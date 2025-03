Testirali smo Botslab V9H, povoljni spoj sposobne akcijske kamere i dashcama

Uređaji koji pokušavaju objediniti više funkcionalnosti u jednom paketu nerijetko sve svoje funkcije obavljaju polovično. No, Botslab sa svojom kompaktnom kamerom V9H, zahvaljujući vrlo opreznom pristupu, objedinjuje akcijsku kameru i dashcam u vrlo kvalitetan proizvod, nadasve vrlo atraktivne cijene

SPECIFIKACIJE Video 4K (30 FPS), 2K (30/60 FPS), 1080p (120/60/30 FPS) Fotografija 20 MP (JPEG) Stabilizacija slike Elektronička (EIS) Ekran 2x 1,53" USB 2x USB-C (USB 2.0) Vodootpornost Otporna na prskanje vodom Masa 67 g (samo kamera) / 130 g (kamera s baterijskim modulom) Dimenzije 43 × 44 × 34 mm (samo kamera) / 82 x 44 x 34 mm (kamera s baterijskim modulom) Jamstvo 2 godine Dojam Kamera koja po atraktivnoj cijeni nudi funkcionalnost akcijske kamere i dashcama, i u obje uloge snalazi se iznenađujuće dobro

U proteklih desetak godina svjedočili smo rapidnom rastu tržišta kompaktnih kamera. Prva potkategorija koja je zaokupila pozornost javnosti su akcijske kamere. One su omogućile prosječnom korisniku, koji ne zna mnogo o kamerama, kao niti o tehnikama snimanja, zabilježiti atraktivan video, i to iz novih, dotad teško ostvarivih perspektiva. Naizgled preko noći dobili smo mogućnost snimanja iz eksterijera automobila, s prsa snimatelja, pod vodom ili, pak, s upravljača motocikla. Akcijske kamere omogućile su nam da kameru postavimo gotovo bilo gdje te damo mašti na volju. Na korisniku je bilo da samo pritisne tipku "Record", a kamera se pobrinula da svi ostali tehnički uvjeti, potrebni za zadovoljavajuću kvalitetu zapisa, budu ispunjeni.

Botslab V9H prirodna je simbioza akcijske kamere i dashcama

Druga popularna potkategorija kompaktnih kamera, za razliku od akcijskih kamera, nije nastala iz želje, već iz potrebe. Riječ je o nadzornim prometnim kamerama, takozvanim dashcamovima, čiji je zadatak kroz vjetrobransko staklo snimati promet ispred (a ponekad i iza) vašeg vozila, kako biste imali videografski dokaz u slučaju prometne nezgode. Budući da se prilikom prometnih nezgoda, u slučajevima kada ne postoje svjedoci, krivnja prečesto određuje bez konkretnih dokaza, imati videozapis koji jasno prikazuje kako je sama nezgoda nastala, izuzetno je važno.

Moramo napomenuti da se sadržaj snimljen s dashcamom kao dokazni materijal ne priznaje univerzalno, te da ste, čak i ako imate savršenu snimku nezgode, na milosti suca, koji ju ne mora prihvatiti. To je sigurnosni instrument za izbjegavanje korištenja dokaznog materijala koji je potencijalno naknadno izmijenjen, u korist njegova vlasnika.

Botslab V9H podržava microSD kartice maksimalnog kapaciteta 256 GB, koja je prosječnom korisniku dovoljna za višednevno snimanje čak i u 4K razlučivosti

Te dvije potkategorije kompaktnih kamera, iako imaju očito različite namjene, zapravo posjeduju brojne sličnosti. Nerijetko koriste slične ili čak iste senzore, objektive i procesore slike, stoga je sasvim jasno da je Botslab došao na ideju spajanja ta dva naizgled vrlo različita uređaja u jedan.

