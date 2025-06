Testirali smo upravo lansirani Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC

SPECIFIKACIJE Sučelje PCI Express 5.0 x16 Grafički procesor Navi 44 Takt GPU-a 2.700 MHz game clock / Do 3.290 MHz boost clock Radni takt videomemorije 2.500 MHz (20 Gbps efektivno) Videomemorija 16 GB GDDR6 (128 bita) Priključci 2x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b TDP 170 W Dimenzije 240 x 124 x 46,1 mm Dojam Prva prava RDNA 4 kartica srednje klase predstavlja više nego dostojnu konkurenciju GeForceu RTX 5060 TI, a pritom potencijalno omogućuje bolji omjer cijene i performansi

Najnovija generacija AMD-ovih grafičkih kartica RDNA 4 donijela je osjetno poboljšane ray tracing i AI mogućnosti, kao i podršku za najnoviju verziju AMD-ove upscaling tehnologije FSR 4. Općenito gledano, prve dvije RDNA 4 kartice (Radeon RX 9070 XT i RX 9070) bile su vrlo dobro prihvaćene na tržištu. Ponajprije su se nametnule kao vrlo ozbiljna konkurencija Nvidijinim modelima GeForce RTX 5070 i 5070 Ti, uz određene prednosti.

Međutim, nije sve bilo idealno. Mnogi su pozdravili AMD-ov fokus na kartice koje bi trebale ponuditi što bolji omjer cijene i performansi, ali cijene novih Radeona čak i danas su još uvijek više od najavljenih i očekivanih. Tako su prva dva Radeona, temeljena na arhitekturi RDNA 4, ipak cjenovno bliža višoj klasi računalne grafike.

Najnovija AMD-ova mainstream uzdanica Radeon RX 9060 XT posjeduje ukupno 32 računalne jedinice, koristi PCIe 5.0 x16 priključak, a bit će dostupan u verzijama s 8 ili 16 GB videomemorije

Također, Nvidia je ubrzanim tempom predstavila svoje jeftinije kartice Blackwell, poput GeForcea RTX 5060 Ti i RTX 5060. AMD se tako našao pod svojevrsnim pritiskom, jer svi su očekivali jeftinije RDNA 4 kartice iste te, srednje klase.

Konkretan odgovor

AMD-ov odgovor uslijedio je na ovogodišnjem Computexu, kad je tvrtka predstavila Radeon RX 9060 XT, prvu pravu RDNA 4 karticu srednje klase. Radeon RX 9060 XT bit će dostupan u verzijama s 8 ili 16 GB videomemorije, uz najavljene prilično povoljne početne cijene od 349 američkih dolara (bez davanja i poreza) za 16 GB model, te 299 dolara za 8 GB verziju.

AMD je Radeon RX 9060 XT sa 16 GB memorije posve jasno pozicionirao kao konkurenciju Nvidijinim karticama GeForce RTX 5060 Ti, koje se prodaju u verzijama s 8 i 16 GB memorije. S druge strane, jeftinija 8-gigabajtna varijanta Radeona 9060 XT zapravo bi trebala konkurirati Nvidijinom GeForceu RTX 5060.

Premda je manjih dimenzija, ugrađeni hladnjak s dva ventilatora pokazao se poprilično učinkovitim, a Sapphireova kartica je u radu vrlo tiha

Posve je jasno da je Radeon RX 9060 XT dizajniran kako bi omogućio najbolje moguće performanse za široke mase na razlučivostima 1080p i 1440p. Također, novi Radeon RX 9060 XT u AMD-ovoj ponudi naslijedit će prethodne modele temeljene na arhitekturi RDNA 3, Radeon RX 7600 i 7600 XT, ali na neki način i napredniji RX 7700 XT. Ostaje nam vidjeti hoće li AMD u nastavku godine predstaviti još pokoji model jeftinije RDNA 4 kartice. Primjerice, ranije je predstavljen Radeon RX 9070 GRE, no ta je kartica dostupna isključivo na kineskom tržištu.

Konačno, ponovno naglasimo kako ni ovaj put, kao i u slučaju Radeona RX 9070, nema AMD-ovih referentnih kartica, već ćemo na tržištu vidjeti isključivo modele raznih drugih proizvođača, bilo da je riječ o ekskluzivnim AMD-ovim partnerima, bilo o brendovima koji proizvode i Nvidijine kartice.

RDNA 4 u malom pakiranju

Radeon RX 9060 XT temelji se na drugom i osjetno manjem RDNA 4 grafičkom procesoru, Navi 44. Prvim brzim pogledom na njegove specifikacije možemo zaključiti da nam AMD nudi jednu polovicu mogućnosti i računalne snage koju nalazimo kod procesora Navi 48, koji pogoni Radeone RX 9070 XT. Naravno, cijena Radeona RX 9060 XT zbog toga neće biti upola manja u odnosu na Radeon RX 9070 XT.

