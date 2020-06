White Shark DSM-01 Zonis - Priprema za stream

White Shark DSM-01 Zonis Tip Kondenzatorski, 16 mm Raspon 30 Hz – 16 kHz Razlučivost 24 bita, 192 kHz Vrsta priključka USB, 2,5 m Jamstvo 2 godine

Nitko ne želi slušati streamera ili youtubera koji blebeće u jeftini mikrofon iz obližnjeg supermarketa, i sigurni smo da ste se i sami više nego jednom našli u situaciji da želite pogledati neki sadržaj, no zbog kvalitete snimljena glasa naprosto ne možete izdržati. Za dobar mikrofon često je potrebno izdvojiti mnogo novca, pogotovo ako mu želite pridružiti osnovne dodatke. Cijena potpuno opremljenog seta lako se penje na više od 2.000 kuna, pa smo s iznenađenjem dočekali znatno jeftiniji White Sharkov komplet. Radi se o setu White Shark DSM-01 Zonis, koji, osim mikrofona, uključuje podesivi stalak (boom arm), shock-mount, te dva pop filtera – spužvasti za sam mikrofon i kružni koji se postavlja na stalak.

U paket je uključeno sve što biste mogli zatrebati, od stalka, nosača koji sprečava prenošenje vibracije, pop filtra i – očito – mikrofona

Stalak se na stol postavlja pomoću malenog škripca. Taj je škripac na dijelu koji dolazi na vrh stola obložen spužvom kako ne bi oštetio stol, ali i kako bi umanjio prijenos vibracija od stola do mikrofona. Donji dio stalka nema nikakvu zaštitu pa ga je potrebno oprezno stezati. Jednom zategnut, stalak je na stolu razmjerno stabilan. Omogućuje podešavanje mikrofona po svim osima, pa mu je lako pronaći idealan položaj ili ga pomicati prema potrebi. Ako vam je draže da mikrofon uvijek stoji u istom položaju, moguće ga je fiksirati pomoću zatezača dostupnih na svakom zglobu nosača.

Nosač nema kanal koji bi sakrio kabel kojim mikrofon povezujemo s računalom, no za tu je namjenu moguće iskoristiti prostor između njegovih okvira, kako bi situacija na stolu bila čista. To zahtijeva malo truda i korisnici s debljim prstima vjerojatno će imati više problema od ostalih, no izvedivo je.

Takozvani shock-mount, odnosno nosač koji sprečava prenošenje vibracija sa stola na mikrofon, zadovoljavajuće je kvalitete. Njegov je okvir načinjen od aluminija, s nosačima na kojima se nalazi gumena traka koja drži prsten u koji postavljamo mikrofon. Nosač će uspješno spriječiti stvaranje neželjenih vibracija od tipkanja i sličnog, no udarce i žešće pokrete na stolu ipak ne može savršeno izolirati. No, svoj posao radi korektno i svakako je bolje da postoji. Uključeni pop filtri solidno izoliraju neugodan zvuk koji proizvode plozivi, pogotovo kad ih koristimo oba.

Mikrofon se s računalom povezuje pomoću dva metra dugačkog USB kabela, što daje dovoljno fleksibilnosti, bez obzira na to gdje držite kućište. Kvaliteta zvuka koji bilježi vrlo je dobre kvalitete. Glas je topao i precizan, mnogo bolji od onog koji snima mikrofon na headsetu. Ipak, za razliku od mikrofona na headsetu koji su često jednosmjerni, ovaj zvuk hvata iz svih smjerova. Onima koji planiraju snimati podcaste u kojima sudjeluje više ljudi, a ne žele imati više mikrofona, ovo je prednost, no za većinu drugih namjena, radi se o mani. Mikrofon hvata mnogo pozadinske buke (ne i šumova) i nije optimalan izbor ne radite li u dobro izoliranoj sobi.

Manjim nedostacima usprkos, White Shark DSM-01 Zonis predstavlja paket solidne kvalitete i vrlo dobrog omjera uloženog i dobivenog. Za ovakav novac teško je pronaći samo kvalitetan mikrofon, a da ne govorimo o paketu koji uključuje sve što bi vam za snimanje glasa moglo biti potrebno.