Testirali smo GONET.TV, televizijsku platformu bez ograničenja

Pomalo je neumjesno da u 2021. godini za gledanje televizijskih kanala trebamo sobne ili krovne antene, ili da pristajemo na vezanje uz nekog konkretnog davatelja internetske usluge, kad za taj zadatak već postoji savršeno dobar medij – internetska konekcija.

Upravo je na toj premisi temeljena usluga GONET.TV. Kad bismo ju morali sažeti u nekoliko riječi, kazali bismo kako se radi o televiziji putem Interneta. U svojem sadašnjem obličju, GONET.TV domaćim korisnicima nudi 97 televizijskih programa, od čega ih je 69 u HD-u, kao i njihovo neograničeno snimanje te mogućnost naknadnog pregledavanja (do 30 dana unatrag). Tu je i videoteka s preko 1.000 filmova te internetski radio, gdje ćete pronaći više od 25.000 postaja. Trenutačna cijena usluge je 39 kuna mjesečno, a probni period traje 20 dana i košta jednu kunu. Cijena usluge će 1. listopada, kad stižu novi sportski i drugi programi, porasti na 69 kuna mjesečno, no zainteresirani se do kraja ovog mjeseca imaju priliku registrirati na proizvoljan broj mjeseci, uz mjesečnu cijenu od 39 kuna, koja je još uvijek na snazi. Odlučite li uslugu proširiti putem HBO + Cinemax paketa, oni će vas koštati dodatnih 69 kuna mjesečno (19 kuna prvih mjesec dana).

GONET.TV se istovremeno može koristiti na jednom uređaju, ali korisnici usluge posve su slobodni prebacivati se između različitih uređaja - dovoljno je pokrenuti gledanje programa na onom uređaju koji nam je trenutačno "pri ruci". Ako biste uslugu htjeli koristiti na više uređaja istovremeno, to će vas koštati 19 kuna mjesečno (po dodatnom uređaju). Podržano je korištenje usluge na maksimalno tri uređaja istovremeno.

Ugovorna obveza ne postoji ni u jednom navedenom slučaju pa ćete GONET.TV plaćati i koristiti samo kad želite. Ako vam usluga iz ovog ili onog razloga u nekom dijelu godine nije potrebna, imate slobodu da ju u tim mjesecima jednostavno ne produljite, bez ikakvih sankcija, te nastavite koristiti kad vam ponovo zatreba.

Dostupna na televizorima

GONET.TV podržan je na pametnim televizorima, mobilnim uređajima, računalima, Google Chromecastu, Android boxovima, Apple TV-u i AirPlayu

Velika zanimljivost GONET.TV-a, a ujedno i komparativna prednost pred mnogim drugim "platformama" za gledanje televizije, jest to što radi putem internetske konekcije te je kao takav posve neovisan o antenama, kabelskim instalacijama i ugovorima s ISP-ovima. Ako kod kuće imate pristup Internetu, bez obzira preko koga ga dobivate te je li izveden putem bakrene parice, optike ili mobilne mreže, GONET.TV će vam uredno funkcionirati. Usluga za rad iziskuje bandwidth od svega 5 Mbit/s za Full HD programe, 4 Mbit/s za HD programe te oko 3 Mbit/s za SD programe. Tako razumni zahtjevi postignuti su korištenjem učinkovitog kodeka H.265 za prijenos slike i zvuka do korisnika.

Nakon aktivacije usluge, s njenim se korištenjem može započeti odmah. Dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup usluzi, a njih potom treba unijeti u pripadajuću aplikaciju za Android ili iOS. S istim tim podacima također se možete ulogirati putem službene stranice GONET.TV-a te ju koristiti putem internetskog preglednika, na bilo kojem stolnom ili prijenosnom računalu.

Usluga se može koristiti na mobitelu, a mobitel vam također može poslužiti za castanje televizijskog programa na televizore s umetnutim Google Chromecastom

Postojanje mobilne aplikacije za Android i iOS znači da se GONET.TV može koristiti na mobitelima i tabletima, ali i da je aplikaciju moguće instalirati izravno na televizore temeljene na Androidu. Aplikacije je također dostupna na raznim drugim televizorskim platformama, kao što su Tizen (Samsung), webOS (LG) i My Home Screen (Panasonic). Potpuni popis podržanih televizora i njihovih softverskih platformi potražite na odgovarajućoj podstranici usluge. Naravno, kad je aplikacija instalirana na televizor, njenim se sučeljem manevrira pomoću daljinskog upravljača od televizora, što nam se u praksi pokazalo vrlo intuitivnim.