Radeon RX 9060 XT temelji se na manjem grafičkom procesoru najnovije generacije Navi 44, koji posjeduje ukupno 32 računalne jedinice, odnosno ima 2.048 shaderska procesora

Grafički čip Navi 44 posjeduje 32 računalne jedinice, odnosno ukupno 2.048 shaderska procesora. Navi 44 jedan je omanji monolitni grafički procesor, izrađen u 4 nm FinFET proizvodnom procesu, koji se sastoji od 29,7 milijardi tranzistora na površini od 199 mm².

Ostale tehnološke osobine uključuju 32 ray tracing jedinice najnovije, treće generacije, kao i 64 AI akceleratora druge generacije. Nadalje, Radeon RX 9060 XT na raspolaganju ima 64 ROP jedinice, 128 teksturnih jedinica, a tu je i 32 MB brze priručne predmemorije, nazvane Infinity Cache. Memorijska sabirnica u slučaju Radeona RX 9060 XT jest 128-bitna, što uz korištenje GDDR6 videomemorije, brzine od 2.500 MHz, omogućuje maksimalnu memorijsku propusnost od 322 GB/s.

Kao i kod Radeona RX 9070, AMD za komunikaciju s računalom koristi PCIe 5.0 sabirnicu pune brzine od x16. Kao moderna grafička kartica srednje klase, Radeon RX 9060 XT potpuno podržava DirectX 12 Ultimate, uz punu podršku za ray tracing. Još je važnije da podržava i sve najnovije mogućnosti RDNA 4 arhitekture, ponajprije FSR 4.

FSR Redstone nova je nadogradnja postojeće AMD-ove upscaling tehnologije FSR 4, koja će donijeti nove mogućnosti, kao što je Ray Regeneration

Na Computexu je AMD predstavio FSR Redstone, daljnju nadogradnju svoje upscaling tehnologije, koja bi u drugoj polovici tekuće godine trebala donijeti dodatne mogućnosti, kao što su Ray Regeneration i Neural Radiance Cache, kao i poboljšani upscaling i generiranje frameova.

Važno je spomenuti i potrošnju energije. AMD navodi od 150 W, pa sve do 180 W maksimalne potrošnje, što će ovisiti o pojedinom modelu kartice, visini tvorničkog overkloka, te o tome je li riječ o kartici s 8 ili, pak, 16 GB videomemorije.

Sapphireova kompaktna jurilica

AMD u prvi plan inicijalno gura Radeon RX 9060 XT sa 16 GB videomemorije, jer bi taj model trebao donijeti bolji omjer cijene i performansi od Nvidijinih konkurentskih modela. Samim time, i mi smo testirali Radeon RX 9060 XT karticu sa 16 GB videomemorije, konkretno, Sapphireov model Pulse.

To je iznimno kompaktna kartica srednje klase – čak nas je poprilično iznenadila svojim malim dimenzijama. U novije doba navikli smo vidjeti veće kartice, posebno one više klase. U duljinu Sapphireov pulen mjeri svega 204 mm, širok je 124 mm, a ukupna debljina iznosi 46,1 mm. Takve dimenzije omogućuju mu nesmetanu ugradnju u bilo kakvo kućište, uključujući i one najmanje Mini-ITX modele.

Ovdje možemo govoriti o iznimno kompaktnoj kartici, duljine svega 240 mm, koju ćete bez problema ugraditi u kućišta vrlo malih dimenzija (Mini-ITX)

Sapphireove kartice Pulse dobro su nam znane od ranije, i slove kao modeli s najboljim omjerom cijene i mogućnosti unutar pojedine serije. Jako su dobro dizajnirane te opremljene kvalitetnim komponentama i učinkovitim hladnjacima.

Pritom tu nalazimo visokointegrirani rashladni sustav s većim brojem toplovodnih cijevi, koji omogućuje učinkovito hlađenje svih komponenti kartice, uključujući grafički procesor, videomemoriju i regulaciju napajanja. Za odgovarajući protok zraka brinu dva aksijalna ventilatora većeg promjera.

S lakoćom do preko 3 GHz

Kartica također posjeduje robustan stražnji metalni poklopac, a izostali su, očekivano, neki dodatni vizualni detalji, poput bilo kakvog RGB osvjetljenja.

Premda manje dimenzije takvo što ne nagovještavaju, Sapphireova Pulse verzija Radeona RX 9060 XT dolazi s tvornički overklokiranim grafičkim procesorom. Boost radni takt iznosi do 3.290 MHz (nazivno 3.130 MHz), a takozvani game radni takt 2.700 MHz (nazivno 2.530 MHz). Svakako odmah upada u oči vrlo visok boost radni takt, koji seže debelo preko 3 GHz.

