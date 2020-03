Ubiquiti AmpliFi - Smrt žicama

Američki specijalist za mrežnu opremu nudi mesh Wi-Fi sustav kod kojeg je broj žica sveden na najmanju moguću mjeru - premda to neće nužno biti svima po volji

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost 802.11b/g/n/ac (AC1750) Broj adaptera u paketu 3 Konfiguracija Wi-Fi antena 3x3 Istovremen rad u 2,4 i 5 GHz pojasu Da (dual-band) LAN konektori 4x LAN (10/100/1000), 1x WAN (10/100/1000) Mobilna aplikacija Da Dimenzije 99,5 x 97,8 x 99,6 mm (router), 243,83 x 54 x 57,75 mm (sateliti) Jamstvo 2 godine

Bežični mesh sustavi Što su bežični mesh sustavi, po čemu se razlikuju od klasičnih uređaja za izgradnju kućne bežične mreže te kako ih testiramo, doznajte u našem vodiču.

Ubiquitijev kućni mesh Wi-Fi sustav AmpliFi bez ikakve je sumnje osebujan. Američki mrežni specijalist sve je snage položio na bežično povezivanje klijenata, što će vam postati jasno kad ustanovite da dva satelita ovog sustava, izvedena poput plosnatih antena sa zglobom, na sebi ne posjeduju žične konektore. Štoviše, ne dolaze ni s adapterima za napajanje, već im se utikač nalazi na donjem dijelu “kućišta”, tako da se sateliti zapravo spajaju izravno u strujnu utičnicu. Ako mrzite žice, ovo vam se može učiniti zgodnim, ali stava smo da je više onih kojima će opisana izvedba stvoriti probleme, zato što se strujne utičnice mnogima nalaze na nepovoljnim mjestima – iza polica i komoda, primjerice. Ni izostanak mrežnih konektora na satelitima zapravo nam nije po volji. Premda je istina da se mesh Wi-Fi sustav primarno kupuje radi poboljšanja performansi bežične mreže, žični konektori na satelitima korisnicima ostavljaju opciju da poneki uređaj spoje na klasični, žični način – HTPC ili Android box sa starom Wi-Fi karticom, primjerice.

Treći dio ovog sustava je kockasti, kompaktni router, na čijoj pozadini nalazimo četiri gigabitna LAN porta, dodatni gigabitni WAN port, USB konektor (u trenutku testiranja, dotični nije imao nikakvu funkciju) i USB-C priključak za napajanje. Sprijeda je okrugli zaslon u boji, koji prikazuje stvari poput datuma i vremena, potrošnje prometa, IP adrese, trenutačnu brzinu konekcije i status pobrojanih stražnjih priključaka. Između tih funkcija prebacujemo se dodirivanjem zaslona. Zanimljivo je da se dotični može iskoristiti i za nadogradnju firmwarea – kad na ekranu vidite da je ona dostupna, prstom možete pokrenuti osvježavanje čitavog sustava. Osim touchscreena u boji, AmpliFijev router sadrži i zvučnik (za notifikacije i potvrdu odabira – nećete ga moći iskoristiti za slušanje omiljenih poskočica) te svjetleću bazu, koja noću suptilno i dopadljivo obasjava radnu površinu.

Instalacija sustava izuzetno je jednostavna. Čim WAN port AmpliFijeva routera spojite na router vašeg ISP-a i uključite ga, okrugli zaslon informirat će vas da skinete mobilnu aplikaciju AmpliFi, nakon čega samo preostaje slijediti bogato oslikane i animirane korake unutar same aplikacije. Za manje od dvije minute imat ćete mesh Wi-Fi mrežu s nazivom i lozinkom koje ste sami odabrali, baš kao i mogućnost administratorskog pristupa čitavom sustavu. Aplikacija je lijepo dizajnirana i ugodna za korištenje. Dozvoljava nam pregledavanje postavki routera i satelita, kontrolu njihove rasvjete, provjeru jačine signala između njih (i ručni prebačaj s 5-gigahercnog na 2,4-gigahercni pojas, što ne dozvoljava nijedan drugi testirani sustav), konfiguriranje dodatne Wi-Fi mreže za goste (uz određivanje maksimalnog broja gostiju i vremensko limitiranje vidljivosti te mreže), detaljan uvid u sve uređaje spojene na mesh sustav te elementarne “roditeljske” kontrole. Nije moguće filtrirati željene stranice i servise, ali možemo kreirati grupe uređaja, odnosno korisnika (mobiteli vaše djece, primjerice) i odrediti u koje doba dana će njima biti blokiran pristup Internetu. Ubiquiti nudi i web-sučelje, no jedina potencijalno korisna opcija unutar njega jest prebačaj routera u bridge način rada, gdje on funkcionira kao bežični access point i žični switch. Ukratko, držite se brze, pametno organizirane i intuitivne aplikacije, jer unutar nje možete izvesti sve što biste mogli zatrebati.

Jačina bežičnog signala koju AmpliFi osigurava jest odlična, jedna od boljih na testu – naravno, dobrim dijelom zahvaljujući činjenici da se sustav sastoji od tri uređaja, umjesto dva. To je najvidljivije iz jačine signala izmjerene u spavaćoj sobi, u koju smo postavili jedan od dva satelita, a koju je kod sustava s dva čvora inače pokrivao čvor iz dnevnog boravka. Skakanje uređaja između routera i satelita također je glatko i brzo. Izmjerene propusnosti prilikom prijenosa podataka zadovoljavajuće su, dostatne za sve oblike surfanja i streamanja (uključujući 4K HDR video), premda treba kazati da su neki testirani sustavi, poput Netgearovih Orbija i Asusova AiMesh AC1900 Wi-Fi Systema, u tom smislu ponudili osjetno više.

Naposljetku ipak ne možemo ignorirati činjenicu da AmpliFi, unatoč tome što je neosporno sposoban pokriti velik prostor kvalitetnim Wi-Fi signalom, previše košta. Od konkurencije možete za manje novca dobiti mesh Wi-Fi sustave koji će vam ponuditi još veće brzine, ali i mrežne konektore na satelitima, koje je uvijek dobro imati na raspolaganju, čak i ako ih prilikom planiranja vaše kućne bežične infrastrukture nemate namjeru koristiti.

REZULTATI TESTIRANJA Laptop (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -20 dBm -32 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -34 dBm -53 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -21 dBm -33 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -32 dBm -38 dBm Mobitel (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -39 dBm -45 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -56 dBm -57 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -39 dBm -40 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -59 dBm -41 dBm Brzina prijenosa podataka Prosječna propusnost (slanje | primanje) Prosječan ping Radna soba (1 metar, bez zidova) 22,85 MB/s | 27,84 MB/s 4 ms Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) 19,33 MB/s | 24,07 MB/s 2 ms Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 14,03 MB/s | 19,51 MB/s 2 ms Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) 14,2 MB/s | 19,32 MB/s 2 ms Maksimalna propusnost Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) Nije moguće izvršiti mjerenje (sateliti nemaju LAN port) Speedtest (optički link, 200/100 Mbit/s) Mobitel (dnevni boravak) 118 / 122 Mbit/s HTPC (dnevni boravak) Nije moguće izvršiti mjerenje (sateliti nemaju LAN port) Netflix 4K HDR (dnevni boravak) Radi glatko YouTube 4K (dnevni boravak) Radi glatko 4K video s umreženog NAS-a (dnevni boravak) Radi glatko