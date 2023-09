Roborock S8 Pro Ultra - Istinski autonomno čišćenje

SPECIFIKACIJE Tip Robotski usisavač i perač podova Mogućnosti bazne stanice Punjenje baterije, pražnjenje spremnika za prljavštinu, dopunjavanje čiste vode, pranje i sušenje krpe Navigacija LiDAR, LDS, Reactive 3D Obstacle Avoidance Povezivost Wi-Fi (samo 2,4 GHz) Usisna snaga 6.000 Pa Baterija 5.200 mAh Dimenzije usisavača 350x353x96,5 mm Dimenzije bazne stanice 426x514x450 mm Jamstvo 1 godina Dojam Izuzetan robotski usisavač i perač, koji svoje vlasnike lišava muke čišćenja podova, a u izvedbi Pro Ultra i svakodnevnog održavanja samog uređaja

Robotski usisavači i perači podova lišavaju nas naporne rabote svakodnevnog čišćenja životnog prostora. Ipak, u pravilu se još uvijek ne radi o uređajima koji ne zahtijevaju neku razinu redovitog održavanja. Roborock S8 Pro Ultra to želi promijeniti. Radi se o skupom, ali izuzetno moćnom čistaču podova, koji od svojih vlasnika traži samo da tri-četiri puta tjedno isprazne spremnik s prljavom vodom i napune onaj s čistom. Sve ostalo on obavlja sam: usisava i pere podove, prazni se od prikupljene prljavštine, uzima čistu vodu, ispire vlastitu krpu te se brine da ona nakon korištenja biva posušena, kako se na njoj ne bi razvila plijesan.

Štoviše, S8 Pro Ultra samostalan je do te mjere da se nekim uobičajenim dijelovima, poput 200-mililitarske posude za vodu, izvana uopće ne može pristupiti. Ne radi se, međutim, o nametnutom ograničenju uređaja, već o rezultatu njegove cjelokupne filozofije, u čijoj je srži nastojanje da se posao za korisnika svede na apsolutni minimum. Kako smo se prilikom jednomjesečnog testiranja imali prilike uvjeriti, to mu u potpunosti uspijeva.

Puni, prazni, suši

Sve navedeno moguće je zahvaljujući baznoj stanici RockDock Ultra, s kojom se Roborock S8 Pro Ultra tvornički isporučuje. Radi se o povelikom višefunkcijskom docku, dimenzija 426 x 514 x 450 milimetara, opremljenom spremnicima za čistu i prljavu vodu, spremnikom za vrećicu za prljavštinu, grijačima za sušenje krpe i konektorima za punjenje baterije samog usisavača te kompletnim integriranim sustavom za dovođenje i odvođenje vode između usisavača i bazne stanice, kao i zračno pražnjenje njegova spremnika za prljavštinu. Pogledajte kako sve to izgleda.

Kao što iz navedenih gabarita možete zaključiti, bazna stanica traži podosta mjesta, i za nju je potrebno pronaći poziciju na tvrdoj podlozi, u blizini strujne utičnice. Dizajn joj je, srećom, moderan i dopadljiv, stoga se dobro uklapa u okolinu, kako u mat crnoj, tako i u mat bijeloj boji. Kućište bazne stanice, kao i samog usisavača, načinjeno je od robusne plastike, koja dobro podnosi svakodnevno trošenje.

Tri verzije - Bazne razlike

Cijena najopremljenije verzije Roborockova uređaja, naziva Roborock S8 Pro Ultra, s baznom stanicom koja omogućuje izmjenu vode te pranje i sušenje krpe, iznosi pozamašnih 1.500 eura. Isti je robotski usisavač također dostupan u izvedbi Roborock S8+, čija bazna stanica prazni spremnik s prljavštinom i puni bateriju usisavača, ali ne nudi "vodene" funkcionalnosti. U takvoj varijanti košta 800 eura. Na kraju, tu je i "obična" verzija, jednostavno nazvana Roborock S8, čija bazna stanica samo puni bateriju usisavača. Njena je cijena 600 eura. Sve napomene vezane uz sâm usisavač i pripadajuću mobilnu aplikaciju vrijede za sve tri izvedbe Roborockova uređaja; one se razlikuju samo prema veličini i funkcijama bazne stanice. Treba, doduše, imati na umu da sama bazna stanica drastično utječe na cjelokupno iskustvo korištenja – što je naprednija, manje ćete se morati svakodnevno sami baviti ispunjavanjem potreba usisavača, poput punjenja spremnika za vodu i pražnjenja onoga za prljavštinu.

