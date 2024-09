Samsung Galaxy Watch Ultra - Bolji od ostalih

SPECIFIKACIJE Ekran 1,5" Super AMOLED touchscreen (480 x 480, 327 PPI) Čip Samsung Exynos W1000 Baterija 590 mAh (bežično punjiva, 10 W) Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski, optički brojač otkucaja srca, ambijentalno osvjetljenje, barometar, SpO 2 , temperatura površine kože Povezivost Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 Dodaci Dvopojasni GPS, eSIM, NFC, zvučnik, mikrofon Softver Wear OS 5 Dimenzije i masa 47,4 x 47,4 x 12,1 mm, 60,5 g (bez remena) Jamstvo 2 godine Dojam Trenutačno ponajbolji pametni sat za vlasnike mobitela s Androidom – a osobito Samsungovih modela

Galaxy Watch Ultra dosad je najambiciozniji Samsungov pametni sat, stoga se, čistim automatizmom, trenutačno radi o najmoćnijem neappleovom pametnom satu na tržištu. Ne smijemo, naravno, zaboraviti na Garminove modele, koji su oduvijek bili kategorija za sebe, kako karakteristikama, tako i cijenom. Ove godine, nekoć jasna linija između tih dvaju svjetova, donekle se zamutila; Fenix je napokon dobio mogućnosti poput telefoniranja, a Galaxy Watch kvalitetu senzora podigao je na razinu gdje očitanja pariraju Garminovim. Jedan su drugome, stoga, na neki način ušli u teritorij, ali jasna distinkcija i dalje postoji: Galaxy Watch Ultra za prosječnog je korisnika neusporedivo jednostavniji za korištenje, zato što je temeljen na Googleovom Wear OS-u, što ga čini neusporedivo bolje integriranim s raznim internetskim servisima, društvenim mrežama i aplikacijama. Također, i drastično je priuštiviji, s obzirom na to da košta gotovo upola manje od Fenixa 8. Još uvijek se, da se razumijemo, radi o relativno skupom uređaju, koji će vas olakšati za sedamstotinjak eura, ali u usporedbi s 1.300 eura, koliko Garmin traži za svoje nove Fenixe 8, to najednom ne djeluje toliko ekstremno.

Galaxy Watch Ultra ne nalikuje nijednom drugom postojećem pametnom satu, što smatramo jednom od njegovih velikih odlika

Ipak, stvari valja sagledati i iz drugog kuta: "obični" Galaxy Watch 7 dostupan je već za oko 350 eura, dakle, za pola cijene Galaxy Watcha Ultra. Zašto je to relevantno? Zato što je Galaxy Watch Ultra temeljen upravo na tom modelu, i u osnovi je njegova uvećana verzija. Dva uređaja dijele čitavu hardversku platformu, uključujući senzore i ekran. Premda je Galaxy Watch Ultra veći i deblji (47,4 x 47,4 x 12,1 milimetara), a i gotovo dvostruko teži (60,5 grama), oba sata zapravo raspolažu istim, 1,5-inčnim Super AMOLED ekranom, razlučivosti od 480 x 480 točaka. Radi se o izuzetno dopadljivom, vrlo oštrom i ekstremno svijetlom ekranu, sposobnim za dosezanje svjetline do 3.000 cd/m2, kakva će dostajati i za korištenje na jakoj sunčevoj svjetlosti.

Za Galaxy Watch Ultra dostupna su tri tipa remena: Marine, Trail i PeakForm. Marine je silikonski, što ga čini prikladnim za vodene aktivnosti, a druga dva su načinjena od tkanine. Dostupni su u tamnosivoj, bijeloj i upadljivoj narančastoj izvedbi, a koštaju oko 80 eura

