Huawei Watch 3 Pro - Luksuz za zapešće

SPECIFIKACIJE Ekran 1,43” AMOLED touchscreen (466x466, 326 PPI) Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski, optički brojač otkucaja srca, ambijentalno osvjetljenje, barometar, temperatura površine kože Povezivost Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) Dodaci GPS, NFC, eSIM, zvučnik, mikrofon Softver HarmonyOS 2.0 Dimenzije i masa 48 x 49,6 x 14 mm, 63 g Jamstvo 2 godine

Huawei Watch 3 Pro tvrtkin je novi najbolji pametni sat. Predstavljen je usporedno s jeftinijim modelom Watch 3. Udarna novost tih dvaju uređaja, u odnosu na njihove prethodnike (Watch GT 2 i Watch GT 2 Pro), jest prelazak na softversku platformu HarmonyOS 2.0, ali to je u velikoj shemi stvari zapravo manje bitno, i nepotrebno skreće pozornost s činjenice kako se radi o, barem kada govorimo o testiranom modelu Watch 3 Pro, jednom od najljepših i najnaprednijih pametnih satova koje novac trenutačno može kupiti.

S obzirom na promjer ekrana od 48 milimetara, Watch 3 Pro relativno je velik, ali čak ni na tanjem zapešću ne djeluje glomazno

Riječ je o satu “opće namjene”, koji ne bismo nužno nazvali malenim, ali svakako je dovoljno lagan da bi bio pogodan za svakodnevno korištenje i neprestano držanje na ruci. Promjer mu je 48 milimetara, i to je jedina dimenzija u kojoj je dostupan, a masa mu iznosi 63 grama. Kvaliteta izrade kućišta sata vrhunska je, kako u smislu odabranih materijala – kućište je od titana, a donja strana je keramička – tako i kad govorimo o preciznosti spojeva, primjerice na mjestu gdje kućište prelazi u 1,43-inčni AMOLED ekran. Bez obzira na to odlučite li se na izvedbu sa srebrnim remenom od titana (Elite), ili smeđim kožnim remenom (Classic), Watch 3 Pro izgleda kao skup i luksuzan komad tehnologije.

Remen se, usput budi rečeno, može jednostavno skinuti i zamijeniti. Ako ćete Watch 3 Pro ponajviše koristiti za sportske aktivnosti, vjerojatno ćete htjeti kupiti gumeni remen, kakav dolazi s “običnim” Watchom 3.

Deklarirana otpornost na vodu jest 5 ATM te se Watch 3 Pro može koristiti za plivanje, i nije ga potrebno skidati prilikom tuširanja, no nije pogodan za ronjenje.

Digitalna kruna okreće se i pritišće kao tipka, a namijenjena je pokretanju izbornika s aplikacijama i navigiranju kroz opcije HarmonyOS-a 2.0

Na desnom boku Watch 3 Proa nalaze se metalna kruna i tipka. Kruna se može pritisnuti kao tipka i rotirati, a namijenjena je pokretanju launchera – izbornika s pregledom svih instaliranih aplikacija – te navigiranju kroz same izbornike. Prvih nekoliko dana vjerojatno ćete, poput nas, pritiskati krunu kako biste potvrdili odabranu opciju, ali ta će vas radnja vratiti na početni ekran (prikaz sata). Opcije se odabiru tapkanjem po ekranu, koji je osjetljiv na dodir, a vraćanje na prethodni izbornik obavlja se gestom klizanja prsta s lijevog ruba ekrana prema sredini. Detekcija pritiska i gesti funkcionira izvrsno, pa je putovanje kroz sučelje HarmonyOS-a 2.0 brzo i intuitivno. Krunu ćete vremenom prestati koristiti za navigaciju kroz softver, jer uvidjet ćete da ju je praktičnije koristiti bez skidanja prsta s dodirnog ekrana, te će vam ona služiti samo za prebačaj između izbornika s aplikacijama i glavnog ekrana. Stava smo da je kruna općenito mogla biti bolje iskorištena; kada bismo, primjerice, njenim pritiskom mogli potvrditi odabir, a drugom se bočnom tipkom vratiti na prethodni ekran, tada bismo Watch 3 Pro mogli koristiti bez dodirivanja (i prljanja) ekrana. Tu bi funkcionalnost Huawei sigurno mogao dodati u nekoj budućoj nadogradnji softvera, no je li to nešto što se uopće razmatra, nije nam poznato.

