Sapphire Radeon RX 6600 Pulse - Najjeftiniji od skupih

U našoj recenziji Radeona RX 6600 XT zaključili smo kako je riječ o kartici koja se jako lijepo nosi s FullHD, pa čak 1440p razlučivosti u modernim igrama, no da je kao i takmace iz Nvidije, prati grozomorno visoka cijena. Naravno, govorimo o cijeni u praksi, a ne onoj preporučenoj budući da su drastično drugačije. Konkretno, preporučena cijena za 6600 XT je 379 dolara, što bi u normalna vremena značilo da kartica na hrvatskom tržištu košta oko tri do tri i pol tisuće kuna. S druge strane, stvarna cijena kartice kreće od 4.700 kn, no u prosjeku je oko 5.200 kuna – doista šokantno za karticu s TBP-om (Total Board Power – potrošnja cijele kartice) od 160 W koja cilja na igranje u FullHD razlučivosti. Nažalost, tko se želi igrati na PC-ju nema alternativu budući da GeForce RTX 3060 košta i ponešto više.

Iskorištavanje silicija

Radeon RX 6600 stiže jeftiniji derivat Radeona RX 6600 XT. Budući da je XT temeljen na novom GPU-u Navi 23, može se reći da je RX 6600 rezultat povećanja efikasnosti proizvodnje istog. Navi 23 GPU-ovi optimalne kvalitete rabe se u RX 6600 XT karticama, dok se oni slabiji koriste za običan RX 6600. Broj Compute Unita smanjen je 32 na 28, Game takt s maksimalnih 2.359 na 2.044 MHz, a skresana je i memorija čija je propusnost pala s 256 na 244 GB/s. Slabije performanse memorije nisu rezultat sužavanja memorijskog sučelja koje je i dalje 128-bitno već korištenja sporijih GDDR6 čipova. Kapacitet memorije ostao je jednak kao i na jačoj kartici – 8 GB, što je sasvim ok s obzirom na ciljanu razlučivost.

specifikacije ASRock RX 6600 XT ASRock RX 6600 XT AMD Radeon™

RX 5700 XT Arhitektura RDNA™ 2 RDNA™ 2 RDNA™ Proizvodni proces 7 nm 7 nm 7 nm Broj tranzistora 11,6 milijardi 11,6 milijardi 10,3 milijardi Veličina čipa 237 mm² 237 mm² 251 mm² Compute Unit 28 32 40 Ray Accelerator 28 32 - Stream Processor 1.792 2.048 2.560 Game GPU takt Do 2.044 MHz Do 2.428 MHz Do 1.755 MHz Boost GPU takt Do 2.491 MHz Do 2.607 MHz Do 1.905 MHz Vršne FP32 performanse 8,93 TFLOP 10,6 TFLOP 9,75 TFLOP ROP-ovi 64 64 64 Vršni piksel fill-rate Do 159,4 GP/s Do 165,7 GP/s Do 121,9 GP/s AMD Infinity Cache 32 MB 32 MB - Memorija 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Vršna propusnost memorije 224 GB/s 256 GB/s 448 GB/s Memorijsko sučelje 128-bit 128-bit 256-bit Vršna potrošnja kartice 132 W 160 W 225 W

Arhitektura RDNA 2 specifična je po velikom internom cacheu GPU-a koji pomaže karticama kompenzirati to što ne koriste bržu vanjsku memoriju. Kod Navija 23 on je dosta malen, svega 32 MB, odnosno četiri puta manji nego na najjačim RDNA 2 karticama. Srećom, pa ni Nvidijine kartice iz ovog tržišnog segmenta ne raspolažu s osobito bržom memorijom. Još jedan nezgodan detalj za vlasnike starijih konfiguracije je to što Navi 23 nema PCIe x16 već x8 sučelje prema matičnoj ploči. Vlasnici konfiguracije s PCIe 3.0 utorom za grafičku karticu mogu očekivati oko 5% niže performanse na račun zagušenog sučelja, dok na novijim PCIe 4.0 pločama nema takvih problema.

RX 6600 XT imao je TBP od 160 W, a ova slabija varijanta ima 132 W. AMD tu poentira da je nova kartica osjetno efikasnije u odnosu na Nvidijin RTX 3060 koji ima TGP od 170 W, pa da samim time treba i slabije napajanje. Minimalno preporučeno je 450 W što za današnje pojmove doista nije puno. Iako je viša efikasnost svakako poželjna, logika da potencijalnom kupcu ne treba 550-vatno već 450-vatno napajanje je pomalo smiješna ako uzmemo u obzir cijenu sâmih kartica. Preporučena cijena kartice iznosi 329 dolara, što će reći da će kod nas koštati oko 4.350 kuna. U ovom cjenovnom segmentu Nvidia trenutno ne nudi ni jednu karticu nove generacije, iako sâm AMD RX 6600 u svojim prezentacijama uspoređuje sa skupljim RTX-om 3060.