Razlika je u tome što je ekran Galaxy Watcha Ultra montiran na masivno kućište od titana, izvedeno u obliku četverokuta sa zaobljenim uglovima. Ta simbioza okruglog ekrana sata i veće, četvrtaste podloge, Galaxy Watchu Ultra daje nesvakidašnju estetiku, kakvu ne nudi nijedan drugi pametni sat na tržištu. Stava smo da se radi o vrlo uspjelom dizajnu, koji uređaj čini lako prepoznatljivim, što je u moru međusobno sličnih pametnih satova istinsko osvježenje. S obzirom na navedene gabarite i pozamašnu masu, riječ je o pametnom satu za korisnike s većim rukama, odnosno ljubitelje glomaznijih modela. Neki će reći kako nije moguće zaboraviti da nam se Galaxy Watch Ultra nalazi na ruci, ali to je prilično individualna stvar. Vašem autoru, koji ima povelike ruke i posljednjih pola desetljeća nosi Garmin Tactix Charlie, Galaxy Watch Ultra ni u jednom se trenutku nije učinio prevelikim ili neprikladnim za nošenje za vrijeme spavanja. S druge strane, ako ste dosad koristili osjetno manji pametni sat ili bilo kakvu pametnu narukvicu, tada vam zacijelo predstoji određeno razdoblje akomodacije.

Akcijska tipka

Središnja, akcijska tipka iznimno je koristan dodatak, a ujedno i jedan od preko nekoliko detalja u kojima se Galaxy Watch Ultra razlikuje od "običnog" Galaxy Watcha 7

Na desnoj strani sata nalaze se tri tipke: najgornja je Home, najdonja je Back, a središnja je akcijska – njoj ćete dodijeliti aktivaciju funkcija, poput štoperice, svjetiljke, water locka (ekran prestaje reagirati na vodu – zgodno za plivanje, tuširanje i druge mokre aktivnosti), ili praćenja neke od nekoliko desetaka sportskih aktivnosti. Najviše smo ju koristili upravo za "svjetiljku", čije uključenje na ekran stavlja potpuno bijelu pozadinu i podiže svjetlinu na maksimum, što je više nego dovoljno za, primjerice, uspješnu navigaciju kroz razbacane LEGO kocke, kad se zaputite provjeriti usnulo dijete. Klizanjem prsta po obodu ekrana svjetlina ekrana može se brzinski smanjiti, pa je to još jedan zgodan i promišljen detalj, vezan uz Samsungovu implementaciju improvizirane svjetiljke.

Testirani tamnosivi Galaxy Watch Ultra tvornički se isporučuje s narančastim silikonskim remenom (Marine). Riječ je o vrlo kvalitetnom remenu, načinjenom od gustog i naizgled robusnog silikona, za koji smo uvjereni da će potrajati godinama

Akcijska tipka također se može iskoristiti za aktivaciju sirene. Dovoljno ju je držati pet sekundi, nakon čega se pokreće odbrojavanje od 10 sekundi i oglašava se zaista prodorna sirena, čija glasnoća, prema specifikacijama i našem mjeraču buke, doseže 86 dB. Na ekranu sata tada se također prikazuje tipka za hitni poziv, pa vas još dva dodira dijele od uspostave poziva prema hitnim službama (112). Naravno, sat prepoznaje i padove. Uključite li tu funkciju, moći ćete definirati koji broj će biti pozvan u slučaju prepoznatog pada, i kojim će hitnim kontaktima biti poslana SOS poruka i vaša lokacija. Kao mjera osiguranja od pogrešno prepoznatih padova, implementirana je funkcija "swipe to call" – ako ju uključite, morat ćete kliznuti prstom po ekranu mobitela kako bi se uspostavio hitni poziv.

Sat također prepoznaje geste: dodirivanje palca i kažiprsta (obavljaju se razne funkcije u podržanim aplikacijama, poput brisanja notifikacija i prebacivanja pjesama), pomicanje šake kao da kucamo (sami biramo funkciju koju ćemo dodijeliti toj gesti) i rotaciju zapešća (odbacivanje poziva i podsjetnika).