Ovalna tipka na desnom boku sata konfigurabilna je – u postavkama sami određujemo koju će aplikaciju pokretati

Ovalna bočna tipka posve je konfigurabilna. U postavkama sata (Settings > Down Button) možemo odabrati hoće li ona otvarati pregled aktivnosti, alarm, barometar, kompas, kontakte, glazbene kontrole, štopericu, pokretati snimanje aktivnosti, ili nešto osmo. Nije joj, doduše, moguće dodijeliti funkciju povratka na prethodni izbornik, što bi za tu tipku bilo logično i prirodno.

Nemojte nas pogrešno shvatiti, navigacija kroz aplikacije i funkcije Huawei Watch 3 Proa nije nimalo naporna ni šlampava. No isprva nije ni posve intuitivna, već iziskuje određeno vrijeme akomodacije. Možemo kazati kako smo nakon otprilike tjedan dana korištenja prestali pritiskati pogrešne tipke i posve usvojili Huaweijevu logiku.

Otporan na ogrebotine

Kao što smo već spomenuli, Huawei Watch 3 Pro opremljen je 1,43-inčnim AMOLED touchscreenom. Ekran je okružen crnim prstenom s oznakama sati (0-24), a čitava je prednjica zaštićena safirnim staklom te je iznimno otporna na ogrebotine. Nakon puna dva mjeseca korištenja, koje je uključivalo vožnje biciklom i šetnje po hrvatskim planinama, na ekranu testiranog Watch 3 Proa još uvijek nije postojala ni najsitnija crtica.

Dodirni 1,43-inčni AMOLED ekran okružen je crnim prstenom s oznakama sati. Čitava prednjica zaštićena je safirnim staklom i iznimno otporna na ogrebotine

Razlučivost ekrana iznosi 466x466 točaka, što mu daje gustoću piksela od 326 PPI, a samim time, i zaista izvrsnu oštrinu prikaza. Osim oštrinom, ekran oduševljava i interpretacijom boja, dubinom crne boje (blagodati OLED matrice), dobrom vidljivošću iz svih kutova, kao i širokim rasponom svjetline, zbog koje je savršeno čitljiv na jakom danjem svjetlu, a istodobno ne biva naporan za oči prilikom noćnog korištenja. Ugrađeni senzor za automatsko upravljanje svjetlinom ekrana vrlo uspješno prilagođava svjetlinu ekrana okolnim uvjetima, stoga smo ga u praksi redovito držali uključenim.

Donja strana sata keramička je, kako bi bila što ugodnija za kožu. Tu se nalazi senzor TruSeen 4.5

Rado smo koristili i funkciju “Rise to wake” (izbornik Settings > Battery > Power saving), koja aktivira ekran kad ugrađeni senzori prepoznaju da “gledamo na sat”. Iako nije bezgrešna – ponekad bismo morali ponoviti gestu kako bi se ekran aktivirao, a povremeno također dolazi do nehotične aktivacije ekrana kada se premještamo u krevetu – ta je funkcija svakako dovoljno brza i pouzdana za neometano svakodnevno korištenje. Naravno, ako želite da na ekranu Huaweijeva sata uvijek budu prikazane informacije poput vremena i datuma, bez obzira na to gledate li u njega ili ne, tu je opcija “Always On Display” (Settings > Watch face & launcher). Treba, međutim, imati na umu da će dotična prepoloviti trajanje baterije.

Vrijeme autonomije općenito možemo nazvati jednim od velikih aduta Watch 3 Proa. Ugrađena baterija ima kapacitet od 790 mAh, a trajanje smo joj testirali na više načina, kako bismo provjerili njeno ponašanje u različitim radnim uvjetima. S neprestano uključenim mjeračem broja otkucaja srca, brojačem koraka, praćenjem spavanja, mjerenjem razine stresa i zasićenosti krvi kisikom te aktivnim notifikacijama, Watch 3 Pro na jednom nam je punjenju trajao punih osam dana. U tom razdoblju nismo snimali sportske aktivnosti, ali koristili smo ga za sve ostalo za što bi vam pametni sat mogao zatrebati. Uz takvo korištenje možete računati da će vam sat dnevno potrošiti oko 10% baterije.