Kad je riječ o potrošnji energije, Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT negdje je u sredini, gledajući AMD-ove specifikacije, s obzirom na to da Sapphire navodi 170 W maksimalne potrošnje. Kartica, dakako, posjeduje samo jedan 8-pinski priključak za napajanje.

Poveliko neugodno iznenađenje predstavlja broj dostupnih videoizlaza. Naime, kartica posjeduje svega tri videoizlaza, odnosno dva DisplayPort 2.1a i jedan HDMI 2.1b priključak. Naglašavamo kako izgleda da je to ograničenje samog grafičkog procesora, a ne nekakav Sapphireov hir ili posljedica dizajna te kartice.

Novi Radeon RX 9060 XT ne troši mnogo energije, pa je kartica opremljena manjim hladnjakom i posjeduje samo jedan 8-pinski priključak za napajanje

Sve to zvuči nevjerojatno za jednu karticu srednje klase, izdanu u 2025. godini. Sjećamo se da je AMD, prije dosta godina, ponosno isticao mogućnosti svojih kartica za istodobni prikaz na pet monitora. Sada smo dobili karticu s manje videoizlaza od prethodnika, Radeona RX 7600 XT. To je posve neprihvatljivo za jednu grafičku karticu nove generacije. Kad je to u pitanju, Radeon RX 9060 XT očito zaostaje za Nvidijinim GeForceom RTX 5060 Ti, koji nudi četiri videoizlaza, kao i podršku za DisplayPort 2.1b.

Za petama GeForceu RTX 5060 Ti

Svjesni smo činjenice da će tržišni uspjeh Radeona RX 9060 XT ponajprije ovisiti o performansama, odnosno o tome koliko se dobro može suprotstaviti Nvidijinim najjeftinijim karticama Blackwell. Usporedili smo ga s Nvidijinim GeForceom RX 5060 Ti sa 16 GB memorije, kao i nešto jeftinijim GeForceom RTX 5060.

Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G 3DMark Fire Strike 35.858 38.970 Time Spy 16.265 16.027 Port Royal 9.591 10.350 Steel Nomad 3.671 3.605 Far Cry 6 2560x1440 Ultra 131 fps 129 fps 3840x2160 Ultra 71 fps 71 fps 3840x2160 Ultra Ray tracing Shadows+Reflections 63 fps 62 fps F1 22 1920x1080 Ultra high RT High 92 fps 105 fps 2560x1440 Ultra high RT High 58 fps 65 fps 3840x2160 Ultra high RT High 30 fps 32 fps 3840x2160 Ultra high RT isključen 86 fps 98 fps Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 74,6 fps 80,1 fps 3840x2160 Ultra 32,3 fps 34,6 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra 29,4 fps 34,5 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra+ FSR/DLSS Quality 53,5 fps 60,8 fps 2560x1440 Path tracing 13,4 fps 18,3 fps Assassins Creed Mirage 1920x1080 Ultra 134 fps 135 fps 2560x1440 Ultra 100 fps 98 fps 3840x2160 Ultra 59 fps 58 fps Forspoken 2560x1440 Ultra+ ray tracing 54 fps 58 fps 3840x2160 Ultra+ ray tracing 32 fps 33 fps A Plague Tale Requiem 2560x1440 Ultra 51,6 fps 54,9 fps 3840x2160 Ultra 28,7 fps 30,9 fps Indiana Jones and the Great Circle 1920x1080 Ultra 89,1 fps 99,3 fps 2560x1440 Ultra 67,7 fps 77,5 fps 3840x2160 Ultra 38,7 fps 47,4 fps Forza Horizon 5 2560x1440 Extreme+ Ray tracing High 119,4 fps 129,4 fps 3840x2160 Extreme+ Ray tracing High 78,1 fps 86,1 fps Indigo bench Bedroom 10,289 12,784 Supercar 28,767 37,804 Potrošnja energije (kompletno računalo) Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 322 W 325 W *testirano s AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB DDR5-6000, Windows 11 Pro 23H2

Kada govorimo o brzini u modernim igrama, Radeon RX 9060 samo je potvrdio sve dobre strane arhitekture RDNA 4, i pokazao da će biti cjenovno vrlo isplativ odabir za široke mase. Performanse pri razlučivosti 1080p su odlične, i tu možete računati na vrlo visok broj sličica u sekundi, uz visoke postavke detalja. Moguće je koristiti i napredne vizualne efekte, poput ray tracinga – Radeon RX 9060 XT u takvim uvjetima još uvijek ima dovoljno snage za ugodno igranje.

