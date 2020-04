Patriot Viper V380 - Veliko šarenilo

Patriot Viper V380 Izvdeba Zatvoreni, over-ear Driveri / Otpor 53 mm, 64 Ω Vrsta priključka USB, 2,1 m Masa 330 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Tvrtka Patriot u svijetu je poznata po svojoj memoriji, no iako njihov gejmerski brend Viper u svojoj ponudi ima mnogo perifernih uređaja, o njima se manje govori. Novi headset Viper V380 prvi je tvrtkin periferni uređaj koji je dospio do naše redakcije, pa smo ga rado stavili na glavu kako bismo provjerili što može ponuditi.

Patriot Viper V380 doista je glomazan headset kojem namjenu nije moguće promašiti. Njegove oštre linije, agresivan dizajn i izraženo šareno osvjetljenje viču da se radi o uređaju namijenjenom igračima. Čak i u usporedbi s drugim headsetima za igrače, ovaj je uređaj velik. Na prvi pogled, i to ne zbog osvjetljenja, do izražaja dolaze njegove velike slušalice neobičnog četverokutnog oblika. Slušalice stoje na metalnom okviru. Ovaj okvir pod prstima djeluje solidno, ne krcka i ne popušta čak ni kad ga neprirodno savijamo u svim smjerovima. Zbog toga, headset bismo bez straha stavili u ruksak ili putnu torbu. Slušalice je moguće okretati po vertikalnoj, ali ne i horizontalnoj osi. Usprkos tome, lijepo sjedaju na glavu zbog fleksibilnosti metalnog okvira.

Na donjoj strani gornjeg nosača slušalica nalazi se jastučić od pjene, preko kojeg je navučena zaštita od umjetne kože. Ovaj je jastučić debeo otprilike centimetar i na glavi je udoban, te solidno distribuira težinu headseta. Slušalice na ovom headsetu dovoljno su velike da potpuno obujme uši svih veličina. Na njihovoj unutarnjoj strani nalaze se razmjerno meki jastučići od pjene, obloženi umjetnom kožom. Zahvaljujući njima, headset je na glavi lako nositi satima, jer ne stvaraju pretjerani pritisak na područje oko ušiju. Iako su jastučići debeli i presvučeni umjetnom kožom, ne zadržavaju mnogo topline, pa uši neće izgarati ni pri duljem korištenju.

Viper V380 lakši je nego što izgleda. Ipak, masa od 330 grama nekima bi mogla biti zastrašujuća. Ta se masa, srećom, ne osjeti i s vremenom je lako zaboraviti da se headset uopće nalazi na glavi, gdje sjedi sretno i stabilno, bez obzira koliko micali glavom.

Sve kontrole zvuka na ovom su headsetu smještene na lijevu slušalicu. Tamo se može pronaći analogni kotačić za podešavanje glasnoće (posebno zanimljivo zato što se radi o USB headsetu), kojem su se pridružile tipke za brzo isključivanje mikrofona i manipuliranje LED osvjetljenjem. Na slušalici je i utor za odvojivi mikrofon, koji je moguće prekriti gumenim poklopcem kako bi headset bolje izgledao kad mikrofon nije u funkciji, odnosno kako u utor ne bi ulazila prašina. Headset se s računalom povezuje pomoću USB kabela koji nije moguće odvojiti. Kabel je dug 2,1 metara i opleten. Dovoljno je dug i mekan da ne smeta za vrijeme korištenja, čak ni ako headset spajate na računalo koje stoji na podu.

Mutilo surrounda

Patriot Viper V380 zvuk pušta iz 53-milimetarskih drivera, uglavljenih u slušalice zatvorenog tipa. Zbog mrežice na njihovoj vanjskoj strani i relativno loše izolacije zvuka, mogli biste pomisliti da se radi o otvorenim slušalicama, no to nije tako. Zvuk koji V380 proizvodi sasvim je očito namijenjen igračima, prije svega zbog naglašenog basa. Ipak, bas je udaran i bez dugačkog repa, te ne guši srednje tonove u igrama. Smjer iz kojeg zvuk dolazi lako je prepoznati, pogotovo kad se nalazi s prednje strane. S druge strane, nešto je teže precizno definirati njegovu udaljenost, možda najviše zbog toga što bliži izvori snažno nadjačavaju one udaljene. Vertikalno pozicioniranje nije najbolje.

Nažalost, čini se kako zvuk “probija” kad se nalazimo blizu izvora eksplozije, te stvara neugodnu distorziju koja narušava ukupan dojam zvučne slike. Zato što ova distorzija ne zvuči kao klasična greška na headsetima ove kategorije, ne možemo biti sigurni radi li se o ovom konkretnom modelu ili pravoj serijskoj greški. Mimo toga, zvuk je u igrama solidan i topao. Glasovi su posebno ugodni, bilo da se radi o onima u igri ili na VoIP kanalu, te dijalozi djeluju kao da u njima doista sudjelujemo uživo.

Sve navedeno vrijedi kad headset koristimo kao stereo uređaj. Odlučimo li uključiti virtualni 7.1 surround, stvari postaju mnogo drugačije i, usuđujemo se reći, lošije. Zvuk tada postaje mutan i teško je u njemu uživati jer mu nedostaje detalja. Samim time, suprotno onome što bi trebao biti slučaj, teže je pozicionirati izvor zvuka, pa Viper V380 preporučujemo koristiti kao stereo headset.

I dok su u igrama performanse OK, od glazbe koju na ovom headsetu slušate nećete se naježiti. Pojedinačne je instrumente teško izdvojiti i (pogotovo žestoka) glazba zvuči slabašno. Za filmove, naročito one s mnogo dijaloga, ovaj headset je solidna alternativa ugrađenim zvučnicima, ako baš mora biti. Sve to važno je spomenuti, no na kraju neće utjecati na “presudu” ovom uređaju, zato što ionako služi samo za igre. Ono što će nedvojbeno utjecati na konačnu ocjenu jest neobjašnjivo, jedva primjetno, ali iritantno pulsiranje visoke frekvencije, koje prodire iz slušalica u stanju mirovanja, odnosno kad ništa ne reproduciraju. Pokušali smo mijenjati USB portove, priključiti ih na hub, reinstalirati drivere i slično, ali bez uspjeha. Postoje šanse da tu frekvenciju ne čuju svi, no one koji je čuju, sasvim će sigurno iritirati.

Mikrofon je na ovom headsetu prolazne kvalitete. Konstrukcija mu je “labava” pa ga je ponekad teško pravilno namjestiti. Zvuk koji snima lagano je mutnjikav, gotovo kao da imamo krpu preko usta, te ispunjen šumovima, no za priču za vrijeme igre i povremene videopozive, više je nego dovoljan. Ne bismo ga odabrali za streamanje ili snimanje nekog ozbiljnijeg sadržaja, no ako ćemo iskreno, rijetko koji mikrofon s headseta dovoljno je dobar za takvo što.

Patriot Viper V380 nije jeftin headset. Za stotinu eura, koliko stoji u slobodnoj prodaji, ne oduševljava ničim, osim kvalitetom izrade i čvrstoćom. Za takav se novac mogu naći mnogo ozbiljniji i kvalitetniji all-round headseti koje ćete s guštom koristiti za igranje, slušanje glazbe i gledanje filmova.