Chromecast i GONET.TV Box

Sučelje mobilne aplikacije GONET.TV-a

Što ako vaš televizor nije podržan te na njega nije moguće instalirati aplikaciju GONET.TV? Dva su moguća rješenja. Prvo, mobilna aplikacija GONET.TV-a ima integriranu podršku za Chromecast, stoga ju možete pokrenuti na mobitelu i castati na Google Chromecast, utaknut u HDMI ulaz na vašem televizoru. Ovu smo funkcionalnost iskušali u kombinaciji s tri različita Chromecasta, modelima Chromecast 2, Chromecast Ultra i Chromecast with Google TV. U sva tri slučaja radila je bez problema i bez neočekivanih prekida, kako kod Chromecasta koje smo u kućnu mrežu dodali bežično (Chromecast 2, Chromecast with Google TV), tako i kod onog koji je bio umrežen žično (Chromecast Ultra). Najjeftiniji u nas dostupni Chromecast, model Chromecast 3, košta oko 350 kuna. U slučaju da niste sigurni želite li ga kupiti, imajte na umu da vam on neće omogućiti samo gledanje GONET.TV-a, već i puštanje svih drugih sadržaja s mobitela, poput YouTubea, Netflixa, Spotifyja, Deezera, Tidala, Twitcha i drugih.

Drugo moguće rješenje jest kupnja takozvanog GONET.TV Boxa, malenog uređaja koji se s televizorom spaja putem HDMI kabela, ali također nudi konektor za spajanje putem kompozitnog sučelja i SCART-a, čime mu se kompatibilnost proširuje (i) na vrlo stare televizore. Zapravo se radi o Android boxu temeljenom na četverojezgrenom SoC-u ARM Cortex-A55, grafičkom čipu Mali-G31, 2 GB RAM-a i 16 GB memorije. Opremljen je žičnom i bežičnom mrežnom karticom, a ima i po jedan USB 2.0 i USB 3.0 port, optički izlaz za zvuk te čitač microSD kartica. Hladi se pasivno pa kao takav u radu ne proizvodi nikakvu buku.

GONET.TV Box temeljen je na Androidu 9.1. Dolazi s tvornički instaliranom aplikacijom za gledanje televizijskog sadržaja putem usluge GONET.TV, kao i svim drugim uobičajenim aplikacijama, koje inače nalazimo na Android boxovima, poput YouTubea, internetskog preglednika, preglednika fotografija i videa i glazbenog svirača. Naravno, tu je i Google Play Store, a samim time i mogućnost instalacije i korištenja bilo koje aplikacije za Android, čime se funkcionalnost GONET.TV Boxa dade poprilično proširiti.

Uređaj se isporučuje s dvostranim daljinskim upravljačem, koji sprijeda izgleda poput svakog drugog daljinca, a straga ima punu QWERTY tipkovnicu, koja drastično pojednostavljuje unos podataka poput e-maila i lozinki, pretraživanje Google Play Storea i sve druge radnje, gdje bismo inače bivali prisiljeni na nabadanje po virtualnoj tipkovnici. Daljinski upravljač također se može koristiti za pomicanje pokazivača po ekranu. Taj način rada aktivira se pritiskom tipke s oznakom strelice, smještene na prednju stranu daljinca. Pokazivačem se upravlja pomicanjem daljinca "iz zgloba", uz zadovoljavajuću brzinu reagiranja i solidnu cjelokupnu preciznost.

Na stražnjoj strani daljinskog upravljača nalazi se puna QWERTY tipkovnica, koja uvelike olakšava unos teksta (podaci za korisničke profile, pojmovi za pretraživanje i slično)

Kako bi daljinac radio, u bočnu stranicu GONET.TV Boxa morat ćete utaknuti priloženi bežični prijamnik. To znači da daljinski upravljač ne ovisi o infracrvenoj vezi s uređajem, stoga ne trebamo brinuti o njihovoj udaljenosti i optičkoj vidljivosti. Prilikom testiranja smo uočili da se infracrvena veza koristi samo za uključenje i isključenje Android boxa pa je to jedina situacija kad ćete daljinac morati uperiti prema uređaju.