Kombinacija titana i kože elegantna je i luksuzna

U drugom ciklusu pražnjenja svemu tome pridodali smo bilježenje dviju aktivnosti na otvorenom (hodanje i vožnja biciklom), u ukupnom trajanju od dva i pol sata, uz aktivan GPS. U tom slučaju, sat smo morali staviti na punjač nakon pet dana.

Nađete li se u situaciji da vam punjač nije pri ruci, a baterija bi mogla izdahnuti prije no što ga se dokopate, u pomoć će vam priskočiti funkcija “Ultra-long Battery Life”. Ona isključuje Wi-Fi i mobilnu mrežu, namješta energetski učinkovit watch face te spušta radne taktove procesora, stoga se animacije sučelja izvode u nižem broju sličica u sekundi. Zauzvrat, dobiva se drastično veća autonomija; potpuno napunjena baterija u ovom će načinu rada održati sat na životu puna tri tjedna. Brojanje koraka, mjerenje otkucaja srca i zasićenosti krvi kisikom, praćenje sna i razine stresa – sve to i dalje uredno radi dok je aktivan Ultra-long Battery Life.

Uz sat, isporučuje se bežični punjač, koji se hvata za konektore na njegovoj donjoj strani

Baterija sata puni se pomoću priloženog bežičnog punjača, na koji se on magnetski fiksira. U svakoj minuti punjenja vraća se oko 1-2% baterije, a potpuno punjenje traje nešto manje od dva sata.

Telefoniranje sa zapešća

Huawei Watch 3 Pro pogonjen je procesorom HiSilicon Hi6262, kojem je pridruženo 2 GB RAM-a i 16 GB memorije. Opremljen je Wi-Fi karticom, koja se može povezati na 2,4-gigahercne bežične mreže, a također ima modul Bluetooth 5.2, namijenjen dvosmjernoj komunikaciji s mobilnim uređajima. Osim što se ona koristi za komunikaciju sata i aplikacije Huawei Health, također će poslužiti za primanje notifikacija, upravljanje glazbenim sadržajima pomoću softverskih tipki na satu (prebacivanje pjesama koje sviraju u glazbenoj aplikaciji na mobitelu), kao i za obavljanje telefonskih poziva. Kad vas netko nazove, na ekranu sata ispisat će vam se ime ili broj pozivatelja, a vidjet ćete i kontrole za primanje ili odbijanje poziva. Odlučite li ga primiti na samom satu, kroz ugrađeni zvučnik čut ćete sugovornika, a integrirani mikrofoni hvatat će vaš glas. Ta mogućnost u praksi pokazala nam se zgodnom za telefoniranje u vožnji, koje se može obaviti bez skidanja ruku s volana, kao i u raznim drugim situacijama, gdje nam nije bilo zgodno držati mobitel na uhu. Mikrofoni u satu bilježe glas dovoljno dobro da nam nijedan sugovornik nije uputio prigovor na to kako mu zvučimo, ili imao poteškoća s razumijevanjem našeg govora.

Watch 3 Pro također podržava NFC i eSIM, ali te dvije funkcije zasad se ne mogu koristiti u Hrvatskoj. Kad usluga eSIM proradi, sat ćemo moći povezati s “digitalnom SIM karticom” pa će on imati pristup Internetu bez posredovanja mobitela ili Wi-Fija. A kad ćemo dobiti mogućnost beskontaktnog plaćanja pomoću NFC-a, što bi zahtijevalo dolazak usluge Huawei Pay u Hrvatsku – nije poznato.

Obilje informacija prilikom snimanja aktivnosti, uz opcionalno glasovno praćenje napretka

Huaweijev najbolji sat opremljen je brojnim senzorima, poput akcelerometra, žiroskopa, geomagnetskog senzora, optičkog brojača otkucaja srca, senzora ambijentalnog svjetla, barometra te senzora temperature na površini kože. Otkucaje srca broji tvrtkin najnoviji senzor TruSeen 4.5, također zadužen za cjelodnevno mjerenje zasićenosti krvi kisikom (SpO 2 ), parametra koji nas obavješćuje o postotku kisika koji crvene krvne stanice prenose iz pluća u ostatak tijela. Tu je i TruSleep 2.0, sustav za praćenje spavanja, koji će vas informirati o kvaliteti sna i ponuditi rješenja za probleme koje pritom umije prepoznati.

