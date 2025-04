Nakon pametnih telefona i televizori mijenjaju način na koji živimo

Pokretni Android televizor s ugrađenom baterijom za do 4 sata bežičnog streaminga jedan je od nekoliko inovativnih Thomson uređaja predstavljenih u Beču, u gradu u kojem se tradicija susreće s inovacijom. Debi nove GO kolekcije Thomson je postavio u kultnoj Bečkoj državnoj operi, u pozadini bezvremenske umjetnosti i kulture.

Europska marka predstavila je pametnu obitelj proizvoda s naprednim dizajnom stvorenu za svijet koji je uvijek u pokretu. Pri tome se ne misli na ljude koji se kreću po gradovima nego i po svojim domovima, a GO uređaji donose pametnu zabavu i praktičnu funkcionalnost gdje god ih trebate. Recept za proljetnu juhu možete gledati na YouTubeu istovremeno dok na kuhinjskom stolu sjeckate povrće, a omiljenu Netflixovu seriju možete pratiti i dok se opuštate u kadi.

Nicole Pacheiner, direktorica marketinga u tvrtki Thomson, podsjetila je da su "pametni telefoni promijenili način na koji živimo“ te dodala kako je „vrijeme da televizori učine isto to jer kolekcija GO govori o slobodi i fleksibilnosti - bilo da gledate, radite ili se igrate predstavljeni uređaji prilagođavaju se vašem životnom stilu, a ne obrnuto.“

U Beču je ispred 250 ključnih klijenata, partnera, predstavnika medija i utjecajnih osoba iz cijelog svijeta istaknuto kako svaki GO proizvod kombinira svrhovite značajke, intuitivna sučelja i elegantan dizajn kako bi zadovoljio potrebe koje se mijenjaju tijekom dana.

GO Collection korisnike drži povezanim, produktivnim i zabavnim - bez kabela ili kompromisa te se svaki proizvod u liniji kreće s vama — gdje god se život dogodi. Od fleksibilnog streaminga do mobilnih prezentacija i spontanih filmskih večeri.

Go TV je televizor koji vas doslovno prati - ovaj 32" Android TV dolazi s ugrađenom baterijom od 5000 mAh za do 4 sata bežičnog streaminga. Zahvaljujući kotačima doslovno se kreće s vama, a opremljen je svim omiljenim aplikacijama kao što su Netflix, Disney+, YouTube.

Uz Google Assistant dostupna je glasovna kontrola dok Google Cast omogućuje streaming filmova, glazbe i videa izravno s vašeg pametnog telefona, tableta ili prijenosnog računala. Uz HDMI i USB priključke dolazi s funkcijama podesivog nagiba do 6 cm, po visini se podešava do 133 cm, a omogućuje i okretanje.

I Go Plus je s ugrađenim kotačima pokretan, uz bateriju kapaciteta 9000 mAh, što mu omogućuje također do četiri sata autonomnog rada, a Android televizor s pristupom Google Play trgovini ima 4K Ultra-HD ekran dijagonale 81 cm (32 inča) osjetljiv na dodir, uz podešavanje po visini do 133 cm. Lako se premješta i prilagođava svakom prostoru, uz glasovne komande, a svidjet će vam se elegantna metalna završna obrada.

Ultrakompaktni Google certificirani stick stane u džep te pretvara svaki zaslon u Smart TV. Samo priključite Go CAST 150 i otključajte Google TV i svoje omiljene platforme kako biste imali streaming bilo gdje. Podržava do 4K video, uz 8 GB flash memorije i 2 GB SDRAM-a.

Thomson Go CAST 150

Go Project omogućuje veliki ekran, a sastoji se od dva modela koji rade na Google TV-u, uz pristup do 400.000 filmova, emisija i serija u više od 10.000 aplikacija, uključujući Netflix, Disney+, YouTube i Prime Video.

Vega je prijenosni Google TV Full HD pametni projektor s veličinom slike od 100 inča, uz 350 ANSI lumena i baterijom od 10.000 mAh te omogućuje do 2 sata gledanja bez kabela.

Thomson Go Project Vega

Sirius je laserski Google TV projektor s RGB trostrukom laserskom tehnologijom i dizajnom ultrakratkog dometa. Omogućuje projiciranje do 100 inča s udaljenosti od samo nekoliko centimetara. Uz 600 ANSI lumena, Dolby Audio, Google TV i bateriju koja traje do 90 minuta Sirius pruža spontane filmske večeri ili profesionalne prezentacije.

Thomson Go Project Sirius

Thomson je na Brand Eventu u Beču predstavio svoj kompletan asortiman proizvoda — od Easy TV-a do naprednih Smart TV-a veličine od 24 do 100 inča i rezolucije od HD do 4K Ultra HD. Među istaknutim modelima vidjeli smo MiniLED modele, pametne monitore i soundbarove kao i inovacije kao što je najmanji europski QLED TV od samo 24 inča, što dokazuje kako velika tehnologija može biti dostupna u kompaktnom obliku.