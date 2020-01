Sapphire RX 5600 XT Pulse 6 GB - Najbolja kartica za Full HD igranje?

Sredinom prošle godine AMD je predstavio grafičke kartice temeljene na grafičkom čipu Navi 10, izrađenom novim, 7-nanometarskim proizvodnim procesom, i temeljenim na prvoj novoj grafičkoj arhitekturi nakon dužeg vremena. Grafičke kartice Radeon RX 5700 XT i 5700 smjestile su se u viši razred tržišta, s fokusom na igrače koji žele izvrsne performanse pri razlučivosti 1440p, i tu pokupile pohvale, kako nas recenzenata, tako i samih korisnika.

AMD je krajem godine ponudu kartica temeljenih na arhitekturi RDNA proširio modelom RX 5500 XT, koju ćemo također recenzirati ovih dana, a na ovogodišnjem CES-u predstavljena je i treća RDNA kartica – Radeon RX 5600 XT. RX 5500 XT temeljen je na malenom GPU-u Navi 14, površine 158 mm2, a novi RX 5600 XT koristi Navi 10, osjetno veći GPU od 251 mm2, koji nam je poznat iz serije kartica RX 5700. Korištenje manje kvalitetnih primjeraka GPU-ova za stvaranje povoljnijih kartica standardna je praksa AMD-a i Nvidije, pa se principu nastanka nove kartice ne treba čuditi.

RX 5600 XT rabi Navi 10 GPU, koji je prema konfiguraciji, uvelike sličan onom s RX-a 5700. Zadržana je konfiguracija s 36 Compute Unita, odnosno 2.304 stream procesora, no oni rade na nižem radnom taktu. Game Clock, odnosno prosječni takt GPU-a pod opterećenjem na standardnoj je verziji nove kartice 1.375 MHz, dok je kod RX-a 5700 1.625 MHz. Drugim riječima, imamo smanjenje od 15%. AMD je također skresao mogućnosti memorijskog kontrolera. Umjesto 256-bitnog, nova kartica ima 192-bitni, koji je spojen na 6 GB GDDR6 memorije, brzine 12, umjesto 14 Gb/s, kao kod RX-ova 5700. Sve to utjecalo je, naravno, i na potrošnju (tipičnu) koja je sa 180 vata na starijoj kartici pala na 150.

Korištenje 192-bitne memorijske sabirnice za AMD inače je vrlo netipično. Kartice tvrtke obično imaju ili 128-bitnu, ili 256-bitnu, ili 512-bitnu sabirnicu prema memoriji, a 192-bitna, koja uvjetuje i kapacitet memorije koji nije potencija broja 2, svojstvena je Nvidijinim inženjerima (većina Nvidijinih kartica srednjeg razreda, primjerice, GTX 1660). Također je zanimljivo da se koriste memorijski čipovi brzine 12 Gb/s, usprkos tome što jeftiniji RX 5500 XT ima čipove od 14 Gb/s.

RX 5600 XT zamišljen je kao kartica za vlasnike monitora razlučivosti FHD koji žele vrlo dobre performanse u zahtjevnim igrama (dakle, preko 60 fps) odnosno, iznimno dobre performanse u eSports naslovima (preko 100 fps). Preporučena cijena kartice je 279 USD, što je jednako cijeni Radeona RX 590 kad je lansiran. S druge strane “plota”, u Nvidijinom taboru, cjenovno ekvivalenta kartica je GeForce GTX 1660 Ti. Nvidijina kartica iz tog cjenovno razreda ima 6 GB memorije, no stariji AMD-ov uradak, RX 590, ima 8 GB. Zbog inzistiranja na 256-bitnoj memorijskoj sabirnici u srednjem segmentu, AMD je tradicionalno uvijek bio u prednosti kad je u pitanju kapacitet memorije u odnosu na Nvidijine kartice, no to sada nije slučaj zato što je fokus na razlučivosti Full HD-a; manji kapacitet memorije u praksi nije problem. Valja napomenuti da su u ovo samo preporučene cijene u dolarima. Stvarne cijene koje kartice postižu na domaćem tržištu znaju biti dosta drugačije, kao što ćemo uostalom kasnije i vidjeti.

Odlični Pulse

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 36 / 2.304 Takt GPU-a do 1.750 MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 255 × 135 × 45 mm Jamstvo 3 godine

Sve to što smo naveli značajka je AMD-ove referentne inačice RX-a 5600 XT, no takvu nismo dobili na test. Kako je u osnovi riječ o Radeonu RX 5700 u nešto drugačijoj konfiguraciji memorije i takta, AMD-ovi partneri čekali su kao zapeta puška da izbace svoje vlastite inačice Radeona RX 5600 XT. Nama je na test stigla Sapphireova izvedba Pulse, koja prema AMD-ovim materijalima, pripada u grupu kompaktnijih RX-ica 5600 XT, čije je hlađenje riješeno s dva ventilatora.

