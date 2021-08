ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming - Skupocjena srednja klasa

Nova AMD-ova grafička kartica stiže kao do sad najpristupačnije rješenje temeljeno na arhitekturi RDNA2, s fokusom na igranje pri razlučivosti Full HD. Prvi model koji je stigao do nas potpisuje ASRock

Nakon dugo čekanja AMD je napokon odlučio predstaviti Radeon RX 6600 XT, najslabiju i najjeftiniju karticu temeljenu na arhitekturi RDNA2, a koja pokriva tržišni segment u kojem se od početka godina nalazi Nvidijin GeForce RTX 3060. Baš kao i Nvidijina kartica, novi Radeon promovira se kao idealna zamjena za GeForce GTX 1060 ili ekvivalentni Radeon (RX 580). No, dok je preporučena cijena spomenute RTX-ice 329 dolara, AMD svoju novu karticu cijeni 379 dolara.

U oba slučaja cijene su osjetno više od kartica koje zamjenjuju budući da je preporučena cijena za GTX 1060 bila 249, a za RX 580 229 dolara. Podsjetimo se također da su i te stare kartice, baš kao i ove nove, bile namijenjene igračima koji žele odličan omjer uloženog i dobivenog i posjeduju monitor razlučivosti Full HD. Danas, četiri godine kasnije, imamo kartice koje ciljaju isti segment korisnika, no koštaju znatno više.

ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming AMD Radeon™

RX 6700 XT AMD Radeon™

RX 5700 XT Arhitektura RDNA™ 2 RDNA™ 2 RDNA™ Proizvodni proces 7 nm 7 nm 7 nm Broj tranzistora 11,6 milijardi 17,2 milijardi 10,3 milijardi Veličina čipa 237 mm² 336 mm² 251 mm² Compute Unit 32 40 40 Ray Accelerator 32 40 - Stream Processor 2.048 2.560 2.560 Game GPU takt Do 2.428 MHz Do 2.424 MHz Do 1.755 MHz Boost GPU takt Do 2.607 MHz Do 2.581 MHz Do 1.905 MHz Vršne FP32 performanse Do 10,6 TFLOP Do 13,21 TFLOP Do 9,75 TFLOP ROP-ovi 64 64 64 Vršni piksel fill-rate Do 165,7 GP/s Do 165,2 GP/s Do 121,9 GP/s AMD Infinity Cache 32 MB 96 MB - Memorija 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Vršna propusnost memorije 256 GB/s 384 GB/s 448 GB/s Memorijsko sučelje 128-bit 192-bit 256-bit Vršna potrošnja kartice 160 W 230 W 225 W

Doduše, ako bacimo pogled na specifikacije nove kartice koju pogoni GPU razvijan pod kodnim imenom Navi 23, u pogledu fizičkih specifikacija vidimo iznimnu slično s Radeonom RX 5700 XT. Ovaj je Radeon svojevremeno bio vrlo popularan, ciljao je razlučivost 1440p i djelomično 4K, a temeljen je na kombinaciji prve generacije arhitekture RDNA i 7-nanometarskom procesu. Novi Navi 23 površinom je nešto manji, no ima više tranzistora (zbog korištenja novije generacije 7-nanometarskog procesa) u odnosu na staru karticu čija je preporučena cijena bila 399 dolara.

Iako ima manji broj Compute Unitova, nova kartica nudi više računske performanse, podržava ray tracing i ima jednak kapacitet memorije (8 GB), iako nižih performansi zbog 128-bitnog memorijskog sučelja. Također je skresano PCIe sučelje – umjesto 16 imamo8 kanala u PCIe 4.0 standardu. Tu je i niža potrošnja – do 160 W, dok je 5700 XT mogao povući do 225.

ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming

AMD ovaj put nije slao na test svoje referentne kartice već su tu samo partnerski modeli. Nas je zapravo ASRockov Phantom Gaming, s tim da tvrtka nudi i nešto jeftinije modele Challenger i Challenger ITX. Kartica koja nam je stigla duga je prihvatljivih 305 mm, a u računalu će zbog debelog hladnjaka zauzeti 2,4 slota. Za napajanje joj treba jedan 8-pinski PCIe konektor, a po pitanju video konektora nudi tri DisplayPorta 1.4 i HDMI 2.1. Sâma tiskana pločica s komponentama znatno je kraća od duljine kompletne kartice tako da gotovo ventilator i pol od ukupno tri koja su montirana na hladnjak, pušu kroz radijator i rupe na backplateu kartice na drugu stranu.

Kratki PCB hladi hladnjak solidnih gabarita s tri toplovodne cijevi. Pod opterećenjem bi mogao biti tiši budući da se GPU doista ne grije mnogo

Radijator hladnjaka načinjen je od lemljenih rebara koje s bazom povezuju tri toplovodne cijevi. Baza je načinjena od bakra, a njen okvir sjeda na četiri memorijska čipa. Hladnjak ima kontakt i s naponskom jedinicom kartice koju čini 8 naponskih faza temeljenih na 90-amperskim DrMOS elementima. Dva bočna ventilatora izrađena su od tamnije prozirne plastike dok je središnji načinjen od posve prozirne plastike. U njega je ubačeno RGB osvjetljenje, baš kao i u pločicu na gornjem rubu kartice. Ventilatori miruju kada je kartica pod niskim opterećenjem. Usprkos tome što je riječ o relativno skupoj kartici, Phantom Gaming nema dva BIOS-a i pripadajući prekidač za selekciju aktivnog čipa.

