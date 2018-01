Ryzen 3 vs. Core i3 - Trojkom protiv trojke

AMD Ryzen 3 1300X - SPECIFIKACIJE Ležište Socket AM4 Broj jezgri (fizičkih / logičkih) 4 / 4 Radni takt (osnovni / maksimalni Turbo) 3,4 / 3,9 GHz TDP 65 W

AMD Ryzen 3 1200 - SPECIFIKACIJE Ležište Socket AM4 Broj jezgri (fizičkih / logičkih) 4 / 4 Radni takt (osnovni / maksimalni Turbo) 3,1 / 3,4 GHz TDP 65 W

Intel CORE I3-8300 - SPECIFIKACIJE Ležište LGA-1151 Broj jezgri (fizičkih / logičkih) 4 / 4 Radni takt (osnovni / maksimalni Turbo) 3,6 / 3,6 GHz TDP 65 W

Dva modela u seriji Ryzen 3 odazivaju se na imena 1300X i 1200. Riječ je u neku ruku o otpadu proizvodnje ostalih AMD-ovih Ryzena – oba Ryzena 3 imaju po četiri jezgre, isključen STM te samo 8 MB L3 cache memorije, odnosno upola manje nego većina ostale Ryzen bratije. S obzirom na to da se pod metalnom kapom procesora nalazi posve jednaka pločica silicija kao kod Ryzena 5 i 7, jasno je da je riječ o procesorima koji nisu baš ispali najbolje u proizvodnji. Takav pristup povećavanju iskoristivosti proizvodnje sasvim je uobičajen u industriji, a AMD ga je s novom arhitekturom odlučio u potpunosti iskoristiti.

Ryzen 3 1300X skuplji je od dva procesora, uz preporučenu cijenu od 129 dolara, što pretočeno u domaću valutu iznosi oko 1.050 kuna. R3 1200 košta, pak, 109 dolara, odnosno oko 870 kuna na domaćem tržištu. 1300X ima temeljni takt od 3,4 GHz, Turbo od 3,7 te XFR od 3,9 GHz. 1200 ima osjetno niži temeljni takt od 3,1 GHz, Turbo takt od 3,4 GHz, a XFR ne podržava. Oba procesora imaju TDP od 65 W, podržavaju overklokiranje preko otključanog množitelja, a isporučuju se s aluminijskim hladnjakom Wraith Stealth.

Vjerojatno najjeftinija Socket AM4 matična ploča na domaćem tržištu, ASRockova AB350M, gotovo je upola jeftinija nego najjeftinija Z370 ploča za Intelove procesore Coffee Lake

Na strani Intela nalazi se, pak, usamljeni Core i3-8100, jedan od dva procesora Core i3, koje je Intel lansirao u sklopu obitelji procesora Coffee Lake. Za razliku od svih dosadašnjih procesora Core i3, procesori Coffee Lake Core i3 imaju četiri fizičke jezgre, koje u slučaju 8100-tke rade na fiksnom taktu od 3,6 GHz. Množitelj ovog procesora je zaključan, no postoji i model s otključanim množiteljem, odnosno s podrškom za overklokiranje – i3-8350K. Za razliku od Ryzena 3, procesori Core i3 imaju integriranu grafiku, tako da kupnja grafičke kartice nije nužna ako se na računalu ne namjeravate igrati, odnosno rabiti aplikacije koje se oslanjaju na performanse grafičke kartice.

Radi usporedbe sa starijim Intelovim rješenjima, u rezultatima testiranja nalaze se i brojke za Core i3-7350K (iako je riječ o nešto skupljem procesoru), kao i za najjeftiniji Ryzen 5, koji predstavlja sljedeću stepenicu u performansama u odnosu na Ryzen 3.

Pitanje platforme

Svi Ryzeni imaju "plafon" na oko 4 GHz, a za postizanje takta osim sreće bitno je i hlađenje. Srećom, pa se ovi četverojezgreni modeli manje griju nego jači s više aktivnih jezgri

Što se aspekta platforme tiče, Ryzeni 3 zamišljeni su za rad s jeftinijim pločama temeljenim na B350 čipsetu, jednako kao što se stariji procesori Core i3 najčešće koriste u kombinaciji s čipsetom B250. Novi i3 procesori trenutačno mogu raditi isključivo s pločama temeljenim na Z370 čipsetu, čipsetu koji je primarno namijenjen kombiniranju sa skupljim overklokerskim procesorima.