Kartica duljine 255 i visine 135 mm zauzet će na matičnoj ploči dva utora, a opremljena je jednostavno dizajniranim hladnjakom s dva široka ventilatora koji stoje kada kartica nije pod opterećenjem. Ispod njih nalazi se jednodijelni radijator koji je s GPU-om povezan preko tri toplovodne cijevi. Radijator oko baze ima bakreni okvir, koji nasjeda na memorijske čipove, a tu nešto dalje je i kontaktna površina za hlađenje naponske jedinice GPU-a. Na gornjem rubu kartice imamo crvenim LED-icama osvijetljeni natpis Sapphire te jedan 8-pinski konektor za napajanje, s time da na PCB-u ima mjesta za još jedan. Kartica raspolaže i prekidačem za odabir BIOS-a. Tvornički je prekidač pomaknut bliže konektorima, čime je odabran OC BIOS s višim performansama. Drugi BIOS optimiziran je za tiši rad. Poleđina kartice zaštićena je aluminijskom pločom, koja je ujedno i najukrašeniji dio kartice. Kad je u pitanju ponuda konektora, Sapphireov Pulse nije nikakva egzotika. Tu su tri DisplayPorta i jedan HDMI, baš kao i na većini RX-ica 5700.

razne značajke pod opterećenjem Silent BIOS OC BIOS Ručno overklokiranje GPU takt prosječno (MHz) 1.689 1.687 1.737 GPU takt maks. (MHz) 1.738 1.757 1.798 Memorija (MHz) 1.500 1.750 1.860 GPU T, prosječno (°C)* 62 60 62 GPU T, maksimalno (°C)* 63 61 65 GPU hotspot T, maks. (°C)* 54 68 72 Memory T, maks. (°C)* 68 66 68 GPU VRM T, maks. (°C)* 57 54 56 Brzina ventilatora, prosječno (rpm) 795 900 967 Potrošnja prosječno (W)* 115 W 119 W 129 W Potrošnja maksimalno (W)* 129 W 149 W 158 W *manje je bolje

Najveće iznenađenje, bez sumnje, predstavljaju radni taktovi. U pogledu takta GPU-a fokusirat ćemo se na Game Clock zato što on najbolje ilustrira performanse kartice. Kod tvorničkog BIOS-a izmjerili smo prosječni takt GPU-a od 1.687 MHz, uz maksimalnu vrijednost od 1.757 MHz. To je doslovno 300 MHz više nego vrijednost koju AMD navodi u specifikacijama svoje referentne kartice. Slična je situacija s performansama memorije – memorijski čipovi programirani su na 14 umjesto 12 Gb/s kao na referentnoj kartici. Istodobno, potrošnja kartice ne izlazi iz gabarita AMD-ovih specifikacija – prosječno samo 120 W pod opterećenjem, uz maksimalac na 150 W.

S obzirom na takvu potrošnju, ne čudi što je hladnjak tijekom rada praktički bešuman. Prosječna brzina ventilatora pod opterećenjem je mizernih 900 rpm. Korištenjem Silenta, odnosno tihog BIOS-a, dobit ćemo još tiši rad – prosječnu brzinu ventilatora od 800 rpm. Prosječni i maksimalni radni taktovi GPU-a zapravo su vrlo slični kao kod OC BIOS-a, no brzina memorije smanjena je s 14 na 12 Gb/s, odnosno na vrijednosti definirane od AMD-a. Razlika u performansama u odnosu na OC BIOS postoji, no nije velika.

Kad je, pak, riječ o ručnom overklokiranju, situacija je s hardverske strane dobra, no sa softverske loša. To je vidljivo iz činjenice da smo preko Radeon Softwarea i njegovih alata za podešavanje radnog takta i potrošnje kartice sve vrijednosti digli do maksimuma, bez ikakva negativnog utjecaja na stabilnost. To konkretno znači da je Power Limit dignut 20%, GPU na 1.820 (sada prosječno 1.737 MHz), a memorija na 14,88 Gb/s, odnosno podignuta je s 1.750 na 1.860 MHz. Rast performansi nakon overklokiranja vrlo je malen.

