Suunto 9 Baro + HR strap - Baterija na steroidima

specifikacije Senzori Kompas, barometar, mjerač otkucaja srca, termometar Navigacija GPS, GLONASS Ekran TF LCD, 1,3", 320 × 300 piksela, Touch Vodotpornost 100 m Povezivost Bluetoot, USB Podržane platforme Android, iOS, PC, Mac

Suunto 9 i Suunto Spartan iznimno su slični satovi, toliko slični da bi dosta ljudi na pri pogled moglo zaključiti kako se radi o jednom te istom satu. To zapravo i nije loše jer je Spartan krasio vrlo markantan i robustan dizajn, s golemim zaštitnim staklom (izdržljivijim, safirnim, u odnosu na klasično mineralno na Spartanu) koje je optočeno metalnim okvirom i dovršeno s tri velike tipke na desnom boku.

Novi senzor

Za razliku od modela Spartan Sport, koji smo isprobali u našem usporednom testu naprednih satova, Suunto 9 Baro na poleđini ima optički mjerač pulsa koji je na tvorničkim postavkama aktivan prilikom bilježenja aktivnosti, no ne mjeri puls i pasivno, kao što je slučaj s “civilnim” pametnim satovima. Preciznost takvih senzora nije tako dobra kao kod klasičnih traka koje se nose na prsima, a Suunto 9 usprkos korištenju jednog od najboljih senzora na tržištu, tu ne donosi ništa novo. Očitavanja su OK na nekakvoj makro razini, no na mikro razini ima dosta nelogičnih oscilacija koja nemaju veze sa stvarnošću. Zbog toga ne čudi što je sat dostupan u pakiranju s takvim vanjskim senzorom, a upravo takvo pakiranje dobili smo na test.

Jedna od glavnih novosti je senzor za praćenje otkucaja srca, koji je sada standardan na svim modelima iz serije Suunto 9

Dodatak Baro u imenu znači da ova verzija također raspolaže mjeračem atmosferskog tlaka, što pomaže prilikom određivanja visine, a može osigurati i upozorenja u slučaju nadolazećih oluja. Dva senzora u teoriji automatski rade kombinirano radi preciznijeg očitavanja, no, nažalost, moramo konstatirati kako nismo imali dojam da to nešto posebno pomaže. OK, nismo imali neki referentniji mjerač visine kojim bismo provjerili koliko je Suunto 9 točan, no smatramo da je malo problematično ako se kružna planinarska ruta u trajanju od nekoliko sati završi s 20 metara visinske razlike.

Novi baterijski profili omogućuju značajno produljenje autonomije. Moguće je podesiti i vlastiti profil, zavisno o zahtjevima praćenja i drugim preferencijama

S druge strane, točnost pozicioniranja koja se oslanja na GPS i GLONASS je dobra, a ono što je kod ovog sata posebno impresivno u ovom smislu, jest trajanje baterije. Posve napunjen može osigurati praćenje u trajanju od 120 sati, što je dovoljno čak i za najzahtjevnije profesionalne sportaše. Štos je u tome da sat nudi nekoliko profila praćenja, od kojih svaki različito troši bateriju. Profile je moguće uključiti prije aktivnosti, modificirati ih tijekom aktivnosti, a sat će proaktivno predložiti podešavanje štedljivijeg profila ako aktivnost traje, a baterija se bliži kraju. U krajnjem slučaju, sat čak nudi i ultraštedljivi način rada, u kojem se napredne funkcije isključuju, pa radi samo praćenje vremena.

Kvaliteta ekrana jednaka je kao na starijim modelima, što znači da imamo odličnu čitljivost pri danjem svijetlu, no nisku razlučivost, sporo osvježavanje i općenito arhaičan izgled u odnosu na uređaje koji se oslanjaju na tehnologiju OLED. To je, naravno, za ovakve sportske satove sasvim normalno. Ekran je osjetljiv na dodir, što je zgodno jer je sučeljem dosta često lakše tako upravljati.