Obod sata ne može se rotirati – šteta, jer bio bi to vrlo koristan alternativni način navigacije kroz sučelje Wear OS-a. Pretpostavljamo da bi ta funkcija narušila stupanj vodootpornosti

Dok promatrate akcijsku tipku, pomislili biste da se ona može rotirati – i bili biste u krivu. Još više čudi što se rotirati ne može ni okvir ekrana. Samsung je u prošlosti koristio rotirajući obod ekrana kao "taktilniju" alternativu tapkanju po ekranu, ali takvo što kod Galaxy Watcha Ultra, nažalost, nije moguće. Sva interakcija sa satom obavlja se isključivo pomicanjem prsta po ekranu.

Wear OS 5 - Prvi na petici

Na samu navigaciju kroz sučelje Galaxy Watcha Ultra lako se naviknuti, čak i ako u prošlosti niste koristili pametne satove s Wear OS-om. Najnovija inačica Googleova operacijskog sustava za pametne satove premijerno je prikazana upravo na Galaxy Watchu Ultra (i Galaxy Watchu 7). Samsung ju je doradio sučeljem One UI Watch 6.0, koje ostavlja isti dojam poput recentnijih izdanja sučelja One UI za mobitele: posve je nenametljivo, a donosi zaista suvisla vizualna i funkcionalna poboljšanja.

Pomoću tilesa pokrećemo sportske aktivnosti, pratimo očitanja senzora i tome slično

Ovisno o smjeru u kojem povučete prst s glavnog ekrana, pristupit ćete notifikacijama, quick panelu (tipke za brzu aktivaciju i deaktivaciju funkcija, poput svjetiljke, NFC-a, zvuka i vibracije, traženja telefona i sličnih), aplikacijama, ili takozvanim tilesima. Tilesi su zapravo ekrani na kojima možemo očitati mjerenja s ugrađenih senzora, pokrenuti mjerenje neke vrste aktivnosti, pogledati kalendar i vremensku prognozu, provjeriti dnevni napredak u odnosu na zadane ciljeve, i tako dalje.

Quick Panel sadrži tipke za brzu aktivaciju i deaktivaciju raznih funkcija sata, baš kao na mobitelima

Ako Wear OS prepozna da koristite aplikaciju s kojom sat može izvršiti neki oblik interakcije, tada se ikona te aplikacije diskretno prikazuje na donjem rubu watchfacea. Primjerice, dok na vašim bežičnim slušalicama slušate glazbu sa Spotifya, tu ćete vidjeti ikonu Spotifya, koju možete dodirnuti i tada upravljati glasnoćom zvuka te preskakati pjesme.

Prikaz aplikacija

Osim glatke integracije s internetskim servisima, društvenim mrežama i aplikacijama za Android, velika prednost Wear OS-a jest proširivost aplikacijama s Play Storea, gdje ćete pronaći otprilike sve što bi vam moglo zatrebati. Primjerice, želite li upravljati vašim pametnim domom pomoću sata, na raspolaganju su vam aplikacije za, primjerice, smart home platforme Google Home i Home Assistant. Zacijelo ne moramo isticati i kako su dostupne sve imalo relevantne fitness aplikacije, aplikacije za praćenje unosa kalorija, za praćenje dnevnih obaveza, vođenje bilješki, i koješta drugo.

Svaki watch face podijeljen je na "komplikacije" – segmente gdje se prikazuju različite informacije. Možemo koristiti "tvorničku" kombinaciju komplikacija, ili odabrati one koje preferiramo

Ponuda watch facea – glavnih ekrana pametnog sata, onih gdje se prikazuju vrijeme, datum, broj koraka, brzina kucanja srca i sve druge informacije – vrlo je bogata, kako unutar Samsungove aplikacije Wearable, tako i na Play Storeu, gdje ih možemo pronaći još. Gotovo svaki watch face sa sobom donosi nekoliko unaprijed konfiguriranih izvedbi, s različitim kombinacijama boja i prikazanih informacija, no također, možemo ih urediti pa sami odabrati koje će se informacije prikazivati na za to predviđenim mjestima, kakav će biti font samog sata, i slično. Koristite li Always-on Display, gotovo svaki watch face ima i dodatni stil prikaza prilagođen za AoD, gdje se, u stanju mirovanja, na ekranu prikazuje limitiran set podataka i deaktiviraju se animirani elementi sučelja. Kad ekran aktiviramo, bilo dodirivanjem, pritiskom tipke Home ili okretanjem zapešća prema licu, watch face smjesta se prebacuje na "puni" prikaz.

