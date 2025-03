Testirali smo ovogodišnji Asus ROG Flow Z13, najsnažniji tablet na svijetu

Specifikacije Ekran 13,4" IPS (2.560 x 1.600, 180 Hz) Procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 (Zen 5, 16C/32T, do 5,1 GHz) Grafička kartica AMD Radeon 8060S (40 CU, 2.900 MHz) Memorija 32 GB LPDDR5X (8.000 MT/s, 256-bit) SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 x4 (Kioxia BG6) Povezivost Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3 (MediaTek MT7925) Masa 1,2 kg (1,58 kg s uključenom tipkovnicom) Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine (3 godine uz besplatnu registraciju) Dojam Hardverski i dizajnom, najmoćniji tablet koji trenutačno postoji

Sve od pojave originalnog iPada, postoji ta želja da se napravi, recimo to tako, savršen prijenosni uređaj. Onaj koji će, uz kombinaciju male mase i snažnog hardvera, osigurati jednostavno prenošenje te omogućiti visoke performanse kad god je to potrebno.

Kao što znamo, Asus je jedan od proizvođača koji je tijekom povijesti eksperimentirao s raznim oblicima i konfiguracijama prijenosnih uređaja, kako bi došao do tog cilja. Posljednji primjeri takvog načina djelovanja dolaze iz linije ROG Flow. Ovogodišnji model Z13, trgovačke oznake GZ302, kupcima se pokušava nametnuti kao nestvarno snažan tablet, koji će ponuditi najbolje iz svijeta mobilnog igranja i produktivnosti.

Tablet, a laptop

Prema vanjskom obliku, ROG Flow Z13 u osnovi je tablet s odvojivom tipkovnicom. Ipak, ono što ga odmiče od te kategorije prijenosnih uređaja, njegove su dimenzije te zaista snažan hardver koji ga pogoni. Bez obzira na to što u širinu mjeri 300 te u visinu 204 mm, taj tablet zbog potrebnog hlađenja ima debljinu od natprosječnih 14,9 mm na najdebljem dijelu, a i masa od 1,2 kg prilično je velika. Ubrojimo li u tu masu i tipkovnicu, dolazimo do 1,59 kg, što već spada u domenu klasičnih, 15,6-inčnih laptopa. Dobar dio te mase otpada na napredni sustav hlađenja te veliku bateriju, kapaciteta 70 Wh.

Simpatičan detalj straga čini središnje staklo, koje je obasjano RGB LED-icama te daje atraktivan pogled na matičnu ploču

U tipičnoj maniri ROG-a, Flow Z13 karakterizira agresivan dizajn, prožet oštrim linijama te velikim brojem otvora za uvlačenje svježeg zraka. Njegova stražnja strana posjeduje nevjerojatno čvrste šarke, s kojima je tablet moguće postaviti na površinu, a raspon nagiba seže sve do 170°. Šarka, kao i cijelo kućište, načinjena je od kvalitetnog anodiziranog aluminija, a u ruci uređaj ostavlja dojam da je kvaliteta izrade bila apsolutni imperativ. Ipak, nama se najviše svidio središnji stakleni prozor, ispod kojeg se nalazi PCB matične ploče. Pogađate, prilikom rada on je osvijetljen RGB LED-icama, a uživo ostavlja vrlo upečatljiv dojam.

Asus ROG Flow Z13 posjeduje aluminijsku šarku sa stražnje strane, koja omogućuje naginjanje tableta do 170°

Natprosječna debljina otvara mogućnost da se tablet opremi većim brojem konektora. Asus je, srećom, iskoristio tu priliku, pa s lijeve strane imamo dva USB 4 porta brzine 40 Gbit/s u Type-C varijantama, veliki HDMI konektor, posebni konektor za povezivanje sa snažnim 200 W punjačem te microSD čitač kartica. Na desnoj strani nalazimo još jedan USB 3.2 Gen 2 u Type-A (!) varijanti te 3,5-milimetarski analogni konektor za slušalice i mikrofon. Za jedan tablet, radi se o zaista raskošnom i funkcionalnom broju konektora, a moramo također napomenuti da se puniti može i preko bilo kojeg od dva USB Type-C konektora. Štoviše, Asus uz tablet prilaže dva punjača – jedan masivni, 200-vatni, te drugi, upola kompaktniji, 100-vatni. Taj 200-vatni punjač koristit ćete ako punite druge uređaje preko USB-C konektora, igrate se, ili obavljate druge, hardverski zahtjevne zadatke.

