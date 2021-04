Sonos Roam - Najpametniji prijenosni zvučnik na svijetu

Svidjela nam se funkcija Sound Swap, koju je Sonos premijerno predstavio upravo s ovim zvučnikom. Dotična prebacuje zvuk s Roama na drugi najbliži Sonosov zvučnik u kući, ili ga vraća na Roam, ako svira na drugom zvučniku. Koristi se tako da pritisnemo i držimo tipku Play/Pause na gornjoj strani Roama, nakon čega će okolni zvučnici emitirati nečujan ultrazvučni signal. Kad ga Roamov mikrofon prepozna, on će znati kamo da "pošalje" glazbu. Sound Swap nam je između Roama i Playa 5 radio besprijekorno, no treba kazati da nije podržan kod svih zvučnika iz Sonosove ponude, poput modela Play 1 i Play 3. Naravno, imajući na umu opisani princip rada, jasno je da Sound Swap ne funkcionira kad se Roam ne nalazi u istoj prostoriji s drugim kompatibilnim Sonosovim zvučnikom. U praksi smo se uvjerili da mu funkcionalni domet iznosi četiri do pet metara.