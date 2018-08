Unatoč nevoljama mladi hrvatski robotičari među 20-ak najboljih u svijetu

Nastup naše ekipe pratile su komplikacije: robot nije doputovao s nama do Meksika, već je zaostao na aerodromu u Londonu. Srećom došao je dan kasnije, no propustili smo jedan dan treninga. Sljedeća komplikacija se dogodila na našem prvom službenom treningu – umjetna trava koja je podloga ima mnogo veće niti od očekivanih i to radi probleme našim mehanizmima. Preostalih pola dana prije službenog meča smo utrošili na popravke robota i pobijedili. Drugi meč smo izgubili.

Za drugi dan natjecanja smo odlučili napraviti veće popravke na robotu, pa smo drugi dan završili sa još 3 pobjede i 2 poraza. Treći dan smo odigrali posljednji kvalifikacijski meč i pobijedili. Ukupno 5 pobjeda i 3 poraza su bila dovoljna za ulazak u doigravanje. Iza nas su ostale i neke jake države, npr. Indija, Japan, Norveška, Hong Kong, Kanada, Rusija i Francuska. U doigravanju smo bili u savezu sa Južnoafričkom Republikom i Republikom Južnom Korejom. Utakmicu u osmini finala smo igrali protiv Poljske, Istočnog Timora i Ukrajine. Naša dobra strategija dovela nas je do pobjede!

U četvrtfinalu smo igrali protiv Maldiva, Islanda i Kolumbije. Ubrzo nakon početka meča nam se dogodila nezgoda: robot Južne Koreje se prevrnuo i više nije bio upotrebljiv! I to na totalno krivom mjestu! Kako je igra jako brza, nismo uspjeli nadoknaditi nedostatak jednog robota, te smo izgubili.

Ipak, nismo nezadovoljni. Bili smo u četvrtfinalu svjetskog robotičkom natjecanja u kojem je sudjelovala 161 ekipa iz 155 država svijeta! To znači da smo negdje između 12. i 24. mjesta u ukupnom poretku.