Samsung QLED QE65Q900R - Jeste li spremni za 8K?

SPECIFIKACIJE Ekran 65” VA / 8K (7.680x4.320) / HDR (HDR10, HDR10+, HLG) Pozadinsko osvjetljenje FALD (480 zona) Svjetlina (deklarirana) Do 4.000 cd/m2 u peaku Procesor Samsung AI Quantum Processor 8K Konektori 4x HDMI 2.0 (1x HDMI ARC), CI+ 1.4, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, antenski, 2x satelitski, optički audioizlaz Dodaci WiFi (802.11b/g/n/ac), LAN, Bluetooth 4.1, Smart Remote Control (TM1890A) Softver Tizen TV 4.0 Jamstvo 2 godine

“Što ću, pobogu, gledati na 8K televizoru?”, nesumnjivo će biti prvo pitanje koje će si postaviti svatko tko dozna da je to smjer u kojem proizvođači televizora planiraju kročiti u 2019. godini. Sadržaje koji su nativno snimljeni u 8K razlučivosti (7.680x4.320 točaka) definitivno ne, jer oni praktički ne postoje. Prilikom testiranja Samsungova televizora Q900R, koji je u Bug Lab stigao u 65-inčnoj varijanti (također je dostupan u 75 i 85-inčnim izvedbama), jedini “pravi” dostupni 8K sadržaji bili su nam nekolicina tvrtkinih vlastitih promotivnih videa i timelapseova, načinjenih upravo kako bi demonstrirali impresivnu oštrinu i druge odlike 8K panela. Treba, doduše, kazati da nas je skok s Full HD-a na 4K razlučivost u tom smislu mnogo više zadivio nego kad smo s 4K razlučivosti prešli na 8K. Premda je 8K sadržaj na 8K ekranu svakako još oštriji i detaljniji, ovdje već dobrano zalazimo u sferu bavljenja nijansama izvrsnosti, a u priču se upliću i problematike poput udaljenosti sjedenja i pukih mogućnosti ljudskog oka, koje, odmakne li se dovoljno od ekrana, više jednostavno ne može razaznati razlike između ovako visokih razlučivosti.

Ono što gledanje 4K, Full HD i sadržaja nižih razlučivosti na Samsungovom televizoru ipak čini smislenim jest novorazvijeni sustav za upscaling nižih razlučivosti u 8K, potpomognut umjetnom inteligencijom. Nismo se uspjeli domoći detaljnog tehnološkog objašnjenja o konkretnoj ulozi i načinu funkcioniranja umjetne inteligencije u kontekstu Samsungova najnaprednijeg sustava za upscaling, ali općenita zamisao je, vjerujemo, očita: svaki djelić slike u stvarnom se vremenu, bez ikakva trzanja ili zadrške, analizira i prebacuje u 8K razlučivost. U tom procesu televizor doslovce mora stvoriti dodatne piksele (primjera radi, 8K slika sadrži 16 puta više piksela od Full HD-a), a to u ovom slučaju čini tako da učinkovito eliminira sve artefakte vezane uz upscaling, poput nazubljenosti i udvostručavanja rubova objekata, ili pojave šuma kod izrazito detaljnih dijelova kadra. To je teorija, ali i praksa, barem kad je ovaj konkretni televizor u pitanju. Koristili smo ga za gledanje 4K, Full HD i HD sadržaja s Netflixa, HBO Goa, YouTubea i spojenih USB diskova, ali i za gledanje televizijskih (IPTV i DVB-T) kanala. 4K i Full HD sadržaji izgledali su doista izvanredno, kao da su stvoreni upravo za ovaj ekran. Vizualna kvaliteta televizijskog programa, uglavnom emitiranog u vulgarnoj SD razlučivosti, bila je posve prihvatljiva, što doista nismo mogli očekivati. Nije sasvim jasno kakvu crnu magiju Samsung koristi u svojem novom engineu za upscaling, ali dojma smo da se u ovom trenutku radi o najnaprednijem takvom sustavu u egzistenciji.

Igranje sa svjetlinom

Poput drugih Samsungovih QLED-a, Q900R koristi VA matricu (dakle, ne radi se o OLED-u – kako ne bi bilo zabune) s FALD pozadinskim osvjetljenjem, podijeljenim na 480 zona. Ta kombinacija u principu je vrhunac onoga što LCD tehnologija može ponuditi – svi najbolji LCD televizori na tržištu uparuju VA panel s FALD pozadinskim osvjetljenjem.

