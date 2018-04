Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 - Napokon nereferentna Vega 56

specifikacije Broj compute unita 56 Broj stream procesora 3.584 Takt GPU-a do 1.550 MHz Memorijsko sučelje 2.048 bit Memorija / propusnost 8 GB HBM2, 800 MHz / 409,6 GB/s Napajanje / TDP 2 x 8pin PCIe / - Videoizlazi 2 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4 Jamstvo 3 godine

Predugo smo čekali na nereferentne modele kartica Radeon RX Vega, a one su se stidljivo počele pojavljivati krajem prošle godine. Sapphire u ponudi ima nekoliko nereferentnih, što Vega 64 što 56, no do njih je vrlo teško doći u slobodnoj prodaji. Kartice su razgrabili kriptorudari zbog visoke isplativosti na algoritmu Cryptonight.

Uz ovu tešku i dugačku karticu, Sapphire daje i nosač koji će ju učvrstiti unutar kućišta, kako ne bi opterećivala PCIe slot

Dva su modela u Sapphireovoj ponudi kartica RX Vega 56, Nitro+ i Nitro+ Limited Edition. Mi se u ovom članku bavimo prvom. Kartica je dizajnirana u Nitro stilu, koji je prepoznatljiv već nekoliko generacija, a u ovoj je malo moderniziran. Crni je plastični oklop dobio sive umetke oko dva veća ventilatora, a na vrhu je svjetleći logo Sapphire. Plastični oklop pokriva veliki aluminijski hladnjak koji kombinira tehnologiju Vapour komore, koja nasjeda na grafički procesor i HMB 2 čipove, s masivnim aluminijskim limovima i čak osam bakrenih toplovodnih cijevi koje prolaze kroz te limove.

Toplina koja se akumulira na metalu nekako mora biti izbačena u okolinu, a za to su zadužena tri ventilatora. Dva su veća i vrte se u smjeru kazaljki na satu, a onaj manji, srednji, vrti se u suprotnom smjeru. Time je osiguran bolji protok zraka, čime je hlađenje učinkovitije. Referentna Vega 56 zagrijavala se sve do 76 °C i bučala do 54 dBA, a na Nitro+ zabilježili smo maksimalnih 66 °C i 46 dBA. Sapphire je, dakle, i više nego dobro riješio problem referentnih modela.

Ispod haube

Ispod haube nalazi se poznati grafički čip RX Vega 56 s 3.584 stream procesora, tvornički overklokiran. Kod AMD-ove kartice GPU može dosegnuti takt od 1.471, a kod Sapphireove 1.550 MHz. U igrama najčešće radi između 1.520 i 1.550 MHz. Memorija je HMB2, Samsungove proizvodnje i kapaciteta 8 GB, a takt joj nije modificiran.

Kartica ima dva 8-pinska strujna konektora na vrhu, tako da je maksimalna količina snage koju može povući čak 375 W, no njen je TDP ipak znatno niži od toga. Karakteristična je i po dva BIOS-a, koje mijenjamo prekidačem, a donosi i dva 4-pinska konektora za ventilatore koje će ubrzavati i usporavati prema potrebi, tj. u ovisnosti o opterećenju.

Sapphire Nitro+ Radeon Vega 56 ASUS STRIX Radeon RX Vega 64 OC MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB 3DMark Time Spy 6.887 6.880 6.921 Prey (2.560x1.440, High @ DX12) 95,3 111,12 99,59 Rise of the Tomb Radier (2.560x1.440,Very High, DX12) 39,92 39,88 38,41 DOOM (2.560x1.440, Ultra, Vulkan) 124,5 125,44 N/A DeusEX Mankind Divided (2.560x1.440, Ultra, 0xAA @ DX12) 52,2 55,5 47,7 Hitman (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 90,25 90,93 88,05 Sniper Elite 4 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 94,19 98,99 95,54 Potrošnja sustava 430 W 551 350 W Temperatura 66 °C 72 °C 68 °C *testirano sa Intel Core i7-7800X @ 4.5GHz, 32 GB DDR4, Corsair Neutron XT 480GB SSD

Testiranjem u nekoliko modernih naslova, utvrdili smo kako ima vrlo dobre performanse, jer je u stanju držati visok prosječan radni takt, za razliku od referentnog modela. To ovu karticu dovodi sasvim u rang s GTX1070 Ti karticama, koje su im direktna konkurencija. Overklokiranje nije naročito isplativo. Postigli smo stabilnih 1.622 MHz za GPU, pri čemu je on prosječno radio na 1.570 MHz, te 900 MHz za memoriju (1.8 Gbps). To je rezultiralo velikim povećanjem potrošnje, a uz porast performansi od prosječnih 5%.

Nitro+ RX Vega 56, kartica je koja je otvorila puni potencijal čipa Vega, a sve zbog dobro riješenog hlađenja. Pri testu referentne Vege 56 znali smo da taj čip i kartica mogu dati više, no “koči” ih zatvoreni hladnjak i prosječno niži radni taktovi od obećanih. Sapphire je to riješio i predstavio karticu koja nadmašuje kartice GTX1070 Ti, a čak je u rangu s Asusovom karticom STRIX Vega 64 OC.