od njih besplatne, dok je za druge potrebno izdvojiti novac.

Prilikom podešavanja uređaja može se odabrati prepoznavanje teksta na hrvatskom jeziku. Također možemo podesiti da za pisanje koristimo desnu ili lijevu ruku

Iako sâm uređaj nudi mogućnost OCR-a, odnosno, konverzije pisanog teksta u tipkani (podržana su 33 jezika uključujući i hrvatski), u aplikacijama to nije moguće učiniti što je vrlo nezgodno iz perspektive korisnika koji bilješke iz reMarkablea žele prenijeti u tablice, wiki stranice ili neke druge oblike gdje je bitno imati tipkani tekst. Čak i na sâmom uređaju funkcija OCR-a nije odrađena dovoljno intuitivno jer je dostupna isključivo u kontekstu slanja konvertiranog teksta na email. Idealno bi bilo da OCR možemo odraditi i da je ta nova datoteka spremljena paralelno s pisanim izvornikom. Kvaliteta OCR-a za hrvatski jezik je osrednja, iako autor ovih redaka baš ne piše švrakopisom.

ReMarklable 2 u sebi ima litij-ionsku bateriju kapaciteta 3.000 mAh, za koju proizvođač tvrdi da će osigurati radnu autonomiju od otprilike dva tjedna pod uvjetom da se uređaj koristi aktivno dva sata dnevno, pet dana u tjednu. Naša su iskustva slična, s tim da moramo napomenuti da na trajanje baterije uvelike utječe korištenje sleep moda. On je uključen tvornički i aktivira se nakon 20 minuta neaktivnosti uređaja što je iz našeg iskustva prevelik vremenski interval za efektivnu konzervaciju energije. Nažalost, u opcijama iz nekog razloga nije dostupna mogućnost podešavanje vremena za odlazak u sleep, no možemo si pomoći tako da tipkom uređaj uspavljujemo ručno.

S cijenom od 399 € (ekspresna dostava uključena) plus cijena olovke i potencijalno futrole, reMarkable 2 definitivno nije jeftin uređaj. Norveški se proizvođač po svemu sudeći orijentirao prema cijeni 10-inčnog iPada koji košta čak i nešto više, no isto tako nudi mnogo širi spektar funkcija. S druge strane, obećanje vjerne emulacije pisanja po papiru reMarkable 2 ispunjava bez greške, a ne može se prigovoriti ni dizajnu i kvaliteti uređaja i pripadajuće opreme. Ok, ima tu nekakvih softverskih detalja koji bi mogli biti bolji, no za ljude koji godinama traže kvalitetnu i originalnu vjernu digitalnu zamjenu za bilježnicu, reMarkable 2 pravo je otkriće. Šlag na torti je što tvrtka za kupljeni hardver nudi 30-dnevni rok za testiranje. U slučaju da vam se uređaj ne svidi, možete ga vratiti proizvođaču bez dodatnih troškova za slanje i u konačnici, uz puni povrat novca.