Kombinacijom tih senzora Watch 3 Pro dobio je neka zgodna sigurnosna rješenja, poput takozvanog Fall Detectiona – na temelju kretanja vaše ruke može prepoznati da ste pali, te vam ponuditi telefonsko pozivanje pomoći. Ta funkcija radi samo na mobitelima temeljenim na Androidu.

Huawei Health - Mobilni nadzornik

Mobilna aplikacija Huawei Health (Android, iOS) služi kao spona između mobitela i sata, ali i mjesto gdje ćete primati i detaljno pregledavati sve informacije o vašim aktivnostima, koje su prikupili senzori sata. Sučelje aplikacije dopadljivo je i jednostavno za korištenje. Na vrhu nam se prikazuju dnevni koraci, prevaljeni kilometri, potrošene kalorije, i vrijeme potrošeno na aktivnosti, a ispod toga nalaze se pločice za pregledavanje sportskih aktivnosti, rada srca, praćenja spavanja, kretanja kilaže, razine stresa, zasićenosti krvi kisikom, temperature kože i menstrualnog ciklusa. Sve navedene pločice, prema želji, mogu se uključivati i isključivati te reorganizirati.

U kategoriji Excercise, u detalje možemo proučiti naše aktivnosti i pokrenuti njihovo snimanje.

Svrha kategorije Discover ostaje nejasna – kad ju otvorimo, sve što vidimo jest poruka “No content”.

Sekcija Devices namijenjena je konfiguraciji sata – tu biramo watch faces (dizajn ekrana sa satom i osnovnim podacima), uključujemo i isključujemo senzore, definiramo koje će aplikacije slati notifikacije narukvici i koješta drugo.

Na kraju, u kategoriji Me grupirani su svi naši podaci i postavke vezane uz sinkronizaciju podataka između sata i mobitela. Tu se također može obaviti povezivanje Huaweijeva Healtha s Googleovim Fitom (Privacy management > Data sharing and authorization). Nije podržano izravno povezivanje Huaweijeva Healtha i drugih sportskih aplikacija, poput sveprisutne Strave. Taj problem može se riješiti third-party aplikacijama, kao što je Health Sync.

Naravno, Watch 3 Pro opremljen je GPS-om, koji se koristi za bilježenje našeg kretanja kada snimamo aktivnosti na otvorenom. Hvatanje satelitskog signala relativno je sporo – može potrajati preko 30 sekundi, ali kad ga uhvati, Watch 3 Pro ne pušta ga. Nažalost, nema mogućnosti učitavanja GPX datoteka u svrhu planinarske ili biciklističke navigacije, kao ni aplikacije za navigaciju isključivo korištenjem sata, bez posredovanja mobitela.

HarmonyOS 2.0

Huawei Watch 3 Pro zasnovan je na HarmonyOS-u 2.0, i ta je informacija prilikom njegova izlaska naglašena više od ijedne druge. HarmonyOS 2.0 ne donosi drastične promjene u načinu korištenja pametnog sata, u odnosu na rješenja koja smo dosad susretali. To, međutim, ne treba shvatiti kao kritiku, jer sučelje uređaja prilično je jednostavno. Na “glavnom ekranu” vidimo watch face – sate i minute, datum, vremensku prognozu, broj koraka i otkucaja srca, te, više ili manje, drugih informacija. Svaki watch face donosi drugačiji set podataka, pa ćete ih sigurno morati proučiti barem nekolicinu, kako biste ustanovili koji vam najbolje odgovara. Dizajna je zaista mnogo – ima analognih i digitalnih, futurističkih i retro, statičnih i animiranih, čistih i nakrcanih s bezbroj informacija. Uz pregršt besplatnih, u aplikaciji Huawei Health dostupne su stotine watch facea koji se mogu kupiti, s cijenama u rasponu od tri do tridesetak kuna. Nažalost, nije ih moguće isprobati prije kupnje, pa ako vam se dogodi da vam se neki dopadne na slici, a uživo baš i ne – bacili ste novac.