U odnosu na Intelovu B250, prednost AMD-ove platforme je mogućnost overklokiranja, mogućnost korištenja memorijskih modula bržih od 2.400 MHz i dugovječnost – tvrtka namjerava još barem nekoliko godina rabiti Socket AM4. Platforma Z370, odnosno matične ploče, nemaju takva ograničenja u pogledu brzine memorije, a dodatno podržavaju i korištenje više grafičkih kartica, što je zapravo malo kome bitno. Kupci matičnih ploča s AMD-ovim B350 čipsetom imaju mogućnost izravne nadogradnje na jače Ryzen procesore, a jednaka je situacija s kupcima Z370 matičnih ploča. Ako u jednom trenutku poželite nabaviti Core i7-8700K, ploča će moći iskoristiti njegove mogućnosti.

Wraith Stealth hladnjak pokazao se kao prilično solidno rješenje, čak i ako poželite overklokirati procesore (s mjerom)

Kada govorimo o jeftinijim procesorima, osim mogućnosti sâmih procesora, svakako treba uzeti u obzir i mogućnosti priloženog hladnjaka. Hladnjak Wraith Stealth koji stiže s Ryzenima 3 nije osobito velik niti kompleksan, ali ima osjetno ozbiljniji ventilator nego Intelovi procesori iz istog segmenta. Intelovi standardni hladnjaci prilično su notorni po visokoj razini buke pa se postavlja pitanje je li AMD-ov pulen tiši. Dodatni izazov za AMD-ov hladnjak predstavlja mogućnost overklokiranja Ryzena 3. Intelovi procesori iz ovog cjenovnog razreda ne mogu se overklokirati pa Intelov hladnjak ispred sebe nema jednak izazov.

Wraith Stealth se na procesor montira pomoću četiri vijka sa zadebljanom glavom, koji su već fiksirani na nosač samog hladnjaka. S ploče je potrebno ukloniti plastični okvir za hladnjake s kvačicom te pomoću vijaka fiksirati Wraith Stealth. Intelovi se hladnjaci, pak, fiksiraju pomoću plastičnih klinova, što je sustav koji radi dobro ako ne planirate često skidati te ponovno montirati hladnjak.

Cijena ili performanse?

Ryzene 3 isprobali smo na Asusovoj ploči CrossHair VI Hero, temeljenoj na X370 čipsetu, kombinirane sa 16 GB 3200-megahercne memorije. Core i3-7350K korišten je na ploči ROG Maximus IX Hero, temeljenoj na Z270 čipsetu, a Core i3-8100 ubacili smo na Aorus Z370 Gaming 7. Tip ploče ne utječe osobito na performanse, tako da vas to ne treba zabrinjavati ako namjeravate jedan od testiranih procesora spariti s jeftinijom pločom, odnosno pločom sa slabijim čipsetom.

Ryzen 5 1400 Core i3-7350K Ryzen 3 1300X Ryzen 1200 Core i3-8100 Handbrake Matroska 1080p H.264 17,51 fps 11,74 fps 15,5 fps 13,39 fps 15,46 fps Matroska 1080p H.265 6,22 fps 5,07 fps 5,79 fps 4,93 fps 6,99 fps Cinebench R15 Jedna jezgra 154 cb 175 cb 144 cb 121 cb 156 cb Sve jezgre 704 cb 445 cb 540 cb 455 cb 604 cb 7zip Sažimanje 18.930 MIPS 13.002 MIPS 15.426 MIPS 13.748 MIPS 17.970 MIPS Raspakiravanje 20.379 MIPS 12.182 MIPS 14.115 MIPS 11.978 MIPS 15.019 MIPS Photoshop CC Brzina izvođenja skripte* 84 s 101 s 79 s 87,2 s 74,2 s PCMark 10 Kombinirano 6.450 6.591 6.346 5.914 6.942 Essentials 7.440 8.195 7.526 7.024 8.371 Productivity 6.824 8.685 6.423 5.844 7.149 Digital Content Creation 6.440 6.032 6.621 6.388 7.139 Gaming 14.310 11.885 13.692 12.619 14.695 Performanse u igrama @ 1080p Dawn of War 3 DX11 80 fps 78 fps 78 fps 74 fps 96 fps Rise of the Tomb Raider DX12 134 fps 138 fps 134 fps 125 fps 165 fps Battlefield 1 DX12 100 fps 124 fps 87 fps 81 fps 144 fps Total War: Warhammer DX12 69 fps 69 fps 73 fps 67 fps 98 fps DeusEX: Mankind Divided DX12 75 fps 82 fps 77 fps 71 fps 101 fps Potrošnja* Prime95 large FFT 117 W 96 W 118 W 97 W 105 W *manje je bolje, **testirano s MSI GTX 1080 Ti Gaming X, 16 GB DDR4