Sva interakcija s kamerom se, osim glasovnim naredbama, izvršava trima tipkama koje nude intuitivno iskustvo korištenja

Njihov model V9H u jednom uređaju objedinjuje akcijsku kameru i dashcam, i to po vrlo atraktivnoj cijeni, od 180 eura. Iako je takav pristup, spajanje dvaju uređaja u jedan, naizgled neučinkovit, zapravo je riječ o vrlo prirodnoj simbiozi, koja vam omogućuje da maksimalno iskoristite kameru, s obzirom na to da ni akcijsku kameru, kao niti dashcam, nitko ne koristi neprestano. Spajanjem tih dvaju uređaja u potpunosti iskorištavate svoju kameru i postižete maksimalnu isplativost.

Za postavljanje na stativ Botslab V9H koristi standardni 1/4-inčni navoj, koji omogućuje da svoju kameru postavite na praktički bilo koji stativ

Botslab V9H sastoji se od dva dijela, odnosno, mogli bismo reći, modula. Prvi je onaj glavni, u kojem se nalazi sama kamera, tipke za kontrolu, glavni ekran, utor za microSD memorijsku karticu, mikrofoni, 1/4-inčni navoj za stativ i USB-C konektor. Odnosno, u glavnom modulu nalazi se sve što vam je potrebno da Botslab V9H koristite kao dashcam, točnije da ga postavite na vjetrobran i vanjski napajate tijekom rada.

Želite li V9H koristiti kao akcijsku kameru, trebat će vam drugi modul koji sadrži bateriju kapaciteta 1.700 mAh, dovoljnu za 2,5 sata rada. Taj modul također je opremljen sekundarnim zaslonom smještenim sprijeda, namijenjenim vloganju, 1/4-inčnim navojem za postavljanje na stativ te USB-C priključkom. Moduli se vrlo jednostavno razdvajaju, što omogućuje da svoj dashcam u svega nekoliko sekundi pretvorite u akcijsku kameru.

Razlučivost i načini snimanja

Pri korištenju elektroničke stabilizacije gubite oko 25% kadra, odnosno, dio kadra unutar crvenog okvira vidljiv je samo kad isključite stabilizaciju

Botslab V9H ima nekoliko načina snimanja, od kojih će vam najzanimljiviji biti "Normal video" i "Slow motion video". U načinu snimanja "Normal video" možete odabrati niz razlučivosti i broja sličica u sekundi: 4K 30 FPS, 2K 60 FPS, 2K 30 FPS, 1080p 120 FPS, 1080p 60 FPS i 1080p 30 FPS. U načinu snimanja "Slow motion" možete odabrati 2K 60 FPS, 1080p 120 FPS i 1080p 60 FPS, no snimljeni materijal se, umjesto u navedenom broju sličica u sekundi, sprema u 30 sličica u sekundi, tako da je video automatski dva do četiri puta usporen, ovisno o odabranom načinu snimanja. Svi videozapisi koriste kodek HEVC, što bi moglo dovesti do problema s reprodukcijom na određenim uređajima, tako da vrijedi pripaziti da uređaj, ili program, u kojem reproducirate video, ima podršku za HEVC.

Razlučivost Približan bitrate Približna veličina zapisa trajanja 1 min Približna veličina zapisa trajanja 1 h Približna maksimalna količina materijala spremljenog na 256 GB karticu 4K, 30 FPS 32 Mb/s 240 MB 14 GB 18 h 2K, 60 FPS 34 Mb/s 255 MB 15 GB 17 h 2K, 30 FPS 14 Mb/s 105 MB 6,2 GB 41 h 1080p, 120 FPS 32 Mb/s 240 MB 14 GB 18 h 1080p, 60 FPS 16 Mb/s 120 MB 7 GB 36 h 1080p, 30 FPS 10 Mb/s 75 MB 4,4 GB 58 h

Osim videa, Botslab V9H može izrađivati fotografije, i to u razlučivosti od 20 megapiksela. Fotografije su, naravno, oštrije i detaljnije od samog videa, što se i moglo očekivati, s obzirom na mnogo višu razlučivost, no zbog same veličine senzora i obrade slike u samoj kameri dinamički raspon je ispodprosječan, pa bismo preporučili izbjegavanje ozbiljnijeg korištenja Botslaba V9H u fotografske svrhe. Također, razočarani smo činjenicom da su fotografije omjera stranica 16:9, što ujedno znači da kamera ne koristi cijeli senzor, koji je omjera stranica 4:3.

