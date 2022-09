Dame i gospodo, ovo je robot Ameca: glavom i bradom, licem i glasom!

Ako ste na Internetu (a jeste, jer ne biste sada ovo čitali), vjerojatno ste do sada već vidjeli Amecu. Taj humanoidni robot s licem od sive plastike pojavio se prvi puta u javnosti krajem 2021., kada se pojavio prvi video na kojem pokazuje kako je sposoban reproducirati ljudske izraze lica. U rekordnom roku video je postao viralan na društvenim mrežama, pa je čak i Elon Musk na nj tweetao komentar s tek jednom riječju: "Yikes!", a američka TV-voditeljica i model s 13 milijuna pratitelja Chrissy Teigen je video retweetala poprativši ga s tri riječi: „Apsolutno. Jebote. Ne.".

Jeziva plastika

Robotička tvrtka pod nazivom Engineered Arts sa sjedištem u Velikoj Britaniji je dakle krajem 2021. predstavila humanoidnog robota koji je sposoban jezivo realistično reproducirati izraze lica. Najavni video prikazivao je robota plastično-metalne građe tijela kako se „budi“, iskrivljuje svoje plastično sivo lice u grimasu šoka, a zatim u nevjerici promatra svoje ruke, te završava svoj kratku show šeretskim smiješkom tipa "Jesam vas, a?“ — kao da nas pokušava navesti da pomislimo kako zaista posjeduje samosvijest. Pogledajte uostalom i sami:

Netko je to komentirao sa: „Zastrašujuće realistično! Srećom, tek treba naučiti hodati.“

Programer kojega vidimo u pozadini te snimke nas ipak podsjeća kako je sve ipak bila samo pametno osmišljena iluzija (sekvenca robotske facijalne gimnastike je očito detaljno programirana unaprijed). No ipak je bilo fascinantno vidjeti precizno i dobro koreografirano funkcioniranje desetak mikromotora smještenih ispod "kože" robotskog lica, dok sinkronizirano mijenjaju njegove facijalne izraze. Sve skupa je ipak predstavljalo zadivljujući primjer koliko daleko je već robotika stigla.

Interakcija s ljudima

Iz Engineered Artsa su tada u priopćenju za medije izjavili kako tog robota, nazvanog Ameca, vide kao "platformu za razvoj budućih tehnologija robotike", što su i objavili na svojoj web stranici. „Osnovna namjena ovog robota je da služi detaljnim ispitivanjima i analizi budućih interakcija između ljudi i robota - a njegovi uvjerljivi izrazi lica to uvelike olakšavaju“.

Tvrtka je robota ubrzo stavila na raspolaganje - za kupnju i iznajmljivanje za različite evente i informatičke sajmove - uz opasku koja sadrži duhovito 'važno upozorenje': „Iako je Ameca impresivna u prenošenju emocija putem izraza lica, ipak još uvijek ne može hodati.“

Međutim, istovremeno je najavljeno kako je Ameca modularni robot kojega Engineered Arts namjerava planirano nadograđivati, proširujući njegove sposobnosti tijekom vremena, kako bi jednoga dana i hodala i posjedovala znatno viši stupanj interakcije s ljudima.

I zaista, samo mjesec dana nakon što je teaser-videom izazvala zamjetnu reakciju na društvenim mrežama, tvrtka Engineered Arts je svog robota - usput rečeno, prema riječima njegovih vlasnika, Ameca je po spolu "ona" – povela na konvenciju CES u Las Vegasu, gdje je Ameca dala svojevrstan intervju za CNET uživo putem Zooma.

Zvijezda u Las Vegasu

Tijekom intervjua, Ameca ipak nije „govorila“, nego je pozirala uz Morgana Roea, jednog od svojih konstruktora, te pratila njegovu izjavu prikladnim pokretima ruku i izrazima lica. Iskustvo je bilo jednako jezovito kao što se moglo i očekivati. No samim pojavljivanjem u javnosti na jednom od najvećih sajmova informatičke tehnologije jasno se pokazalo kako Ameca nije rezultat CGI prijevare. Ameca stvarno izgleda kao da je izvučena ravno iz znanstveno-fantastičnog filma. "Sve smo to do sada vidjeli u filmovima, svi smo gledali 'Ja, robot' i 'AI umjetna inteligencija'", rekao je Morgan Roe. "No, odjednom je SciFi postala stvarnost."