Najnovije, peto izdanje Wear OS-a, Googleova operacijskog sustava za pametne satove, na Samsungovom hardveru izvodi se vrlo glatko, što ćete osobito cijeniti prilikom prebacivanja između tilesa i prikaza kompleksnijih, animiranih watch facea. U srcu uređaja nalazi se Exynos W1000, čip s pet procesorskih jezgri, načinjen 3-nanometarskim proizvodim procesom. Njemu je pridodano 2 GB RAM-a i 32 GB prostora za pohranu podataka (aplikacija).

Za umrežavanje, Galaxy Watch Ultra koristi Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) bežičnu mrežnu karticu, Bluetooth 5.3 te GSM/LTE modul, koji se u funkciju stavlja dodavanjem eSIM kartice.

Nova inačica senzorskog sustava BioActive donosi najbolji optički senzor otkucaja srca, koji je Samsung dosad ugradio u svoj pametni sat

Kad je o senzoru riječ, na keramičko-safirnoj poleđini Galaxy Watcha Ultra nalazi se novi optički senzor otkucaja srca, bez premca najbolji koji je Samsung dosad implementirao u svoje pametne satove. Tu je i pregršt drugih senzora: akcelerometar, termometar, barometar, visinomjer, žiroskop, geomagnetski senzor (kompas), senzor svjetla i senzor zasićenosti krvi kisikom (SpO 2 ), da spomenemo najvažnije. Premda se ne ubraja među senzore, svakako treba spomenuti i dvopojasni (L1 i L5) GPS, koji izuzetno brzo hvata i čvrsto drži signal. Na našoj lokaciji bismo informaciju o uspješno uspostavljenoj satelitskoj vezi dobili unutar dvije sekunde od pokretanja aktivnosti, a snimljene rute izgledale su izuzetno dobro, bez natruha nebuloznih ispadanja sa stvarne putanje.

Čitava ta šuma senzora Samsungovom najmoćnijem pametnom satu omogućuje precizno mjerenje otkucaja srca i broja koraka, sastava tijela (udio vode, kosti i masnog tkiva), razinu stresa, kvalitetu sna, temperaturu kože, razinu kisika u krvi, kao i izradu elektrokardiograma, pa čak i mjerenje krvnog tlaka. Doduše, potonje je moguće samo uz prethodnu kalibraciju sata pomoću medicinskog tlakomjera, na kojem trebamo triput izvršiti mjerenje i unijeti podatke u aplikaciju Samsung Health, kako bi sat te informacije uzeo kao orijentir za samostalna mjerenja tlaka.

Samsung Health Monitor - Funkcije za najvjernije

Funkcije izrade EKG-a i mjerenja tlaka rezervirane su za vlasnike Samsungovih mobitela, s obzirom na to da se aplikacija potrebna za njihovo pokretanje, Samsung Health Monitor, može preuzeti isključivo preko Galaxy Storea, Samsungove "interne" tržnice za aplikacije, koja nije dostupna na mobitelima drugih proizvođača.

Vrijedi spomenuti da bi Galaxy Watch Ultra (i Watch 7) također trebali moći detektirati apneju – opasan, kratkotrajni prestanak disanja u snu, kojeg mnogi oboljeli nisu ni svjesni – za što trenutačno nije sposoban nijedan drugi pametni sat. Međutim, ta funkcija u aplikaciji Samsung Health Monitor trenutačno nije dostupna, jer nije odobrena na teritoriju Europe. Kada će se to promijeniti, trenutačno nije poznato. Odobrila ju je američka federalna agencija FDA (Food and Drug Administration), pa neka supstanca iza nje očito postoji, ali poznato je da FDA djeluje prema labavijim načelima od ekvivalentnih europskih tijela.

