Sonos Five - Zabava za mase

Sonos Five je najskuplji, ali i najsnažniji "tradicionalni" bežični zvučnik u Sonosovoj ponudi. Riječ je o bežičnom zvučniku s mesnatim basom i dovoljno snage da ispuni svaku prostoriju bogatim, zabavnim zvukom

SPECIFIKACIJE Tip Multiroom bežični zvučnik Zvučničke jedinice 3x bas-srednjetonac (4"), 3x visokotonac (0,9") Povezivost LAN (10/100), Wi-Fi (802.11a/b/g/n, 2,4 i 5 GHz), Apple AirPlay 2, Spotify Connect Ulazi 3,5 mm AUX Dimenzije i masa 364 x 203 x 154 mm, 6,36 kg Jamstvo 2 godine

Sonos Five najmoćniji je bežični zvučnik u tvrtkinoj ponudi. Tu prije svega mislimo na maksimalnu glasnoću, koju isporučuje šest pojačala klase D, pokrećući tri visokotonca i tri bas-srednjetonske jedinice, smještene ispod grafitne zaštitne mrežice. Five se po drugim značajkama ne razlikuje od ostalih Sonosovih kućnih zvučnika, što znači da dobivate zvučnik koji se lako povezuje s vašom kućnom mrežom (žičanom ili bežičnom) te se glatko integrira sa svakim drugim Sonosovim zvučnikom u vašem domu. Naravno, Five može biti i prvi, odnosno jedini tvrtkin zvučnik koji posjedujete.

Bridovi zvučnika su zaobljeni, a prednjica je prekrivena grafitnom zaštitnom mrežicom

Osim podrške za AirPlay 2 i Spotify Connect, koji su uobičajeni na Sonosovim zvučnicima, Five nudi pristup svim relevantnim glazbenim i radijskim servisima, unutar aplikacije Sonos S2, koja se koristi za upravljanje. To uključuje i Apple Music, čiji "blagoslov" za integraciju i korištenje nema nijedan drugi konkurentski multiroom sustav, kao i sve uobičajene sumnjivce, kao što su Spotify (ako ga zbog nekog razloga ne želite koristiti preko službene aplikacije), YouTube Music, Tidal, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Qobuz i drugi.

Posjedujete li jedan primjerak Fivea, na željeno mjesto postavit ćete ga horizontalno. Imate li dva, a želite ih koristiti u stereu, zamisao je da ih orijentirate vertikalno, nakon čega se svaki od njih automatski pretvara u mono kanal i počinje raditi kao punopravni član stereo para. Kako bi omogućio obje orijentacije zvučnika, Sonos je postavio malene nožice na tri njegove strane, dajući nam potpunu slobodu da ga pozicioniramo onako kako želimo.

Osim u bijeloj, Five se proizvodi i u mat crnoj boji

Doduše, za dva Sonos Fivea morat ćete posegnuti duboko u džep, a nijedan ne možemo nazvati jeftinim. Cijena na domaćem tržištu iznosi mu 5.000 kuna, čime se on smješta uz bok drugim bežičnim zvučnicima visoke klase, kao što su Bluesound Pulse Mini 2i i Harman Kardon Citation 500.

Crni i bijeli

U odnosu na svojeg prethodnika, zvučnika Play:5, Five se dizajnom nije mijenjao. Riječ je o pozamašnom bežičnom zvučniku s glatkim, zaobljenim rubovima, dostupnom u crnoj i bijeloj izvedbi. Sa svih strana djeluje robusno i konstrukcijski uvjerljivo. Premda ne nosi službenu certifikaciju za otpornost na tekućine, Sonos ga naziva otpornim na vlagu, čime se implicira da je siguran za korištenje u kupaonici.

Na gornjoj strani Fivea nalaze se odlične dodirne kontrole, pomoću kojih možemo namještati glasnoću zvuka, prebacivati pjesme, pauzirati i puštati glazbu te brzinski grupirati zvučnik s drugim najbližim Sonosovim zvučnikom u domu

Na gornjoj strani zvučnika nalazi se set dodirnih kontrola. Namijenjene su pauziranju i pokretanju glazbe, podešavanju glasnoće zvuka i brzom grupiranju s drugim fizički najbližim Sonosovim zvučnikom. Potonje je zgodno kad želite da iz Fivea zasvira ono što čujete da trenutačno svira na nekom drugom Sonosovom zvučniku u vašem domu, a da ne posežete za mobitelom i upravljačkom aplikacijom. Dodirne kontrole također se mogu koristiti za skok na sljedeću pjesmu (klizanje prstom slijeva nadesno) i povratak na prethodnu (klizanje zdesna nalijevo).

