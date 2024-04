Od "nema šanse" do "idemo opet": Među prvima u svijetu isprobali smo najluđi europski roller coaster

Europa-Park je zabavni park u vlasništvu njemačke obitelji Mack, no koja ima vrlo izražene i duboke veze s Hrvatskom. Bilo je stoga samo pitanje vremena kada će se u njihovom ogromnom parku, smještenome u blizini njemačkog grada Rusta, pojaviti i dio posvećen našoj zemlji. Naime, ovaj je park podijeljen u tematske cjeline posvećene europskim zemljama i regijama – od Skandinavije do Grčke, od Rusije do Španjolske – ukupno 16 je takvih tematskih područja izgrađeno u stilu i arhitekturi pojedine zemlje. U svakome, pak, nalazi se i jedna od atrakcija, koje uključuju razne vožnje na roller coasterima, pa do laganih dječjih avantura, VR kina i sličnih doživljaja, svojstvenih zabavnim parkovima.

Sedamnaesta takva sekcija za temu ima Hrvatsku, svečano je otvorena ovoga tjedna, a službeno će posjetitelje početi primati od petka. Mi smo imali privilegiju prisustvovati otvorenju, ali i među prvima iskušati "našu" atrakciju – roller coaster vožnju Voltron Nevera powered by Rimac.

Dalmacija u malom

Hrvatska je u Europa-Parku predstavljena na oko 20.000 m2, primarno replikom tipičnog dalmatinskog gradskog trga, kamenom suvenirnicom "Nikola", dijelom Marmontove ulice u Splitu, zvonikom "teleportiranim" iz Novigrada, i brojnim detaljima – poput 800-godišnje masline i raslinja iz Hrvatske ili, za otvorenje dovedenih, živih koza i magaraca. U pozadini toga svega, a i između nekih od dijelova smješten je spomenuti "vlak smrti" (u nedostatku boljeg prijevoda).

Njega je obitelj Mack zamislila prije više od pet godina, gradila ga je posljednje dvije, a rezultat je jedan od najbržih, najdužih, po nekim elementima rekordni te vjerojatno najluđi roller coaster trenutačno. "On je mjerilo za sve takve vlakove u posljednjih 10, ali i narednih barem 5 godina", rekao je na otvorenju Michael Mack, začetnik ideje i sin osnivača Europa-Parka, čija supruga Miriam vuče korijene s Drvenika.

A sad recenzija – roller coastera?

Kad Bug, kao tech medij, netko pozove na događaj, prvo nam na pamet pada – što ćemo tamo od tehnike vidjeti i testirati. Moramo priznati, u ovom slučaju nismo bili sasvim sigurni kako bi recenzija "vlaka smrti" mogla izgledati, niti što očekivati. Za početak, vlak je najavljen kao onaj koji obara svjetski rekord za najstrmije lansiranje (105° u zrak, dakle, praktički unatrag), donosi 7 inverzija (također najviše na svijetu), četiri lansiranja (od čega jedno u "rikverc"), najveću brzinu vožnje u Europi (preko 90 km/h), pa i 2,2 sekunde neprekidnog bestežinskog stanja (u elementu koji nazivaju inverted stall).

Sve to stalo je u 1.385 metara tračnica, koje prolaze pored Teslinog tornja (Voltrona), zavijaju oko "novigradskog" zvonika te "lete" gotovo iznad dalmatinskog trga i kroz krošnje maslina. Vanjskom promatraču to izgleda suludo, a uz zvučnu kulisu krikova putnika, svatko će pomisliti "nema šanse da ja tamo sjednem". No, eto, ohrabrili smo se, dan prije svečanog otvorenja iskušali nekoliko manjih i dotad najvećih atrakcija Europa-Parka, pa smo bili spremni i da nas snagom Tesle i Rimca potpuno novi vlak lansira – pa ako treba, može i unatrag.