Zatim su tu nešto apstraktnije metrike, koje generira nezaobilazna umjetna inteligencija, odnosno u ovom slučaju Galaxy AI. Najistaknutija među njima jest takozvani "Energy score", svojevrsna kvantifikacija našeg cjelokupnog stanja, odnosno razine energije. Za izračun energetskog rezultata u obzir se uzimaju naši tjelesni parametri, poput dobi i kilaže, te sve ono što Galaxy Watch Ultra svakodnevno prikuplja – broj otkucaja srca, općenita fizička aktivnost, duljina te kvaliteta i redovitost spavanja. Na dane kad vam energetski rezultat biva nizak, u aplikaciji Samsung Health dobit ćete informacije o razlozima za takvo stanje stvari, kao i savjete što poduzeti da se situacija popravi.

Bicikliste će zanimati da Galaxy AI također prvi put može procijeniti takozvani Functional Threshold Power (FTP), maksimalnu prosječnu snagu koju biciklist može održavati tijekom jednog sata. Za mjerenje FTP-a potrebno je imati (i s mobitelom povezati) mjerač snage, a trebat će vam i četiri minute vremena, koliko je sustavu potrebno da izbaci rezultat. Mjerenje FTP-a obično iziskuje najmanje 20 minuta pedaliranja blizu gornje granice izdržljivosti, što ne može bilo tko izdržati, stoga je privlačnost Samsungove pet puta kraće procedure očita. Nažalost, nismo imali pri ruci mjerač snage pa nismo mogli provjeriti preciznost FTP-a, ali prema onome što na specijaliziranim forumima pišu zagriženi biciklisti, Galaxy Watch Ultra trenutačno pogađa unutar 10% njegove stvarne vrijednosti.

U aplikaciji Health pronaći ćete, među ostalim, AGEs. Prema službenim informacijama, radi se o indeksu koji prati akumulaciju krajnjih proizvoda glikacije, koji pokazuje kakvo nam je metaboličko zdravlje – jer o tome ovisi koliko brzo starimo te koliko smo podložni kroničnim bolestima. Bolje je da je niži, ali kako ga nemamo s čime usporediti, niti je pretjerano jasno kako pametni sat takvo što uopće može prepoznati, prihvatit ćemo ga na razini kurioziteta

Osim hodanja, trčanja i bicikliranja, Galaxy Watch Ultra može pratiti nebrojene druge sportske aktivnosti, poput duatlona i triatlona, plivanja, kružnog treninga i treninga snage, skijanja, streljaštva, nogometa, skijanja na vodi – ukratko, ako sport postoji i njime se bavi više od troje ljudi na svijetu, na listi je ponuđenih aktivnosti. Tu je i kategorija "Other", za sve aktivnosti koje se ne uklapaju među nijednu ponuđenu, gdje sat prati rad srca, i na temelju toga nastoji pogoditi koliko smo se potrošili.

Može pod vodu, ali ne u dubine – unatoč rejtingu ATM 10, Galaxy Watch Ultra nije predviđen za ronjenje

S obzirom na to da sat nosi IP68 rejting otpornosti na prašinu i tekućine te 10 ATM rejting otpornosti na pritisak, što je ekvivalentno statičkom pritisku na dubini od 100 metara, Galaxy Watch Ultra, prema službenoj dokumentaciji, nije pogodan za ronjenje, ni druge vodene aktivnosti, koje podrazumijevaju visok pritisak.