Roborock S8 Roborock S8+ Roborock S8 Pro Ultra Pranje krpe Ne Ne Da Sušenje krpe Ne Ne Da Punjenje spremnika s vodom Ne Ne Da Pražnjenje spremnika s prljavštinom Ne Da Da Maksimalna buka 68,5 dB 68,5 dB 68,5 dB Baterija 5.200 mAh 5.200 mAh 5.200 mAh Spremnik za prljavštinu 400 ml 350 ml 350 ml Spremnik za vodu 300 ml 300 ml 200 ml Snaga usisa 6.000 Pa 6.000 Pa 6.000 Pa Vrijeme autonomije Do 180 minuta Do 180 minuta Do 180 minuta Cijena 600 eura 800 eura 1.500 eura

Sâm usisavač uobičajena je, okruglog oblika, promjera 35 centimetara i visine 9,65 centimetara. To znači da će se bez zapinjanja zavući ispod svih komada namještaja koji stoje na standardnim 10-centimetarskim nožicama (ili višim).

Najviša točka usisavača jest LiDAR, optički senzor koji obavlja lasersko skeniranje prostora i, u suradnji sa sustavom Reactive 3D Obstacle Avoidance, navodi robota kroz okolinu, istodobno prepoznajući i izbjegavajući prepreke. To mogu biti vaše papuče, produžna letva, blagovaonska stolica, kabel za punjenje mobitela, kakica vašeg kućnog ljubimca, ili nešto sasvim deseto; prednja kamera i pripadajući softver u stanju su prepoznati četrdesetak različitih objekata. Svaki od njih potom biva označen i imenovan na karti prostora, uz istaknuti postotak "sigurnosti" – koliko je umjetna inteligencija uvjerena da se radi baš o tome što navodi. Ako ustanovimo kako je neka prepreka pogrešno detektirana, možemo odrediti da kod narednih prolaza bude ignorirana.

Vješto izbjegavanje

Cjelokupna navigacija Roborocka S8 po prostoru odlična je, zapravo najbolja koju smo vidjeli kod nekog robotskog usisavača. Uređaj pažljivo izbjegava sudaranje s čvrstim i pokretnim objektima, uspješno se kloni stepenica te se vješto kreće između nogu blagovaonskih i barskih stolica. Kad je riječ o zapetljavanju u kabele, prilikom jednomjesečnog svakodnevnog korištenja zapazili smo da se dobro nosi s iole debljim kabelima, no tanki kabeli, kao i vezice cipela, svejedno znaju završiti u njegovim četkama. Ako bivaju uvučeni preduboko da bi ih uređaj mogao "ispljunuti", on se smjesta zaustavlja te zvučnim signalom i mobilnom notifikacijom moli da ga izbavimo. Još uvijek nismo susreli robotski usisavač koji bi bio posve otporan na vrlo tanke kabele. Pogledajte kako u praksi izgleda manevriranje ispod blagovaonskog stola te kako se Roborock S8 ponaša prilikom nailaska na kabel, što je najizazovniji scenarij za bilo koji robotski usisavač.

Sposobnosti detekcije objekata u okolini, kao i ultrazvučnog prepoznavanja tipa podloge, Roborocku S8 daju još jednu zgodnu funkciju: automatsko podizanje krpe prilikom nailaska na tepih, ili potpunog izbjegavanja svih tepiha u kući. Potonje je korisno u domovima gdje prevladavaju tepisi s visokim florom (popularni "čupavci"). Zahvaljujući tome, uređaj vam može u istom prolazu usisati i oprati parkete, laminate ili pločice, a samo usisati tepihe, a da ih ne navlaži svojom mokrom krpom. Ako zbog nekog razloga ustanovite da rubovi niskih tepiha, poput jutenih, svejedno bivaju navlaženi, u Roborockovoj aplikaciji moći ćete ručno "nacrtati" tepihe u vašem prostoru, preko tepiha koje je usisavač prepoznao samostalno. Tako se još finije definira zona zabrane pristupa.

Vlasnike domova s višim pragovima između prostorija zanimat će kako Roborock S8 može savladati prijelaze visine do dva centimetra.

Snažan usis

Za usisavanje svih vrsta podloga koriste se dvije rotacijske gumene četke, nazvane DuoRoller Riser Brush, te usisavač HyperForce, koji u najsnažnijem režimu rada ima usisnu snagu od respektabilnih 6.000 Pa. Usporedbe radi, to je točno dvostruko snažniji usis od onoga koji može ostvariti popularni Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro (3.000 Pa), a za 50% je snažniji čak i od maksimalnog usisa trenutačno najboljeg Xiaomijevog robotskog usisavača, modela Robot Vacuum X10+ (4.000 Pa).

Taj najsnažniji usisni režim Roborocka S8 aktivira se prilikom usisavanja tepiha, s ciljem izvlačenja problematičnijih prljavština, poput životinjskih dlaka. Za svakodnevno održavanje tvrdih površina, poput parketa i keramičkih pločica, Roborock S8 dovoljno je držati na standardnoj snazi usisavanja, koja se u pripadajućoj aplikaciji naziva "Balanced" – čak i u kućanstvu s dva psa i dvoje djece mlađe od dvije godine.