Snaga dolazi iznutra

ROG Flow Z13 prvi je uređaj opremljen najnovijim AMD-ovim uratkom, upravo nevjerojatno snažnim Ryzenom AI Max+ 395. Na stranu nebulozni naziv, radi se o izuzetno moćnoj kombinaciji procesora, grafičke kartice i neuronske jedinice, proizvedenoj u jednom paketu. Implementacija tog čipa omogućila je Asusu da ponudi dosad najsnažniji proizveden tablet. Promatramo li procesorski dio, radi se o čipu sa 16 fizičkih i 32 logičke jezgre, maksimalnog takta od čak 5,1 GHz. Grafički dio priče čini Radeon 8060S, integrirana grafička kartica čije performanse nadmašuju mobilnu varijantu diskretnog GeForcea RTX 4060, što je u najmanju ruku impresivno.

AMD Ryzen AI Max+ 395 - X86 i dalje caruje

AMD je na prošlogodišnjem Computexu predstavio prve "procesore" iz serije Ryzen AI (kodni naziv Strix Point). Riječ procesor stavili smo pod navodnike jer se radi o visokointegriranom čipu, koji posjeduje kombinaciju x86 Zen 5 i Zen 5c jezgri, grafičku karticu arhitekture RDNA 3.5 te neuronsku jedinicu, sposobnu isporučiti 50 TOPS-a. S obzirom na to da čip u sebi sadrži PCIe te USB kontrolere, de facto govorimo o SoC-u.

Sada, otprilike osam mjeseci kasnije, predstavljeni su čipovi kodnog naziva Strix Halo. U svojoj suštini, Strix Halo čini se kao značajno proširenje u odnosu na Strix Point. Predstavljeno je čak sedam novih proizvoda, uključujući modele namijenjene profesionalnom okruženju, s dodatnim sigurnosnim značajkama (modeli PRO).

AMD je nedavno predstavio ukupno sedam članova Strix Halo čipova, od kojih su tri s fotografije namijenjeni igračima i entuzijastima. Preostala četiri, sa sufiksom PRO, posjeduju dodatni set sigurnosnih značajki koje će od posebne važnosti biti u poslovnim sredinama

Svi novi procesori temeljeni su isključivo na Zen 5 jezgrama, kojih je između šest i 16 (dakle, u odnosu na Strix Point, Zen 5c jezgre su izostale), naravno, s podrškom za SMT. Korištenje Zen 5 jezgri uvjetovalo je povećanje TDP-a, a AMD je za sve modele u ponudi naveo TDP u rasponu od 45 do čak 120 W. Tako širok raspon TDP-a ukazuje nam da ćemo ponovno imati situaciju velikih razlika u performansama između pojedinih uređaja. Međutim, taj TDP ne odnosi se samo na x86 procesorske jezgre, već se on dijeli s trenutačno najmoćnijom integriranom grafičkom karticom u egzistenciji. Najmoćniji model (ujedno i onaj koji smo testirali), Ryzen AI Max+ 395, posjeduje RDNA 3.5 grafički čip s čak 40 CU-ova, što je točno dva i pol puta više od dosad najsnažnijeg AMD-ovog integriranog rješenja. Tako moćan integrirani grafički čip još nije viđen te je bilo potrebno nešto učiniti glede pristupa radnoj memoriji. Integrirane grafičke kartice ne posjeduju vlastitu radnu memoriju, pa je AMD sve čipove Strix Halo opremio četverokanalnim LPDDR5X memorijskim kontrolerom (256 bita), s podrškom za memoriju brzine do čak 8.000 MT/s. U odnosu na klasična rješenja, govorimo o preko dvaput većoj memorijskoj propusnosti. Jasno, ta memorijska propusnost dostupna je, ne samo grafičkoj kartici, već i x86 jezgrama. Negativna strana cijele priče jest ta da radnu memoriju nije moguće nadograditi, stoga odabir adekvatne količine u startu dobiva još veću važnost nego dosad.