U odnosu na Intelove procesore starije generacije, dakle serije Core i3-7000, Ryzeni 3 ponašaju se vrlo dobro, pogotovo u aplikacijama i igrama koje znaju iskoristiti više jezgri. Samim time, izbor u odnosu na starije Intelove čipove iz istog cjenovnog razreda (dakle, i3 generacije sedam) prilično je jasan. No problem za AMD je to što postoje i i3 serije 8000. Core i3-8100 pokazao je više performanse od Ryzena 3 1300X u praktički svim testovima koje smo izveli. Posebno je golema razlika u igrama, gdje dvije dodatne fizičke jezgre rade golemu razliku u odnosu na stariji i3-7350K, ali i u odnosu na Ryzene 3, pa čak i najslabiji Ryzen 5.

Ryzene je, naravno, moguće overklokirati, i u tom slučaju se razlika ponešto smanjuje, no Core i3 i dalje je u prednosti zahvaljujući boljoj arhitekturi i, vjerojatno, optimizacijama softvera za izvođenje na Intelovim procesorima. Također svakako treba imati na umu i da su procesori testirani s iznimno moćnom grafičkom karticom. Sa slabijom karticom razlika između procesora bila bi manja.

Prilikom overklokiranja AMD-ovih procesora, bez problema je moguće postići između 3,9 i 4 GHz na svim jezgrama. 1300X u našem testu išao je do 3,9, a 1200 na 4 GHz, no performanse su im slične. Dakako, u ovom se smislu više isplati slabiji model jer se overklokira jednako, a košta manje. Tu moramo pohvaliti i AMD-ov hladnjak Wraith Stealth, s kojim je također moguće iskoristiti glavninu overklokerskog potencijala ovih procesora. U prijevodu to znači da ćete koristiti napon od 1,3 volta i takt do 3,8 GHz. Na tvorničkim postavkama Wraith Stealth prilično je tih, za razliku od Intelova majušnog hladnjaka.

No prilikom kupnje procesora i matične ploče ne gledamo samo na performanse, već i na cijenu, a ona je posebno bitna baš u ovom, nižem segmentu. Za najjeftiniju Z370 ploču morat ćete izdvojiti oko 950 kuna, što znači da je u kombinaciji s procesorom ceh oko 1.950 kuna. Najjeftinija B350 ploča s druge strane košta 530 kuna, što u kombinaciji s Ryzenom 1300X ispadne 1.580 kuna, odnosno 1.360 kuna ako se odlučite na Ryzen 3 1200. Složit ćete se da je to prilično ogromna razlika u cijeni, kojom je, primjerice, moguće kupiti jaču grafičku karticu.

S druge strane, ako su vam performanse na prvom mjestu, pogotovo ako već imate ili planirate kupiti snažniju grafičku karticu, i3-8100 usprkos ukupno višoj cijeni, ima više smisla zbog osjetno viših performansi u igrama.

No ove preporuke vrijede dok god za Intelove procesore ne postoje jeftiniji čipseti. Kada se pojave, a to će biti navodno početkom sljedeće godine, Ryzeni 3 će po trenutačnim cijenama postati posve neatraktivni. Možda AMD ima neki adut u rukavu? Vidjet ćemo.

AMD Ryzen 3 1300X Solidne performanse s obzirom na cijenu

Podrška za overklokiranje

Dobre performanse u aplikacijama za obradu videa, 3D renderiranje i slično

Solidan tvornički hladnjak Nema integriranu grafiku

U igrama dosta sporiji od Core i3-8100 Performanse 8 Potrošnja 8 Zagrijavanje 9 Overklokiranje 8 UKUPNI DOJAM 8

AMD Ryzen 3 1200 Solidne performanse s obzirom na cijenu

Podrška za overklokiranje

Vrlo dobar overkloker

Solidan tvornički hladnjak Performanse na tvorničkom taktu

Nema integriranu grafiku Performanse 7 Potrošnja 9 Zagrijavanje 9 Overklokiranje 9 UKUPNI DOJAM 8