Klizanjem ulijevo i udesno s watch facea pristupamo vremenskoj prognozi te pregledu dnevnih aktivnosti, broja otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom i temperature kože. S gornje strane spuštamo traku s tipkama za brzi pristup stvarima, poput traženja telefona (on počne glasno zvoniti), aktivacije zrakoplovnog načina rada, zvučnih profila (bešumno, vibracija, zvonjava), izbacivanja vode iz zvučnika pomoću zvučnih impulsa, i sličnog. Pritiskom na digitalnu krunu otvaramo izbornik za pristup svim aplikacijama i postavkama sata. Tu možemo pokrenuti snimanje sportskih aktivnosti, barometar, kompas, pregled kvalitete sna i razine stresa, te pristupiti AppGalleryju radi preuzimanja dodatnih aplikacija i slično. U sljedećem videu prolazimo kroz sučelje HarmonyOS-a 2.0 i pokazujemo razne mogućnosti Watch 3 Proa.

Što se tiče sportskih aktivnosti, Watch 3 Pro može ih popratiti preko stotinu, a najčešće, poput hodanja i trčanja, znade prepoznati i sam, premda se maksimalna preciznost u njihovom bilježenju uvijek postiže ručnim pokretanjem snimanja aktivnosti. Za vrijeme aktivnosti glasovno ćete biti informirani o napretku – prevaljenim kilometrima, trenutačnom broju otkucaja srca i ostalom.

Zabilježene aktivnosti dostupne su za pregledavanje na satu ili unutar aplikacije Huawei Health, gdje je dostupan zanimljiv dinamički pregled, u kojem aplikacija generira animaciju, doda joj glazbu te vam pokaže vašu čitavu putešestviju “uživo”, uz isticanje točaka gdje ste bili najbrži, na najvišoj nadmorskoj visini i slično. Pogledajte kako to izgleda u sljedećem videu (radi se o snimci vožnje biciklom).

Što se tiče upravljanja notifikacijama, HarmonyOS 2.0 ne impresionira. Poruke je moguće pročitati, ali ne i odgovoriti na njih – valja posegnuti za mobitelom. Uočili smo i da sinkronizacija poruka između mobitela i sata povremeno zašteka. Ukratko, to je aspekt na kojem će Huawei svakako morati poraditi u narednim softverskim nadogradnjama.

Općenita brzina rada HarmonyOS-a 2.0 na Watch 3 Prou jest posve zadovoljavajuća – aplikacije se pokreću brzo, a animacije sučelja su glatke.

U konačnici, Huawei Watch 3 Pro hardverski je besprijekoran pametni sat, koji tek nekoliko softverskih mušica dijeli od perfekcije. Softver je, srećom, nešto što se vremenom može i hoće poboljšati, stoga smo stava kako on već sada zaslužuje preporuku – makar uvjetnu. Riječ je o luksuznom, vrhunski sklopljenom gadgetu, s istinskom gomilom zanimljivih i korisnih funkcija te vrlo izdržljivom baterijom. Cijena od 3.400 kuna bit će hladan tuš za prosječne korisnike u potrazi za solidnim pametnim satom, ali na takve Watch 3 Pro zapravo ni ne cilja. Ovo je uređaj za publiku kojoj novac nije najvažnija stavka, kako prilikom kupnje gadgeta, tako i u ostalim aspektima života.

Huawei Watch 3 nije dovoljno jeftiniji od modela Watch 3 Pro da bi predstavljao isplativiju kupnju

Huawei Watch 3 - Čelik umjesto titana, i manja baterija Huawei Watch 3 na tržište je stigao s preporučenom cijenom od 3.000 kuna, dakle 400 kuna jeftiniji je od modela Watch 3 Pro. Fizički je nešto manji (promjer ekrana iznosi 46 milimetara) i lakši (54 grama), ali ima jednako veliki, 1,43-inčni AMOLED ekran. Umjesto od titana, kućište mu je načinjeno od čelika, a dostupan je u varijantama s gumenim, kožnim i čeličnim remenom. Najvažnija razlika u odnosu na Watch 3 Pro odnosi se na bateriju, koja kod modela Watch 3 broji 450 mAh – osjetno manje od 790 mAh, koliki je kapacitet baterije Watch 3 Proa. Zbog toga Watch 3 ima za trećinu kraću autonomiju u svim režimima rada. S time na umu, sugeriramo da se ipak isprsite za Watch 3 Pro, jer ćete za dodatnih 400 kuna dobiti uređaj koji je luksuzniji i provodi manje vremena na punjaču.