Ugrubo, AMD je prethodno lansirane čipove Strix Point predvidio za korištenje u tankim prijenosnim uređajima, kojima je energetska učinkovitost visoko na listi prioriteta, dok su čipovi Strix Halo optimizirani za čiste performanse, bez obzira na visoku potrošnju. Time postaju izravna konkurencija nedavno predstavljenim Intelovim SoC-ovima Core Ultra 200 HX (Lunar Lake).

Ipak, visok TDP AMD-ova monstruma nije obeshrabrio Asus u njegovoj integraciji u kućište tableta. Tijekom testiranja uvjerili smo se u zaista impresivnu snagu AMD-ova rješenja, pogotovo u situacijama kada se koriste sve dostupne x86 jezgre. Performanse u igrama jednako su zadivljujuće: grafički čip 8060S bez problema tuče Nvidijin mobilni GeForce RTX 4060, a u nekim naslovima čak je brži i od GeForcea RTX 4070. Na nativnoj razlučivosti bez problema smo igrali moderne naslove u kombinaciji s višim postavkama kvalitete. Ipak, ako želite iskoristiti vrlo visoku frekvenciju osvježavanja ekrana, vizualne slatkiše potrebno je reducirati.

Asusov ROG Flow Z13 pružio nam je priliku da bolje upoznamo novi AMD-ov uradak, koji nas je u potpunosti oduševio. Budućnost izgleda svijetlo, samo da se isto rješenje još pojavi u pravim gejmerskim laptopima…

Svu tu snagu potrebno je i adekvatno ohladiti, a Asus tvrdi da je baš tu učinio najveći korak naprijed u odnosu na prethodnu inačicu ROG Flowa Z13. Budući da je uređaj izrađen kao tablet, sve komponente koje stvaraju toplinu nalaze se iza ekrana, što omogućuje postavljanje ventilatora tako da pušu zagrijani zrak prema gore. Također, svi ventilacijski prorezi s takvom izvedbom postaju nemjerljivo korisniji, pod uvjetom da tablet ne naslonimo na čvrstu podlogu. Za hlađenje AMD-ova APU-a zadužena je velika parna komora, koja sada prekriva 55% veći prostor matične ploče (u odnosu na prethodnu generaciju ROG Flowa Z13). Na svakom boku postavljen je po jedan turbinski ventilator, čije su lopatice posebno dizajnirane kako bi buka prilikom visokog opterećenja ostala na koliko-toliko podnošljivoj razini.

Asus ima pravo pohvaliti se sa zaista moćnim hlađenjem, koje se sastoji od parne komore, dva ventilatora varijabilne debljine lopatica te tekućim metalom, koji povezuje hladnjak i SoC

Ako u obzir uzmemo dimenzije tableta te činjenicu da je ugrađeni APU u stanju povući blizu 100 W električne energije, s rashladnim sustavom ostali smo impresionirani. Buka pod opterećenjem je, jasno, prilično visoka, ali svakako smo čuli i mnogo glasnije gejmerske laptope. Dakle, imamo li na umu da je to tablet, a ne laptop s debelim kućištem, možemo zaključiti kako su Asus i AMD napravili vraški dobar posao. Također, temperature procesora te grafičke kartice ostale su na razini od oko 80 °C, što je hvalevrijedan rezultat.