Maleni Pulse

Kao i u slučaju modela XT, AMD nema vlastite referentne kartice već se odmah išlo s modelima partnera. Prema AMD-ovoj prezentaciji, u startu će biti devet kartica – dvije ASRockove, te po jedna Asusova, Gigabyteova, MSI-jeva, Power Colorova, Sapphireova, XFX-ova i Yestonova. Nama je na test došao Sapphireov model koji pripada obitelji kartica Pulse. Riječ je o manjoj kartici (duljina 190 mm) opremljenoj s dva vrlo tiha ventilatora koji se uz to i isključuju kada GPU nije pod visokim opterećenjem. RGB osvjetljenja nema, niti ikakvih drugih dodataka izuzev zaštitne ploče na poleđini kartice. Napajanje je izvedeno preko 8-pinskog PCIe konektora dok je ponuda video-konektora standarda – tri DisplayPorta 1.4 i jedan HDMI 2.1.

Radni takt GPU-a na ovom je modelu podešen prema AMD-ovim referentnim specifikacijama – Boost takt ide do 2.491 MHz, a memorija ima takt 1.750 MHz u odnosu na 2.000 MHz na RX 6600 XT. Ako ste voljni pozabaviti se s overklokiranjem, iz Pulsea se mogu izvući dodatne performanse – oko 7% kada se maksimalni takt GPU-a povisi na 2,8 GHz, takt memorije s 1.750 na 1.900 MHz (ujedno maksimum kojeg softver nudi) te maksimalna potrošnja kartice za 20%. Doduše, imajte na umu da povećanje performansi dolazi nauštrb buke jer se ventilatori moraju dosta ubrzati kako bi se nosili s povišenim zagrijavanjem GPU-a. Kako je riječ o jeftinijoj kartici, temperaturna telemetrija ograničena je na GPU.

Novu AMD-ovu karticu usporedili smo s ASRockovim RX-om 6600 XT i Asusovom ROG Strix RTX-icom 3060. Obje kartice imaju tvornički povišene taktove, no ne mnogo, tako da su i u blagoj prednosti u odnosu na ovaj Sapphireov "obični" model. Testirali smo s Ryzenom 9 5900X s 16 GB DDR4 3600, na Asusovoj ploči ROG CrossHair VIII Hero. Kao što vidimo, nova AMD-ova kartica je u prosjeku 15% slabija od modela XT, dok je razlika u preporučenoj cijeni 13%. S druge strane, postoje naslovi u kojima performanse padaju 20 i više posto što zapravo i ne čudi s obzirom na to koliko je AMD oslabio ovaj model u odnosu na XT – manje CU-ova, slabiji takt i slabija propusnost memorije.

Jasan izbor

Radeon RX 6600 ostavio je na nas jednako mlak dojam kao i snažniji RX 6600 XT. Razlog je jednostavan - kartica ne donosi osobitu dodatnu vrijednost u odnosu na prethodnu generaciju AMD-ovog grafičkog hardvera. Performanse su stagnirale, a dogodila se samo značajna inflacija cijene, pa vlasnici starog Radeona RX 5700 XT, lansiranog po cijeni od 399 dolara, nemaju nikakav poseban razlog da nadograde na RX 6600 XT lansiran po cijeni od 379 dolara (odnosno, osjetno više ako ćemo gledati stvarne cijene). Novi RX 6600 na sličan možemo usporediti s Radeonom RX 5600 XT, s tim da je nova kartica u prednosti po pitanju kapaciteta memorije (8 naprema 6 GB). U konačnici, glavni adut najslabijeg predstavnika arhitekture RDNA 2 jest to što je trenutno riječ o najjeftinijoj kartici ove generacije. S obzirom da nudi vrlo dobre performanse u FullHD razlučivosti, pristojne performanse pri 1440p te podržava hardverski ray-tracing i ostale điđe koje nudi DX12 Ultimate, nameće se kao logičan izbor za korisnike koji kupuju novi ili nadograđuju dvije ili tri generacije star igraći PC, a žele proći što jeftinije.

Sapphireov model Pulse ostavlja dobar dojam, pogotovo ako imamo na umu da je riječ o jednoj od najjeftinijih RX 6600 kartica. Tvornički performanse nisu povišene što nije nekakva tragedija, no bitno je da kartica ima tiho i solidno hlađenje, te da se može i solidno overklokirati, pod uvjetom da vam ne smeta viša razina buke.