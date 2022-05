automatica 2022 – vodeći međunarodni stručni sajam za pametnu automatizaciju i robotiku

automatica 2022 održat će se u Münchenu od 21. do 24 lipnja 2022., a ovogodišnja tema u fokusu je digitalna transformacija u proizvodnji, AI, suradnja čovjek-robot i održiva proizvodnja. Kupite ulaznicu na vrijeme i uštedite

Sajam automatica sprint i munich_i premijerno su, i s velikim uspjehom, održani u lipnju 2021. godine: postojale su dosljedne pozitivne i ponekad entuzijastične povratne informacije sudionika o novom digitalnom formatu u portfelju automatica i globalno jedinstvenom visokotehnološkom summitu munich_i o robotici i umjetnoj inteligenciji (AI). Više od 3500 sudionika iz industrije robotike i automatizacije iskoristilo je priliku za razmjenu ideja i umrežavanje na automatica sprintu – i da digitalno urone u svijet AI i robotike na munich_i.

Datum: 21. do 24. lipnja 2022.

Mjesto: Messe München

www.automatica-munich.com

automatica 2018 u brojkama 890 izlagača iz 29 zemalja, 66.000 m izlagačkog prostora,

izlagača iz zemalja, izlagačkog prostora, 45.584 posjetitelja iz oko 89 zemalja, 38% međunarodnih posjetitelja

posjetitelja iz oko zemalja, međunarodnih posjetitelja 98% zadovoljnih posjetitelja, 84% posjetitelja su donosioci odluka

automatica 2022

Svijet se mijenja – a promjene od posljednjeg sajma automatica 2018 su veće nego što smo mogli i zamisliti. Dok se veći dio svijeta potpuno zaustavio, digitalizacija i Industrija 4.0 dobili su neviđenu brzinu. Značaj automatizacije i robotike ubrzo se povećao s obzirom na rastuću potražnju iz širokog spektra proizvodnih sektora – a posebno zbog napora da se uhvati u koštac s pandemijom. Istodobno, klimatske promjene konačno su se etablirale kao glavno globalno pitanje našeg vremena. To je povećalo potražnju za “zelenim” tehnologijama i sustavima koji omogućuju energetski učinkovitu i ugljično neutralnu proizvodnju. Ovdje su automatizacija i robotika ključ održivosti i klimatske neutralnosti.

Sajam automatica 2022 nudi odgovore i rješenja za ova i sva ostala važna pitanja. Kao vodeći svjetski stručni sajam za automatiziranu pametnu proizvodnju, sajam automatica nudi: robotiku, tehnologiju sastavljanja/rukovanja, računalni vid i digitalna rješenja za pametnu tvornicu. S tim sektorima automatica pokriva cijeli lanac vrijednosti od komponenti do sustava, od usluga do aplikacija – u svim proizvodnim sektorima i u skladu s našom vizijom autonomne proizvodnje. Krenimo zajedno u uzbudljivu i uspješnu budućnost!

Sajam automatica je laboratorij budućnosti jer je to mjesto gdje entuzijasti i kompetentni ljudi razvijaju proizvodnju budućnosti. Ima jasnu viziju te vodi izlagače i posjetitelje od automatizirane do autonomne proizvodnje: Tvornica budućnosti nadzire samu sebe. A ljudi će projektirati te procese. Povest ćemo vas na ovo putovanje i pokazati vam kako vaša tvrtka može rasti s ovom vizijom – automatica 2022.

Izlagači sajma predstavljaju proizvode i rješenja za sve grane industrije:

● automobilska industrija, proizvođači opreme i dobavljači ● aero industrija ● kemijska industrija ● građevinska industrija ● elektronika i elektro inženjerstvo ● industrija prehrane i pića ● informacijska i komunikacijska industrija ● metaloprerađivačka industrija ● industrija ambalaže ● industrija papira i tisak ● farmaceutika, kozmetika i medicina ● prerada plastike i gume ● obnovljivi izvori energije ● drvoprerađivačka industrija ● logistika

Teme u fokusu 2022.: Digitalna transformacija u proizvodnji, AI, suradnja čovjek-robot i održiva proizvodnja.

POPRATNI PROGRAM

automatica Forum, OPC UA Demonstrator, “International Symposium on Robotics”, START-UP Arena, munich_i high-tech summit, AI.Society special show, Robothon®, Test Zone. Više na: automatica-munich.com/supporting-program.

Ulaznice i radno vrijeme sajma

Cijene ulaznica:

Ulaznice Online registracija Na sajmu Ušteda 1 – dan EUR 32.00 EUR 45.00 EUR 13.00 4 – dana EUR 62.00 EUR 89.00 EUR 27.00 Grupna ulaznica(˃10 osoba) EUR 24.00 EUR 24.00 Studenti, vježbenici EUR 24.00

Uštedite vaše vrijeme i novac i kupite ulaznice online: automatica-munich.com/ticket-vouchers/

Radno vrijeme sajma:

21. lipnja (utorak) do 23. lipnja (četvrtak) 2022. – 09.00 do 18.00 sati

24. lipnja (petak) 2022. – 09.00 do 16.00 sati

Obavijest: kupljena ulaznica za sajam automatica 2022 omogućuje vam pristup na sajam analytica 2022 – vodeći međunarodni stručni sajam za laboratorijsku tehnologiju, analizu i biotehnologiju sa analytica konferencijom i sajam ceramitec 2022 – vodeći međunarodni stručni sajam za keramičku industriju, koji se održavaju u isto vrijeme na lokaciji Messe München.

Veći broj posjetitelja na sajmu automatica 2022, s razlogom, jer je ovo prvi puta da se tri vrlo atraktivna sajma održavaju istovremeno. Pored sajma automatica, svoja vrata otvorit će analytica – vodeći svjetski sajam laboratorijske tehnologije, analiza i biotehnologije. Treći atraktivan sajam je ceramitec, hotspot za keramičku industriju. Iskoristite prednost sinergije ova tri atraktivna sajma i s veseljem dočekajte zainteresirane kvalitetne posjetitelje.

