White Shark Alexander - Pristupačan uz mnogo tipki

SPECIFIKACIJE Tip senzora Optički, PixArt PMW 3325 (200-10.000 DPI) Broj tipki 5-17 115 g Kabel 1,5 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

White Shark Alexander najnoviji je MMO miš ovog kineskog proizvođača gejmerske periferije. Glavno svojstvo MMO miševa dodatne su tipke koje igrači koriste za brže korištenje mnoštva naredbi na bojnom polju. Uz 12 tipki na lijevom boku, dvije glavne tipke, tipku kotačića i dvije tipke za promjenu DPI-ja, kod Alexandera dolazimo do brojke od ukupno 17 tipki, koliko ih ovaj miš nudi pri maksimalnoj opremljenosti bočne stranice.

Naime, tipke locirane na lijevom boku mogu se postaviti u pregršt kombinacija, tako da ih ovdje može biti između nijedne i 12. Pritiskom na prekidač za zaključavanje tipki, lociran na dnu miša, lako ih vadimo i preslagujemo. Tipke su postavljene u četiri reda po četiri tipke, a svaki red možemo postaviti tako da ima dvije, tri ili četiri tipke. Susjedne tipke imaju različit oblik pa ih zbog takvih linija lakše raspoznajemo bez gledanja. Osim promjene njihovih postavki, možemo i onemogućiti cijeli red tipki te tako dobiti dodatni prostor za odmaranje palca. Kada koristimo najniži red tipki, odmorište za palac je premalo čak i za vlasnike manjih dlanova pa se ta opcija doima prijeko potrebnom za taj red tipki.

Bočne tipke razlikuju se oblikom pa ih zbog takvih linija lakše raspoznajemo. Kao što vidite u ovom pogledu straga, imat ćete gdje i odmoriti palac

Desni bok miša ima hrapavu gumiranu površinu, no nije udobno oblikovan pa prstenjak i mali prst leže u neprirodnom položaju. Glavne tipke su udobne, kako na dodir, tako i pri samom okidanju prekidača, kojima je vijek trajanja preko 10 milijuna prekidanja. Iako nema mogućnost nagiba u stranu, gumirani kotačić dobro je pozicioniran i odlično balansiran prilikom vrtnje. Međutim, to ne možemo reći kada ga pritisnemo kao tipku, jer je pretvrd pa za njegovo okidanje trebamo upotrijebiti silu cijeloga dlana. Dvije tipke za prilagodbu optičke razlučivosti na sredini dobro su pozicionirane i nenametljive.

U Alexander je ugrađen PixArtov optički senzor PMW 3325, koji nije najbolji na tržištu, ali unatoč tome, odlično obavlja svaki zadatak. Senzor precizno izvršava svaki pokret, a dobro se ponaša i pri bržim trzajima prilikom FPS puškaranja, tako da će sigurno s lakoćom upotpuniti sve potrebe MMO korisnika. Maksimalna akceleracija je 20 g, a najveća frekvencija osvježavanja USB sučelja je 1.000 Hz. Čvrsto opleten i poprilično žilav kabel dug je 1,5 metara. Uz pet teflonskih nožica za bolje klizanje po podlozi, na dnu se našao i spremnik dodatnih utega. Tako osnovnoj masi od 157 grama možemo dodati četiri utega po pet grama, do maksimalnih 177 grama. Smatramo da je dodavanje utega odlično svojstvo, no ono nije najbolje izvedeno zbog pozicije samog spremnika, koji nije na sredini, već na bližoj polovici miša pa dolazi do disbalansa tereta. RGB LED-ice lijepo su postavljene u obliku amblema morskog psa. No, to ne možemo reći i za RGB osvjetljenje bočnih tipki, koje je u najmanju ruku šlampavo, jer sve tipke nisu ravnomjerno osvijetljene, što umanjuje ukupni dojam.

Softver Alexander pokazao se nestabilnim, a koristimo ga za postavljanje relativno skromnog broja opcija

U softveru jednostavnog imena Alexander namještamo postavke osjetljivosti senzora u koracima po 100 od 200 do 5.000 DPI, i u koracima po 200 od 5.000 do 10.000 DPI. Od ostalih postavki senzora možemo mijenjati frekvenciju USB sučelja (125-1.000 Hz), a ponuđene su i klasične opcije Windowsa, kao što su brzina horizontalnog i vertikalnog skrolanja te brzina dvostrukog klika. Sve tipke imaju programabilne naredbe, a ponuđena nam je i opcija snimanja makroa. Razočarale su nas ograničene postavke RGB osvjetljenja, čiju jačinu možemo podesiti u četiri razine, a uz klasično osvjetljenje, nude samo jedan efekt – disanje. Boje LED-ica možemo odabrati zasebno za svaki od šest profila. Pri promjeni postavki došlo je do povremenog rušenja softvera pa zaključujemo da njegov kôd nije idealan. Vjerujemo da će Alexander u mnoštvu MMO miševa uspjeti pronaći svoju publiku, no prije kupnje svejedno valja razmotriti spomenute nedostatke, s obzirom na cjenovni razred u kojem se nalazi.