Za upravljačem

U svojoj dashcam konfiguraciji, Botslab V9H vrlo je kompaktan te ga je moguće sakriti iza srednjeg retrovizora, da vam ne odvraća pozornost tijekom vožnje

Postavljanje Botslaba V9H u ulogu dashcama vrlo je jednostavno. Najbolje je započeti čišćenjem dijela vjetrobrana na koji ćete postaviti kameru. Botslab je bio obziran, tako da umjesto izravnog lijepljenja na vjetrobran, prvo na vjetrobran postavite prozirnu naljepnicu, koja, osim lakšeg uklanjanja kamere, nudi i zaštitu kamere od elektrostatičkog pražnjenja (ESD). Na naljepnici je označeno mjesto na koje je najbolje zalijepiti sam nosač kamere, te jednom kad ste ga zalijepili, sve što morate napraviti jest vijkom pričvrstiti kameru na nosač i provesti USB kabel do USB utičnice, ili 12-voltne utičnice, na koju možete spojiti USB adapter, koji dobivate s kamerom.

Nakon postavljanja kamere, ona se automatski uključuje i sama počinje snimati. Sama kamera daje vam glasovne upute, tako da ne morate gledati u nju kako biste se uvjerili da je snimanje započelo. Na kameri je tvornički uključena opcija cikličkog snimanja, odnosno kad se memorijska kartica napuni, kamera briše najstarije datoteke i na njihovo mjesto zapisuje nove, kako ne biste morali ručno brisati stare snimke. Botslab V9H, kad se koristi kao dashcam, snima segmentirano, odnosno ne snima jednu veliku datoteku, već snima klipove veličine oko 250 MB, kako bi se osiguralo da u slučaju greške ne izgubite cijelu snimku, već samo jedan njen dio.

Svoju ulogu dashcama Botslab V9H odrađuje i više nego dobro, kako kvalitetom samih snimki, tako i pouzdanošću sustava automatskog snimanja pri pokretanju motora automobila

Samu kvalitetu snimljenog materijala nazvali bismo natprosječnom, uz prihvatljiv dinamički raspon i visoku oštrinu, barem kad je riječ o snimanju u dobrim svjetlosnim uvjetima. Prilikom noćnog snimanja, Botslab V9H nailazi na isti problem kao i većina dashcam kamera – nisku oštrinu objekata koji se brzo kreću, poput automobila koji voze u suprotnom smjeru. To je posljedica sporije brzine zatvarača. Registarske oznake nadolazećih vozila na snimkama nečitljive su, što otežava njihovu upotrebu kao dokaznog materijala u slučaju manjih nesreća. Ipak, kako smo već spomenuli, taj problem prisutan je kod većine dashcam kamera, a Botslab V9H unatoč tome odlično obavlja svoju primarnu funkciju.

Vrijeme je za akciju

Spajanje dvaju modula Botslaba V9H vrlo je jednostavno i traje svega nekoliko sekundi, zahvaljujući intuitivnom mehanizmu

Senzor Botslabove kamere veličine je 1/2,7", dakle, otprilike je upola manji od onih ugrađenih u dedicirane akcijske kamere, kao što su DJI Osmo Action 5 ili GoPro Hero 13 Black. No, također, te kamere su dvostruko skuplje, stoga moramo postaviti realna očekivanja. Botslab V9H koristi elektroničku stabilizaciju slike (EIS), koja se teže nosi s pokretima poput skokova ili naglih zaokreta lijevo-desno, jer koristi algoritme koji teže određuju koji dio slike držati stabilnim. Također, izvedba EIS-a, koju je Botslab implementirao, koristi 1,25x faktor uvećanja, odnosno kamera ima samo 25% ukupnog kadra koji može pomicati, kako bi se zadržala stabilnost. To je pozitivno s gledišta širine kadra, jer gubite malen dio kadra uključivanjem stabilizacije, no smatramo da je za samu kvalitetu stabilizacije bolje povećati faktor uvećanja i žrtvovati širinu kadra.