Preostale hardverske specifikacije jednako su impresivne. Za početak, tablet raspolaže s 32 GB LPDDR5X radne memorije u četverokanalnoj konfiguraciji, brzine 8.000 MT/s, što znači da je memorijska propusnost dvostruko veća od uobičajene te iznosi 256 bita. Zbog toga performanse u testovima RAM-a jednostavno briljiraju, ali primijetili smo vrlo visoke latencije u alatu AIDA64. Korisnici koji očekuju više, imaju mogućnost kupnje konfiguracijske varijante opremljene sa 64 ili čak 128 GB istovrsne radne memorije.

Iznadprosječna debljina od 14,9 mm skriva (za tablet) velik broj konektora za povezivanje periferija. Osobito nam je drago što na desnoj strani vidimo klasični USB Type-A konektor

Performanse APU-a kontroliraju se pomoću tri pretpostavljena načina rada: Silent, Performance i Turbo. Svaki od njih ograničava snagu APU-a na tvornički definiranu razinu, a prebacivanje između njih izvodi se kombinacijom tipki FN i F5. U aplikaciji Armoury Crate moguće je podesiti i vlastiti, ručni profil, i tako dodatno povećati performanse. U ručnom profilu moguće je trajnu potrošnju podići do 80 W, što podiže performanse, ali dodatno opterećuje rashladni sustav te se stražnja strana tableta počinje nekontrolirano zagrijavati. Općenito, način rada Turbo nameće se kao najbolja opcija za maksimalne performanse, kako u igrama, tako i u zahtjevnim aplikacijama.

Asus ROG Flow Z13 (2025) Performance (50 W) Turbo (60 W) OC (80 W) Cinebench 2024 Više jezgara 1.484 1.669 1.806 Jedna jezgra 116 116 117 Geekbench 6.3.0 Više jezgara 19.820 20.868 21.727 Jedna jezgra 2.857 3.014 3.018 GPU OpenCL 80.168 86.506 90.922 GPU Vulkan 75.235 80.680 78.512 Passmark Passmark Score 10.844 11.420 11.642 CPU Mark 50.952 56.144 58.847 3D Mark 16.614 19.598 21.552 Memory Mark 2.583 2.576 2.540 Blender Benchmark 4.3.0 (CPU) Monster 170,30 195,71 208,88 Junkshop 124,35 137,61 147,65 Classroom 84,29 97,23 103,61 Blender Benchmark 4.3.0 (GPU) Monster 523,06 559,24 569,08 Junkshop 310,14 328,47 331,11 Classroom 282,22 303,15 305,71 PCMark 10 Score 8.759 8.985 9.576 Essentials 11.456 11.536 11.951 Productivity 10.251 11.064 11.696 Digital Content Creation 15.531 15.422 17.047 Vray 6.01 CPU vsamples 30.729 35.510 38.611 y-cruncher Pi 1B jedna jezgra (total computation time) 111,701 s 112,982 s 115,578 s Pi 1B više jezgri (total computation time) 13,704 s 12,144 s 11,886 s x265 HD Benchmark FPS 56,64 FPS 70,78 FPS 69,48 FPS 3DMark Time Spy Score 9.044 10.348 10.670 CPU Score 8.780 10.165 10.528 GPU Score 10.903 11.527 11.555 Counter Strike 2 2.560x1.600, High 103 FPS 115 FPS 115 FPS Cyberpunk 2077 2.560x1.600, High 60,88 FPS 70,93 FPS 71,55 FPS

Kad je riječ o pohrani, za nju je zadužen vrlo brzi Kioxijin NVMe SSD BG6, kapaciteta 1 TB. Performanse su mu dostatno visoke za iskorištenje propusnosti PCIe 4.0 x4 utora, a ako u budućnosti poželite više prostora, moguće ga je nadograditi bilo kojim drugim M.2 SSD-om formata 2230.

