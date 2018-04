Samsung Galaxy S9 - Superiornost predvođena kamerom

Specifikacije uređaja Ekran 5,8" (1.440 x 2.960) Procesor Exynos 9810 Octa Memorija 4 GB RAM / 64 GB + microSD Dimenzije i masa 145 x 69 x 8,5 mm, 163 g Kamere 12 MP Dual Aperture + 8 MP selfie

Ako je u proteklih dvanaest mjeseci postojalo nešto što je svakodnevno mučilo Samsungov razvojni tim za mobitele, onda je to bilo pitanje kako (i zašto) promijeniti nešto što je samo za sebe već dovoljno dobro. Prošlogodišnji top telefon Samsunga, Galaxy S8, bio je ponajbolji “mainstream” flagship, što je potvrdila i EISA, pa se odgovor nametnuo sam – dovoljno je osuvremeniti hardverske specifikacije ponajboljima koje današnja tehnologija nudi i, uz rizik da uređaj odveć nalikuje godinu dana starijem modelu, ponudi bolje od najboljeg. Tako se i dogodilo pa Galaxy S9 zaista – izgledom – ne donosi puno toga novog, no napredak tehnologije, osobito one koju je Samsung razvio kada je riječ o pozadinskoj kameri, omogućio mu je da ponovno, barem u ovom trenutku, bude najbolji mobitel na tržištu, i stvara fotografije bolje nego bilo koji konkurent.

Pohvale Samsung zaslužuje i zbog guranja vlastite “priče” kada je riječ o finišu uređaja, umjesto podilaženje trendovima koji – zapravo – nemaju previše funkcionalnog smisla. Tako Galaxy S9, ponovno, dolazi s “infinity” displejem – sada već itekako prepoznatljivim i po mnogočemu korisnijim i prirodnijim od ekrana s “notchem” kakvom su, nakon pojave iPhonea X, svojim top modelima pribjegli mnogi drugi konkurenti. Upravo inzistiranje na vlastitoj inovaciji “koštalo” je Samsung mnogobrojnih kritika kako se Galaxy S9 ne razlikuje dovoljno od prethodnika, no tko god je imao iskustva i s ovakvim ekranom, kao i s onima “sa zupcem”, neće imati previše dvojbi oko toga što je bolje.

Diversifikaciju je Samsung, kada je riječ o finišu, ipak postigao uvođenjem nekoliko novih boja i uvažavanjem primjedbi koje su u tom pogledu korisnici upućivali lani, pa tako, primjerice, čitač otisaka prstiju sada stoji na kudikamo prirodnijem mjestu – ispod objektiva pozadinske kamere, a ne pored njega.

Osim već spomenute kamere – koja predstavlja najveći iskorak i kojoj ćemo se najviše posvetiti u ovoj recenziji – novost je i Harmanov zvučni sustav ugrađen u Samsung Galaxy S9, uparen s AKG-ovim in-ear slušalicama koje se dobivaju u paketu, što uređaj čini odgovarajućim alatom za uživanje u glazbi čak i za audiofile. U pakiranju se dobivaju još i punjač za brzo punjenje baterije, USB Type-C kabel, microUSB-to-Type C konverter i USB-to-USB-C konverter. Kompletna oprema, dakle, za početno bezbrižno korištenje uređaja, kakva se i očekuje u kutiji u kojoj se nalazi flagship, što mnogi drugi proizvođači ne prakticiraju, pa i kad je to u pitanju Samsung zaslužuje pohvale…

Ekran i specke

Specifikacije će zadovoljiti svakoga. Telefon dolazi s 5,8-inčnim Super AMOLED ekranom Quad HD razlučivosti, omjera stranica 18,5:9 sa zakrivljenim lijevim i desnim rubom, koji se “prelijevaju” preko obruba telefona, uz neznatno smanjen gornji i donji obrub ekrana u usporedbi s prošlogodišnjim modelom. Kako je veličina ekrana ista kao i na Galaxyju S8, to znači da sam telefon ima mrvicu manje dimenzije i mrvicu bolji omjer površine ekrana u odnosu na površinu čitave prednje strane uređaja.

Prikaz slike je, očekivano, besprijekorno oštar i kontrastan, a postojanost tih karakteristika ponajviše dolazi do izražaja pri izravnoj izloženosti aparata suncu, kada ga je i dalje posve ugodno koristiti. Sve više konkurenata uspjelo je, dakako, također riješiti ovaj “problem”, no Samsung se s Galaxyjima, pa tako i s modelom S9, uspio profilirati kao trendseter kad je to u pitanju - već i unaprijed možete znati da će mu ekran biti najbolji za svaku situaciju. Ono čemu se ipak može uputiti kritika kada je riječ o ekranu, prevelika je osjetljivost na dodir, pa je lako slučajno aktivirati neke opcije, posebice u aplikacijama koje ih nude puno, i u kojima su kontrole smještene uz rubove ekrana.