Ususret konkurenciji

rezultati testiranja Sapphire RX 5600 XT Pulse Asus GTX 1660 Ti Dual OC XFX RX 590 FatBoy Silent BIOS OC BIOS GeForce RTX 2060 FE COD: Modern Warfare, DX12, maks. Postavke (fps) Prosječno 99 95 120 123 111 Minimalno 72 64 75 77 67 TW: Warhammer II, DX11, Ultra (fps) Prosječno 59 49 70 73 75 Star Control Vulkan, Vulkan, Ultra (fps) Prosječno 62 59 81 83 75 Minimalno 38 38 51 52 46 Division 2, DX12, Ultra (fps) Prosječno 69 60 84 87 83 F1 2019, DX12, Ultra (fps) Prosječno 89 77 104 108 105 Minimalno 73 59 84 87 87 Heroes of the Storm, DX11, Ultra (fps) Prosječno 239 233 239 239 224 Minimalno 117 116 119 120 113 Red Dead Redemption 2, Vulkan, Ultra (fps) Prosječno 44 39 50 52 52 Minimalno 31 20 34 35 34 Borderlands 3, DX11, Badass (fps) Prosječno 52 43 59 62 61 Apex Legends, DX11, maks. Postavke (fps) Prosječno 115 100 134 129 133 Minimalno 67 59 85 81 82 Shadow of the Tomb Raider, DX12, Highest (fps) Prosječno 79 69 86 91 87 Metro Exodus, DX12, High (fps) Prosječno 53 45 63 67 62 Minimalno 29 24 31 34 32 Potrošnja prosječno, W* 113 W 156 W 115 W 119 W 156 W Potrošnja maksimalno, W* 124 W 215 W 129 W 149 W 164 W *manje je bolje, **testirano na Ryzen 7 2700X, 16 GB DDR4 3200

Novu AMD-ovu karticu usporedili smo pri razlučivosti Full HD s GeForceom GTX 1660 Ti 6 GB (izvedba Asus GTX 1660 Ti Dual OC), Radeonom RX 590 8 GB (izvedba XFX FatBoy) i GeForceom RTX 2060 (Nvidijina vlastita izvedba Founders Edition). Idealno bi u usporedbi bio i Radeon RX 5700, kao prva skuplja AMD-ova kartica, no nismo ga imali pri ruci. Kao što možemo vidjeti, GTX 1660 Ti solidno je slabiji od nove AMD-ove uzdanice, a RTX 2060 tu je negdje, iako je AMD-ova kartica u ovom, konkretnom slučaju, u prosjeku nešto brža, uz 30-ak vata nižu potrošnju.

Tajno manevriranje Nvidia i AMD u konstantnoj su bici, ne samo kad su u pitanju znanje i iskustvo inženjera, već i zaposlenika odjela marketinga i prodaje. Najnoviji primjer za to upravo je Radeon RX 5600 XT, koji je službeno lansiran sa specifikacijama koje su značajno niže od onih u praksi. Nvidia je na lansiranje AMD-ove nove kartice na CES-u odgovorila rezanjem cijene svojeg GeForcea RTX 2060 Founders Edition s 349 na 299 dolara, a AMD je promptno odgovorio protunapadom – novim BIOS-ima za nove kartice koji donosi više performanse. Zgodna priča o nadmetanju, no koja se, nažalost, prelama preko leđa nas, novinara, zato što smo RX-ice 5600 morali ponovno testirati s novim BIOS-om.

Kad je u pitanju cijena, situacija je sljedeća. Cijena GTX-a 1660 Ti u domaćim trgovinama počinje od 2.200 kuna za gotovinsko plaćanje, a RTX 2060 ide od 2.700 kuna. Ako ćemo primijeniti dosad korištene formule za pretvaranje preporučene cijene bez poreza u dolarima, u naše lokalne cijene sa svim dadžbinama, ispada da će za novi RX 5600 XT biti potrebno izdvojiti otprilike 2.650 kuna. S druge strane, od AMD-a smo dobili informaciju da će cijene RX-a 5600 XT biti oko 2.800 kuna, a od jednog domaćeg većeg IT trgovca da će kretati od 3.000 kuna.

Samim time RX 5600 XT izravan je suparnik, i to u najboljem slučaju, običnoj (dakle, ne Super) varijanti RTX 2060, od kojeg nudi nešto bolju učinkovitost te jednake performanse. Usudili bismo se reći da su i softverski dodaci koje AMD nudi nešto bolji – u prvom redu filter za oštrenje slike, koji radi u velikoj većini naslova. Ako se cijene u nekom trenutku poslože prema preporučenima, prema čemu bi RX 5600 XT trebao biti jeftiniji od Nvidijine najslabije RTX kartice, tada bi AMD-ova kartica bila bolji izbor. Trenutačno je među njima mrtva utrka.

Pobjednik ovog sučeljavanja u srednjem segmentu zapravo je ona kartica koju nismo mogli ponovno testirati – Radeon RX 5700. Iz starijih testiranja znamo da nudi solidan skok u performansama u odnosu na RTX 2060, te više memorije, a cijena najjeftinijih primjeraka počinje od 2.800 kuna. Iskreno, nije nam jasno zašto se AMD ovako ponaša prema potencijalno lukrativnom tržištu grafičkih kartica. Premda se RX 5700 serija pokazala dosta dobrom u pogledu omjera performansi i cijene, novije i slabije RDNA kartice u ovom pogledu uopće nisu atraktivne. Samim time nije ni čudo da se u prosjeku, prema našim izvorima, na domaćem tržištu na svaku prodanu karticu Radeon prodaje 8-9 kartica GeForce.