Straga se nalazi priključak žične mreže, a pored njega je 3,5-milimetarski linijski (AUX) ulaz

Straga se nalaze 100-megabitni mrežni konektor, 3,5-milimetarski linijski ulaz, tipka Join i priključak napajanja. Spomenuti linijski ulaz može se iskoristiti za spajanje gramofona ili bilo kojeg drugog analognog vanjskog izvora zvuka. Five je također opremljen 802.11b/g/n bežičnom mrežnom karticom, koja uredno surađuje s 2,4 i 5-gigahercnim frekvencijskim pojasevima. Od bežičnih konekcija nije podržan jedino Bluetooth, što vrijedi za većinu drugih Sonosovih zvučnika. Five, naime, nije zamišljen kao prenosivi zvučnik, već kao kućni svirač, ili jedan od dijelova vašeg Sonosovog multiroom sustava.

Zabava za sve

Sonos Five opremljen je s ukupno šest dinamičkih jedinica zvučnika i isto toliko pojačala klase D. Tri jedinice su 10-centimetarski (4") bas-srednjetonci, a iznad svakog od njih nalazi se po jedan 23-milimetarski (0,9") visokotonac. Zvučnik je temeljen na zapečaćenom dizajnu kutije pa nema bas-refleksne portove ni na jednoj strani.

Five raspolaže s ukupno šest zvučničkih jedinica: tri 4-inčna bas-srednjetonca te tri 0,9-inčna visokotonca. Svaku od njih pogoni vlastito pojačalo klase D

Sonos ne precizira kolika je Fiveova izlazna snaga, ali oko toga možete biti posve bezbrižni: raspon glasnoće mu je ogroman. Five je dovoljno glasan za srednje i veće prostorije, pa čak i za zabave na otvorenom, uz uvjet da vam je dostupna strujna utičnica. Ugrađene zvučničke jedinice vrlo su otporne na distorziju pa ni izobličenja zvuka prilikom vrlo glasnog slušanja nisu nešto s čime ćete se susretati.

Tonalitet Fivea ponajviše ovisi o korištenju tehnologije Trueplay. Dotična je namijenjena kalibraciji zvučnika prema akustičkim karakteristikama prostora u kojem se on nalazi, a dostupna je samo na uređajima s iOS-om, dakle, većini novijih iPhonea i iPada (iako ne svim). Podrška za Android izostaje zbog prevelikog broja proizvođača i uređaja, odnosno Sonosove nemogućnosti da prilagodi softver tako ogromnom broju različitih mikrofona. Postupak kalibracije sastoji se od šetnje po prostoriji i mahanja mobitelom ili tabletom na odgovarajući način, dok zvučnik ispaljuje testne signale. Što se zapravo događa? Tehnologija Trueplay analizira refleksije zvuka od zidova, namještaja i drugih površina u prostoru, te kreira modificiranu frekvencijsku krivulju, prilagođenu tom zvučniku i toj konkretnoj okolini.

Dva Fivea mogu se povezati u stereo par. Kada se okrenu u uspravni položaj, automatski se pretvaraju u lijevi i desni mono kanal te postaju spremni za stereo način rada

Bez aktivnog Trueplaya, Five nam je pružao pomalo taman akustički potpis, s relativno zatomljenim visokim frekvencijama, ali i sa zaista impresivnom količinom basa. Bas mu je dubok i mesnat, bez neke pretjerane slojevitosti, ali s udarom koji se u određenim tipovima glazbe osjeća cijelim tijelom. Valja istaknuti da srednjetonsko područje ne biva zatomljeno dubokim frekvencijama; Fiveove zvučničke jedinice uspijevaju ih držati pod kontrolom. Prisutnost vokala i većine instrumenata u cjelokupnoj akustičkoj slici dodatno je osigurana naglašavanjem srednjih frekvencija, koje, srećom, nije toliko da bi one zvučale napadno. Viši dio srednjih frekvencija i visoke frekvencije doimaju se relativno stisnutima i zatvorenima, a upravo u tom aspektu tehnologija Trueplay najviše pomaže.