Veća baterija

U konačnici, spomenimo nekoliko riječi o bateriji, jednom od jačih argumenata za kupnju Galaxy Watcha Ultra, umjesto "običnog" Galaxy Watcha 7. Povećano kućište iskorišteno je, naime, za implementaciju krupnije baterije, koja je kapaciteta od 590 mAh, što je čitavih 40% više u usporedbi s Galaxy Watchem 7.

Službeni podaci o trajanju baterije pomalo su neobični, jer su specificirani za situaciju kad se koristi energetski štedljiv režim rada, u kojem su isključeni Wi-Fi, Always-on Display i geste za "buđenje" sata, deaktivirani su neki senzori te su limitirane performanse ugrađenog čipa. U takvim uvjetima, Galaxy Watch Ultra može ponuditi stotinjak sati autonomije u slučaju "normalnog" korištenja, te oko 48 sati rada, ako se koristi za vježbanje.

Osim u testiranoj izvedbi od tamnosivog titana, Galaxy Watch Ultra prodaje se u varijantama od svjetlosivog i bijelog titana

Takav pristup problematici čudi, jer djeluje kao da Samsung nastoji nešto sakriti, a u stvarnosti se zaista nema čega sramiti. U tri tjedna cjelodnevnog nošenja sata, uredno i pouzdano postizali smo dvodnevnu autonomiju, što je za pojmove pametnih satova temeljenih na Wear OS-u izvrstan rezultat. Pritom smo imali aktivan Always-on Display od 7 do 21 h, neprestano uključen Bluetooth i Wi-Fi te aktivne sve dostupne senzore, odnosno kontinuirano mjerenje svega što Galaxy Watch Ultra može izmjeriti. Svjetlinu ekrana držali smo na automatskoj postavci, koja se u praksi ponaša bolje nego kod ijednog drugog dosad testiranog pametnog sata, jer redovito uspijeva pogoditi idealnu svjetlinu, s obzirom na vanjske uvjete.

Punjenje sata izvedivo je isključivo bežično. Za to se koristi priloženi okrugli punjač, nalik malom paku, koji se magnetski hvata za stražnju stranu sata. S drugim Qi bežičnim punjačima imali smo polovičan uspjeh: no-name 15-vatni punjač prepoznao je sat, ali nije započinjao punjenje, a Samsungov Wireless Charger Duo uredno ga je punio, doduše, uz dosta pimplanja s pozicioniranjem sata. Problem s korištenjem klasičnih, plošnih bežičnih punjača jest to što remen čitavo vrijeme pokušava "odgurnuti" sat od punjača, što rezultira prekidom punjenja. Skidati remen prije svakog punjenja izvan svake je pameti, stoga ćete u konačnici koristiti tvornički "pak", jer je to najjednostavnije. Proces punjenja relativno je spor i traje oko 1:40 h. To neće biti problematično za korisnike koji sat pune preko noći, ali ako Galaxy Watch Ultra planirate redovito koristiti za praćenje kvalitete sna, tada ćete na dan punjenja sigurno priželjkivati da sve to traje barem pola sata kraće. Brzina punjenja jedan je od rijetkih aspekata Galaxy Watcha Ultra, koji nam se nije dopao.

Priloženi pak za bežično punjenje sata neusporedivo je praktičniji od standardnih, plošnih bežičnih punjača. Opremljen je USB-C konektorom, a za adapter ćete se morati pobrinuti sami. Kako je snaga punjenja ograničena na 10 W, dostajat će adapter od starijeg mobitela

Tom detalju unatoč, dojma smo da je Galaxy Watch Ultra trenutačno najbolji pametni sat za vlasnike mobitela s Androidom. Tu se ne radi o subjektivnom mišljenju vašeg autora, već činjeničnom stanju, s obzirom na to da su svi ključni aspekti – kvaliteta izrade, performanse, svjetlina, oštrina i ljepota ekrana, preciznost senzora i GPS-a, trajanje baterije – na najvišoj razini koju smo u svijetu neappleovih i negarminovih pametnih satova dosad vidjeli. Tko ima traženih 700 eura i dovoljno veliku ruku – topla preporuka!