Softverske peripetije

Suunto, nažalost, nije riješio problem aktiviranja pozadinskog osvjetljenja tijekom praćenja aktivnosti, koji je mučio i model Spartan. Problem je u tome što pritisak tipke za uključivanje osvjetljenja prilikom praćenja aktivnosti automatski mijenja prikaz informacija na ekranu, što je sekundarna funkcija iste tipke. Ispravno bi bilo da tek drugi pritisak aktivira sekundarnu funkciju. Dodatni problem prilikom praćenja je to što, usprkos mogućnosti prilagodbe informacija koje se prikazuju pri svakoj aktivnosti (moguće je kreirati i vlastite aktivnosti preko mobilne aplikacije), nije moguće podesiti da se tijekom praćenja može vidjeti standardni sat i datum, ili, primjerice, vrijeme zalaska i izlaska sunca (što Suunto 9 inače podržava u standardnom prikazu).

Zapravo je suludo da se takve glupe greške provlače kroz nekoliko modela vrlo skupih satova tvrtke koja u ovom poslu nije nova. Problem, naravno, ne rješavaju ni softverske nadogradnje. Suunto općenito muku muči sa softverskom podrškom. Tvrtka je odlučila prijeći na novu mobilnu aplikaciju koja se zove Suunto, no ona nije integrirana s web-aplikacijom Suunto MovesCount, koja služi za praćenje aktivnosti uz pomoć računala.

Prvih tjedan dana testiranja sata nismo ni koristili mobilnu aplikaciju, već smo sve sinkronizirali preko računala, što funkcionira bez problema. Nakon instalacije aplikacije i povezivanja korisničkih računa, do tada praćene aktivnosti morali smo povući sa sata, jer nova aplikacija o servisu MovesCount nema pojma. To ujedno znači da dok sat ne spojite na računalo i obavite sinkronizaciju, na web-aplikaciji neće biti vidljive aktivnosti koje ste uredno sinkronizirali na novoj mobilnoj aplikaciji. Taj problem postoji i na Spartanu, a kako vidimo, Suunto ga još nije riješio.

Iako Suunto preferira korištenje mobilne aplikacije Suunto, ona ne podržava odličan web-servis MovesCount, koji funkcionira s istoimenom Suuntovom mobilnom aplikacijom

Zapravo nam uopće nije jasno zbog čega Suunto više ne preferira MovesCount. Praćenje i planiranje aktivnosti preko računala daleko je jednostavnije i ugodnije, a tu je pogotovo korisna mogućnost kreiranja vlastitih ruta, koje se sinkroniziraju sa satom i onda ih možemo pratiti tijekom aktivnosti. Web-aplikacija MovesCount nudi nekoliko vrsta mapa na kojima su solidno obilježeni različiti planinarski putevi, a imamo i sloj Heatmap koji bojama prikazuje frekvenciju prolaženja putevima ostalih MovesCountovih korisnika.

Kao što možete pretpostaviti, ovaj je sat vrlo spartanski orijentiran i u pogledu integracije s mobilnim telefonom te podrške za dodatnu funkcionalnost instalacijom aplikacija. Nema čak ni integriranu memoriju, koja bi nam omogućila samostalno slušanje glazbe pomoću Bluetooth slušalica. Notifikacije s telefona u teoriji bi trebale stizati na sat, no na ovom modelu to nismo uspjeli postići, iako je funkcija radila u našem testu Spartana.

Suunto 9 predstavlja vrlo solidnu hardversku nadogradnju na stariji model Spartan. Integracija senzora za praćenje pulsa je dobrodošla, no zapravo je najveća nadogradnja postignuta u pogledu trajanja baterije, što je kod ovakve vrste uređaja iznimno bitna značajka. Softverski Suunto još uvijek tapka u mraku, iako neke funkcije softverske platforme zaslužuju riječi pohvale (u prvom redu servis MovesCount). Također treba pohvaliti nadogradnju kvalitete stakla – opet dosta bitna stavka za sat ovakvog pedigrea.