Naravno, poput svakog drugog robotskog usisavača, Roborock S8 posjeduje i bočnu rotacijsku četku, koja usmjerava prljavštinu prema glavnim četkama i dohvaća nečistoću u kutovima.

Za pranje podova koristi se takozvani VibraRise 2.0 Mopping System, sustav sastavljen od dva vibracijska modula i krpe od mikrovlakana. Krpa se za vrijeme čišćenja kontinuirano natapa vodom iz internog spremnika te biva povlačena po podlozi, a vibracijama – njih 3.000 u minuti – eliminira tvrdokornije prljavštine, poput tragova blatnjavih psećih šapa. Zaista kvalitetno pranje drvenih i keramičkih podova postigli smo postavljanjem opcije Scrub Intensity & Water Flow na "Intense". Ako vam se po domu ne muvaju životinje, odlične rezultate dat će vam i opcija "Moderate", koja nešto sporije troši čistu vodu.

Prije, nakon i za vrijeme čišćenja, Roborock S8 Pro Ultra odlazi na svoju baznu stanicu i tamo pere vlastitu krpu. Za to se koriste četka i pripadajući filtar na samoj bazi. Učestalost pranja krpe može se definirati vremenski ili prema prostorijama. Potonjom opcijom izbjegava se međukontaminacija između prostorija, pa će vam dobro doći ako želite da usisavač u novu prostoriju uvijek dolazi s čistom krpom. Same prostorije bivaju prepoznate i obilježene kod inicijalnog skeniranja prostora, no imamo potpunu slobodu u njihovom naknadnom odjeljivanju, spajanju, imenovanju i ostalom.

Buka u radu varira u ovisnosti o odabranoj snazi usisavanja. Ni u jednom režimu ne bismo ju nazvali nepodnošljivom, a u dva slučaja može biti i vrlo niska: kad odaberemo snagu usisavanja "Quiet", ili kad aktiviramo samo pranje podova, bez usisavanja. Tada se Roborock S8 može bezbrižno koristiti i pored usnulih ukućana. Uređaj je zapravo najglasniji prilikom pražnjenja vlastitog spremnika za prljavštinu, dakle, kad se aktivira snažni usisavač u baznoj stanici, što se događa nakon završetka potpunog ciklusa čišćenja.

Mape, rutine i katovi

Za upravljanje uređajem koristi se mobilna aplikacija Roborock, koja omogućuje pristup uređaju iz svih dijelova svijeta, bez obzira jeste li ili niste u vlastitoj kućnoj mreži. Nakon dodavanja robotskog čistača, u njoj obavljano njegovu konfiguraciju, nadograđujemo firmware, primamo sistemske notifikacije te, najvažnije, upravljamo prostorom. Prije prve upotrebe, Roborock S8 brzinski će proći po vašem domu, u kojem prethodno valja otvoriti sva vrata, i iskoristiti svoje senzore za izradu dvodimenzionalne i trodimenzionalne mape prostora. Potom je na vama da imenujete prostorije te ih povežete u cjeline, ili odvojite na segmente. Ako imate otvoreni dnevni boravak s pridruženom blagovaonicom i kuhinjom, zgodno je u aplikaciji virtualno ga podijeliti na tri "prostorije", jer vam to omogućuje da, primjerice, nakon jela pošaljete robota da očisti kuhinju i blagovaonicu.

Kod skeniranja prostora s velikim staklenim stijenama, laserske zrake djelomično prolaze kroz staklo te na virtualnoj mapi biva označen dio prostora izvan kuće. To se događa i prilikom skeniranja prostorije na kojoj je balkonska ograda, poput galerije iznad dnevnog boravka. Ako zrake zahvate dovoljno velik dio tog "fantomskog" prostora, aplikacija će ga označiti kao prostoriju. U takvu "lažnu" prostoriju usisavač ionako fizički ne može, a i lako ju je ukloniti iz vidokruga postavljanjem virtualnog zida, no pomalo je iritantno što aplikacija ne dozvoljava brisanje prostorija, što bi bilo elegantnije rješenje.

Premda robot samostalno prepoznaje tepihe i prepreke, na mapi prostora također se možete poigrati ručnim definiranjem njihovih točnih pozicija. Možete mu zadati vrstu i usmjerenost podova (pa će nastojati čistiti uzduž parketa, umjesto poprečno), dodati namještaj (kreveti, kauči, komode) te postaviti virtualne zidove ili čitave zone zabranjenog kretanja.

