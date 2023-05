Steam Deck nas je pri prvoj najavi poprilično šokirao, kao i dobar dio javnosti. Ovo nimalo ne čudi jer, kad pogledamo Steam Deck kao koncept, nismo očekivali da će takav uređaj ikada ugledati svjetlo dana. Naš misaoni proces nakon predstavljanja tekao je otprilike ovako: "Steam Deck je konzola, i to prijenosna, no zapravo je računalo bazirano na x86 arhitekturi, koristi Linux i proizvodi ga Valve. Čekaj malo...". Ova misaona salata uistinu traži neko vrijeme za procesuiranje, jer kad rastavimo Steam Deck na proste faktore, cijela stvar djeluje poprilično bizarno. No iza Valveovog naizglednog ludila stoji temeljito promišljena ideja koja nas pozitivno iznenađuje čak i danas, godinu dana nakon izlaska Steam Decka.