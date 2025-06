Philips OLED760 je početni OLED model kojemu ne manjka high-end funkcionalnosti

Serija 760 stiže s OLED EX panelima koje proizvodi LG Displays i donosi svjetlinu do 1000 cd/m2, a uz to nudi moderan dizajn, HDMI 2.1 konektore i Ambilight tehnologiju

SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED760/12 Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4 x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Softver Titan OS

TP Vision koji drži prava Philips branda na početku godine je predstavio koji će modeli u 2025. godini izaći pod ovim imenom. Od OLED tehnologija, prvi je u svijetu svjetlo ugledao nominalno najslabiji televizor iz serije OLED760. Televizor početne OLED klase stiže u četiri dostupne veličine i to 48, 55, 65 i 77 inča, a opremljen je OLED EX panelom kojeg isporučuje LG Displays, te ima moderan dizajn i relativno dobru opremljenost, a za pametno sučelje oslanja se na Philipsov vlastiti Titan OS.

Ambilight tehnologija je vjerojatno najznačajniji dodatak kod Philipsa i nešto čime se doista odvaja od konkurenata

Televizor stoji na tankim metalnim nožicama koje smo već viđali kod ovog proizvođača. Radi se o satenskim kromiranom postolju na koji se nadovezuje iznimno tanak također metalni okvir oko OLED panela. Televizor je i iz profila tanak zahvaljujući OLED tehnologiji koja ne zahtjeva pozadinsko osvjetljenje, a možda i najznačajniji dodatak je Ambilight, tehnologija koja je prepoznatljivi pratitelj Philips televizora već godinama. Radi se o nizu LED-ica smještenih straga koje projiciraju različite efekte na zid iza televizora i na taj način vizualno nadopunjuju doživljaj gledanja. Možda i najkorisnija funkcionalnost je praćenje boja na ekranu preko Ambilighta.

Philips OLED760 je 4K model s OLED EX panelom, 120 Hz i modernim dizajnom s tankim metalnim rubovima oko ekrana

Tanki metalni okvir obrubljuje OLED EX panel koji postiže visoku vršnu svjetlinu od 1000 cd/m2, pa uz ogroman kontrast i gotovo savršeni prikaz crne, čak i ovaj ulazni OLED model dolazi s naprednim prikazom slike i preduvjetima za HDR. Samim time ne iznenađuje podrška za HDR formate u vidu HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision. Za procesiranje slike, AI značajke, upscale s niže na 4K rezoluciju i druge softverske značajke brine se sedma generacija P5 procesora. Televizor donosi i vrlo dobru podršku za gamere, pa tako ima stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz te podršku za AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom. Za igrače koji žele prikopčati moderne konzole tu je podrška za ALLM i VRR te će TV preko HDMI 2.1 moći isporučiti 4K/120 Hz sliku. Igrači dobivaju i Gamebar 2.0, odnosno sučelje koje za vrijeme igranja omogućuje brze postavke.

Kada smo već kod konektora, televizor dolazi s četiri HDMI-a od čega su dva verzije 2.1 i tu je neka najočitija razlika između ove početne OLED kategorije i skupljih modela koji imaju više HDMI 2.1 konektora. Nešto je stariji i Wi-Fi 5 standard, dok je Philips ipak stavio Bluetooth 5.2, što je pomak u odnosu na prošlu generaciju. Za zvuk se brinu stereo zvučnici izlazne snage 20 W, a televizor može dekodirati Dolby Atmos i DTS:X, no za punu mogućnost zvuka bolje bi bilo dodati soundbar.

Daljinski upravljač je i dalje standardne visine, sa zanimljivim smještajem tipki s brojevima i prečacima za streaming usluge na dnu

Philips OLED760 oslanja se na vlastiti Titan OS operativni sustav, koji sad već ima nekoliko generacija. On se brojem aplikacija ne može mjeriti s Google TV-om, no one krucijalne video streaming appove ima, a neki su uključeni kao prečaci i na plastični daljinski upravljač standardne veličine. Iako je predstavljen na domaćim stranicama proizvođača, ovaj televizor još nije stigao u domaće trgovine, a očekivana cijena za 65'' model je oko 1800 eura. Za taj iznos dobit ćete televizor dopadljivog izgleda koji uz ne najnoviji, ali vrlo sposobni OLED EX panel i Ambilight tehnologiju stvaraju vrlo zanimljiv komplet kvalitetne slike i ambijenta. Uštede su primjetne na nekim detaljima, no ukupan dojam slike trebao bi prema specifikacijama ići iznad ulazne OLED kategorije.