Daljinac za rad koristi bežični prijamnik, koji valja utaknuti u jedan od dva USB porta na bočnoj stranici GONET.TV Boxa

Cijena GONET.TV Boxa jest 550 kuna, a cijena same usluge ostaje nepromijenjena: 39 kuna mjesečno, uz probnih 20 dana za jednu kunu.

Iskustvo korištenja

Usluga GONET.TV na 55-inčnom televizoru, temeljenom na platformi Android TV

Uslugu GONET.TV koristili smo dva mjeseca, a pristupali smo joj na četiri načina: putem GONET.TV Boxa, kroz aplikaciju instaliranu na televizor s Androidom (Sony Bravia KD-55XF9005), preko internetskog preglednika na stolnom računalu te putem mobitela, gdje smo koristili službenu aplikaciju za gledanje sadržaja i castanje na starije televizore, u koje smo utaknuli Google Chromecast. Sučelje aplikacije na svim je tim mjestima praktički identično, stoga se prilikom promjene platforme ne treba navikavati na drugačiji princip korištenja.

Glavni ekran sučelja GONET.TV-a

Na grafički raskošnom početnom ekranu sučelja dostupna nam je traka s pregledom onoga što se trenutačno emitira na kanalima, a ispod nje su trake za brz pristup sadržajima čije smo gledanje već započeli, najgledanijim sadržajima na GONET.TV-u te svim dostupnim filmovima, serijama, dokumentarcima i sportskim i dječjim sadržajima, poredanim po popularnosti. Odakle dolaze ti sadržaji? S televizijskih kanala, čiji se emitirani program automatski pamti i dade naknadno pregledavati unazad 3-7 dana (ovisno o kanalu; kod nekih kanala taj je period još duži). U slučaju da neki sadržaj označimo kao snimljen, tada nam on postaje dostupan 30 dana, neovisno o njegovoj "trajnosti" u sklopu samog kanala. Sučelje GONET.TV-a, dakle, automatski sortira emitirani program i dijeli ga na filmove, serije, sportske i dječje sadržaje i ostalo. To također znači da se gledanje filmova i serija ne naplaćuje, kao što to redovito biva slučaj kod videoteka unutar tradicionalnih IPTV usluga.

Konkretan raspored svih spomenutih traka može se proizvoljno mijenjati. Premda već s tog, početnog ekrana možemo odabrati što ćemo gledati, tu su i zasebne kategorije, s još detaljnijim i razrađenijim pregledom svega što GONET.TV nudi.

U kategoriji "Najbolje na TV-u" sadržaji su grupirani prema vrsti i rangirani po prosječnoj ocjeni

U kategoriji "Najbolje na TV-u" sadržaji su rangirani prema popularnosti, a grupirani po tematici (filmovi, serije, sport, vijesti, zabava, dokumentarni, za djecu). Usluga je povezana s nekoliko platformi za ocjenjivanje sadržaja, poput IMDb-a, a koriste se i ocjene drugih korisnika, kako bi se dobio ukupni rezultat kvalitete (odnosno popularnosti) dostupnih sadržaja. GONET.TV također ističe kako je već 10 godina najveći pružatelj EPG usluga na ovom teritoriju pa i s te strane raspolažu golemom bazom informacija o popularnosti televizijskih sadržaja.

Kategorija "Moji sadržaji" okuplja snimljene i pregledane sadržaje, kao i one s čijim gledanjem nismo završili

U kategoriju "Moji sadržaji" automatski se smještaju sadržaji koje smo već pogledali, čije smo gledanje započeli, kao i oni koje smo ručno "snimili". Samo snimanje zapravo je samo korak kojim sustavu kažemo da nam odabrani sadržaj učini dostupnim u narednih 30 dana, a moguće ga je primijeniti na svim dostupnim televizijskim kanalima i za sve emitirane sadržaje.