Takt, zagrijavanje i potrošnja kartice pod punim opterećenjem

Kartica nije šampion kad je riječ o overklokiranju, no može se izvući oko 5% dodatnih performansi

Takt Navi 23 GPU-a na ovoj je kartici ponešto viši u odnosu na AMD-ove standardne specifikacije. Maksimalni Boost je 2.607, dok je standardna vrijednost 2.589 MHz. Performanse memorije ostale su na istoj razini jer se koriste čipovi brzine 16 Gb/s, odnosno sirovog takta 2.000 MHz. Pod opterećenjem je kartica osrednje bučna zahvaljujući agresivnoj kalibraciji brzine ventilatora koji dostižu oko 70% maksimalne brzine iako temperatura GPU pod opterećenjem ne prelazi 55 °C (TA=25 °C). Mogućnosti overklokiranja su skromne – uspjeli smo podići vršni takt GPU do 2.690 MHz, a memorije s 2.000 na 2.250 MHz. To je rezultiralo rastom perfomansi od oko 5-6%.

ASRock nudi i vlastitu aplikaciju za overklokiranje pod imenom ASRock Tweak 2.0, no u osnovi vam nije nužna budući da ne nudi nikakvu dodatnu funkcionalnost u odnosu na AMD-ove drivere.

Test

Novi karticu isprobali smo u kombinaciji s Ryzenom 9 5900X i 16 DDR4 3600C16 te usporedili s Asusovim modelom ROG Strix RTX 3060 OC. Nažalost, ni jedna ni druga kartica nisu trenutno dostupne na domaćem tržištu, no cijena bi im trebala slična jer je riječ o skupljim modelima u ponudi. Općenito, cijena RTX 3060 i RX 6600 XT kada je riječ o modelima s boljim hlađenjem kreće se između 4.500 i 5.000 kuna – dosta kada uzmemo u obzir da je riječ o karticama koje ciljaju na igranje pri razlučivosti Full HD.

Asus ROG Strix RTX 3060 12GB OC ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming Red Dead Redemption 2 / DX12 Max. Quality 1080p 76 fps 70 fps 1440p 60 fps 55 fps Bordelands 3 / DX12 Badass 1080p 76 fps 91 fps 1440p 56 fps 62 fps TW: Troy / DX11 Ultra 1080p 83 fps 77 fps 1440p 61 fps 51 fps AC: Valhalla / DX12 Ultra High 1080p 72 fps 82 fps 1440p 60 fps 61 fps Godfall / DX12 Epic 1080p 80 fps 96 fps 1440p 61 fps 68 fps GR: Breakpoint / Vulkan Ultimate + Textures High 1080p 100 fps 104 fps 1440p 74 fps 73 fps Metro Exodus / DX12 Ultra 1080p 57 fps 53 fps 1440p 42 fps 37 fps Dirt 5 / DX12 Ultra High 1080p 86 fps 95 fps 1440p 67 fps 73 fps Horizon Zero Dawn / Ultimate Quality 1080p 95 fps 100 fps 1440p 77 fps 75 fps

*testirano na Ryzen 9 5900X, 16 GB DDR4 3600C16

Kao što vidimo u priloženoj tablici, performanse dvije kartice vrlo su slične u većini naslova. U nekim igrama veću prednost ima GeForce, u drugim Radeon, no sve je to tu negdje. Do prije par mjeseci Nvidijine kartice su imale prednost tehnologije DLSS za ubrzanje performansi, no sada sličnom tehnologijom raspolažu i Radeoni, iako još uvijek nije tako raširena. Usprkos nazivnoj namjeni za Full HD, obje kartice nose se dobro i s razlučivosti 1440p. Ako ne tražite više od 60 fps, u mnogim naslovima će performanse hardvera biti dovoljne za uživanje u maksimalnim postavkama kvalitete (naravno, ne računajući ray tracing).

Nvidijina kartica ima dodatnu prednost u pogledu kapaciteta memorije, no samo iz perspektive vrlo uskog kruga korisnika koji karticu namjeravaju koristiti za obradu videa visoke razlučivosti. Iz perspektive igrača 12 GB memorije na čipu ovakve klase nema previše smisla u kontekstu povećanja performansi. Zašto? Jer je GPU prespor za razlučivosti u kojima kapacitet memorije viši od 8 GB dolazi do izražaja. Ograničenja užeg PCIe sučelja na RX-u 6600 XT doći će do izražaja pri korištenju na starijim platformama koje nemaju PCIe 4.0 kontroler. Drugim riječima, ako nemate Ryzen serije 3000 ili noviji, ili najnoviji Intelov procesor 11. generacije, RX 6600 XT radit će sa smanjenim performansama zbog PCIe 3.0 sučelja. Pad performansi u tom slučaju je do 5% u većini naslova, no postoje i igre gdje će biti veći.

Osnovni problem Radeona RX 6600 XT baš kao i takmaca mu iz Nvidijinog tabora jest visoka cijena. Riječ je o karticama koje ciljaju na vlasnike Full HD monitora, no koje istovremeno koštaju osjetno više od svojih prethodnica. Da, vlasnici GTX-ica 1060 i RX-ica 480 ili 580 mogu s novim karticama dobiti osjetno više performanse, no platit će ih osjetno više u odnosu na cijenu starih kartica. S druge strane, tko je ranije kupovao karticu u cjenovnom rangu Radeona RX 5700 XT, nema previše razloga davati jednak novac (gledamo na preporučenu cijenu) za novi RX 6600 XT – očekivani rast performansi koji bi opravdao nadogradnju jednostavno nije tu.