Roborock S8 može se otposlati na usisavanje i pranje čitavog prostora, samo određenih prostorija, ili samo odabrane pravokutne zone. Također, moguće je postaviti virtualnu pribadaču na željeni dio prostora (funkcija "Pin n Go"), gdje će on potom poslušno otići, te tada očistiti površinu od jednog kvadratnog metra ("Spot Clean"). Aplikacija sadrži i "daljinski upravljač", pomoću kojeg se robotom može upravljati ručno.

Na početnom ekranu aplikacije pronaći ćete rutine – ručno definirane profile čišćenja. Jednu od zgodnih rutina aplikacija sugerira sama: "After Meals", odnosno "Nakon obroka", kojom ćete Roborocka jednim pritiskom poslati na čišćenje blagovaonice i kuhinje.

Spomenimo još i opciju dodavanja većeg broja prostora, odnosno etaža – njih maksimalno pet. Ako vaš dom ima više katova, Roborock S8 skenirat će i izraditi mapu za svaki zasebno. Kada poželite očistiti etažu koja nije "primarna" (primarnom smatramo onu gdje se nalazi bazna stanica), jednostavno ćete ga odnijeti na tu etažu, u aplikaciji odabrati pripadajuću mapu, i pokrenuti čišćenje. Robot će proći po čitavom prostoru, i nakon završenog čišćenja vratiti se tamo gdje ste ga inicijalno ostavili. Nakon toga možete ga odnijeti na baznu stanicu, kako bi oprao krpu i dopunio spremnik s vodom, te će tada biti spreman za idući kat vaše kuće.

Neumorni čistač

U utrobi usisavača nalazi se punjiva baterija kapaciteta 5.200 mAh. Prema službenim specifikacijama, s jednim punjenjem može odraditi 180 minuta čišćenja i pokriti do 300 m2 površine. U praksi te brojke drastično variraju, u ovisnosti o namještenoj snazi usisavanja, intenzitetu pranja, broju i vrsti tepiha, i sličnom. Uz odabrani najviši intenzitet pranja i snagu usisavanja Turbo, Roborock S8 trošio je oko 40% baterije u sat vremena rada, te je u tom razdoblju pokrio površinu od oko 70 m2. U to su vrijeme i kvadraturu ubrojeni odlasci na pranje krpe svakih 20 minuta. Samim time, vrijeme autonomije još je jedan adut Roborockova usisavača, do te mjere da se o njemu zapravo ni ne razmišlja. Čak i ako živite u toliko golemom prostoru da ga Roborock S8 ne može očistiti s jednim punjenjem baterije, on će se, kad ustanovi da mu je baterija pri kraju, vratiti na baznu stanicu i napuniti, te potom dovršiti posao.

Rezervni dijelovi

Mobilna aplikacija Roborock kontinuirano prati stanje potrošnih dijelova robota, poput filtara te glavne i bočne četke, kao i čistoću senzora. Sa senzorima je lako – nakon 30 radnih sati bit ćete upozoreni da ih treba obrisati, a kada to učinite, resetirat ćete "brojač" i krenuti iznova. Četke i filtri imaju tvornički specificirani radni vijek (300 sati za glavne četke, 200 sati za bočnu, 150 sati za filtar prljavštine, i tako dalje). Za krpu i 1,8-litarsku vrećicu za prašinu, ugrađenu u baznu stanicu, nema sugestija; one se mijenjaju prema potrebi.

Svih tih preporuka možete se, ali i ne morate, pridržavati; Roborock S8 neće misteriozno prestati raditi ako mu ne zamijenite četke nakon 300 sati usisavanja. No, u duhu održavanja maksimalnih performansi uređaja, svakako je poželjno da se potrošni dijelovi mijenjaju redovito.

Set s dvije krpe VibraRise 2.0, dva HEPA filtra i dvije bočne četke, košta 42 eura. Dvije glavne četke DuoRoller stoje 32 eura, a za tri vrećice za prašinu potrebno je izdvojiti 15 eura.

U konačnici, Roborock S8 Pro Ultra uspijeva u apsolutno svemu što si je zadao kao cilj: odlično usisava i pere podove, sjajno se snalazi u prostoru i s raznim tipovima podloga, vješto se kloni prepreka, te svoje vlasnike ne zamara svakodnevnim punjenjem i pražnjenjem spremnika, ispiranjem i sušenjem krpe, i drugim iritantnostima, koje su uobičajen dio posjedovanja robotskih usisavača. Visoka cijena jedini mu je značajan nedostatak, no odlučite li se isprsiti za traženih 1.500 eura, barem ćete biti sigurni da imate jedan od najboljih robotskih usisavača na tržištu, te kako će vam podovi biti uvijek čisti, uz zaista minimalni trud s vaše strane. Nekima će već potonje vrijediti svakog potrošenog centa.

Osim u testiranoj bijeloj, Roborock S8 Pro Ultra dostupan je i u crnoj izvedbi