Televizijske kanale pregledavamo putem moćnog EPG-a, koji nudi iscrpne informacije o svemu što se prikazuje

Najviše vremena vjerojatno ćete provoditi u kategoriji "Televizija", gdje se čitav ekran ispunjava atraktivnim EPG-om, prezentiranim u formi vremenskih traka za sve dostupne televizijske kanale. Vertikalna narančasta crta označava program uživo, a imamo potpunu slobodu putovanja po već emitiranim sadržajima svih kanala, kako bismo ih smjesta pogledali, snimili, ili samo pročitali informacije poput vrste, trajanja i kratkog opisa odabranog sadržaja. Odaberemo li, primjerice, neki film, GONET.TV nam također prikazuje njegov žanr, godinu snimanja i postotnu ocjenu. Pritiskom na zelenu tipku na daljincu otvaramo još detaljnije informacije o filmu (država snimanja, redatelj, glumci) i prikaz sličnih filmova, također smjesta dostupnih za gledanje. Za mnoge filmove dostupni su i traileri, koje pokrećemo pritiskom na žutu tipku na daljinskom upravljaču. Bez obzira gdje se na EPG-u nalazili, pomoću plave tipke na daljincu uvijek se vraćamo na program uživo. Ako EPG pokrenemo dok gledamo neki kanal, pritiskom na tipku Back ili strelicu gore/dolje, prozor tog kanala preselit će se u donji desni kut ekrana i zadržati se tamo dok se ne prebacimo na neki drugi kanal. Na ovaj način možemo brzinski provjeriti što je sljedeće na programu, bez prekida u gledanju odabranog kanala.

Podrobne informacije dostupne su za gotovo sve televizijske sadržaje

Ostale dostupne kategorije su Radio (tu pristupamo tisućama radijskih postaja, uključujući oko 150 domaćih), vremenska prognoza i tražilica, gdje se svi dostupni sadržaji pretražuju prema nazivu, žanru, kanalu ili glumcima.

Odlična karakteristika sučelja GONET.TV-a jest što je gotovo svaki njegov dio prilagodljiv, u smislu da možemo sami odrediti kojim će se redoslijedom prikazivati elementi unutar odabrane kategorije, koji će nam kanali biti sakriveni, kako će izgledati njegov poredak i slično.

U postavkama aplikacije dostupni su korisnički profili, tako da više korisnika može imati vlastite snimke, povijest gledanja, listu programa i ostalo. Prebacivanje između korisničkih profila vrlo je jednostavno – pripadajući se izbornik otvara putem tipke na daljinskom upravljaču.

Preferirate li pregledavanje televizijskog programa na staromodan način, uzastopnim "okretanjem" kanala, na način da se prebacujete s jednog na drugi dok ne pronađete nešto vrijedno gledanja, zanimat će vas da to prebacivanje traje oko tri sekunde. Općenito je mnogo pametnije i praktičnije koristiti zaista moćan EPG, u kojem su dostupne impresivno detaljne informacije o sadržajima te kroz koji se navigira brzo i intuitivno.

Usluga GONET.TV nameće se kao vrlo zanimljiv i iznenađujuće povoljan izbor za korisnike koji televizijskom programu žele pristupiti bez antena, vezanja uz ISP-ove i potpisivanja ugovornih obveza. Aplikacijama za Android i iOS, podrškom za castanje putem Google Chromecasta te mogućnošću gledanja sadržaja unutar internetskog preglednika, omogućeno je korištenje usluge na iznimno velikom broju uređaja. Za sve ostale koji se tu ne ubrajaju, tu je GONET.TV Box, Android box s praktičnim daljinskim upravljačem. Usluga je zanimljiva i konceptualno, jer na pametan način zaobilazi ograničenja "linearne" televizije. Kako se prikazani sadržaj na svim kanalima automatski pamti, posve vam je svejedno hoćete li omiljenu seriju, film ili informativnu emisiju uhvatiti baš kad se emitira. Ne morate čak ni ručno pokretati njeno snimanje – jednostavno ćete otvoriti EPG, otputovati unazad i pokrenuti ju.

U konačnici, s obzirom na probni period od 20 dana za jednu kunu, praktički besplatno možete provjeriti zadovoljava li GONET.TV vaše televizijske potrebe.