Nakon odrađivanja Trueplay kalibracije, za što smo koristili iPad Air iz 2020. godine, Sonos Five osjetno je "smršavio" u najdonjem dijelu frekvencijskog spektra, ali su srednje i visoke frekvencije postale uglađenije i bolje izbalansirane, a percepcija širine zvuka drastično je porasla. S time na umu, idealna konfiguracija za Sonos Five bila je držati Trueplay aktivnim i dodati pojačanje basa od +5 dB pomoću ekvilizatora, koji je dostupan unutar upravljačke aplikacije Sonos S2. Ovisno o karakteristikama vašeg prostora, ti parametri će varirati. U svakom slučaju, nemojte se bojati eksperimentirati; Five vam pruža podosta manevarskog prostora da ga prilagodite svojem ukusu.

Sonos S2 - Mozak operacije

Aplikacija Sonos S2 dostupna je za mobilne uređaje i računala, a koristi se za konfiguraciju tvrtkinih zvučnika, kao i reprodukciju glazbe i sve oblike multiroom upravljanja. Koristit ćete ju kako biste na krajnje intuitivan način puštali glazbu sa svih podržanih glazbenih servisa (Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn Radio, Sonos Radio, Bandcamp, SoundCloud i brojni drugi), ili s vašeg Plex servera, odnosno mrežno dijeljenog glazbenog direktorija.

Posebno je zanimljivo kako unutar iste aplikacije izgleda interakcija dvaju ili više Sonosovih zvučnika. U bilo kojem trenutku, u dva ili tri dodira, moći ćete ih grupirati ili razdvojiti, puštati željene sadržaje na svima zajedno ili svakom posebno, te nezavisno ili grupno upravljati glasnoćom zvuka. Neće vam se događati da aplikacija odjednom ne prepoznaje neki od umreženih zvučnika, ili da oni ne reagiraju u istom trenutku na pauziranje glazbe, prebačaj pjesme, ili neki treći vanjski podražaj. Puka intuitivnost aplikacije Sonos S2 jedan je od glavnih aduta Sonosova zvučnika Five, ali i svih ostalih tvrtkinih proizvoda.

Važnost odmicanja

Skrećemo pozornost na još jedan detalj: Five ne voli da mu sjedite blizu. Kako bi se postigla ikakva stereo separacija i osjećaj veličine zvuka, od zvučnika se treba odmaknuti najmanje dva metra, čime se bas-srednjetonskim jedinicama daje prostor za disanje, a zakrenutim visokotoncima prilika da stvore osjećaj horizontalne prostranosti zvuka.

Iako nema službeni rejting otpornosti na tekućine, Five je otporan na vlagu pa se može koristiti (i) u kupaonicama

Premda svakako ostajemo rezervirani prema Sonosovoj krilatici za Five, koja kaže "HiFi meets WiFi" – "pravo" hi-fi iskustvo ipak podrazumijeva rafiniraniji karakter zvuka od Fiveova – to ne mijenja činjenicu da se radi o snažnom bežičnom zvučniku, sa zabavnim zvukom, ugođenim kako bi zadovoljio široke mase. Five definitivno nije zvučnik za slušanje klasike u polumračnom sobičku, s čašom skupog viskija i zamišljenim pogledom u daljinu. Mnogo mu bolje leži moderna, živahnija i bučnija produkcija.

Najzad, osim samog zvučnika sa svim spomenutim karakteristikama, za novac potrošen na Sonos Five također se dobiva pristup ponajboljem multiroom sustavu današnjice. Aplikacija Sonos S2, dostupna za mobilne uređaje i računala, omogućuje intuitivno i krajnje jednostavno upravljanje samim zvučnikom, što uključuje njegovu konfiguraciju, ali i puštanje sadržaja s glazbenih i radijskih servisa. A kad se u priču ubaci jedan ili više drugih Sonosovih zvučnika, cjelokupni dojam samo se nastavlja poboljšavati.