Testirali smo Iskon Smart Wi-Fi, sustav za izgradnju kućne bežične mreže s mesh topologijom

Kao što je svima poznato, što se više odmičemo od kućnog routera, stabilnost i brzina Wi-Fi-ja opadaju. Kako bismo s jednim routerom pokrili što veću površinu, valjalo bi ga postaviti otprilike na sredinu prostora u kojem se nalazi, prema mogućnostima, na povišenu poziciju. U praksi to ne radi gotovo nitko. Router smještamo tamo gdje imamo izvedenu telefonsku utičnicu (ili koaksijalni priključak, u slučaju takve instalacije), a mnogi od nas guraju ga iza polica i komoda, kako njegova pojava i gomila treperećih LED-ica ne bi narušavali estetiku prostora. Tako dodatno smanjujemo domet i stabilnost kućne bežične mreže.

Iskonova usluga Smart Wi-Fi temeljena je na paru AirTiesovih čvorova Air 4920. Uređaji podržavaju bežične standarde 802.11ac (kombinacija antena 3x3) i 802.11n (2x2), a međusobno se povezuju preko 5-gigahercnog frekvencijskog pojasa (802.11ac), uz maksimalnu teoretsku propusnost od 1,6 Gbit/s (1,3 Gbit/s na 5 GHz + 300 Mbit/s na 2,4 GHz)

Klasični bežični ekstenderi (repetitori), kakvima mnogi korisnici pribjegavaju, mogu pomoći u rješavanju takvih problema, ali imaju jedan pozamašni konceptualni nedostatak – moraju se spojiti na postojeću bežičnu mrežu, koju potom naprosto dijele dalje. Ako vam je bežični signal u domu problematičan, to znači da ćete se morati dobrano pomučiti oko pronalaska lokacije na kojoj će ekstender uspjeti uspostaviti brzu i stabilnu bežičnu vezu s routerom, a istovremeno kvalitetno pokriti prostoriju gdje dotad niste imali signala. Osim toga, ekstenderi u pravilu stvaraju vlastitu, novu bežičnu mrežu (SSID), na koju se moramo ručno prebacivati kad ju želimo koristiti. To vjerojatno nije ono što ste zamislili – htjeli biste da se vaš mobitel ili laptop automatski prebacuju na uređaj koji im u danom trenutku pruža najkvalitetniji bežični signal.

Čvorovima do pokrivenosti

U profesionalnim okolinama (velike tvrtke, akademske ustanove, bolnice i slično) i u vojne svrhe, bežične mreže se zbog toga izvode s takozvanom mesh topologijom. Mesh bežična mreža sastoji se od dva ili više čvorova (nodea), gdje je čvor zapravo bežični mrežni uređaj koji komunicira sa spojenim klijentima (vaš laptop, tablet ili mobitel), ali i sa svim ostalim istovrsnim uređajima (čvorovima) u svojoj okolini. To znači da u mesh bežičnim mrežama ne postoji ograničenje da bežični signal uvijek dolazi s jednog središnjeg mjesta (routera) i uvijek “završava” na repetitoru. Hijerarhije u osnovi nema, već svaki čvor funkcionira kao prijenosnik podataka za ostale čvorove. Čvorovi se međusobno nastoje povezati i komunicirati, s ciljem da zajedničkim radom osiguraju visoke bežične performanse i odličnu pokrivenost bežičnim signalom.

Ukupno je u mesh bežičnu mrežu moguće povezati do šest AirTiesovih čvorova. Osnovi paket od dva čvora Iskon naplaćuje 39 kuna mjesečno, a svaki dodatni čvor stoji 20 kuna mjesečno

Na primjeru s početka teksta, kućna bežična mreža mesh tipa, sastavljena od svega dva čvora, omogućila bi nam da bežičnim signalom kvalitetno obuhvatimo stotinjak kvadrata prostora, te da u domu imamo samo jednu bežičnu mrežu (SSID) – naši uređaji bi se samostalno prebacivali između čvorova, u ovisnosti o tome koji im može ponuditi kvalitetniju konekciju.