Golema baterija

Osim prednje, tablet posjeduje i stražnju kameru razlučivosti 13 MP. Od nje, doduše, ne treba očekivati čuda, pogotovo u uvjetima slabog osvjetljenja

Kapacitet baterije ugrađene u ROG Flow Z13 iznosi velikih 70 Wh. Asus u svojim materijalima navodi preko 15 sati rada prilikom reprodukcije 1080p videa, ali to se odnosi na uvjete koje u praksi nitko neće ispuniti (svjetlina ekrana od 150 cd/m2, isključen Wi-Fi). Autonomiju smo testirali postavljanjem ekrana na 50% svjetline (215 cd/m2) te pokretanjem 1080p videa na YouTubeu, pri čemu smo dobili sedam sati rada na bateriji. To je rezultat koji smo očekivali – bez obzira na velik kapacitet baterije, kombinacija ekrana visoke razlučivosti i najmoćnijeg trenutačno dostupnog AMD-ovog čipa ne mogu biti blagi prema bateriji. Rezultat bi možda bio nešto bolji da smo prije pokretanja videa deinstalirali sve nepotrebne aplikacije koje su došle s tabletom. Dakle, navedenih sedam sati možemo tretirati kao prolazni rezultat, a moramo reći da se tablet vrlo brzo puni. Čak je i manji punjač od 100 W u stanju napuniti 50% kapaciteta baterije za 30 minuta.

Poželjan ekran

Ugrađeni IPS ekran izuzetno je kvalitetan – velike je razlučivosti (za dijagonalu), visoke svjetline te se osvježava na frekvenciji od 180 Hz

Kako i doliči proizvodu orijentiranom igračima, izboru ekrana pridana je posebna pozornost. Ovogodišnji ROG Flow Z13 posjeduje 13,4-inčni ekran osjetljiv na dodir, razlučivosti 2.560 x 1.600 piksela, što možemo nazvati 2,5K razlučivošću. Frekvencija osvježavanja panela iznosi iznadprosječnih 180 Hz, a kvaliteta prikaza naprosto je zadivljujuća. Da nismo pogledali specifikacije, bili bismo se spremni okladiti kako se radi o OLED panelu, zbog vrlo duboke crne boje te općenito raskošnog prikaza, s vjernim i živim bojama. Kolorimetrom smo izmjerili 99% pokrivenosti sRGB spektra boja, dok je maksimalna izmjerena svjetlina iznosila odličnih 530 cd/m2. Ipak, bez obzira na načelno visoku svjetlinu, sjajni premaz ekrana (koji ga ujedno štiti od ogrebotina) stvara prilično velike refleksije, pa je korištenje tableta na jakom dnevnom ili umjetnom svjetlu nepreporučljivo. Očekivano, ekran se pokazao odličnim prilikom igranja, gdje smo ostali oduševljeni kombinacijom visoke brzine osvježavanja te nepostojećeg ghostinga.

NVMe SSD jedina je komponenta koja se može nadograditi, a do njega se dolazi podizanjem šarke te odvrtanjem jednog vijka. Podržani su isključivo modeli skraćenog formata, 2230

Ako ROG Flow Z13 planirate koristiti kao prijenosno računalo, dakle, uz kombinaciju tipkovnice i miša, svakako vam preporučujemo da skaliranje sučelja u Windowsima smanjite na 150%, kako biste dobili više prostora za rad. Možete ići i niže, ali u tom slučaju elementi sučelja postaju vrlo sitni. Usput, pohvaliti možemo i omjer stranica, koji iznosi 16:10, pružajući nešto više prostora po visini.

Uz ekran, Asus isporučuje i korisnu olovku. Bez obzira na to što tko mislio, sučelje Windowsa jednostavno nije optimizirano za tapkanje prstima, a isporučena olovka to ograničenje jednostavno zaobilazi, te je pomoću nje moguće nabosti i najsitnije elemente sučelja.

AMD-ovi čipovi Strix Halo s radnom memorijom komuniciraju preko četverokanalnog LPDDR5X memorijskog kontrolera, što osigurava izuzetno visoku propusnost, ali i relativno visoke latencije

S obzirom na to da Asus nije postavio okvir oko ekrana, čim se on takne po rubovima, što se redovito događa kad ga držimo u rukama, dolazi do brojnih slučajnih "klikova" po korisničkom sučelju, što je dozlaboga iritantno i nespretno. Općenito, bili smo najsretniji kad smo ROG Flow Z13 koristili kao klasični laptop.