Profil Samsungova televizora prilično je tanak i vrlo elegantan

Prema očitanjima s našeg kolorimetra, svjetlina slike u peaku seže malo preko 2.000 cd/m2, što nije ni blizu deklariranoj vrijednosti od ogromnih 4.000 cd/m2. Ovdje se radi o maloj i, nažalost, uobičajenoj manipulaciji tvorničkim specifikacijama. Premda svjetlina panela doista može doseći 4.000 cd/m2, to će biti moguće samo u vrlo kratkom periodu (govorimo o sekundama) i samo prilikom korištenja profila slike Dynamic, u kojem prikaz generalno izgleda toliko neprirodno i “nabrijano” da se tog profila treba kloniti za sve vrste sadržaja. Ipak, premda se u “normalnim” profilima (poput Movie, gdje je prikaz boja najprecizniji) maksimalna svjetlina kreće oko spomenutih 2.000 cd/m2, HDR sadržaji svejedno izgledaju izrazito dobro. Doduše, HDR prikaz na trenutke može biti ispraniji nego na nekim konkurentskim televizorima (osobito OLED-ovima), što valja pripisati Samsungovom namjernom odstupanju od takozvane PQ (Perceptual Quantizer) krivulje. Pojednostavljeno, riječ je o krivulji koja sadrži informacije o potrebnoj svjetlini slike. Samsungovi televizori, uključujući Q900R, sliku namjerno čine svjetlijom no što bi trebali, vjerojatno zato što mnogi korisnici svjetlinu poistovjećuju s kvalitetom. Međutim, u procesu takvog manipuliranja sa svjetlinom mogu se izgubiti neke suptilnosti koje su filmaši htjeli prikazati.

Od HDR standarda, podržani su HDR10, HDR10+ i HLG, no ne i sve rašireniji (i sve bolji) Dolby Vision. Naravno, ugrađeni panel sposoban je prikazati prošireni gamut boja, s deklariranom punom, 100-postotnom pokrivenošću DCI-P3 prostora boja (izmjerili smo 94%).

Tanki rubovi ekrana pojačavaju dojam njegove puke veličine

Specifikacije bismo mogli nabrajati do sutra, no fokusirajmo se na ono što je bitno – interpretacija i upečatljivost boja, rafiniranost tonskih prijelaza i općenita detaljnost prikaza ovog televizora u svakom su pogledu natprosječni. Slika je kontrastna, živa, s impresivnom količinom detalja zabilježenih u zahtjevnim tamnim i svijetlim dijelovima scene. Uniformnost pozadinskog osvjetljenja, barem kad govorimo o testiranom 65-inčnom primjerku Samsungovog televizora, besprijekorna je. Jedini nedostatak vezan uz kvalitetu slike jest pojava takozvanog bloominga, koji se može uočiti u ekstremnim situacijama, odnosno scenama. Primjerice, u jednom od Samsungovih 8K sadržaja, na posve crnom ekranu, koji izgleda praktički kao da se prikazuje na OLED panelu, pojavljuje se raskošna kraljevska kruna. Oko njenih rubova može se uočiti bjeličasta maglica, unatoč tome što je FALD pozadinsko osvjetljenje podijeljeno na gotovo 500 zona te ima prilično finu granulaciju u upravljanju svjetlinom panela. Ta pojavnost prisutna je i u drugim situacijama, kad na potpuno crnoj podlozi imamo izrazito svijetle objekte (primjerice, prikaz titlova u vrlo mračnom filmu), a osobito je uočljiva kad se ekran gleda pod blagim kutom, dakle kad ne sjedite na optimalnoj poziciji. Srećom, nije tako drastično izražena da bi predstavljala svakodnevnu smetnju, ali ako ste se nadali da je netko uspio proizvesti LCD televizor potpuno lišen bloominga – nije.

Nesputano igranje

Kada televizor na ulazu detektira signal s igraćih konzola, automatski će prijeći u takozvani Game Mode. Svrha tog načina rada jest da se, zaobilaženjem dijela elektronike i procesiranja slike, smanji input lag. S aktivnim Game Modeom, izmjerili smo input lag od samo 17 milisekundi (podsjećamo, uz istovremeni upscale slike na 8K razlučivost), što iznova potvrđuje da su Samsungovi novi televizori doista dobar izbor za igranje. Tome u prilog ide i podrška za VRR – varijabilnu frekvenciju osvježavanja ekrana, koja se aktivno izjednačava s brojem sličica u sekundi u igrama, kako bi se dobio najglađi mogući prikaz i potpuna fluidnost animacija.