Zašto onda svi ne koristimo mesh mreže? Zato što su tradicionalno bile skupe i kompleksne za implementaciju. To se, međutim, u novije doba mijenja – sve veći broj proizvođača mrežne opreme nudi jednostavne, kućne mesh sustave, koji ne iziskuju gotovo nikakvu konfiguraciju, lako su proširivi i s lakoćom rješavaju probleme oko kakvih nam repetitori i access pointovi ne mogu pomoći na tako elegantan način.

Na stražnjoj strani AirTiesovog čvora nalaze se dva gigabitna mrežna konektora, koja se mogu iskoristiti za žično povezivanje računala, u slučaju da se neki od čvorova nađe u njihovoj blizini

Jedan od takvih sustava odnedavno se našao u ponudi Iskona. Prodaje se u sklopu usluge nazvane Iskon Smart Wi-Fi, koja je dostupna svim korisnicima Iskonove internetske usluge, za cijenu od 39 kuna mjesečno. Cijena uključuje neograničeno korištenje kućne mesh mreže, te paket od dva čvora (AirTies Air 4920), pomoću kojih se ona ostvaruje. U kutiji se također dobivaju adapteri potrebni za njihovo napajanje, mrežni kabel za spajanje čvora i routera te upute za instalaciju.

Osnovni paket, sastavljen od dvaju AirTiesovih čvorova, dostatan je za pokrivanje prostora od 100 kvadrata

Cijena Iskonove usluge ne djeluje nerazumno, s obzirom na to da sami čvorovi na američkom tržištu stoje oko 800 kuna, a ne dolaze s lokaliziranim uputama i uključenom korisničkom podrškom. Drugim riječima, tek ćete nakon dvije godine korištenja potrošiti novac koji biste morali izdvojiti kada biste samo kupovali AirTiesove čvorove (kad na njih ne biste još morali platiti porez i carinu, radi uvoza iz Amerike).

Iskušali smo kako se to rješenje ponaša u praksi u obiteljskoj kući jednokatnici, gdje se router nalazi na katu, a bežični signal routera nije prolazio u prizemlje, te u stanu površine 75 m2, čiji zidovi od armiranog betona ne propuštaju bežični signal routera u jednu od rubnih prostorija.

Ako vas zanima što ćete, nakon kupnje Smart Wi-Fi osnovnog paketa, dobiti u kutiji, pogledajte naš unboxing video. U njegovom drugom dijelu također vas provodimo kroz pojedine dijelove samih uređaja.

Postupak instalacije

Postupak instalacije AirTiesovih uređaja detaljno je opisan u priloženom priručniku, otisnutom u boji i na hrvatskom jeziku. Moguće ga je izvesti na dva načina – sa ili bez posredovanja AirTiesove mobilne aplikacije. U oba slučaja prvo moramo jedan od dva čvora žicom spojiti na router. Svejedno je koji odaberemo – tvornički su upareni i oba mogu odigrati ulogu baze. Potom valja postaviti drugi čvor (satelit) na proizvoljno mjesto u domu, koje bi od baze trebalo biti udaljeno 5-7 metara i ne iza više od dva debela zida. Tada valja pričekati nekoliko minuta da se baza i satelit međusobno povežu. Vrijedi istaknuti da se njihovo uparivanje obavlja u 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu, koji je mnogo čišći od 2,4-gigahercnog, te pomoću bežičnog standarda 802.11ac, uz maksimalnu teoretsku propusnost od 1,3 Gbit/s. Uspješan spoj baze i satelita bit će nam signaliziran svjetlećim zelenim LED-icama na njihovoj prednjoj strani. Kad se to dogodi, preostaje nam isključiti Wi-Fi na routeru te se spojiti na bežičnu mrežu koju su AirTiesovi čvorovi automatski kreirali. SSID i lozinku bežične mreže pronaći ćete na naljepnici s donje strane onog AirTiesovog uređaja koji ste konfigurirali kao bazu, dakle onog koji je žicom spojen na router.

