White Shark Napoleon - Povoljan i jednostavan

SPECIFIKACIJE Tip senzora Avago 3050 (4.000 DPI) Broj tipki 7 Masa 130 g Kabel 1,5 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

White Shark Napoleon svojim oblikom i pozicijom tipki izgleda vrlo slično kao SteelSeriesov Rival 100. Gornji pokrov je gumiran, a ispod glavnih tipki su prekidači Omron, vijeka trajanja od oko 20 milijuna pritisaka. Uz glavne tipke, na sredini miša nalaze se i dvije tipke za regulaciju DPI-ja. Bokovi su mu plastični i blago naborani, a s lijeve strane su dvije dodatne tipke. Kotačić miša izrađen je od plastike s gumiranim rubovima, a doima se vrlo neprecizan i klimav. Pri scrollanju je tih, no kada ga pritisnemo kao tipku postaje vrlo glasan, baš kao i sve ostale tipke miša. Na dnu su dvije velike teflonske nožice, a pokraj senzora je sklopka koju koristimo za namještanje frekvencije uzorkovanja USB sučelja (125, 500 ili 1.000 Hz).

Jednostavnim dizajnom i kvalitetnom obradom Napoleon će lako pronaći publiku manjih prohtjeva i plićega džepa

U Napoleonovoj unutrašnjosti nalazi se optički senzor Avago 3050, maksimalne razlučivosti od 4.000 DPI. Nažalost, taj senzor nije natjecateljski nastrojen, što smo lako utvrdili već pri bržim kretnjama i trzajima, gdje se nišan u igrama ili pokazivač u Windowsima jednostavno prestanu kretati. Ipak, registracija sporijih pokreta zadovoljavajuće je precizna. Zbog toga ga ne bismo preporučili za ozbiljnije igranje bilo čega osim sporijih strateških igara ili avantura. U White Sharkovom softveru možemo mijenjati do pet razina DPI-ja, u koracima od po 250 DPI (od 250 do 2.000), odnosno po 500 DPI (od 2.000 do 4.000). Također se mogu namještati naredbe svih tipki i obaviti snimanje makro naredbi. Osvjetljenje se nalazi na kotačiću, tipkama za DPI, bočnim tipkama te na amblemu proizvođača. Ono ima vrlo ograničene mogućnosti prilagodbe, sa samo sedam unaprijed određenih boja i jednim efektom (disanje). Kabel je opleten, ali, unatoč čvrstoći, prilično žilav. Napoleonu u prilog ne ide niti masa od 130 grama. Uz spomenute nedostatke, Napoleon ipak ima fer cijenu, no ako tražite gejmerski miš s boljim senzorom i performansama, morat ćete izdvojiti nešto više novca.