Svi konektori smješteni su na One Connect, vanjski modul koji je s televizorom povezan pomoću jednog, tankog kabela. Preko njega putuju podaci, ali i električna energija, potrebna za napajanje televizora

Izrazito tanki okviri ekrana i općeniti minimalistički dizajn još su dva aduta Samsungova televizora. Konektori se ne nalaze na samom televizoru, već su ugrađeni u takozvani One Connect, eksterni modul koji se s televizorom povezuje preko jednog jedinog tankog kabela. Taj kabel prenosi podatke, ali i električnu energiju, tako da ujedno i napaja televizor. One Connect modul ovog televizora sadrži četiri HDMI porta, mrežni port, optički audioizlaz, antenske priključke, CI utor, dva USB 2.0 i jedan USB 3.0 konektor, te priključak napajanja. Nažalost, još uvijek se koristi sučelje HDMI 2.0, koje podržava 4K razlučivost pri 60 sličica u sekundi, 4:4:4 chroma subsampling (informacije o svjetlini i boji piksela prenose se bez kompresije) i VRR (Variable Refresh Rate), ali njegova propusnost od 18 Gbit/s nije dovoljna za prikaz 60 sličica u sekundi u 8K razlučivosti – maksimum je 8K@24 fps. Za ovaj televizor bilo bi mnogo prikladnije da se radi o HDMI 2.1 konektorima. Kao olakotnu okolnost uzimamo činjenicu da je Samsung najavio kako će vlasnici televizora Q900R moći besplatno zamijeniti tvorničke One Connect module modulima koji imaju HDMI 2.1 konektore, čim oni postanu dostupni. To skreće pozornost na još jednu prednost ugradnje svih konektora u vanjski modul, umjesto da oni budu integrirani u kućište TV-a – mogućnost nadogradnje. Ne bismo imali ništa protiv da drugi proizvođači “posude” ovaj Samsungov koncept.

Pametni daljinski upravljač sadrži sve što nam je potrebno za upravljanje televizorom. Načinjen je od metala i odlično leži u ruci

S televizorom dolaze dva daljinska upravljača, pri čemu manji, metalni, minimalističkom dizajnu unatoč, sadrži sve tipke koje bi vam u svakodnevnom korištenju mogle zatrebati, kao i mikrofon, namijenjen izdavanju glasovnih naredbi. Zahvaljujući tome, tradicionalni, neugledni “plastičnjak” većini će završiti u ladici.

Vrijedi li sve spomenuto 36.000 kuna, koliko Q900R u 65-inčnoj varijanti košta? Definitivno ne. Ovo nije televizor koji ćete kupiti jer želite dobiti najbolji omjer uloženog i dobivenog. Nemoguće je ignorirati činjenicu da 65-inčni Samsungov Q9FN ili LG-jev OLED C8 koštaju punih 15.000 kuna manje, a nude jednako dobar (ili bolji) prikaz, samo u 4K razlučivosti. Ovo je televizor koji ćete potencijalno kupiti jer volite među prvima usvajati nove tehnologije i trendove, a usput ste zaljubljeni u Samsungovu liniju proizvoda do mjere da ništa drugo niste voljni ni razmotriti. Onaj tko kupuje s razumom, neće dati ovoliko novca samo radi 8K razlučivosti, niti će zapravo kupiti televizor na samom početku godine, već će lukavo pričekati drugi dio godine, kad će konkurencija otkriti svoje adute, a i cijene svih novih i starih modela će pasti.

Najbolje postavke Zanimljivo je, a ujedno i vrlo pohvalno, da nas Q900R ne ubija u pojam desecima ponuđenih tvorničkih profila slike. Štoviše, zaputite li se u njegove izbornike – televizor je softverski temeljen na brzoj i pametno organiziranoj platformi Tizen 4.0 – zateći ćete samo četiri profila: Standard, Dynamic, Natural i Movie. Unutar njih tada se možete dodatno poigrati uobičajenim postavkama poput svjetline, kontrasta, zasićenosti boja i gamme, kao i tehnologijama za lokalno zatamnjenje i zaglađivanje pokreta. Bez obzira na to koji ćete profil slike naposljetku koristiti, svakako otiđite u Expert Settings i tamo pronađite postavku Auto Motion Plus. Tvornički je namještena na Auto, što rezultira preagresivnim zaglađivanjem pokreta i “efektom televizijske sapunice”. Postavite ju na Custom te se tada poigrajte opcijama Blur Reduction (sugeriramo da ne idete preko vrijednosti 5) i Judder Reduction (ne idite preko 3). Tehnologiju LED Clear Motion, koja oštrinu pokretnih objekata povećava strobiranjem pozadinskog osvjetljenja, držite isključenom, jer drastično srozava maksimalnu svjetlinu prikaza, ispod granice prihvatljivog. Najbolju implementaciju BFI-ja (Black Frame Insertion) i dalje nude Sonyjevi televizori, koji s aktivnim strobiranjem pozadinskog osvjetljenja još uvijek zadržavaju visoku svjetlinu. Tražite li najprecizniju interpretaciju boja, nju će vam ponuditi profil Movie. U slučaju da vam se on ne svidi, što ne smatramo nemogućim, zato što će precizne boje mnogima djelovati suviše isprano i beživotno, najbolji balans između vjernosti i “upečatljivosti” prikaza dobit ćete od profila Standard.