Thermaltake Premium X1 RGB - Plitki prekidači za dublji džep

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Mehanički (Cherry MX Speed RGB Silver, linearni) Sučelje USB Dodaci Multimedijalne kontrole, makro tipke, osam zamjenskih tipki, iOS aplikacija Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Prvi pogled na mehaničku tipkovnicu Thermaltake Premium X1 RGB mogao bi vas navesti na misao da se radi o čistoj kopiji Corsairova modela K70 RGB. Međutim, nakon detaljnije inspekcije njenih svojstava, to za X1 RGB ne mora značiti ništa loše, s obzirom na to da svojom kvalitetnom izvedbom definitivno može stajati uz rame Corsairovoj uzdanici.

U pažljivo zapakiranoj kutiji ugodno iznenađenje su dodaci u obliku velikog odmorišta za dlanove, osam zamjenskih crvenih tipki (Q, W, E, R i A, S, D, F) te dodatak za njihovo vađenje. Spomenuto odmorište dlanova doista upotpunjuje udobnost prilikom korištenja, a za kućište tipkovnice hvata se magnetski. Pokraj izlaza za opleteni kabel, duljine 1,8 metara, nalazi se dodatni USB priključak te 3,5-milimetarski kombinirani konektor za slušalice i mikrofon (4-polni TRRS). Tipkovnica je vrlo robusna i stabilna zbog kućišta izrađenog od metala, čija je vanjština obložena mat plastikom. Samoj stabilnosti svakako pripomažu četiri gumirane površine sprijeda te dvije gumirane nožice, koje se mogu prilagoditi u tri različite visine, pa se tipkovnica može postaviti u tri razine nagiba. X1 RGB nudi nam dodatne tipke u obliku pet multimedijalnih kontrola i kotačić za podešavanje glasnoće zvuka. Uz kotačić nalaze se i tri okrugle tipke, redom, za aktivaciju gejmerskog režima rada, za podešavanje svjetline RGB osvjetljenja te za onemogućavanje tipke Windows. Tipke su vrlo udobne i umjereno glasne, no to je očekivano, s obzirom na to da se radi o mehaničkoj tipkovnici. Ispod tipki nalaze se vrhunski linearni prekidači Cherry MX Speed RGB Silver, koji se aktiviraju već prilikom pritiska od samo 1,2 milimetara. Ukupni hod im je 3,4 milimetara. Valja napomenuti da postoji i varijanta tipkovnice X1 RGB s prekidačima Cherry MX Blue. Uz odlične prekidače, X1 RGB koristi tehnologiju N-key rollover, koja omogućuje skeniranje svakog prekidača zasebno, neovisno o tome koliko tipki pritisnemo istovremeno.

Vrlo korisni USB port i 3,5-milimetarski kombinirani konektor za slušalice i mikrofon nalaze se na stražnjoj strani tipkovnice

Atraktivnom dizajnu tipkovnice uvelike pridonosi RGB osvjetljenje svih tipki i TT logotipa iznad tipke Escape, koji je također osvijetljen. RGB osvjetljenje može se postaviti u 12 efekata, kojima po želji dodatno prilagođavamo brzinu, smjer, zone i jačine osvjetljenja. Valja izdvojiti efekt koji prikazuje boju ovisno o temperaturi vašeg računala, efekt koji vizualizira vašu glazbu, te vašem autoru najdraži efekt kapljica kiše, prilikom kojega se LED-ice nasumično uključuju te polako isključuju. Korištenje softvera TT Premium X1 RGB Gaming je opcionalno, jer vam za programiranje RGB osvjetljenja, pa čak i makro postavki, dotični neće biti potreban – sve je to implementirano u samu tipkovnicu. Makro naredbe, RGB efekti i ostale opcije osvjetljenja spremaju se na jedan od šest profila, koliko ih memorija tipkovnice može zapamtiti.

Aplikacija X1 RGB daje nam dodatne mogućnosti kao što su virtualni kontroler i glasovne naredbe

Ako ste vlasnik uređaja s iOS-om, preuzimanjem aplikacije X1 RGB broj opcija vezanih uz korištenje tipkovnice vam se povećava. Glavno svojstvo te aplikacije je patentirani virtualni igraći kontroler (jednostavni gamepad, u osnovi), koji se prikazuje na ekranu vašeg uređaja s iOS-om te naredbe s telefona ili tableta preko tipkovnice prenosi u igre. To je bedastoća koju, nagađamo, neće koristiti apsolutno nitko, ali simpatično je Thermaltakeovo htijenje da se nekako izdvoji iz mnoštva. Mnogo korisnija funkcija mobilne aplikacije jest mogućnost izdavanja glasovnih naredbi za promjenu vizualnih efekata RGB osvjetljenja. Štoviše, postoji priručnik s tridesetak naredbi, čijom kombinacijom dolazimo do svih mogućih kombinacija boja i efekata LED-ica. U aplikaciji također imamo sve ostale mogućnosti prilagodbe profila, RGB osvjetljenja i makro postavki. Sve u svemu, Thermaltake Premium X1 RGB odličan je izbor, barem ako ste spremni posegnuti duboko u vaš džep.