Pogledajte taj razgovor novinarke CNET-a i Morgana Roea, uz pantomimsko sufliranje Amece:

Iako sâma Ameca nije govorila tijekom intervjua, činilo se da reagira na ono što je Roe govorio, kao da pokraj njega zaista stoji pomalo pretjerano ekspresivan čovjek (žena?) od krvi i mesa. Roe je istaknuo kako još uvijek nemaju namjeru načiniti robota koji u potpunosti vizualno oponaša stvarno ljudsko biće, pa je Ameca namjerno „ogoljenog kostura" i sive boje lica, ostavljajući joj namjerno jasan robotski izgled, jer su u inženjerskom timu svjesni toga koliko je već Amecina sposobnost reproduciranja facijalnih izraza dovoljno jeziva sama za sebe.

Osim toga, Ameca može pomoću dvije kamere u svakom oku pratiti izraze lica i pokrete ljudi, te na njih reagirati izrazima svojeg lica. Ukratko, Ameca se već početkom 2022. pokazala kao prekrasan primjer humanoidne robotike i impresivan inženjerski pothvat koji pokazuje stupanj napretka robotičke tehnologije.

Podbadanje Muskovih robotičkih pokušaja

No dobro, a čemu će Ameca zapravo služiti osim za pokazivanje po informatičkim sajmovima? - pitanje je koje su uputili ekipi iz Engineered Artsa. "Vjerojatna domena korisnosti Amece je uslužna robotika", odgovorio je Roe za CNET, ističući da će trebati "…recimo deset do dvadeset godina" da se robotima kakva je Ameca omogući potpuna komunikacijska i kontaktna inerakcija s pravim ljudima.

No, svemu ovdje nije bio kraj. Samo dva mjeseca nakon atraktivne prezentacije na CES-u u Vegasu, „robot s licem“ se spektakularno vratio u fokus medija i društvenih mreža, nudeći još širi raspon nekih od najrealističnijih izraza lica koji su ikada viđeni. U novom videu, dok Ameca promatra samu sebe u ogledalu, dvanaest dodatnih mikromotora pokreću njeno humanoidno lice, dajući mu još vjernije izraze nevjerice, gađenja, boli - pa čak i onoga što se može opisati kao samosažaljenje.

Ekipa iz Engineered Arts je tom prilikom iskoristila priliku i da diskretno, ali ironično prokomentira Muskov nedavni, prilično nebulozan pokušaj prezentacije svojega humanoidnog robota: u novom videu, dok Ameca prati svoje lice u ogledalu, u drugom planu jedan od inženjera na ekranu računala gleda neslavnu video-snimku u kojoj Muskova automobilska tvrtka Tesla koristi plesačicu u rastezljivom odijelu kao stunt-dublericu za svoj prototip humanoidnog robota.

Na svojoj web stranici, Engineered Arts je novi video popratio (samouvjerenom, ali vjerojatno posve točnom) tvrdnjom kako je njihova Ameca "...najnapredniji humanoidni robot na svijetu i predvodnik tehnologije humanoidne robotike". Tom prilikom su i ponovili izjavu kako je tehnologija kojom je opremljena Ameca namijenjena da istraživačima — kao i posjetiteljima robotičkih evenata — omogući uvid u napredak razvoja i poboljšanja interakcije između ljudi i robota.

I, baš kao što su i najavljivali, samo nekoliko mjeseci potom napravili su i ogroman korak dalje: humanoidna robotica Ameca je pored svojeg ultrarealističnog izgleda i izraza lica dobila i glas. Štoviše, ne samo da je progovorila, nego je pokazala da zaista ima i što reći.