Na prednjoj strani AirTiesovih uređaja postavljene su LED-ice koje nas informiraju o stvarima poput kvalitete bežične konekcije između čvorova, iz čega možemo doznati kad ih treba repozicionirati. Tu je i tipka WPS – nju koristimo kad ih želimo iznova upariti

To je, vjerovali ili ne, sve – upravo ste u svojem domu izgradili bežičnu mesh mrežu. U slučaju da ćete u mrežu dodavati treći uređaj (dodatnih 20 kuna mjesečno), povedite računa o tome da ga valja pozicionirati unutar dometa dvaju uređaja (drugog satelita i baze) – to je nužno zbog principa rada mesh mreža. Radi li se o instalaciji između dviju etaža, idealno bi bilo da se satelit na jednoj etaži nalazi otprilike na sličnom mjestu (po vertikali) gdje je na drugoj etaži baza. Kažimo još da Iskonova usluga Smart Wi-Fi podržava maksimalno šest AirTiesovih čvorova, dostatnih za pokrivanje domova svih veličina. Naravno, u obzir dolaze i ambicioznije instalacije, kao što su apartmani, kafići i manji uredi. Snimili smo video u kojem prolazimo kroz čitav proces instalacije, stoga ćete ovdje najbolje vidjeti kako to izgleda u praksi, te što vas čeka u smislu naknadne konfiguracije, koja se obavlja putem AirTiesove mobilne aplikacije.

U slučaju da prilikom instalacije dođe do bilo kakvih problema, AirTiesovi uređaji će nas o njima informirati preko svojih LED-ica. Primjerice, svijetle li lampice s oznakama “2.4 GHz” i “5 GHz” crvenom svjetlošću, smjesta ćemo znati da je bežična veza između baze i satelita slaba te da moramo korigirati njihovu poziciju.

Ponašanje u radu

Glavni prozor AirTiesove mobilne aplikacije, unutar koje pratimo i konfiguriramo rad mesh bežične mreže

AirTiesovi uređaji u praksi se pokazuju odličnima. Na obje testirane lokacije – kući jednokatnici i stanu sa zidovima od armiranog betona – problemi s nedostatnom pokrivenošću bežičnim mrežnim signalom uspješno su riješeni. U prostorijama gdje prije izgradnje mesh mreže nije uopće bilo signala, ili je on neprestano pucao, odjednom smo mogli koristiti puni bandwidth internetske konekcije. Podjednako važno, sami čvorovi nisu gubili konekciju među sobom, a laptopi, tableti i mobiteli uredno su se prebacivali između njih kako smo se kretali između prostorija, odnosno katova. Ako je kvalitetna bežična mreža ona o kojoj korisnik nikad ne razmišlja, onda AirTiesov sustav zaslužuje svaku pohvalu, jer nakon inicijalne konfiguracije o njemu zapravo više nismo morali voditi nikakvu brigu.

U praksi nam se silno korisnom pokazala i mogućnost žičnog spajanja računala s čvorovima. To je moguće zahvaljujući činjenici da oni na svojoj poleđini posjeduju dva gigabitna LAN porta. U jednoj od dvije testne okoline iskoristili smo ih za žično umrežavanje stolnog računala, koje nije opremljeno bežičnom mrežnom karticom, no bilo je pozicionirano u blizini čvora koji je funkcionirao kao satelit. SpeedTest je pokazivao ista očitanja propusnosti konekcije poput mobitela koji su na isti čvor bili povezani preko 5-gigahercnog frekvencijskog pojasa, korištenjem bežičnog standarda 802.11ac – drugim riječima, maksimalnu dostupnu propusnost internetske konekcije.

Naprednijim korisnicima na raspolaganju je klasično web-sučelje, kojem se pristupa tako da internetski preglednik usmjerimo na http://air4920.local. Ovdje možemo dobiti još više informacija i opcija vezanih uz AirTiesove čvorove i spojene klijente

Sa svime tim na umu, usluga Iskon Smart Wi-Fi doima se kao doista kvalitetno rješenje svih problema vezanih uz nedostatni domet, stabilnost i propusnost bežične mreže. Instalacija je intuitivna i prolazi glatko, a ponašanje u radu onakvo je kakvome se čovjek nada kad se odluči upustiti u borbu s ovom problematikom. Jedini preduvjet za korištenje AirTiesovog sustava jest da na mjestu instalacije postoji funkcionalan Iskonov internetski link. Ako je to zadovoljeno, svega nekoliko minuta praćenja uputa bit će dostatno da se dom napokon kvalitetno pokrije bežičnim mrežnim signalom.