Roccat Vulcan 100 Aimo – Niskoprofilna mehanika s laserski urezanim našim slovima

Igraće tipkovnice prošle su kroz nekoliko evolucijskih procesa, a posljednji ih je doveo do niskoprofilnih mehaničkih prekidača – jedne takve, iz vlastitih pogona, u koristi i novi Roccat Vulcan 100

Roccat Vulcan 100 Aimo Izvedba ISO (dostupna i ANSI) Tip Mehanička Prekidači Roccat Titan Pozadinsko osvjetljenje RGB (individualno za svaku tipku) Dimenzije 462 × 235 × 32 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Membranske tipkovnice za igrače prije nekoliko je godina zamijenila mehanika, nakon šačicu njenih izvedbi stigla je evolucija u optičku mehaniku, a odnedavno i niskoprofilnu mehaniku. Upravo je niskoprofilnim prekidačima opremljena posljednja tipkovnica iz njemačke tvrtke Roccat.

Roccat Vulcan 100 Aimo tipkovnica je pune veličine, dostupna u ANSI i ISO izvedbama. Karakteristično za Roccat, ISO verzija, namijenjena hrvatskom tržištu, stiže s laserski izrezanim oznakama hrvatskih slova, što je više nego hvale vrijedan detalj u svijetu u kojem malo koja tvrtka našem tržištu pridaje toliko pozornosti. Naravno, s obzirom na to da su oznake izrezane, također su uredno obasjane RGB pozadinskim osvjetljenjem tipki.

Kontradiktorno jednostavan i egzotičan dizajn ove tipkovnice privlači poglede svih onih koji kraj nje prođu, pa makar samo pitali: “Koji je ovo vrag?!”

Tipkovnica ima tešku metalnu bazu, koja joj daje dozu industrijskog dizajna, a uparena s prekidačima koji djelomično vire iz kućišta, privlači poglede svih onih koji kraj nje prođu. To ne znači da je odveć lijepa ili elegantna, već definitivno posebna. Na donjoj strani baze tipkovnice nalaze se dvije sklopive nožice, kojima možemo podesiti kut nagiba, a kako se na njima nalaze gumene obloge, tipkovnica po stolu ne klizi ni kad su otklopljene. Na ranije spomenutim prekidačima vrlo su plitke kapice, koje su površinom nešto veće od uobičajenih, ali zahvaljujući manjem međusobnom razmaku, ne zauzimaju više mjesta na tipkovnici. Prostor između i ispod tipki zbog niskoprofilnog i uzdignutog koncepta lako je čistiti od mrvica i prašine, što je uvijek pozitivno, no njihova visina ujedno znači i nešto više umora u zapešćima zbog izostanka odmorišta za dlanove – a to je uvijek loše.

Osim uobičajenih tipki, na Vulcanu 100 nalaze se tri dodatne namjenske tipke koje služe isključivanju i uključivanju zvuka te podešavanju glasnoće, odnosno intenziteta u detalje podesivog RGB osvjetljenja, u kombinaciji s analognim okretnim prekidačem koji se nalazi pored njih. Izostanak više dodatnih tipki Vulcan 100 nadoknađuje alternativnim funkcijama niza tipki, uključujući funkcijske i upravljačke tipke kojima je, u kombinaciji s tipkom FN, moguće mijenjati korisničke profile (njih četiri), aktivirati snimljene makro naredbe (njih šest) te upravljati multimedijom ili pokretati internetski preglednik, e-mail ili kalkulator.

Prekidače niskog profila za Roccat je proizvela azijska tvrtka TTC na temelju prekidača koje možemo vidjeti na uređajima manje renomiranih brendova, poput Gamdiasa

Roccat Vulcan 100 Aimo za registriranje pritiska koristi Roccatove vlastite niskoprofilne mehaničke prekidače Titan. Zapravo se radi o prekidačima koje za Roccat proizvodi tvrtka TTC, a na temelju svojih prekidača kojima se manje renomirani proizvođači okreću zbog uštede. To ne znači da su prekidači loši, naprotiv. Prekidači na testiranom modelu smeđe su izvedbe, i lako ih je pritiskati. Okidaju prilično visoko, već nakon 1,8 milimetara hoda (prema službenim specifikacijama), što je primjetno i u praksi. Poput većine mehaničkih tipkovnica, Vulcan 100 proizvodi dosta buke. To je pogotovo primjetno na većim tipkama, poput razmaknice i Entera, koje uz uobičajeni zvuk lagano odzvanjaju. Rekli bismo da su plitke tipke nešto glasnije od svojih pandana punog profila, vjerojatno zbog manje izolacije oko prekidača.

Najveća mana tipkovnice njena je cijena od gotovo 1.000 kuna. Za taj bismo novac ipak očekivali više – recimo, odmorište za dlanove i manje zveckanja velikih tipki. Ipak, ako tražite niskoprofilnu mehaničku tipkovnicu s uredno označenim hrvatskim znakovima, Vulcan 100 Aimo otvoreno vam se nameće kao jedni izbor.