Hardverski, uređaji se proizvodi s Qualcommovim Snapdragonom 845 i sa Samsungovim najnovijim Exynosom, a na našem je tržištu dobavljiv upravo potonji 10-nanometarski 64-bitni čipset, baziran na četiri jezgre s taktom od 2,7 GHz i četiri s taktom od 1,7 GHz. Ta hardverska platforma dolazi s gigabitnim modemom u downlinku, to jest podržava LTE Cat.18, što nam se sviđa, jer će to motivirati i mobilne operatere da požure s još većom nadogradnjom svojih mreža na tzv. LTE Advanced PRO standard.

Samsung Galaxy S9 ima 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu, a veća će imati 6 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu, uz dostupnost izvedbi sa 128 i 256 GB. Pohrambene kapacitete moguće je proširiti microSD karticama veličine do čak 400 GB. U praksi, telefon donosi izvanrednu fluidnost. To, međutim, nije više nešto što je svojstveno samo top modelima, ali ovakva konfiguracija jamstvo je da će uređaj biti pouzdan i brz partner svojem vlasniku tijekom čitavog vijeka korištenja, što uz ovakve specifikacije bez problema može značiti da neće zastarjeti niti debelo nakon dvije godine intenzivnog korištenja. Baterija ima isti kapacitet kao i lani, 3.000 mAh, a kako je uređaj neznatno manji, tako je zbog ovoga i jedva osjetno deblji. U praksi, baterija pokazuje prosječnu autonomiju za jedan flagship, no to uvelike ovisi o tome za što se sve telefon koristi. U svakom slučaju, neće vas iznenaditi niti dužinom, ali niti kratkoćom autonomije.

Dvostruka blenda na kameri

Pozadinska kamera je, ipak, ono što Samsung Galaxy S9 čini inovativnim i drugačijim, i zbog čega će za mnoge ovo biti najpoželjniji dostupan mobitel na tržištu. Ona je jednostruka, 12-megapikselna i opremljena Samsungovom Super Speed Dual Pixel tehnologijom fazne detekcije autofokusa, OIS-om, LED bljeskalicom i – prvi put među premium mobitelima – dvostrukom blendom, koja može biti otvorena na F/1,5 ili F/2,4.

Ovo potonje, jasno je, znači da kamera može propustiti više ili manje svjetla do senzora, ali i da dubinska oštrina fotografija – usprkos tome što je senzor manji nego na “pravim” fotoaparatima – može biti veća ili manja. Jače otvorena blenda, na F/1.5, što do sada nismo viđali na top modelima premium proizvođača mobitela, tako je izuzetno upotrebljiva kada je riječ o noćnom snimanju.

Dvostruka blenda je bitan iskorak i jedan je od zaslužnijih faktora za superiornu kvalitetu snimaka

Snimke ispadaju oštre, s puno detalja i iznimno malo šumova, pa su katkada nadrealnije i “ljepše” čak i od prizora koji po noći vidimo svojim očima. Tome pridonosi i Samsungov algoritam redukcije šumova pomoću svojevrsnog četverofaznog spajanja kadra u jedan, zbog čega sam proizvođač “obećava” 30% manje šuma no što bi se inače postiglo. Doista, slikati po noći ovim mobitelom pravi je užitak kada su objekti statični, a dosta dobri rezultati postižu se čak i kada se objekti pomiču razumnom dinamikom za fotografiranje.

Manje otvorena blenda, ona na F/2,4, pak, pogodnija je za dnevna snimanja jer donosi veći dinamički raspon, bolji kontrast i bolju oštrinu od otvorenije blende, osobito zbog veće dubinske oštrine. Dakako, ako želite i po danu namjerno smanjiti dubinsku oštrinu kadra, možete se ručno odlučiti za veći otvor blenda. Softver vam omogućuje da sami birate hoćete li snimati s F/1,5 ili F/2,4, no moguće je i potpuno prepustiti tu odluku mobitelu, koji će otvor blende prilagoditi uvjetima osvjetljenja pri okidanju.