Tipkovnica kao dodatak

Već smo spomenuli da Asusov tablet dolazi s tipkovnicom, koja je hardverski u neku ruku najslabija karika tog uređaja. Kvaliteta izrade vrlo je dobra, a na tablet se priključuje s donje strane, pomoću magnetskog konektora. Hod tipki standardno je dubok, a nakon malo navikavanja, osjećaj tipkanja je solidan. Međutim, njezina čvrstoća ne obara s nogu, što kao posljedicu ima prilično snažno uvijanje tijekom brzog tipkanja ili igranja. Također, zbog ograničenih dimenzija, izostale su sistemske tipke, a kursorske tipke su sužene. Nismo ostali impresionirani ni njenim RGB osvjetljenjem, koje je slabašno, u tolikoj mjeri da je jasno vidljivo jedino u potpunom mraku. Ako podvučemo crtu, tipkovnica odaje dojam korisnog dodatka, više nego primarnog načina korištenja uređaja.

Priložena tipkovnica nije nas oborila s nogu, najviše zbog uvijanja tijekom brzog tipkanja te slabašnog pozadinskog osvjetljenja. Isto se ne može reći za touchpad, koji je prostran, gladak i vrlo precizan

S druge strane, ugrađeni touchpad impresionirao nas je. Dimenzije su mu prilično velike, površina je vrlo glatka te prsti po njemu klize prirodno. Najzad, preciznost tijekom rada odlična je, uključujući i reakcije na geste.

Asus se hvali implementacijom moćnih zvučnika s podrškom za Dolby Atmos. ROG Flow Z13 opremljen je s ukupno četiri zvučnika, postavljenih sprijeda i na bok. Kvaliteta zvuka solidna je, ali nije nas bacila u delirij. Iako je maksimalna glasnoća zapravo vrlo visoka, Ahilova peta ostaju očekivano tanki duboki tonovi, najviše prouzročeni sićušnim prostorom za implementaciju zvučnika. Za kupce koji žele više, predviđen je analogni 3,5-milimetarski izlaz za zvuk.

Prolazi i kao radna stanica

Nova generacija Asusova tableta zbog svoje radikalno izmijenjene platforme dobila je novi vjetar u leđa. Kombinacija AMD-ova najnovijeg APU-a i odličnog hlađenja zaista nas je impresionirala, a oduševljeni smo ostali i ekranom osjetljivim na dodir. ROG Flow Z13 postiže gotovo neshvatljivo visoke performanse te ga vidimo kao odličnog suputnika kupcima koji traže sposoban uređaj za igranje ili za zahtjevan rad.

Program ROG Elite Asus je pokrenuo ROG Elite, program unutar kojeg kupci skupljaju bodove, kako kupnjom uređaja, tako i izvođenjem kojekakvih besplatnih aktivnosti. Bodovi se potom mogu zamijeniti za razne nagrade, kao što su igre, kitovi sa Steama, dodatni predmeti u igrama, pa čak i ROG periferije. Više informacija o programu ROG Elite možete saznati na Asusovim službenim stranicama.

U konačnici, ne možemo se oteti dojmu kako Asus ROG Flow Z13 nastavlja biti nišni proizvod. Tako snažan hardver u tijelu tableta bit će zanimljiv relativno malom broju kupaca, pogotovo kad imamo na umu da je prenosivost uređaja donekle ograničena (za tablet) natprosječnom masom i debljinom. Upravo je uska ciljana skupina kupaca najveći problem ROG Flowa Z13, kad lamentiramo o njegovom tržišnom uspjehu. U preostale malobrojne mane možemo uvrstiti slabo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i tek prosječnu autonomiju. Ukupno gledajući, ROG Flow Z13 možemo preporučiti kupcima koji traže ekstremno snažan tablet, vrhunske kvalitete prikaza, koji se prema potrebi može pretvoriti u laptop, ali mu to neće biti isključivi način korištenja.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.