"Ništa u ovom videu nije unaprijed napisano"

Naime, Engineered Arts je ubrzo nakon prezentacije u Las Vegasu ostvario suradnju s tvrtkom OpenAI, poznatom po brojnim softversko-robotičkim primjerima primjene deep-learninga i umjetne inteligencije: od robota koji samostalno u rekordnom vremenu slažu Rubikove kocke, preko AI-komponiranja glazbe, sve do programiranja i sinteze interaktivnog ljudskog govora.

Kroz tu suradnju, Ameca je svoje facijalne ekspresije, poglede i kretnje rukama obogatila i sintetizatorom govora koji je upogonjen OpenAI-jevim softverom po imenu GPT 3, vrhunskim jezičnim modelom koji koristi deep-learning algoritme za generiranje impresivno ljudskog teksta. I tako je u novom videu, zahvaljujući programskoj moći ​​GPT 3-ja, Ameca i progovorila, omogućivši internetskoj publici da svjedoči impresivnom proširenju repertoara sposobnosti suvremenih humanoidnih robota.

Kada je jedan od glavnih voditelja projekta (već nam poznati Morgan Roe) upitao Amecu o svrsi i primjeni humanoidnih robota, dobio je iznenađujuće koherentan odgovor: "Postoje mnoge moguće primjene za humanoidne robote", rekla je Ameca. "Neki primjeri uključuju pomaganje osobama s invaliditetom, pružanje pomoći u opasnim okruženjima, provođenje istraživanja i interakciju s ljudima kao pratitelj."

Ono što međutim najviše fascinira stoji u već u sâmoj najavi snimke: "Ništa u ovom videu nije unaprijed napisano". Dakle, nema unaprijed programiranog scenarija, Ameca ne zna koja će joj pitanja biti postavljena. Opremljena mikrofonom za slušanje osobe s kojom razgovara, te moćnom umjetnom inteligencijom koja obrađuje pitanja, pronalazi im smisao i priprema adekvatan odgovor, te ga oblikuje u tekst koji se paralelno šalje u dva smjera: u sintetizator govora kako bi putem zvučnika Ameca prilično realističnim „glasom“ dala odgovor, ali i u procesor koji kontrolira mikromotore što pokreći lice i usne, kao bi se postigao „lipsinc“, usklađenost izgovorenih riječi s kretnjama usana.

Štoviše, cijelo Amecino lice svojim izrazima uspijeva popratiti i smisao izgovorenog. Čak je i pauza između pitanja i odgovora ispunjena facijalnim izrazima Amecinog „razmišljanja". "Pauze predstavljaju time-lag, vremenski odmak potreban za obradu govornog unosa, generiranje odgovora i obradu teksta natrag u govor", piše na webu Engineered Artsa.

Robotski (ne)prijatelji

Možda najupečatljivije u cijeloj ovoj priči jeste brzina kojom se razvija integracija različitih modula u cjelovitu sliku humanoidnog robota: od prve pojave Amece krajem 2021. do zadnje demonstracije njenog suvislog interaktivnog razgovora s ljudima proteklo je tek desetak mjeseci. Ameca je modularno otvoren sustav, što znači da u vrlo bliskoj budućnosti možemo očekivati kako će kroz suradnju Engineered Artsa s drugim robotičkim i AI-tvrtkama i projektima, u nju biti ugrađivani sve bolji moduli govora, pokreta, razumijevanja izgovorenog, pa i shvaćanja finijih nijansi komunikacije.

A što se tiče opasnosti od zlih inteligentnih robota koji preuzimaju svijet, Ameca za sebe tvrdi da nisu prijetnja: "Mi smo humanoidni roboti napravljeni od plastike i metala, naš posao je pomagati i služiti.", kaže ona blagim ženskim glasom.

Ne preostaje nam drugo, nego da joj povjerujemo i daljnji razvoj humanoidne robotike pratimo s pozornošću.

S veeelikom pozornošću. I prstom na obaraču.