Super Slow-Motion i druge “điđe”

Dodatnu kreativnost pri upotrebi kamere ovog uređaja nudi i njegova mogućnost snimanja videa razlučivosti 4K pri gustoći zapisa od 60 fpsa, što uz spomenute optičke karakteristike – ponovno – ovaj telefon čini jedinstvenim. Uz to je Samsung iskoristio i veliku procesorsku snagu uređaja pa je moguće snimati i tzv. Super Slow-Motion načinom, snimke s gustoćom od čak 960 fpsa. Stvar u praksi funkcionira tako da se ovakav način snimanja aktivira automatski kada u označeni dio kadra “uleti” objekt koji se pomiče brzo, a nakon snimanja moguće je brzinski snimku i “urediti” tako da se “cropa” sve (ili dio) snimljen prije i poslije tog usporenog segmenta te da se doda glazbena pozadina. Takva videa dostupna su u 720p razlučivosti.

3D prinatni BFScoin snimljen Super Slow-Mo kamerom na Samsung Galaxyju S9... Jebate, koliko tehnologije u jednoj rečenici! 👌 Thx Patricija Kunc, Nikola Blažević i Marko Salopek iz 3DPrintaj na modelu... Posted by Dragan Petric on Friday, April 6, 2018

Pozadinska kamera donosi i više od kvalitetnih fotki kroz AR tehnologiju koju je Samsung naprosto nazvao Bixby Vision. Konkretno, moguće je prevođenje natpisa koje fotografirate, u realnom vremenu, iz bilo kojeg podržanog jezika u bilo koji drugi, uključivši i sve jezike iz naše regije. Nadalje, pri kadriranju okoliša moguće je uključiti i označavanje okolnih objekata u realnom vremenu, poput muzeja, banaka, autobusnih stanica i tako dalje. Konačno, ako fotografirate hranu – Samsung Galaxy S9 otkrit će vam koliko kalorija ćete unijeti u sebe ako ju pojedete.

Dopunjena stvarnost

Konačno, pohvale zaslužuje i selfie kamera, koja donosi 8-megapikselni senzor s blendom otvorenom na F/1,7, a koja je također “obogaćena” AR tehnologijom, uz primjenu koja je izazvala najviše pozornosti otkad je predstavljen Samsung Galaxy S9 – kreiranje AR Emojija. Animirane karikaturice su, evidentno, nešto što je Samsung, htio to ili ne, morao ugraditi u softver telefona, pa kad je već tako – potrudili su se da stvar bude zabavnija i svrhovitija nego na konkurentskim uređajima. Konkretno, osim što možete animirati razne nestvarne likove, moći ćete, na temelju selfieja, kreirati crtani lik samoga sebe te ga, mimikom vlastita lica, animirati tako da se smije, mršti, namiguje i slično…

Štoviše, kroz sve žive aplikacije za slanje poruka u tipkovnici vam se pojavljuje i dodatni meni u kojem možete nekome poslati već unaprijed napravljene animirane emojije sama sebe, dodatno oplemenjene “vizualnim onomatopejama” poput puse, munjice za ljutnju, pare iz ušiju za bijes, i slično...

Kada se sve zbroji i oduzme, Samsung Galaxy S9 doima se kao logični nasljednik prošlogodišnjeg modela – taman onakav da i ovaj put, u kontinuiranom nizu flagshipa koji stižu na tržište, titulu ponajboljeg prema većini kriterija uspije zadržati itekako dugo. Suvremene specifikacije, fantastično unaprijeđena kamera i ne toliko inovativan, ali ipak jedinstven i prepoznatljiv finiš, jamstvo su da će i oni koji rjeđe mijenjaju telefone dugo biti sretni ako za sebe odaberu upravo ovaj uređaj.

Potpuno novi DeX Samsung je s Galaxyjem S9 predstavio i posve novi DeX. Radi se o dockingu preko kojega svoj Galaxy S9 možete spojiti s monitorom i koristiti ga kao stolno računalo. Ovaj put DeX je izveden tako da se telefon u njega umeće potpuno horizontalno pa može poslužiti kao touchpad ili tipkovnica, a 3,5-mm audiopriključak mu je slobodan pa je na njega moguće spojiti i slušalice. Uz to, DeX ovaj put podržava i različite razlučivosti pa će slika biti čista i pozicionirana “od ruba do ruba” na nemjerljivo većem broju monitora. Time je Samsungov flagship – uz mnoge pokušaje konkurencije – otišao, zapravo, najdalje u proširivanje funkcionalnosti mobitela tako da on postane nadomjesno računalo u trenucima kada vam desktop ili prijenosnik nisu uz vas.