S druge strane, razlučivost 1440p predstavlja mu malo veći izazov. Međutim, i tu su performanse jako dobre, u nekim slučajevima i iznimno dojmljive. Ipak, na 1440p bit ćete prisiljeni koristiti upscaling za odgovarajuće performanse, ako inzistirate na korištenju visokih postavki detalja.

Dodatnim overklokingom videomemorije te undervoltingom i overklokiranjem grafičkog procesora, moguće je dodatno ubrzati Sapphireov Radeon RX 9060 XT

Kad je riječ o usporedbi s GeForceom RTX 5060 Ti, dojam je da je Radeon RX 9060 XT vrlo blizu Nvidijinoj kartici. Istina, GeForce RTX 5060 Ti u prosjeku je nešto brža kartica, posebno s uključenim ray tracingom, gdje Radeon RX 9060 XT u pravilu zaostaje. Radeon RX 9060 XT ostvaruje odlične performanse u igrama poput Far Crya 6 i Assassins Creed Miragea, dok je ponešto podbacio u Cyberpunku 2077. GeForce RTX 5060 Ti u pravilu je korak ispred u svim drugim igrama.

Također, Nvidijina kartica je brža kada govorimo o performansama u drugim aplikacijama, bilo da je riječ o renderiranju, bilo o AI-ju. Glavni adut novog Radeona trebala bi ipak biti nešto niža cijena; očekuje se da će Radeon RX 9060 XT 16 GB biti jeftiniji od GeForcea RTX 5060 Ti sa 16 GB videomemorije.

U usporedbi s GeForceom RTX 5060, novi Radeon RX 9060 XT nedvojbeno je osjetno brža kartica, premda u nekim slučajevima i ne toliko koliko bismo očekivali.

Unutar softvera Adrenalin nalazimo odgovarajuću opciju kod novih RDNA 4 kartica koja omogućuje korištenje najnovije upscaling tehnologije FSR 4 u pojedinim igrama koje to podržavaju

U odnosu na prethodnika, ako tu uzmemo u obzir Radeon RX 7600 XT, posve je jasno da Radeon RX 9060 XT predstavlja veliki korak naprijed i osjetno je brži, posebno s uključenim ray tracingom.

Zanimljivo je da je potrošnja energije bila gotovo podjednaka kada smo usporedili Radeon RX 9060 XT i RTX 5060 Ti. To nam ukazuje na činjenicu da je Nvidijina arhitektura još uvijek energetski učinkovitija, jer je GeForce RTX 5060 Ti, podsjećamo, ipak nešto brža kartica.

Najisplativija kartica nove generacije?

Recimo još da Radeon RX 9060 XT nije osobito impresivna kartica kad je u pitanju omjer performansi i potrošnje energije. U tom smislu osjetno zaostaje za Radeonom RX 9070, koji je trenutačno AMD-ova energetski najučinkovitija kartica.

Hladnjak koji je Sapphire ugradio, pokazao se više nego dovoljno učinkovitim. Kartica je u pravilu vrlo tiha, čak i pri nešto većem broju okretaja ventilatora. Zabilježili smo maksimalnu rubnu temperaturu grafičkog procesora od 56 °C, uz 72 °C na najtoplijem dijelu čipa. Videomemorija se zagrijala do 80 °C, a broj okretaja ventilatora pritom je iznosio 1.362 o/min.

Boost radni takt se na nazivnim postavkama kretao od 2.962 MHz, pa sve do 3.110 MHz i više u nekim aplikacijama. Dodatnim overklokiranjem moguće je osjetno povećati boost radni takt. Maksimum, kad je to u pitanju, ostvarili smo povećanjem limita potrošnje za maksimalnih 10%, undervoltom grafičkog procesora za -110 mV, te povećanjem limita boost takta za 125 MHz. Tako je moguće ostvariti 350-400 MHz veći radni takt. U nekim slučajevima grafički procesor radio je na taktu većem od 3.400 MHz, što je impresivno.

Radeon RX 9060 XT iznimno je značajna kartica za AMD, koja donosi sve prednosti arhitekture RDNA 4, poput podrške za FSR 4, u srednju klasu, a po znatno povoljnijoj cijeni. Podrška za FSR 4 velika je prednost novog Radeona u odnosu na RDNA 3 kartice srednje klase prethodne generacije. Nvidijin DLSS 4 i dalje je dominantan i dostupan u većem broju igara, no Radeon RX 9060 XT ozbiljna je konkurencija Nvidijinim modelima GeForce RTX 5060 Ti, s nešto boljim omjerom cijene i performansi. Međutim, preporučujemo oprez, jer nijedna kartica nove generacije nije se prodavala po najavljenoj cijeni, pa vjerojatno u početku neće ni ova.