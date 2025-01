Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme - Najimpresivnije vodeno hlađenje dosad

Više, naprednije, jače, raskošnije – to bi bio najkraći opis Asusova najmoćnijeg vodenog hlađenja dosad. Nakon druženja s impresivnim Ryujinom III 360, nismo očekivali da će tajvanski proizvođač tako brzo na tržište izbaciti tehnološki još impresivniji model. No, upravo to se dogodilo.