Nevera na tračnicama

Nakon što se 16 ljudi smjesti u vrlo udobna sjedala, u krilo nam stiže sigurnosni element, držač koji nas prikiva za sjedalo i daje odličan osjećaj sigurnosti. Nakon toga vožnja kreće lagano, uzbuđenje se diže audiovizualnim tehnikama, pa i treskanjem sjedala i potom – bum! Ispaljeni smo iz građevine, replike prve hrvatske hidroelektrane, u zrak i unatrag do visine od oko 33 metra, nismo uspjeli ni udahnuti kako treba, a već se vožnja nastavlja nizom nepredvidivih zavoja, uspona i padova, ubrzavanjem i usporavanjem… pritom vrištati stignu samo rijetki. Reći ćemo ovdje i da strahu mjesta nije bilo, budući da je vožnja, unatoč suludim ubrzanjima i silama do čak 4g, vrlo "mekana" i rekli bismo čak i nježna (ako se dovoljno opustite).

Neki se roller coasteri fokusiraju na atrakciju i iskustvo, neki na brzinu, a ovaj se fokusirao na iskustvo - brzine

Prije svega, vlak je nov, a tehnologija je značajno napredovala, pa nema tu "drmusanja" kao na nekim starim roller coasterima – tko je bio na nekima od prvih vožnji tog tipa u Europi i šire, znat će o čemu govorimo. Sve teče vrlo glatko, bešumno, baš kao što bi, pretpostavljamo, i vožnja u Neveri. Suradnja Europa-Parka s Rimčevom kompanijom donijela je i branding cijele vožnje, tako da je vlak "powered by Nevera", dok je hrvatski hiperautomobil i izložen u tematskom hrvatskom dijelu.

I onda, nakon minute ili malo više ludiranja, vlak staje, pomislimo da je gotovo – ali ne, tu tek kreće drugi dio vožnje. Pokušali smo sve snimiti akcijskom kamerom, pa vam donosimo snimku naše prve vožnje, iz prvog reda:

Nakon što smo puni adrenalina, uz otkucaje srca do oko 120 u minuti, sišli s Voltrona, pa malo sabrali dojmove, odluka hrvatske novinarske delegacije bila je jednoglasna – "Idemo opet!". Srećom, kako se radilo o vožnjama rezerviranima za medije, odmah smo bili na redu. Sjeli smo na druga sjedala, jer nam je rečeno da svaki red ili položaj nudi drugačije iskustvo i drugačije g-sile, pa smo obavili i drugu vožnju. Kad je ona završila, pogađate, ideja ženskog dijela naše ekipa bila je – "Idemo još!".

Na samom otvorenju bilo je rečeno da vas jedna vožnja vlakom Voltron Nevera Powered by Rimac "drži" još oko tri tjedna, odnosno da je toliko potrebno da se "oporavite". Nas, dakle, narednih devet tjedana nemojte puno pitati. Nismo se (još) provozali u Neveri, ali tješit ćemo se da je ovaj roller coaster najbliže što tome možemo doći.

I za kraj, još malo tehničkih detalja. Voltron Nevera Powered by Rimac u jednoj vožnji ukrcava 16 putnika, ona traje oko 2,5 minute, a vlak može prevesti do 1.600 ljudi na sat, odnosno oko 15.000 na dan. Godišnje bi time oko 3 do 5 milijuna ljudi trebalo moći odraditi svoju vožnju na ovom, po mnogočemu revolucionarnom i rekordnom vlaku.

Suradnja Europa-Parka s Rimčevom kompanijom donijela je i branding cijele vožnje, tako da je vlak "powered by Nevera", dok je hrvatski hiperautomobil i izložen u tematskom hrvatskom dijelu

Osim roller coastera Voltron Nevera, u hrvatskom se dijelu zabavnog parka Europa-Park nalazi i razni drugi sadržaju, poput edukativne izložbe Croatian Inspiration (Hrvatsko nadahnuće) koja će posjetiteljima otkriti najznačajnije hrvatske doprinose na poljima kulture i znanosti. Svojom površinom od 950 tisuća četvornih metara i širokim spektrom atrakcija, park privlači gotovo šest milijuna posjetitelja godišnje – pa će time naša zemlja dobiti veliku reklamu.