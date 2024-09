TCL 50 NxtPaper 5G - Užitak za čitanje

Specifikacije testiranog mobitela Ekran: 6,8" IPS LCD (1.080 x 2.460) Procesor: Mediatek Dimensity 6300 Memorija: 256 GB, 8 GB RAM Dimenzije i masa: 176 x 75 x 8 mm, 196 g Baterija: 5.010 mAh

Jeftini su mobiteli često samo oslabljene verzije boljih, dakle skupljih modela i stoga gotovo nikada ne nude ništa posebno što bi na njih skrenulo pažnju. TCL-ov 50 NxtPaper 5G mogao bi promijeniti tu situaciju sa svojim netipičnim ekranom – koji štiti oči korisnika. Konkretno, riječ je o ekranu s TCL-ovom NxtPaper tehnologijom, zbog koje ovaj uređaj nema nikakav odsjaj, nudeći 61% reduciranu emisiju plave boje, uz potpuno matiranu površinu )pa izgleda poput papira) i mogućnošću prebacivanja – jednom tipkom - u crno-bijeli način prikaza, gotovo istovjetan e-Inku kakvog ima čuveni Kindle.

Dojmovi o TCL 50 NxTPaper telefonu i samoj NxTPaper tehnologiju su nam – općenito – pozitivni. Iako hardverski i nije intrigantan, uređaj je odličan za čitanje u pokretu do te mjere da mu ni višestruko skuplji konkurenti po tom pitanju ne mogu parirati.

Tri vrte „papira“

Načini prikaza na ovom mobitelu su, dakako, najzanimljivije što nudi. Prvi put kad prebacite prekidač, možete birati između “Colour Paper Mode”, “Ink Paper Mode” i “Max Ink Mode”. Colour Paper Mode smanjuje boje aplikacija, dok Ink Paper sve pretvara u crno-bijelo. Max Ink Mode dodatno ograničava funkcionalnost uređaja, omogućujući samo osnovne aplikacije. Ovi modovi omogućuju prilagodbu iskustva korištenja prema potrebama korisnika. Svaki mod ima svoje prednosti i mane.

Max Ink Mode je idealan za one koji žele iskustvo bez ometanja. Ovaj mod isključuje obavijesti, ali omogućuje internet, pozive i poruke. Također, značajno produžava trajanje baterije, omogućujući tjedan dana korištenja bez punjenja. Ovo je posebno korisno za one koji često putuju ili su stalno u pokretu. Dugotrajna baterija je uvijek plus.

Animacije i boje su na uređaju, zbog netipičnog ekrana, same po sebi zanimljive i drugačije (iako prijelazna animacija između različitih načina prikaza nije savršena i s vremenom dosadi). Neke aplikacije će i dalje prikazivati boje, čak i u crno-bijelom modu. YouTube ostaje u monokromatskom načinu, ali slike, recimo, zadržavaju boje. Ova kombinacija omogućuje korisnicima da uživaju u sadržaju na način koji im najviše odgovara. Prilagodljivost je ključna za korisničko iskustvo kod ovog telefona, pa ne čudi da je ponuđena na nekoliko razina.

Mogućnosti…

Aplikacije i boje su, dobro ste zaključili, uvelike prilagođene za različite modove. Kada je riječ o kameri, TCL 50 NxtPaper ima 108 MP stražnji senzor, sasvim prosječnih performansi za ovu kategoriju mobitela. Moguće je i da će MediaTek Dimensity 6300 čip imati dugovječnost kao mobiteli srednje klase koji koštaju nekoliko stotina eura više jer i preostale specifikacije zvuče obećavajuće za uređaj u ovom cjenovnom rangu.

NxTPaper 3.0 zaslon je nešto na što je TCL – kao nositelj patenta za ovu tehnologiju, a ne samo kao proizvođač ovog uređaja – očito ponosan. Zaslon je, usprkos značajnoj redukciji emisija plave boje i dalje šaren, ali mora se priznati da nije najbolji za gledanje videa. Ipak, za čitanje i pregledavanje interneta, isti je taj ekran doslovce izvanredan. Pravi užitak za oči.

Kako čitanje na telefonu može biti izazovno za ljubitelje papirnatih knjiga, TCL-ova tehnologija na kojoj se bazira ovaj mobitel kao da u potpunosti prkosi toj stramputici. Ovaj uređaj bi mogao riješiti takve probleme. TCL, evidentno, poput Samsunga, koristi prednosti proizvodnje zaslona i uređaja – imajući na umu da je puno poznatiji kao tvrtka koja razvija tehnologije zaslone, nego kao proizvođač telefona. Ovo je posebno važno za korisnike koji traže uređaj koji je prilagođen čitanju, jer im nudi pouzdanost prepoznatljive inovativnosti.

TCL-ovi zasloni su, naime, najpoznati po televizorima, ali NxTPaper tehnologija postoji već nekoliko godina na njihovim tabletima. Mobitel TCL 50 NxTPaper 5G je prvi ozbiljan telefon s tom tehnologijom na našem tržištu, a ima 6.8-inčni 120 Hz FHD+ IPS LCD zaslon, 256 GB memorije, 8 GB RAM-a, MediaTek 6300 čip, 108 MP glavnu kameru, 8 MP ultraširoku i 2 MP makro kameru. Ove specifikacije čine ga konkurentnim uređajem čak i u višem cjenovnom razredu. Specifikacije uređaja uključuju i 8 MP prednju kameru te bateriju od 5.010 mAh koja može trajati do 26 dana u Max Ink modu.

AI značajke na TCL 50 NxtPaper 5G telefonu uključuju nekoliko korisnih alata razvijenih u suradnji s Microsoftom. Text Assistant može prevoditi, sažimati i prepisivati tekst, što je izuzetno korisno za korisnike koji često rade s dokumentima ili stranim jezicima. Voice Memo aplikacija omogućuje snimanje, transkripciju i sažimanje bilo kojeg razgovora unutar dosega telefona. Ove značajke ne samo da poboljšavaju produktivnost, već i olakšavaju svakodnevne zadatke, čineći uređaj još privlačnijim za širok spektar korisnika. Zgodna je to inovacija „broj dva“ uz primarnu inovaciju vezanu za prikaz slike na ekranu.