Vozili smo Greyp T5 – električni bicikl za cestu, ali i mimo nje

Domaći proizvođač luksuznih i tehnički naprednih električnih bicikala Greyp, predstavio je ovoga ljeta svoju novu uzdanicu. Novi se trekking bicikl oznake T5 dizajnerski i tehnički oslanja na prethodnu generaciju G.6 koju smo imali prilike testirati prije dvije godine, no ponešto "pripitomljenog" karaktera. Opremom i izgledom prilagođen je gradskoj vožnji, ali snažan motor i baterija velikog kapaciteta dat će vozaču prilike i da se odvaži na kakav ambiciozniji izlet. Iz tog razloga proizvođač ga zove eSUV biciklom, svestranim vozilom za razne namjene.

Kao i s prošlim modelom, i ovaj smo Greypov uradak imali prilike testirati i uvjeriti se u to da je i dalje riječ o najpametnijem biciklu na tržištu koji se jednako dobro snalazi na asfaltu, ali i kada odlutate s njega.

Sportski korijeni i gradski DNK

Greyp T.5 s već poznatim sportskim eMTB modelom dijeli cijeli pogonski sklop, ugrađene "pametne" mogućnosti, stalnu povezivost na Internet (putem eSIM-a Hrvatskog Telekoma), kao i firmware, kontrole na upravljaču i mogućnosti dostupne putem mobilne aplikacije. Sazdan je na hardtail šasiji, što znači da je suspenzija postavljena samo na prednju vilicu, a i gume su (iako i dalje all-round tipa) više prilagođene cesti i manje zahtjevnoj offroad vožnji. Na prvi pogled vidimo da su dodaci u obliku blatobrana, prostora za prtljagu i dodatnih svjetala također tu kako bi omogućili udobniju i sigurniju vožnju cestom.

Sigurno je da ćete ovim biciklom na posao doći vrlo lako, brzo i bez znojenja, što će mnogo značiti za vaš radni dan, ali i za zdravlje. Podsjećamo, i ovaj model je pedelec tipa, pa ćete pri vožnji morati okretati pedale i moći ćete bicikliranje do posla brojati u fizičku aktivnost. No, elektromotor će se uključivati kada vam je to potrebno (pri ubrzanju ili na uzbrdici) i pripomoći vam u vožnji s jednom od pet dostupnih razina.

Ubrzava "kao Nevera"

Dodajmo i da je snaga iz elektromotora, zbog zakonskih ograničenja, dostupna do brzine od 25 km/h. Pri većim brzinama prepušteni ste sami sebi i snazi nožnih mišića. Ono što je vrlo zanimljivo i što će možda začuditi vaše vozačke partnere na običnim biciklima jest koliko se brzo ta brzina dosegne. Iz mjesta je potrebno pedale okrenuti tek 2-3 puta i već ste na zakonskom maksimumu.

Zbog zakona Greyp na struju ide samo do 25 km/h

Ista ova pomoć motora dobro će vam doći i, recimo, vikendom, kada poželite otići na izlet u prirodu, odvesti se do obližnjeg brda ili drugog grada – uz nju ćete savladavati daleko veće udaljenosti i teže terene. S jednim punjenjem baterije prevalit ćete u prosjeku 100-tinjak kilometara (ovisno, dakako o konfiguraciji terena i razini pomoći koju uključite) što je dovoljno i za naprednije bicikliste. Ne brinite, ispraznite li bateriju i dalje ćete se moći voziti kao na normalnom, doduše nešto težem, biciklu.

Uzmemo li u obzir da je ovaj model mase preko 25 kg, pomoć prilikom kretanja s mjesta je i više nego dobrodošla. Zbog motora snage 250 W i s 90 Nm okretnog momenta nećete tako često morati mijenjati brzine kao na običnom biciklu. Njih je 12 na stražnjoj kazeti, a naše iskustvo kaže da ćete se najčešće i bez prevelikog napora voziti na nekoj od srednjih postavki zupčanika.

Tehničke karakteristike

Testirani Greyp T5.2 dostupan je u u tri veličine (M, L, XL) koje pokrivaju vozače visine od 163 do 197 cm. Verzija T5.1, koja je u pripremi, bit će jeftinija i uključivat će komponente nešto nižeg razreda. Za poznavatelje bicikala i opreme, evo i pune tablice specifikacija:

Komponenta/model Električni bicikl Greyp T5.2 Rama Greyp T5 rama AL6066, 2 držača za bidone Prednja suspenzija Rock Shox 35 Gold RL, 29", DebonAir, travel 100mm Kočnice Formula Cura (2 klipa, elektronički senzor) Rotori 203mm prednji / 180mm stražnji Stem Greyp custom stem 50mm sa integriranim CIM-om (Central Intelligence Module) Integrirane kamere Prednje i stražnje, širokokutne 1080p@30fps Senzori GPS, Gyro 3 osi, brzinomjer 3 osi, barometar Povezivost 3G module with eSIM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi module, USB type C Operater T-Mobile, besplatno do 31. prosinca 2024. Aplikacija Android / iOS (ograničena funkcionalnost - update krajem 2021.) Display TFT, 3", 240x400, transflektivan, čitljiv na suncu HR monitor Ručni HR monitor, 2 optička senzora, Bluetooth 4.0 & ANT+ Upravljač Ergotec, širina 720mm, uspon 15mm Pedale Marwi SP-309 Kotači Black Jack Ready 25, 29" Boost Gume Schwalbe G-One Allround, 29" x 2,25", TLE, ADDIX, Performance Line Sjedalo Selle Royal Essenza+ Mjenjač SRAM NX-e Eagle Single Click 12 brzina Kazeta SRAM PG-1230 Eagle 11-50T Motor MPF 6.0c, custom firmware, OTA updatei / 250W Baterija Greyp baterija, 36V, 700 Wh (Li-ion), OTA updatable Priključak za punjenje Rosenberger RoPD C003, magnetni Punjač Greyp pametni punjač, 36V, 4A Prednje svjetlo Busch+Müller E-bike IQ-XS Stražnje svjetlo Busch+Müller E-bike Toplight LINE K Blatobrani Aluminijski s integriranim usmjeravanjem kabela Nosač Greyp multifunkcionalni nosač, Ortlieb QL3.1 3 točke Nogica Pletscher Comp 40 Flex crna 50kg nosivosti

Infotainment dostojan automobila

Puni potencijal testiranog električnog bicikla otvara se kada na njega povežete mobitel. U Greypovoj aplikaciji nalazi se punokrvni infotainment sustav koji bilježi telemetriju, ima ugrađenu navigaciju, sustav kontrole kamera i svjetala, mjerača pulsa i svega ostaloga što se ubraja u korisničko iskustvo. Time se tvrtka iz Svete Nedelje posebno ponosi. Mogućnosti aplikacije predstavit ćemo kroz tipične prikaze na ekranu vidljive u sljedećoj galeriji s opisima:

Protiv krađe i nepodopština

Budući da je stalno spojen na Internet, mnoge funkcije Greypa T5 možete kontrolirati korištenjem njihove mobilne aplikacije. Na nju ćete dobiti obavijest ako se bicikl pomakne bez vašeg mobitela, moći ćete na daljinu snimiti fotografiju s jedne od ugrađenih dviju kamera ili pak poslati poruku koja će se prikazati na integriranom TFT zaslonu bicikla. Ovaj je zaslon namijenjen za prikaz osnovnih funkcija, brzine kretanja i slično, ali je daleko ugodnije i zabavnije tijekom vožnje preko njega u držač postaviti mobitel i tako dobiti dodatne funkcionalnosti.

Kroz aplikaciju je moguće i isključiti bicikl, blokirati mu električne mogućnosti vožnje ili ograničiti dostupnu snagu. Notifikaciju na mobitel možete dobiti i u trenutku kada se bicikl vozi brzinom većom od one koju odredite kao gornju granicu dozvoljenoga. Hoćete li ove opcije koristiti za roditeljski nadzor ili kao zaštitu od krađe, ostaje na vama.

Ako ste pretpostavili da je ovakva primjena mobitela kao dodatnog zaslona za bicikl napor za njegovu bateriju – u pravu ste. Istrošit ćete je vjerojatno kroz sat ili dva vožnje, no na Greypovoj bateriji postoji i USB utičnica putem koje mobitel uvijek možete nadopuniti.

Dojmovi iz vožnje

Osnovna prednost modela T5 jest što ćete, za razliku od sportskog G6, za nešto ipak nižu cijenu dobiti punokrvni električni bicikl kojim ćete moći na posao, do grada, na izlet ili u trekking avanturu. Čak i svakodnevnim uobičajenim korištenjem teško ćete bateriju trebati puniti češće od jednom tjedno, a razne zabavne digitalne opcije zabavljat će vas najmanje onoliko koliko i vožnja. Baterija je, inače, zamjenjiva pa u Greypu možete kupiti i dodatnu. Puniti je se može dok je na biciklu ili zasebno.

Greypova originalna LED svjetla sprijeda i straga smještena su oko širokokutnih kamera, i poslužit će primarno kao pozicijska. Za nešto bolju vidljivost straga i osvjetljavanje dobrog dijela puta pred vama koristit ćete dodatne Busch+Müller rasvjetne module. Za dodatnu sigurnost u prometu tu je i stop-svjetlo

U nekoliko dana, koliko smo aktivno testirali ovaj bicikl, nije bilo dana da nam netko nije prišao i raspitivao se o njemu, o mogućnostima, cijeni, opremi… zaključno, želite li da se i za vama okreću dok se prepoznatljivim biciklom vozite djelomično na struju, Greyp T5 je vjerojatno najjeftiniji (iako nipošto ne jeftin) način za ući u svijet električnih vozila i imati osjećaj da posjedujete vozilo "made in Croatia", k tome iz tvrtke koja u svojoj široj obitelji uključuje, primjerice Rimčevu Neveru ali ima i dašak Porschea, Hyundaia, pa i Bugattija.