Sama kvaliteta snimljenog materijala je dobra te posve usporediva sa snimkama koje možete napraviti s ultraširokim kamerama većine mobitela. Dinamički raspon je prosječan, a oštrina visoka, tako da većina korisnika neće imati zamjerke na kvalitetu videa. Kontrola ekspozicije ponekad se muči s prelascima iz svijetlog okruženja u tamno i obrnuto, no ne u tolikoj mjeri da sama promjena ekspozicije djeluje tromo. Minimalna fokusna udaljenost prilično je velika, pa za potrebe snimanja vlogova i ostalih vrsta autoportreta morate što dalje ispružiti ruku, ili čak koristiti selfie-stick, kako biste osigurali da vam je lice u fokusu. Ugrađeni mikrofon dobro obavlja svoj posao pa je čak i u bučnijim okruženjima moguće dobiti upotrebljivu snimku vlastita glasa.

Kada se konfigurira kao akcijska kamera, Botslab V9H nudi vam dva ekrana, tako da s lakoćom možete snimati autoportrete

Pogledajte kako kvaliteta zapisa izgleda u praksi, u raznim svjetlosnim uvjetima, kad se Botslab V9H koristi kao akcijska kamera i dashcam, sa i bez elektroničke stabilizacije.

Kao vrlo korisnu, istaknuli bismo mogućnost "pre-recordinga", odnosno "predsnimanja". Naime, Botslab V9H cijelo vrijeme snima video, ali pohranjuje svega nekoliko sekundi snimljenog materijala u privremenu memoriju. Pritiskom tipke za pokretanje snimanja, vašoj snimci V9H može automatski pridružiti i tih nekoliko sekundi prije samog pritiska tipke za snimanje, tako da ne propustite važan događaj ako ste, kako bi se reklo, malo sporiji na okidaču. Ako su vam prsti spori, možda vam je glas brži, pa će vas obradovati činjenica da Botslab V9H podržava glasovne kontrole, kojima možete pokrenuti i zaustaviti snimanje.

Sports Accessory Kit - Za sve avanture

Kao što smo ranije kazali, jedna od prednosti akcijskih kamera u odnosu na klasične kamere i mobitele jest činjenica da ih možete postaviti gotovo bilo gdje i dobiti jedinstvenu perspektivu snimljena materijala. Kako biste svoj Botslab V9H mogli maksimalno iskoristiti, i postaviti na veći broj mjesta, Botslab pripremio je set dodataka pod nazivom Sports Accessory Kit. Taj paket dodatne opreme omogućuje vam korištenje klasičnih dodataka za akcijske kamere s prihvatom za GoPro kamere, no i dedicirane nosače.

Prvi od tih nosača jest kopča za postavljanje na naramenicu ruksaka, kako biste svoje avanture mogli snimiti iz (gotovo) prvog lica i gledateljima dati nešto osobniju perspektivu. Za sve one koji nemaju naviku nositi ruksak na svojim avanturama, u paketu dolazi remen za postavljenje kamere na prsa, dok je za bicikliste Botslab pripremio nosač za postavljanje kamere na upravljač bicikla. Osim navedenih nosača, u paketu dobivate i takozvani "magic arm", prilagodljivi nosač, dodatne vijke i ranije spomenute nosače, odnosno adaptere koji vam omogućuju korištenje dodataka s prihvatom za klasične akcijske kamere.

Kako biste sve dodatke mogli imati na jednom mjestu, dobivate organizator, koji možete držati u čvrstoj torbici, koja je uključena u paketu. Cijena Sports Accessory Kit paketa iznosi 50 eura, što smatramo opravdanim iznosom za prilično opsežan paket dodataka.

Botslab V9H zanimljiva je i kvalitetna kamera, koja će od osobite koristi biti svima onima koji razmišljaju o kupnji dashcama i akcijske kamere, no teško im je opravdati investiciju za dva odvojena uređaja. V9H daje vam dva uređaja po cijeni jednoga, i to po vrlo atraktivnoj cijeni, zbog koje ćete mu vrlo lako oprostiti sitnije mane.